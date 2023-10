Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le posizioni ricercate nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Lavoro a Taranto e Provincia, le posizioni aperte

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, della Sanità, delle Pulizie e servizi alla persona e dell’Istruzione, nonchè le offerte rivolte alle Categorie protette.

A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente sul portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci e chiedere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

AMBITO TERR. TARANTO – CONDUTTORI DI BARCHE E BATTELLI A MOTORE

Azienda di Servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua ricerca n° 1

CONDUTTORE/TRICE DI BARCHE E BATTELLI A MOTORE per attività di SORVEGLIANZA e

ASSISTENZA IN MARE A BORDO DI MEZZI NAUTICI. Tipologia contrattuale: tempo pieno e

determinato (7 mesi). Preferibile la disponibilità a svolgere previo tirocinio. INDISPENSABILE il POSSESSO DI PATENTE NAUTICA (l’ABILITAZIONE alla CONDUZIONE DI MEZZI NAUTICI).

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTA/O ALLA VENDITA TIROCINANTE RIF. 237/2023

La boutique abbigliamento femminile ricerca una risorsa che sarò inserita inizialmente con un tirocinio formativo di 6 mesi. L’addetta/o sarà una figura che si occuperà della vendita di

abbigliamento e accessori, aiutando il cliente nel processo di scelta e di acquisto. organizza la merce nel negozio, assiste e consiglia la clientela nella ricerca, vende e registra l’avvenuto pagamento in cassa e controlla lo stato di ordine e pulizia del negozio. Dovrà imparare a effettuare e aggiornare la prezzatura degli abiti, eseguire l’inventario del magazzino, gestire i resi e il cambio merce, accettare i reclami e offrire soluzioni alle problematiche dei clienti. Infine, gestire le attività di apertura e chiusura del negozio. Martina Franca (TA)

CONSULENTI ASSICURATIVI

Si ricercano n. 5 consulenti assicurativi per importante e nota agenzia assicurativa, avente sede a Grottaglie, operante nel territorio. Il candidato o la candidata ideale dovrà essere dotato/a di dinamicità e di una spiccata propensione al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Grottaglie (TA)

ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA /CONTABILE TIROCINANTE Rif. 235/2023

La risorsa sarà inserita all’interno di uno studio professionale attraverso un percorso di 6 mesi come tirocinante per poi trasformarlo a contratto a tempo determinato di ulteriori 6 mesi per stabilizzarla a tempo indeterminato. La persona ricercata si dovrà occupare dell’inserimento di fatture e della gestione di aziende clienti. Martina Franca (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

PARRUCHHIERE/BARBIERE PER UOMO

Salone di Taranto ricerca n. 2 parrucchiere/barbiere per il trattamento della clientela maschile per il taglio dei capelli e la cura della barba. Taranto (TA)

ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE

Azienda agricola con sede di lavoro a Manduria (TA) ricerca un istruttore di equitazione. La

risorsa verrà adibita alle seguenti attività: gestione dei cavalli e dell’allenamento dei suoi cavalieri, nonché della gestione di un maneggio, della preparazione e pulizia degli attrezzi necessari, alla preparazione del campo. Si richiede brevetto di istruttore di equitazione.

Manduria (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

PAVIMENTISTA

Per azienda operante nel settore dell’Edilizia, si ricerca n. 1 Pavimentista con pregressa

esperienza. La risorsa si occuperà di: posa di pavimenti di diverso materiale, preparazione e pulizia delle superfici, lavorazione di rifinitura dopo la posa. Taranto (TA)

ELETTRICO/ELETTRONICO MECCANICO Rif. 234/2023

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma superiore settore meccanico, elettrico o elettronico, con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico elettronico e meccanico, che sia nelle condizioni di eseguire in autonomia il lavoro incaricato. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE EDILE Rif. 238/2023

Il candidato previa disponibilita’ alle trasferte, dovra’ recarsi sul luogo del cantiere per svolgere le mansioni affidatagli dal capocantiere. Italia (UE)

MURATORE SPECIALIZZATO Rif. 239/2023

Il candidato previa disponibilita’ alle trasferte, dovra’ recarsi sul luogo del cantiere per svolgere le mansioni affidatagli dal capocantiere. Italia (UE)

IDRAULICO – TERMOIDRAULICO Rif. 240/2023

Il candidato previa disponibilita’ alle trasferte, dovra’ recarsi sul luogo del cantiere per svolgere le mansioni affidatagli dal capocantiere. Italia (UE)

CORRIERE ESPRESSO

Si ricercano autisti per svolgere la mansione di corriere addetto alle spedizioni. La figura deve recarsi presso un centro di raccolta e smistamento, ritirare i pacchi, caricarli sul suo furgone e raggiungere il luogo di destinazione per consegnarli ai destinatari. Taranto (TA)

Ristorazione e turismo

BARISTA

Caffetteria, con sede operativa in Sava (TA), ricerca n. 1 barista. La risorsa si occuperà

dell’accoglienza della clientela, della preparazione e servizio di caffè, cappuccini, bevande, della gestione della cassa. Richieste buone capacità comunicative e relazionali, orientamento alla clientela. Preferibile esperienza nella mansione. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 AIUTO CUOCO IN FAST FOOD

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione veloce, ricerca n.2 aiuto cuoco , anche senza esperienza, che si occupino della preparazione di cibi che richiedono brevi tempi di preparazione, della cura e della conservazione degli alimenti, dell’igiene dei luoghi di lavoro e delle attrezzature. Si richiede predisposizione al lavoro in team, disponibilità al lavoro su turni. Manduria (TA)

3 ADDETTI AL BANCO NEI SERVIZI FAST FOOD

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione veloce, ricerca n. 3 addetti al banco self service , anche senza esperienza, che si occupino dell’accoglienza della clientela, della presentazione del menù, delle ordinazioni di cibi e bevande. dell’ allestimento e pulizia dei tavoli e delle attrezzature. Si richiede predisposizione al contatto col pubblico e al lavoro in team, disponibilità al lavoro su turni. Manduria (TA)

CAMERIERI AI PIANI PER STRUTTURE RICETTIVE

Si ricercano n. 5 camerieri ai piani con esperienza per i servizi di pulizia in strutture ricettive del territorio. Massafra (TA)

Sanità

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSS) IN PROVINCIA DI CUNEO

Cooperativa sociale ricerca n. 2 OSS (operatore socio assistenziale) in provincia di CUNEO, nei comuni di Entracque e S. Albano Stura, con possibilità di vitto e alloggio. Cuneo (CN)

Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATRICE DOMESTICA Rif. 236/2023

Privato di Martina Franca ricerca una collaboratrice domestica per la gestione della casa pulizia, dalle camere al bagno alla cucina: questo include rifare i letti, spolverare, lavare i pavimenti, pulire i vetri e via dicendo. Si occuperà anche del lavaggio degli indumenti dei membri della famiglia e della biancheria della casa, dalle coperte e dalle lenzuola a tende e tappeti, compresa la stiratura. Inoltre si occuperà della preparazione della pranzo. Martina Franca (TA)

Istruzione

EDUCATORE PROFESSIONALE

Cooperativa cerca un educatore professionale in possesso di laurea in Scienze dell’educazione (L 19), con almeno un anno di esperienza nel settore ed in possesso di patente di guida. Mottola (TA)

1 EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE

Per ragazzo diversamente abile, inserito nel Progetto Pro.V.I. della Regione Puglia, si ricerca un Educatore Professionale. Il Progetto Pro.V.I. (Progetto di Vita Indipendente) è nato per garantire a persone con difficoltà grave la possibilità di vivere in casa propria, senza dover ricorrere alle strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia. La figura ricercata dovrà organizzare e gestire un progetto educativo e formativo con percorsi di integrazione sociale, di supporto alle funzioni genitoriali e di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del proprio contesto abitativo. Contratto di lavoro part-time ( 2 ore al giorno dal lunedì al sabato ). Si richiede laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione. Manduria (TA)

Lavoro all’estero

