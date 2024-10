Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 42° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 39 annunci, relativi a 55 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 6 posizioni aperte. Nei settori dell‘Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 6 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 18 posizioni. Si trovano inoltre 6 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore della Sanità, 1 posizione nel settore dell’Agricoltura e 8 posizioni nel settore dell’Istruzione.

Nove posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 36 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte tirocini formativi

PROVINCIA DI TARANTO

Crispiano (TA) – SI CERCA TIROCINANTE TECNICO

INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI – Rif. offerta 12885/2024

Per una nota società di impianti elettrici civili e industriali sita in Crispiano,

ricerchiamo la figura di un operaio tecnico da inserire in organico. La figura

ricercata deve saper approcciarsi nell’ambito del cablaggio strutturato, cablaggio

tvcc (videosorveglianza) quadristica e impianti elettrici civili. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipologia di offerta: tirocinio –

Orario di lavoro: full time.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI OGGETTISTICA CERCA ADDETTI ALLA

VENDITA E MAGAZZINO – Rif. offerta 12984/2024

La risorsa dovrà occuparsi della sistemazione in magazzino della merce di un

negozio di oggettistica di articoli per la casa e della vendita diretta al cliente. La

risorsa sarà formata tramite tirocinio.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIO CERCA ADDETTO ALLA

PROGETTAZIONE TECNICA E ALLA VENDITA – Rif. offerta 13109/2024

La risorsa ricercata deve occuparsi della progettazione grafica/tecnica per la

configurazione di ambienti domestici. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato full time o part time con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99-AZIENDA CERCA

RECEPTIONIST – Rif. offerta 13165/2024

Azienda attiva nel settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi

d’arredo cerca receptionist (Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti).

Tipologia contrattuale: Tempo determinato e part-time (16:00-20:00) . E’

gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Requisito

Indispensabile è essere automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 31.10.2024

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68.99-PERSONALE ESPERTO

MECC. RIPAR. MACCHINE A VAPORE – Rif. offerta 12909/2024

Azienda con attività economica di produzione energia elettrica e vapore ricerca

personale esperto nella professione di meccanico riparatore di macchine a

vapore – Tipologia contrattuale a tempo indeterminato e pieno; è gradita

l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. Titolo di studio indispensabile

diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo meccanica

meccatronica ed energia.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 22.10.2024

PROVINCIA DI LECCE

Galatina (LE) – SI CERCA ADDETTO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 13209/2024

Per azienda di servizi per l’ambiente di Galatina, si ricerca una unità da

impiegare nella mansione di addetto amministrativo.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. La risorsa dovrà occuparsi di scansione e archiviazione dei documenti. Non è necessario aver maturato esperienza nella mansione; preferibile aver assolto l’obbligo scolastico e il possesso della patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, disponibile a

tirocinio.

Orario: tempo pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 31.10.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99-AZIENDA RICERCA

CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI – Rif. offerta 12900/2024

Azienda attiva nei servizi di riciclaggio di materiale plastico, ricerca un

conduttore di carrelli elevatori. Previsto contratto full-time a tempo determinato

(7 mesi). E’ preferibile aver conseguito l’abilitazione alla conduzione di carrelli

elevatori (c.d. patentino muletti) e aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 23.10.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI TRASPORTI FERROVIARI SI CERCA OPERATORE

DELLA MANUTENZIONE – Rif. offerta 12932/2024

Per azienda di trasporti ferroviari di Lecce, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di addetto della manutenzione.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. È indispensabile aver

conseguito il diploma in uno dei seguenti indirizzi: geometra, meccanica,

meccatronica ed energia, trasporti e logistica, costruzioni, ambiente e territorio,

elettronica ed elettrotecnica, manutenzione e assistenza tecnica, informatica e

telecomunicazioni. La risorsa dovrà occuparsi di verifica e controllo infrastruttura

ferroviaria, controllo in linea dei segnali, riparazione e guasti alla rete,

sostituzione traverse e altre componenti, lavori in quota, scorte cantieri.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Orario:tempo pieno. Sede di lavoro:Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 24.10.2024

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI SOFTWARE SI CERCA PROGRAMMATORE JUNIOR

O OPERATORE JUNIOR – Rif. offerta 12792/2024

Per azienda di produzione software di Lecce, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di programmatore junior di sistemi informatici o operatore junior

tecnico informatico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Competenze richieste:

● conoscenza dell’uso di principali strumenti informatici;

● conoscenza di base di due linguaggi di programmazione (C++, Java) o in

alternativa, conoscenza del programma gestionale Sap;

● conoscenza base della lingua inglese;

● capacità di lavorare in team;

● disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale, anche per trasferte di

lunga durata.

È indispensabile il diploma di perito informatico, ragioniere informatico,

programmatore e il possesso della patente B. È preferibile aver conseguito

laurea in ingegneria informatica, gestionale, biomedica, economia, fisica o

matematica e aver maturato esperienza lavorativa.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, apprendistato o

indeterminato.

Orario:part-time. Sede di lavoro: Lecce.

Per candidarsi gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il

supporto degli operatori dei centri per l’impiego anche durante i Career Days

2024 di UniSalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h

10.30-16.30, presso il Polo extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9

ottobre, h 11.30-16.30, presso il Polo urbano – Ex Monastero degli Olivetani

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.11.2024

Arnesano (LE) – PER AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA SI CERCA

INFERMIERE – Rif. offerta 12794/2024

Per azienda di assistenza sanitaria di Arnesano, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di infermiere. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. È indispensabile aver

conseguito la laurea in scienze infermieristiche. È preferibile la conoscenza della

lingua inglese. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Orario:tempo pieno. Sede di lavoro: Strada prov. le Arnesano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.11.2024

Matino (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

CONTABILE – Rif. offerta 12493/2024

Per calzaturificio di Matino, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di impiegato amministrativo contabile.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione di almeno un anno e

avere il possesso del diploma, preferibilmente in ragioneria, mentre è preferibile

essere in possesso della patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato o apprendistato.

Orario:part-time. Sede di lavoro: Matino.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.10.2024

Melissano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO PULIZIE SUOLE – Rif.

offerta 13213/2024

Per calzaturificio di Melissano, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di addetto pulizie suole.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione; preferibile che sia

stato assolto l’obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi.

Orario:tempo pieno. Sede di lavoro: Melissano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 31.10.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – ASSOCIAZIONE ONLUS CERCA RESPONSABILE DI POSTAZIONE –

Rif. offerta 13143/2024

Associazione Onlus ricerca n. 05 Responsabili di Postazione, per la realizzazione

di due progetti umanitari, addetti al dialogo con i donatori, comunicazione delle

informazioni richieste, predisposizione del banchetto, gestione del bussolotto

delle offerte, compilazione del report giornaliero, custodia del denaro fino alla

consegna alla sede centrale. Le postazioni saranno assegnate presso due attività

commerciali site a Taranto.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it

San Marzano Di San Giuseppe (TA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA UN

OPERATORE CAF/PATRONATO CON ESPERIENZA – Rif. offerta 13028/2024

Per studio professionale con sede a San Marzano di San Giuseppe (TA), si

ricerca un impiegato con esperienza di almeno un anno maturata all’interno di

sindacati o patronati. Il candidato dovrà essere in possesso del diploma di

scuola secondaria superiore e dovrà essere in grado di eseguire, per esempio,

pratiche previdenziali, di disoccupazione, maternità, 730 ed ISEE. Si richiedono

buone conoscenze informatiche con particolare riferimento ai sistemi telematici

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248036, email ido.grottaglie@regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Locorotondo (BA) – AZIENDA ARTIGIANA CERCA APPRENDISTA MONTATORE

SERRAMENTISTA – Rif. offerta 12988/2024

La risorsa ricercata si occuperà del montaggio di serramenti. L’azienda offre un

contratto di apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI OGGETTISTICA CERCA ADDETTI ALLA

VENDITA E MAGAZZINO – Rif. offerta 12984/2024

La risorsa dovrà occuparsi della sistemazione in magazzino della merce in un

negozio di oggettistica di articoli per la casa e della vendita diretta al cliente. La

risorsa sarà formata tramite tirocinio.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – AZIENDA ARTIGIANA CERCA SERRAMENTISTA – Rif. offerta

12987/2024

La risorsa ricercata si occuperà del montaggio di serramenti ed è previsto

affiancamento iniziale. L’azienda offre un contratto a chiamata o a tempo

determinato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA ARTIGIANA CERCA MECCANICO D’AUTO – Rif.

offerta 12940/2024

La risorsa si occuperà della riparazione di autoveicoli e camion. L’ azienda offre

contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato – full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – CENTRO ESTETICO CERCA ESTETISTA – Rif. offerta

13090/2024

La risorsa ricercata deve avere il titolo di studio di estetista o essere provvista di

corsi di formazione. Deve inoltre possedere una formazione in Onicotecnica e

massaggi. In base alla professionalità posseduta, si offre contratto di

apprendistato o assunzione a tempo determinato da 3 a 6 mesi full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – BOUTIQUE CERCA ADDETTA ALLE VENDITE – Rif. offerta

11966/2024

La risorsa ricercata si occuperà della vendita di capi di abbigliamento femminili

di alta moda, sistemazione delle merci, allestimento vetrina e lavori manuali di

sartoria, se nelle proprie capacità.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – RECRUITING DAY- MULTIJOB COOP CERCA

AUTISTI-INSTALLATORI DI ELETTRODOMESTICI – Rif. offerta 12468/2024

MULTI JOB COOPERATIVA, società fornitrice di servizi in appalto in diversi settori

produttivi, cerca 5 autisti consegnatari/installatori di elettrodomestici. Sede di

lavoro: Taranto (TA) . Le risorse si occuperanno del trasporto, della consegna e

dell’installazione di elettrodomestici da accosto e da incasso. Si offre contratto

full time a tempo determinato e si richiede esperienza nel settore e nella

mansione. I candidati ideali dovranno essere muniti di patente B, avere una

buona manualità nell’installazione di elettrodomestici ed essere disponibili alle

trasferte in ambito provinciale.

I candidati ideali dovranno essere muniti di patente B, avere una buona

manualità nell’installazione di elettrodomestici ed essere disponibili alle trasferte

in ambito provinciale. Le selezioni si terranno con i referenti aziendali nel corso

del RECRUITING DAY organizzato da ARPAL Puglia – CPI di Massafra. Gli

interessati sono invitati a candidarsi ed a presentarsi, muniti di CV, il giorno

23/10/2024 alle ore 09:00 presso il Centro per l’Impiego di Massafra – Viale

Marconi 248.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE RICERCA INTONACATORI – Rif. offerta

12804/2024

Azienda edile sita a Taranto, ricerca n. 02 intonacatori, specializzati nelle attività

di lavorazione in quota, per la stesura dell’intonaco sulle pareti esterne e interne

di un edificio, attraverso l’utilizzo della strumentazione meccanica.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.ita

Maruggio (TA) – SI CERCA UN CARPENTIERE SALDATORE – Rif. offerta

12888/2024

Azienda attiva nel campo dell’edilizia eco-sostenibile, ricerca un saldatore a

elettrodo e a filo continuo da inserire nel proprio staff, che abbia anche

conoscenza e abilità nella lettura dei disegni tecnici con autocad. Si offre

contratto a tempo indeterminato, full-time. Retribuzione come da CCNL di

riferimento.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it

Laterza (TA) – AZIENDA CERCA CONDUTTORE DI CARRELLI ELEVATORI – Rif.

offerta 12949/2024

La Progeva s.r.l., azienda con sede a Laterza (TA) attiva nella produzione di

fertilizzanti per l’agricoltura mediante il recupero di prodotti pericolosi e

sottoprodotti industriali, cerca un conduttore di carrelli elevatori per

ampliamento dell’organico.

La risorsa, in grado di utilizzare il carrello elevatore, dovrà occuparsi della

logistica del magazzino prodotti finiti e materie prime movimentando

prevalentemente pallets e big bags, nonché supportare le altre attività

dell’impianto quando richiesto l’utilizzo del carrello elevatore. Si offre contratto

di lavoro full time con inserimento immediato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248105, mail ido.castellaneta@regione.puglia.it

Crispiano (TA) – SI CERCA UN APPRENDISTA INSTALLATORE/MANUTENTORE DI

IMPIANTI ELETTRICI – Rif. offerta 12889/2024

Azienda sita in Crispiano cerca un operaio adibito all’installazione, manutenzione

e riparazione di impianti elettrici, da assumere inizialmente nelle forme

dell’apprendistato. E’ richiesta una capacità minima nel sapersi approcciare al

cablaggio strutturato, al cablaggio tvcc (videosorveglianza) e agli impianti

elettrici civili.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Crispiano (TA) – SI CERCA TIROCINANTE TECNICO

INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI – Rif. offerta 12885/2024

Per una nota società di impianti elettrici civili e industriali sita in Crispiano,

ricerchiamo la figura di un operaio tecnico da inserire in organico. La figura

ricercata deve saper approcciarsi nell’ambito del cablaggio strutturato, cablaggio

tvcc (videosorveglianza) quadristica e impianti elettrici civili. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipologia di offerta: tirocinio –

Orario di lavoro: full time.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Crispiano (TA) – SI CERCA TECNICO INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI

ELETTRICI – Rif. offerta 12890/2024

Per una nota società di impianti elettrici civili e industriali sita in Crispiano,

ricerchiamo la figura di un operaio tecnico da inserire in organico. Viene

richiesta una conoscenza avanzata e completa nell’ambito del cablaggio

strutturato, cablaggio tvcc (videosorveglianza), quadristica e impianti elettrici

civili. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Tipologia di contratto: indeterminato – Orario di lavoro: full time

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – IMPRESA EDILE RICERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

Impresa edile ricerca le seguenti figure professionali:

● Intonachista – Rif. offerta 13195/2024

● Muratore – Rif. offerta 13187/2024

● Manovali edili – Rif. offerta 13181/2024

Si richiede un minimo di esperienza nella mansione e autonomia di

spostamento. L’azienda offre un contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA EDILE CERCA MANOVALI EDILI/CARPENTIERI –

Rif. offerta 12876/2024

Le risorse ricercate dovranno svolgere lavori poco pesanti ma che necessitano di

precisione pratica. L’impresa edile è impegnata in vari cantieri nelle Regione

Puglia ed è munita di mezzi di trasporto propri per il trasferimento, con partenza

da Martina Franca. L’azienda offre un contratto a tempo determinato con

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA ARTIGIANA CERCA APPRENDISTA MECCANICO –

Rif. offerta 12881/2024

La risorsa ricercata dovrà imparare a riparare autoveicoli e camion. L’azienda

offre un contratto di apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – AZIENDA EDILE CERCA MURATORI – Rif. offerta 13095/2024

La ricerca è diretta sia a lavoratori alla prima esperienza che a professionisti con

esperienza consolidata, muniti di patente. L’azienda offre contratto di lavoro a

tempo determinato o indeterminato o in apprendistato; orario di lavoro full time

dal lunedi al venerdi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Ristorazione

Taranto (TA) – GASTRONOMIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 13238/2024

Gastronomia, specializzata nella preparazione dei panini, cerca tirocinante

addetto al banco. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN LAVAPIATTI – Rif. offerta 12911/2024

Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani, con sede di lavoro a

Manduria, ricerca un lavapiatti da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà

adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle

attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone

doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità

nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo

indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – RISTORANTE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Ristorante con sede a Locorotondo cerca le seguenti figure professionali:

● Camerieri di sala – Rif. offerta 12802/2024

● Aiuto chef – Rif. offerta 12812/2024

● Barman – Rif. offerta 12845/2024

L’azienda offre un contratto a tempo determinato fino al 15/01/2024 con

possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – McDonald’s CERCA ADDETTI ALLA RISTORAZIONE – Rif.

offerta 13175/2024

Per imminente apertura a Martina Franca, il McDonald’s ricerca “Addetti alla

Ristorazione”, o “Crew Member”.

Requisiti:

● Diploma di scuola media superiore (preferibilmente);

● Approccio multitasking;

● Orientamento al lavoro di squadra e interesse per il settore dei fast-food;

● Ottima gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente;

● Disponibilità a lavorare su turni e anche nei giorni festivi;

Inquadramento contrattuale: si darà priorità agli under 29 per l’applicazione del

contratto di apprendistato a tempo part-time (20 ore settimanali).

Sede di lavoro: Martina Franca (TA)

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Sanità

Manduria (TA) – SI CERCA UN FISIOTERAPISTA – Rif. offerta 12893/2024

Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani con sede a Manduria (TA),

ricerca un fisioterapista da inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà della

valutazione delle esigenze specifiche di ciascun paziente, della pianificazione e

attuazione di programmi di riabilitazione tenendo conto del tipo di intervento

subito, delle condizioni di salute preesistenti e degli obiettivi individuali di

recupero. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time.

Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it

Agricoltura

Martina Franca (TA) – AZIENDA AGRICOLA CERCA BRACCIANTE AGRICOLO –

DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 12944/2024

L’azienda cerca un bracciante agricolo che si occuperà della potatura e del

giardinaggio. I requisiti richiesti sono: esperienza decennale nel settore agricolo,

uso del computer, esperienza nelle operazioni di giardinaggio, conoscenza della

lingua inglese, italiano e tedesco, possesso della patente C e disponibilità alle

trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Si offre contratto a tempo

indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Istruzione

Ginosa (TA) – RECRUITING WEEK CASTELLANETA, ALIMA S.C.S. – ONLUS CERCA

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 13180/2024

Alima soc. coop sociale – onlus cerca otto educatori professionali da inserire nel

proprio organico. Le risorse dovranno occuparsi dell’organizzazione e della

gestione dei servizi educativi rivolti a soggetti minori e di servizi all’infanzia.

Saranno considerati requisiti preferenziali il possesso di Laurea in scienze

dell’educazione e della formazione ed esperienza di almeno due anni nella

mansione, il possesso della patente B e la residenza a Ginosa e comuni limitrofi.

Si offre contratto di lavoro a tempo parziale da 30 ore settimanali articolate su

sei giorni lavorativi a tempo determinato o indeterminato con retribuzione

prevista di 18.000 euro su base annuale. L’ azienda terrà i colloqui di lavoro con

i candidati il giorno 19/11/2024 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso il CPI di

Castellaneta nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia. Esclusivamente

per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile prenotare un colloquio

online compilante il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@regione.puglia.it