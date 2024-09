Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto. Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 38° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 26 annunci, relativi a 31 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 5 posizioni aperte. Nei settori dell’ Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 3 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 10 posizioni. Si trovano inoltre 3 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore delle Pulizie e servizi alle persone, 1 posizione nel settore dell’ Istruzione ed 1 posizione nel settore dell’ Agricoltura . Sette posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette.

A ciò si aggiungono 35 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte tirocini formativi‬

‭ Si rammenta che‬‭ il tirocinio non comporta la costituzione‬‭ di un rapporto‬ ‭ di lavoro‬‭ , ma consiste in un periodo di orientamento‬‭ al lavoro e di formazione.‬ ‭ Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire‬‭ l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali,‬‭ nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge‬ Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n.‬ 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale‬ norma.‬

‭ ● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.‬

‭ ● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è‬

‭ ridotta a un mese.‬

●‬‭ I tirocini hanno una durata non superiore a sei‬‭ mesi‬‭ , comprensiva di‬

‭ proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici‬

‭ mesi.‬

‭ ● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore‬

‭ all’‬‭ orario settimanale‬‭ previsto dal contratto collettivo‬‭ di lavoro stipulato dalle‬

‭ associazioni sindacali comparativamente più rappresentative‬

‭ sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento‬

‭ alle attività oggetto del percorso formativo.‬‭

●‬‭ In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti‬‭ sono‬

‭ equiparati ai “lavoratori”.‬

‭ ● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire‬

‭ in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione‬

‭ aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività‬

‭ aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,‬

‭ anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con‬

‭ diritto alla conservazione del posto di lavoro.‬

‭ ● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore‬

‭ mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al‬

‭ lordo delle ritenute di legge, stabilita nella‬‭ misura‬‭ minima mensile di 600‬

‭ euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.‬

‭

Lavoro Taranto e Provincia.‭ Offerte per persone con disabilità‬ ART.1 L.68/99‬

‭ PROVINCIA DI LECCE‬

‭ Galatina (LE) – SI CERCA SEGRETARIO O IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif.‬

‭ offerta 12307/2024‬

‭ Per scuola di inglese di Galatina, si ricerca un’unità da impiegare nella mansione‬

‭ di segretario o addetto amministrativo. La risorsa deve appartenere alla‬

‭ categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.‬

‭ È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, essere in possesso di‬

‭ laurea in economia o lingue, buona conoscenza della lingua inglese;‬

‭ indispensabile essere in possesso del diploma liceale o di istituto tecnico e‬

‭ possesso della patente B. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 10‬

‭ mesi. Orario: part-time.‬

‭ Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)‬

‭ SCADENZA: 30.09.2024‬

Tricase (LE) – SI CERCA ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA – Rif. offerta‬

‭ 12084/2024‬

‭ Per supermercato di Tricase, si ricerca una unità da impiegare nella mansione di‬

‭ addetto alle operazioni di vendita. La risorsa deve appartenere alla categoria‬

‭ delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. È preferibile aver‬

‭ maturato esperienza nella mansione, essere in possesso di diploma e patente B.‬

‭ Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi. Orario: part-time.‬

‭ Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)‬

‭ SCADENZA: 01.10.2024‬

‭ PROVINCIA DI BRINDISI‬

‭ Brindisi (BR) – SI CERCA PROJECT MANAGER/FULL STACK DEVELOPER – Rif.‬

‭ offerta 12018/2024‬

‭ Azienda operante nel settore della produzione di software e gestione di siti web‬

‭ ricerca project manager o full stack devoloper, che si occupi della gestione di‬

‭ progetti e sviluppo di software in cloud. La risorsa deve appartenere alla‬

‭ categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.‬

‭

‭ Si richiedono conoscenza di programmi git hub e linguaggio di programmazione‬

‭ php- laravel, diploma nelle materie inerenti la mansione e laurea (preferibile).‬

‭ Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.‬

‭ Sede di lavoro: ambito regionale.‬

‭ Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: smart working.‬

‭ Per info,U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117‬

‭ collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it‬

‭ SCADENZA: 24.09.2024‬

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18‬‭ L.68/99‬

‭ PROVINCIA DI TARANTO‬

‭ Taranto (TA) – ASSISTENTE ALLA CLIENTELA E ALLO SPORTELLO BANCARIO -‬

‭ Rif. offerta 12001/2024‬

‭ Istituto con attività economica di credito bancario ricerca n°1 assistente alla‬

‭ clientela e allo sportello bancario. Tipologia contrattuale tempo determinato‬

‭ mesi 7 tempo pieno. E’ gradita l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione‬

‭ e laurea in discipline economiche. Requisito indispensabile il possesso del‬

‭ diploma di scuola superiore di secondo grado. La sede di lavoro potrà essere‬

‭ Taranto e provincia.‬

‭ Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:‬

‭ collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it‬

‭ SCADENZA: 30.09.2024‬

PROVINCIA DI LECCE‬

‭ Taurisano (LE) – SI CERCANO VARIE MANSIONI – Rif. offerta 11876/2024‬

‭ Per supermercato di Taurisano, si cerca una persona da impiegare in una delle‬

‭ seguenti mansioni: aiuto addetto alle vendite, aiuto salumiere, aiuto‬

‭ magazziniere. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle‬

‭ categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. Saltuariamente, è richiesto lo‬

‭ spostamento presso altre sedi. È indispensabile aver maturato esperienza‬

‭ pregressa e possesso della patente B; è preferibile il possesso del diploma e la‬

‭ conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato‬

‭ di 9 mesi. Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Taurisano-Miggiano‬

‭ Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)‬

‭ SCADENZA: 09.10.2024‬

Casarano (LE) – SI CERCA RESPONSABILE MOVIMENTAZIONE MAGAZZINO – Rif.‬

‭ offerta 11874/2024‬

‭ Per calzaturificio di Casarano, si cerca una persona da impiegare nella mansione‬

‭ di responsabile movimentazione di magazzino. La risorsa deve essere iscritta‬

‭ alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.‬

‭ Esperienza lavorativa, diploma e conoscenza della lingua inglese sono requisiti‬

‭ preferibili.‬ ‭ È indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico e il possesso della patente B. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.‬Orario:part-time. Sede di lavoro: Z.I Casarano.‬ Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)‬

‭ SCADENZA: 09.10.2024‬

Ruffano (LE) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta‬

‭ 11873/2024‬

‭ Per calzaturificio di Ruffano, si cerca una persona da impiegare nella mansione‬

‭ di impiegato amministrativo. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali‬

‭ riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. È preferibile il‬

‭ possesso del diploma; l’esperienza lavorativa non è necessaria. Si offre‬

‭ contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi, apprendistato.‬

‭ Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Z.I Casarano.‬

‭ Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)‬

‭ SCADENZA: 09.10.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore‬‭ Amministrativo – ICT – Servizi digitali

‬‭ Taranto (TA) – AUTOSALONE CERCA ADDETTA ALLA RECEPTION – Rif. offerta‬

‭ 12033/2024‬

‭ Azienda operante nel settore dell’automotive cerca n. 01 addetta/o alla‬

‭ reception con esperienza come impiegato amministrativo/finanza/controllo in‬

‭ organizzazioni modernamente strutturate, preferibilmente nel settore‬

‭ automotive (Retail); conoscenza e applicazione delle leggi relative ai passaggi di‬

‭ proprietà delle auto ed alle immatricolazioni; conoscenza e utilizzo dei servizi‬

‭ digitali a supporto (CDP); ottimo utilizzo di Excel; background economico e/o‬

‭ amministrativo; ottime capacità di problem solving; forte autonomia e‬

‭ motivazione nel raggiungimento dei risultati.‬

‭ Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it‬

‭ Grottaglie (TA) – STUDIO COMMERCIALISTA CERCA IMPIEGATI/ADDETTI ALLA‬

‭ CONTABILITÀ – Rif. offerta 12177/2024‬

‭ Per studio commercialista con sede a Grottaglie (TA), si ricerca un impiegato/a‬

‭ contabile con esperienza maturata all’interno di studi professionali e conoscenza‬

‭ dei software gestionali/office. Il candidato dovrà essere in possesso del diploma‬

‭ in ragioneria e/o laurea in Economia.‬

‭ Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248033, email ido.grottaglie@regione.puglia.it‬

‭ Grottaglie (TA) – STUDIO COMMERCIALISTA CERCA ADDETTI ALLA‬

‭ CONTABILITÀ/TIROCINANTI – Rif. offerta 12179/2024‬

‭ Studio commercialista con sede a Grottaglie (TA), per esperienza di tirocinio‬

‭ finalizzato all’inserimento lavorativo, cerca impiegati in ambito contabilità. Il‬

‭ candidato dovrà essere in possesso del diploma in ragioneria e/o laurea in‬

‭ Economia, con conoscenze generali in materia di contabilità e fatturazione.‬

‭ Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248033, email ido.grottaglie@regione.puglia.it‬

‭ Taranto (TA) – LUNA GEBER ENGINEERING SRL CERCA AGENTE‬

‭ PLURIMANDATARIO – Rif. offerta 11778/2024‬

‭ Luna Geber Engineering (LGE) è una startup innovativa e uno spin-off del‬

‭ dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. Fondata a‬

‭ gennaio 2019, LGE si dedica allo sviluppo e alla realizzazione di sistemi di‬

‭ monitoraggio in vari settori, tra cui l’industria, il settore animale e l’automotive.‬

‭ La missione di LGE è mettere a disposizione delle persone che intendono‬

‭ investire nell’innovazione le loro conoscenze elettroniche e informatiche.‬

‭ Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it‬

Cisternino (BR) – AZIENDA CERCA UN IMPIEGATO TECNICO TIROCINANTE – Rif.‬

‭ offerta 11934/2024‬

‭ La risorsa dovrà affiancare un geometra esperto nello sviluppo delle commesse‬

‭ utilizzando il software aziendale. E’ richiesta la conoscenza base dell’AutoCAD e‬

‭ del disegno tecnico. L’azienda offre inizialmente un tirocinio formativo dalle‬

‭ 09:00 alle 13:00 su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

‭ Artigianato – Commercio – Vendita‬

‭

Martina Franca (TA) – CENTRO ESTETICO CERCA UN ESTETISTA – Rif. offerta‬

‭ 11931/2024‬

‭ Centro estetico cerca un estetista con abilità nella ricostruzione delle unghie in‬

‭ acrygel e semipermanente, conoscenza delle tecniche di estetica base e‬

‭ avanzata, epilazione laser, massaggi. I candidati devono essere in possesso‬

‭ della qualifica professionale di estetista, ottime doti relazionali e comunicative,‬

‭ precisione, puntualità e attenzione ai dettagli. E’ richiesta disponibilità a‬

‭ partecipare a corsi di aggiornamento e formazione continua. L’azienda in base‬

‭ alla preparazione propone un contratto a tempo determinato con possibilità di‬

‭ trasformazione a tempo indeterminato o inserimento in apprendistato.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

‭ Locorotondo (BA) – SALONE DI BELLEZZA CERCA UN PARRUCCHIERE – Rif.‬

‭ offerta 11952/2024‬

‭ Salone di bellezza cerca un parrucchiere specializzato in taglio, piega e‬

‭ trattamento dei capelli in grado di offrire una consulenza qualificata.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

‭ Martina Franca (TA) – BOUTIQUE CERCA ADDETTA ALLE VENDITE – Rif. offerta‬

‭ 11966/2024‬

‭ La risorsa ricercata si occuperà della vendita di capi di abbigliamento femminili‬

‭ di alta moda, sistemazione delle merci, allestimento vetrina ed eventuali lavori‬

‭ manuali di sartoria. In base alle esperienze l’azienda valuta l’inserimento con‬

‭ contratto di apprendistato.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

Costruzioni – Impianti – Logistica‬

‭ Laterza (TA) – L’IMPRESA EDILE DELL’ORCO S.R.L. CERCA DIVERSE FIGURE‬

‭ PROFESSIONALI‬

‭ Dell’Orco s.r.l., impresa edile con sede a Laterza le seguenti figure professionali:‬

‭

● n.3 escavatoristi operatori di macchine movimento terra‬

‭ Rif. offerta 12221/2024‬

‭

●‬‭ n.2 intonacatori‬

‭ Rif. offerta 12224/2024‬

‭

●‬‭ n.2 muratori‬

‭ Rif. offerta 12234/2024‬

‭

●‬‭ n.2 piastrellisti‬

‭ Rif. offerta 12235/2024‬

‭ L’azienda offre un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata‬

‭ di 8 mesi con retribuzione parametrata all’esperienza, un ambiente di lavoro‬

‭ professionale e collaborativo e possibilità di crescita professionale.‬

‭ Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248105, mail ido.castellaneta@regione.puglia.it‬

Martina Franca (TA) – AZIENDA EDILE CERCA CARPENTIERE – Rif. offerta‬

‭ 12154/2024‬

‭ Azienda edile cerca carpentiere con esperienza. L’azienda offre un contratto a‬

‭ tempo indeterminato full time.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

Ristorazione e turismo‬

Alberobello (BA) – RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 12140/2024‬

‭ La risorsa si occuperà della pulizia finale all’interno della cucina, lavaggio piatti,‬

‭ e stoviglie. L’azienda offre un contratto a tempo determinato full time di 12 mesi‬

‭ con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

‭ Alberobello (BA) – RISTORANTE CERCA AIUTO CUOCO – Rif. offerta 12137/2024‬

‭ La risorsa si occuperà di affiancare lo chef per la preparazione dei piatti e per‬

‭ l’impiattamento di antipasti e dessert. L’azienda offre un contratto a tempo‬

‭ determinato di 12 mesi full time, con possibilità di trasformazione a tempo‬

‭ indeterminato.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

‭

‭ Locorotondo (BA) – PIZZERIA CERCA UN AIUTO CUCINA, LAVAPIATTI – Rif.‬

‭ offerta 11947/2024‬

‭ Pizzeria cerca un aiuto cucina, lavapiatti con minima esperienza nel settore‬

‭ ristorativo. La pizzeria offre inizialmente un contratto a tempo determinato di 3‬

‭ mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full time.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

‭

Pulizie e servizi alle persone‬

‭ Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA BADANTE – Rif. offerta 12172/2024‬

‭ Privato‬‭ cerca‬‭ badante‬‭ per‬‭ assistenza‬‭ ad‬‭ anziano.‬‭ Si‬‭ offre‬‭ assunzione‬‭ a‬‭ tempo‬

‭ indeterminato.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

Istruzione‬

‭ Massafra (TA) – SI CERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE – Rif. offerta‬

‭ 11892/2024‬

‭ Per‬‭ attività‬‭ di‬‭ formazione‬‭ per‬‭ adulti‬‭ e‬‭ minori,‬‭ presso‬‭ noto‬‭ ente‬‭ di‬‭ formazione‬

‭ professionale‬‭ sito‬‭ in‬‭ Massafra,‬‭ si‬‭ cerca‬‭ la‬‭ figura‬‭ di‬‭ educatore‬‭ con‬‭ titolo‬‭ di‬‭ studio‬

‭ laurea L19. (Scienze dell’educazione e della formazione).‬

‭ Info, CPI Massafra: tel. 099 2248002, email ido.massafra@regione.puglia.it‬

Agricoltura‬

Martina Franca (TA) – AZIENDA AGRICOLA CERCA UN OPERAIO AGRICOLO‬

‭ GIARDINIERE – Rif. offerta 11939/2024‬

‭ Azienda‬‭ agricola‬‭ cerca‬‭ un‬‭ operaio‬‭ agricolo‬‭ giardiniere‬‭ esperienza‬‭ decennale‬‭ che‬

‭ si occupi di potatura e giardinaggio.‬

‭ Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email‬

‭ ido.martinafranca@regione.puglia.it‬

‭