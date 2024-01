61 Posti di Lavoro a Taranto e Provincia

Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 2° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 21 annunci, relativi a 61 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Sanità, delle Pulizie e servizi alla persona e dell’Agricoltura. A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

PROGRAMMATORE INFORMATICO Rif. 09/2024 – Rif. Offerta 331/2024

La risorsa ricerca avrà una formazione con requisito del diploma di scuola superiore in perito informatico. In particolare dovrà gestire, progettare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di automazione, assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in azienda, programmar, conoscere i sistemi operativi, inoltre dovrà avere capacità di problem solving. Martina Franca (TA)

ESPERTO PROGRAMMATORE INFORMATICO Rif.10/2024 – Rif. Offerta 332/2024

La risorsa ricerca avrà una formazione con requisito dI LAUREATO IN INFORMATICA. In

particolare dovrà gestire, progettare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di automazione, assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in azienda, programmar, conoscere i sistemi operativi, inoltre dovrà avere capacità di problem solving. Martina Franca (TA)

ADDETTO E-COMMERCE Rif. 1/2024 – Rif. Offerta 144/2024

La risorsa si affiancherà al personale già presente e coadiuverà le attività su diverse piattaforme online. Nello specifico si occuperà di: Evasione ordini, creazione contenuti web, customer care. Le competenze richieste sono: Capacità di utilizzo del PC e degli strumenti di Microsoft office (Excel in primis), gestione della posta elettronica, navigazione agile in internet per ricerche per ricerche di mercato, problem solving. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Artigianato – Commercio – Vendita

ASSISTENTE ALLA VENDITA Rif. 07/2024 – Rif. Offerta 308/2024

La risorsa si occuperà di assistere, orientare e dare indicazioni alla clientela, fornendo

informazioni sulle caratteristiche dei prodotti. Inoltre dovranno collaborare al rifornimento del magazzino e degli spazi espositivi e deve utilizzare il gestionale del programma cassa. Si offre un contratto di apprendistato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Martina Franca (TA)

MAGAZZINIERE/GARZONE DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 287/2024

Azienda per la vendita al dettaglio di bevande sita a Taranto, ricerca n. 2 Magazzinieri/Garzoni, con le seguenti mansioni: ricevimento merce, sistemazione scaffali, consegne a domicilio. Taranto (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Costruzioni – Impianti – Logistica

ELETTRICISTA Rif. 04/2024 DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 293/2024

Il candidato deve essere in possesso della qualifica professionale di elettricista, conoscenze parlate e scritte di inglese, conoscenza informatiche alto livello, in possesso della patente C, disponibile alle trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Assunzione a tempo indeterminato full time. Gravina In Puglia (BA)

MANOVALI EDILI – “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27.09.2023” – Rif. Offerta 64/2024

Azienda edile con sede in Ginosa (TA) cerca n.3 manovali edili. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inserimento immediato. Ginosa (TA)

MANOVALI EDILI – “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27.09.2023” – Rif. Offerta 61/2024

Azienda edile con sede in Ginosa (TA) cerca n. 4 manovali edili. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inserimento immediato. Ginosa (TA)

CARPENTIERE IN FERRO – Rif. offerta 14419/2023

Si ricercano 2 operai carpentieri esperti e specializzati nella realizzazione in carpenteria

metallica leggera e attività correlate. San Giorgio Ionico (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Sanità

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. Offerta 370/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. Offerta 371/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. Offerta 372/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 05/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 298/2024

Si occuperà della cura della casa, conoscenza della lingua del Bangladesh e Inglese ottimo livello, automunito e in possesso della patente B. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 06/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 301/2024

Si occuperà della cura della casa, conoscenza della lingua del Bangladesh e Inglese ottimo livello, automunito e in possesso della patente B. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 08/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 320/2024

Le attività richieste riguardano l’assistenza diretta alla persona, sono altresì richieste forza fisica per sollevare l’assistito, la conoscenza della lingua italiana e inglese nonché conoscenza informatica per mantenere e recuperare il benessere psico fisico per ridurre i rischi di isolamento. E’ prevista la convivenza con l’assistita. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 2/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 155/2024

Si occuperà della cura della casa. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 3/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 156/2024

Si occuperà della cura della casa. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A ALLE PULIZIE – Rif. Offerta 183/2024

Per azienda operante nel comune di Grottaglie, si ricerca n. 1 addetto/a alle pulizie. La figura ricercata si occuperà della cura, della manutenzione e della pulizia degli spazi aziendali. Svolgerà inoltre lavori manuali (vangare, irrigare il terreno), mantenendo pulite le aiuole, spostando attrezzi, caricando e scaricando i mezzi che li trasportano. Grottaglie (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. offerta 232/2024

Si ricerca una colf-badante che si occupi della pulizia della casa, delle mansioni relative alla lavanderia e sia di supporto alla cucina. Si ricerca una colf-badante che si occupi della pulizia della casa, delle mansioni relative alla lavanderia e sia di supporto alla cucina. Crispiano (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Agricoltura

BRACCIANTI AGRICOLI – “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27.09.2023” – Rif. Offerta 65/2024

Azienda con sede in Ginosa (TA) cerca n. 2 braccianti agricoli per raccolta olive e altre mansioni semplici. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (12 mesi) con inserimento immediato. Ginosa (TA)

BRACCIANTI AGRICOLI – “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27.09.2023” – Rif. Offerta 49/2024

Azienda con sede in Ginosa operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti agricoli, cerca n. 30 braccianti per mansioni di raccolta e trasporto di frutta e verdura. Si offre contratto part time da 20 ore settimanali a tempo determinato della durata di 9 mesi. Ginosa (TA)