L’appetito vien mangiando: il Volley Club Grottaglie si lancia a caccia del quinto posto in classifica. I granata, attualmente sesti in classifica alle spalle del Molfetta sfideranno la Florigel Andria tra le mura amiche. Una gara estremamente complessa, l’Andria, infatti, ha bisogno di punti per rimanere in corsa per la conquista del playout.

I Granata, reduci dal successo per 2-3 sul campo del Turi, diretta concorrente in classifica, malgrado il poco tempo a disposizione per preparare la gara sono pronti, come testimoniano le parole di Alessandro Giosa: “Sarà una partita difficile, veniamo da una gara tiratissima contro il Turi, dobbiamo recuperare bene per essere pronti subito alla gara di Andria. Siamo soddisfatti per aver raggiunto il primo obiettivo ma non vogliamo fermarci: il quinto posto è a portata di mano, ci aspettano quattro finali da qui alla fine per provare ad agguantarlo”.

Anche Raffaele Strada ha parlato del momento dei granata: “Ci aspettano quattro partite nelle quali vogliamo conquistare quanti più punti possibili. Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto sino a questo momento ma abbiamo voglia di accrescere il nostro bottino di punti. Andria sarà una trasferta difficile contro una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi perciò dovremo stare attenti e dare il massimo”.

La gara, in programma sabato alle 18:00, sarà diretta dalla Sig.ra Ayroldi e dal Sig. Mastronicola. Diretta sui canali social della squadra di casa.