Pubblicità in concessione a Google

Torna alla vittoria, nella maniera più netta e convincente possibile il Volley Club Grottaglie. I granata hanno battuto per 3-0 la Pallavolo Molfetta sfoderando una delle migliori prestazioni stagionali.

Pubblicità in concessione a Google

La vittoria ha un duplice peso perché permette al Grottaglie di tornare al sesto posto in classifica staccando proprio i biancorossi e mettere in banca la permanenza nella categoria. Gara del collettivo ionico di spessore, il gruppo ha reagito ad un periodo difficile con tre sconfitte consecutive surclassando nettamente una diretta concorrente in classifica, che all’andata si era imposta per 3-1.

La gara contro il Molfetta è stata un clinic di solidità da parte di tutta la squadra: Buccoliero ancora in sestetto al posto di Capitan Cernic, confermando in toto la formazione che aveva ben figurato a Campobasso.

Primo set nel quale il Molfetta parte subito forte, portandosi anche sul +3. Strada, Ristani e Antonazzo però confezionano un parziale di 4-0 che costringe il coach ospite Castellaneta a fermare la gara sul 12-10 per il Grottaglie. Da lì però il set viene controllato agevolmente dai padroni di casa che costringono il Molfetta al secondo time out sul 18-13. Grottaglie vola sulle ali dell’entusiasmo sino al 24-18. Il Molfetta riesce ad annullare due set point, salvo arrendersi sul 25-20.

Il Grottaglie continua la sua partita fatta di scelte oculate in attacco e una fase muro-difesa magistrale anche nel secondo set, il Molfetta prova in ogni modo a rimanere a contatto finché nel migliore dei momenti degli ospiti la super difesa di De Sarlo e il successivo punto del Grottaglie indirizzano set e gara.

Il terzo set, infatti, è normale amministrazione con un Ristani scatenato che con 7 punti nella sola terza frazione guida il gruppo alla meritata vittoria, certificata dal monster block di Antonazzo che fissa il punteggio sul definitivo 3-0.

Prestazione corale autorevole di tutto il gruppo: Balestra ha potuto amministrare il gioco a proprio piacimento grazie ad una buona fase di ricezione di tutta la squadra, rinforzata con gli ingressi dalla panchina di Bartuccio e Cernic. I centrali, Antonazzo e Giosa, hanno prodotto nove punti a testa e da Buccoliero e soprattutto Strada e Ristani è arrivato il solito ottimo rendimento offensivo.

Il Grottaglie, adesso, con entusiasmo si potrà approcciare alla complicata trasferta di Turi con la possibilità di assaltare il quinto posto occupato attualmente dai biancoblù fermati, al pari di Campobasso, Leverano e Galatone dal Covid in questo turno.

Soddisfazione nelle parole del DG del Volley Club Grottaglie, Cosimo Lenti:” Voglio fare i miei complimenti a tecnici ed atleti per la straordinaria gara contro il Molfetta. Siamo stati bravi a continuare a lavorare duramente e non disunirci dopo le ultime partite un pò complicate. Mancano sole cinque partite e vogliamo affrontarle con entusiasmo cercando di migliorare ancor di più la nostra classifica. Nonostante la quasi matematica permanenza nella categoria, l’obiettivo è ottenere il massimo risultato possibile per alzare sempre più l’asticella in una stagione straordinaria“