Pubblicità

Conto alla rovescia per il primo ciak ufficiale di “Viaggio a sorpresa”, il film tutto pugliese di Ronn Moss, girato tra Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Monopoli.

Pubblicità

Le riprese cominceranno il 7 settembre, ma c’è ancora tempo per far parte di questo progetto che promuoverà l’immagine della nostra regione nel mondo: dopo i casting a Torino lo scorso luglio, Ronn sarà presente alle selezioni per figuranti e comparse in Puglia.

L’immagine della Puglia nel mondo

Parla essenzialmente pugliese la pellicola che verrà distribuita in tutto il mondo nel 2021: i ruoli principali sono stati affidati a Lino Banfi, Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietrocola, Pietro Genuardi. Il soggetto è firmato da Ronn Moss e Tiziano Cavaliere, la sceneggiatura è di Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe, la regia è affidata a Roberto Iza Baeli, Direttore della fotografia Armando Barbieri.

“E’ una storia che narra cosa accade quando un americano decide di vivere in Puglia . Michael è un broker newyorkese, che abbandona tutto per vivere in questa splendida regione. Ma quando sta per realizzare il suo sogno, scopre che non tutto è come aveva immaginato….”.

Durante l’avventura pugliese non mancherà l’intreccio sentimentale, un’altra delle sorprese alle quali andrà incontro Michael-Ronn. Una commedia romantica, che si farà apprezzare dal pubblico di ogni età, con un mix di dialoghi esilaranti tra inglese, italiano e pugliese. Una vera e propria cartolina della Puglia, che porterà in giro per il mondo le nostre tradizioni, i nostri colori e sapori.

Il film, coproduzione internazionale targata DevRonn Enterprises e Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere, è stato presentato in anteprima alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia.

Chi è Ron Moss

Ronald Montague Moss, conosciuto come Ronn Moss (Los Angeles, 4 marzo 1952), è un attore, musicista e cantante statunitense.

È conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, che ha interpretato dal 1987 al 2012.

Come attore ha fatto il suo esordio in Italia nel film di Giacomo Battiato, I Paladini: Storia d’armi e d’amori con Barbara De Rossi, sua amica, nel 1983. Ha poi preso parte a molti film, come Il sostituto nel 2000 con Eric Roberts, mentre è stato protagonista di film come Agguato alle Hawaii (1987) che ha avuto discreto successo.

Nel 2004 ha girato Christmas in Love per la regia di Neri Parenti recitando a fianco di Annamaria Barbera. Nel 2010 prende parte come concorrente alla trasmissione televisiva italiana Ballando con le stelle[6], trasmessa da Raiuno, e di cui è finalista ma non vincitore, classificandosi al 2º posto. Ha realizzato nel 1990 il fotoromanzo California Story, per il settimanale Grand Hotel. Il fotoromanzo è stato ripubblicato nel 2010 dalla stessa rivista.

Nel 2014 è special guest per un episodio della storica soap opera della ABC General Hospital.

Casting ad Avetrana

L’appuntamento è per lunedì 24 agosto, dalle 14.00 alle 18.00, presso Masseria Grottella ad Avetrana. I casting sono aperti a chiunque voglia partecipare, senza limiti di età. A seguire, per tutti i partecipanti, la possibilità di conoscere personalmente la star americana durante un aperitivo.

INFOLINE: SCENIC ACADEMY – Via Libia 27, Manduria (328 937 56 16).