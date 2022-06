Pubblicità in concessione a Google

Si spegne, almeno per il momento, il sogno della WFC Grottaglie: niente Serie A Elite, sconfitta per 7 reti a 2 a Salsomaggiore. “Siamo consapevoli che un sogno non si è avverato. Il viaggio è la parte migliore. E il nostro cammino per arrivare fin qui oggi è stato fantastico oltre le più rosee aspettative…”

Cosi la squadra commenta la partita. “Da domani mattina ci metteremo al lavoro per provarci il prossimo anno”, annuncia più forte di prima il presidente Cataldo Abatematteo.