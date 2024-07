Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 30° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 33 annunci, relativi a 78 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 2 posizioni aperte. Nei settori dell‘Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 9 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 32 posizioni. Si trovano inoltre 20 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore dell’Istruzione e, nel settore Pulizie e servizi alla persona, sono presenti 5 posizioni aperte. Undici posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 30 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto

di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.

Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire

l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali,

nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge

Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n.

23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale

norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto e Grottaglie (TA) – SI SELEZIONANO PROGRAMMATORE

INFORMATICO, QUALITY MANAGER E INGEGNERE

Per azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” si ricercano candidati appartenenti alla categoria delle persone

con disabilità di cui all’art 1 L. 68/99 per la copertura delle seguenti figure

professionali:

● programmatore informatico – Rif. offerta 10153/2024

E’ preferibile (ma non indispensabile) il possesso di laurea in discipline

tecniche o informatiche. Luogo di lavoro: Taranto (TA);

● quality manager nella produzione – Rif. offerta 10156/2024

E’ preferibile (ma non indispensabile) il possesso di laurea in discipline

tecniche o in economia. Luogo di lavoro: Grottaglie (TA);

● ingegnere industriale e gestionale – Rif. offerta 10157/2024

Luogo di lavoro: Grottaglie (TA).

Tipologia contrattuale: somministrazione (12 mesi); tempo pieno. E’ gradita

esperienza professionale pregressa. Indispensabile la conoscenza della lingua

inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 02.08.2024

PROVINCIA DI LECCE

Casarano (Le), SUPERMERCATO CERCA MACELLAIO/SALUMIERE/ADDETTO

BANCO VENDITE – Rif. offerta 10411/2024

Supermercato, ricerca 1 unità appartenente alla categoria delle persone con

disabilità di cui all’ art. 1 co. 1 L. 68/99, da inserire nel proprio organico in una

delle seguenti mansioni: macellaio, salumiere o addetto banco vendite. È

preferibile aver maturato esperienza nella mansione e aver conseguito diploma;

necessario aver assolto l’obbligo scolastico. È indispensabile, ai fini

dell’avviamento lavorativo, che il candidato sia in possesso della diagnosi funzionale. Sede di Lavoro: Casarano (Le). Tipologia contrattuale prevista:

tempo determinato di 6 mesi, disponibilità a tirocinio.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 09.08.2024

Lecce, LAVAPENTOLE O ADDETTO AL SERVIZIO MENSA – Rif. offerta

10416/2024

Azienda di ristorazione collettiva, ricerca 1 unità appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui all’ art. 1 co. 1 L. 68/99, da inserire nel proprio organico in una delle seguenti mansioni: lavapentole o addetto al servizio mensa. Sede di Lavoro: strada prov. le Frigole-San Cataldo (Le). È preferibile aver maturato esperienza nella mansione; indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: tempo pieno Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 09.08.2024

Lecce, SI CERCA BARISTA – Rif. offerta 10202/2024

Per azienda di consulenza informatica di Lecce, si ricerca una unità da impiegare nella mansione di barista.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, essere in possesso di

diploma e aver acquisito la certificazione HACCP

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di 6

mesi.

Orario: tempo pieno

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 02.08.2024

Casarano (LE), SI CERCA INSERVIENTE IN STRUTTURE ALBERGHIERE – Rif.

offerta 10162/2024

Per azienda di servizi alberghieri di Casarano, si ricerca una unità

da impiegare nella mansione di inserviente in strutture alberghiere.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione e

aver assolto l’obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 8 mesi.

Orario: part – time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 01.08.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Mesagne (Br), SI CERCA ADDETTO VENDITA – Rif. offerta 10409/2024

Azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi

di arredo, ricerca una risorsa da inserire nel proprio organico con la mansione di

addetto vendite. La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con

disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato da

stabilire in sede di colloquio.

Orario: tempo pieno

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117

collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it

SCADENZA: 31.07.2024

San Vito dei Normanni (Br), AZIENDA NEL SETTORE PRODUZIONE DI

SOFTWARE RICERCA IMPIEGATO CONTABILE – Rif. offerta 10410/2024

Azienda operante nel settore della produzione di software ricerca impiegato

commerciale. La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con

disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.La risorsa si occuperà dell’analisi delle

esigenze dei clienti, degli obiettivi e del fatturato, di partecipare attivamente ad

eventi di settore, di collaborare con il team marketing per condividere feedback

e insights provenienti dal mercato. È preferibile aver maturato esperienza nella

mansione. Si richiede conoscenza della lingua inglese livello A2, conoscenze

informatiche (internet e posta elettronica), possesso di diploma e laurea.

L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della l. 903/77.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

Orario: tempo pieno

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117

collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it

SCADENZA: 02.08.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto – AZIENDA RICERCA CARPENTIERE TUBISTA – Rif. offerta 10349/2024

Per un’azienda di Taranto, impegnata in lavori di meccanica generale si cerca

una persona da impiegare nella mansione di carpentiere tubista. La risorsa deve

essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18,

comma 2, L. 68/99. Preferibile esperienza pregressa e possesso della patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi o di apprendistato.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Taranto.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 09.08.2024

PROVINCIA DI LECCE

Collepasso (LE) – SI CERCA OSS O INFERMIERE O FISIOTERAPISTA – Rif. offerta

10159/2024

Per casa di cura di Collepasso si cerca una persona da impiegare nella mansione

di infermiere, fisioterapista oppure oss. La risorsa deve essere iscritta alle liste

speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o laurea in

Professioni sanitarie della riabilitazione; per l’Oss è indispensabile la qualifica.

Preferibile esperienza pregressa e possesso della patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: prov. le Collepasso-Casarano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001

SCADENZA: 01.08.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Locorotondo (BA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA DUE FIGURE – Rif. offerta

10051/2024

Studio professionale cerca le seguenti figure:

● Collaboratore professionale – Rif. offerta 10091/2024

E’ richiesta abilitazione all’attività di Commercialista, ottimo utilizzo del

pacchetto Office; possesso di laurea in discipline economico-aziendali;

esperienza pregressa nella mansione; conoscenza software di contabilità.

● Impiegato contabile – Rif. offerta 10090/2024

E’ richiesto: ottimo utilizzo del pacchetto office; possesso di laurea in

discipline economico-aziendali;, esperienza pregressa nella mansione,

conoscenza del software di contabilità.

L’azienda offre contratto a tempo indeterminato, full time o part time su 5 giorni

alla settimana. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Artigianato – Commercio – Vendita

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI COMMERCIO CERCA DUE ADDETTI PER

VENDITA ONLINE – Rif. offerta 10388/2024

Azienda impegnata nel commercio di materiale edile cerca due addetti alla

vendita online. Si richiede diploma di scuola media superiore, buona conoscenza

di programmi di grafica e delle piattaforme e-commerce Shopify e Prestashop,

buona conoscenza di lettura e comprensione della lingua inglese. Si offre

contratto a tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time da stabilire

in sede di colloquio. L’offerta è rivolta a entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA PROD. ABBIGLIAMENTO CERCA DUE FIGURE

Azienda prod. abbigliamento cerca le seguenti figure:

● Macchinisti cucitori – Rif. offerta 10102/2024

● Stiratori intermedi – Rif. offerta 10099/2024

L’azienda ricerca preferibilmente risorse con esperienza nella mansione oppure

risorse senza esperienza da avviare con contratto di apprendistato. Si offre

contratto a tempo determinato 3 + 3 con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato e apprendistato full time. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – NEGOZIO MULTIPRODOTTI CERCA N.5 ADDETTI ALLE

VENDITE – Rif. offerta 10051/2024

La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività: sistemazione del punto vendita;

assistenza al cliente; gestione ed allestimento scaffali; allestimento delle

vetrine; organizzazione del magazzino; gestione delle merci in arrivo;

catalogazione e sistemazione dei prodotti; inventario; gestione della cassa e dei

pagamenti; ordine dei prodotti per il rifornimento del punto vendita. I requisiti

richiesti sono: diploma; buone conoscenza informatiche; automunito. L’azienda

offre la possibilità di un contratto a tempo determinato full time di 3 mesi con

turnazione 09:00 – 14:00 / 16:00 – 21:00. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca

è rivolta ad entrambi i sessi.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Massafra (TA) – AZIENDA DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE RICERCA DIVERSE

FIGURE

Per una nota azienda di impiantistica industriale sita in Massafra (TA), cerchiamo

diverse figure tecniche. Requisiti essenziali: esperienza pregressa nel settore,

disponibilità a trasferte, forti motivazioni personali e professionali, senso di

responsabilità ed idoneità allo svolgimento delle mansioni che richiedono sforzi

fisici:

● 5 saldatori citoflex e basici per pipeline – Rif. off. 10383/2024

Si offre contratto a tempo determinato e full time.

Sede di lavoro: Foggia (FG)

● 5 saldatori TIG/elettrodo d’impianto – Rif. off. 10384/2024

Si offre contratto a tempo determinato e full time.

Sede di lavoro: Foggia (FG)

● 5 carpentieri montatori – Rif. off. 10385/2024

Le figure ricercate si occuperanno di predisporre i macchinari,

effettuare le lavorazioni di deformazione/asportazione con macchine

utensili tradizionali a partire dal ciclo di lavorazione e dalle specifiche

tecniche ricevute, effettuando il controllo qualitativo dei prodotti realizzati.

Si offre contratto a tempo determinato e full time.

Sede di lavoro: Foggia (FG)

● 5 molatori pipeline – Rif. off. 10389/2024

Le risorse, inserite all’interno del cantiere, si occuperanno della finitura

dei pezzi con l’utilizzo della mola. Si offre contratto a tempo determinato

e full time. Sede di lavoro: Foggia (FG)

● 5 tubisti pipeline – Rif. off. 10393/2024

Si offre contratto a tempo determinato e full time.

Sede di lavoro: Foggia (FG)

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la

ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Laterza (TA) – MA.DE. s.r.l. CERCA OPERAI EDILI – DECRETO FLUSSI 2024 ART.

9, CO. 4, DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta Rif. offerta 10136/2024

La MA.DE. s.r.l., azienda edile con sede a Laterza (TA), cerca 5 operai edili con

esperienza nella mansione di almeno 12 mesi. Si offre contratto di lavoro a

tempo parziale (20 ore a settimana) e determinato. La risorsa, in possesso di

diploma di scuola media superiore, dovrà essere in grado di utilizzare tablet e

computer, carrello, trapano, pinze, forbici, cesoie, idropulitrice ecc. L’offerta è

rivolta ad entrambi i sessi.

Manduria (TA) – SI CERCA AUTISTA CONSEGNATARIO – Rif. offerta 9970/2024

Azienda attiva nel settore caseario, cerca n. 1 autista. La risorsa verrà adibita

alle seguenti mansioni: carico, trasporto, scarico e consegna latticini su

Manduria e zone limitrofe, pulizia e cura del mezzo. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai sensi

dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA INTONACATORI – Rif. offerta 10025/2024

Azienda edile operante nel territorio di Taranto e Brindisi, cerca operai con

esperienza nella mansione di intonacatore. Possibilità di raggiungere con mezzi

aziendali i cantieri dislocati in altri comuni. Si offre contratto a tempo

determinato full time. L’offerta è rivolta a entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Martina Franca (TA) – AZIENDA TURISTICA CERCA DUE RECEPTIONIST/ADDETTI

ALLA CONTABILITA’ INTERNA – Rif. offerta 10362/2024

Azienda nel settore turistico cerca due receptionist/addetti alla contabilità. La

mansione prevede l’accoglienza degli ospiti di una casa vacanza, la gestione

della contabilità interna e di un sito museale dove si organizzano visite guidate

ed eventi culturali. Si richiede buona conoscenza del pacchetto office (in

particolare di Excel), della lingua inglese nonché esperienza in ambito

amministrativo della durata di almeno un anno. Si offre contratto a tempo

determinato full-time o part-time di 6 mesi. L’offerta è rivolta a entrambi i sessi.

Manduria (TA) – DIMORA STORICA CON RISTORANTE GOURMET CERCA

DIVERSE FIGURE

Dimora storica con ristorante gourmet sita a Manduria (TA) ricerca le seguenti

figure da inserire nel proprio organico per la stagione estiva:

● Cameriere ai piani – Rif. offerta Rif. offerta 10298/2024

E’ richiesta precisione e rapidità nei compiti assegnati e capacità di lavoro di

gruppo. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla

stabilizzazione. Orario di lavoro full time.

● Governante – Rif. offerta 10304/2024

Si richiede esperienza nel settore, buone doti organizzative, capacità di

lavorare in team, attenzione alle esigenze del cliente e buone doti

comunicative e relazionali. Si offre iniziale contratto a tempo determinato

finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro full time.

● Lavapiatti – Rif. offerta 10305/2024

Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro

full-time a tempo determinato.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la

ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ugento (LE) – RESORT CERCA DUE FIGURE

Resort con sede a Ugento ricerca le seguenti figure:

● Cameriere di sala – Rif. offerta Rif. offerta 10163/2024

La risorsa ricercata deve avere preferibilmente esperienza lavorativa nella

mansione.

● Cuoco capo partita – Rif. offerta 10175/2024

La risorsa ricercata deve avere esperienza lavorativa nella mansione di

almeno due anni.

Il resort offre vitto e alloggio contratto a tempo determinato fino al 30/09/2024

full time. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Pulsano (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE CERCA

CAMERIERI DI SALA – Rif. offerta 10232/2024

Pulsano, azienda nel settore della ristorazione cerca sei camerieri di sala per

aumento dell’organico in vista della stagione estiva. L’offerta è rivolta a

candidati di entrambi i sessi.

Montemesola (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE CERCA

CAMERIERI DI SALA – Rif. offerta 10234/2024

Montemesola, azienda nel settore della ristorazione cerca due camerieri di sala.

L’offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Pulsano (TA) – IMPRESA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE CERCA AIUTO

CUOCO – Rif. offerta 10241/2024

Impresa di ristorazione, con sede a Pulsano, cerca aiuto cuoco. E’ richiesta

un’esperienza lavorativa nella mansione di almeno tre anni. Si offre contratto di

lavoro a tempo determinato per la stagione estiva. L’offerta è rivolta a candidati

di entrambi i sessi.

Manduria (TA) – SI CERCANO TRE CAMERIERI – Rif. offerta 10108/2024

Stabilimento balneare, con sede di attività a Campomarino (TA), attivo nel

settore della ristorazione e dell’ospitalità, ricerca tre camerieri da inserire nel

proprio staff. Le risorse dovranno occuparsi della predisposizione delle aree

adibite a ristorante e bar, della corretta pulizia degli ambienti lavorativi,

dell’accoglienza dei clienti, della presentazione del menù, della gestione degli

ordini e della loro comunicazione alla cucina, del servizio ai tavoli, delle

operazioni di sbarazzo e riassetto della sala. Si offre contratto di lavoro

part-time orizzontale, a tempo determinato. Si richiede esperienza nella

mansione. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Manduria (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLE VENDITE/BANCONISTA – Rif. offerta

9971/2024

Attività con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), specializzata

nella preparazione e vendita da asporto di piatti freddi e caldi, ricerca n. 1

banconista per la stagione estiva. La risorsa si occuperà dell’allestimento del

banco di vendita, della preparazione e servizio degli ordini alla clientela, della

pulizia e riordino della postazione di lavoro e dei tavoli adibiti alla consumazione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi

i sessi.

Istruzione

Leporano (TA) – SCUOLA DELL’INFANZIA CERCA EDUCATORE PROFESSIONALE –

Rif. offerta 10327/2024

Si ricercano educatori professionali in possesso del titolo di studio della Laurea

L-19 o LM-85 e conoscenza della lingua inglese per scuola dell’infanzia, che

ospita bambini da 0 a 3 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato

part-time o full-time. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Pulizie e servizi alla persona

Martina Franca (TA) – AZIENDA RICERCA CINQUE ADDETTI AI SERVIZI DI

PULIZIA – Rif. offerta 10382/2024

Azienda ricerca cinque addetti ai servizi di pulizia per uffici dislocati nei territori

di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino, Fasano e Pezze di Greco. Si richiede

almeno un anno di esperienza nella mansione.

Si offre contratto a tempo determinato e part-time.

L’offerta è rivolta a entrambi i sessi.