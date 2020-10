A che punto è il Covid a Grottaglie? Diversi sono i messaggi e le mail che ci sono giunte per avere informazioni sulla situazione dei contagi a Grottaglie.

Come ben sapete abbiamo sempre e solo diffuso da fonti ufficiali e solo sui dati reali è possibile quindi fare delle considerazioni.

Attualmente non sappiamo e non è dato sapere a quanti ammontano precisamente i positivi nella città di Grottaglie. Nelle settimane scorse il sindaco annunciò i casi dei lavoratori grottagliesi impegnati a Polignano. Quindi seguirono i tamponi fatti al Palazzetto dello sport, poi quelli fatti a casa. Non è dato sapere quanti erano i positivi prima di questo focolaio.

Da allora non si sono registrati più comunicati o post del primo cittadino che informassero su nuovi contagi. Per cui è pressoché verosimile che non ci siano stati più casi.

Scorrendo il bollettino epidemiologico (clicca qui) della Regione Puglia, anche oggi, il territorio che circoscrive la città di Grottaglie segnala una forbice dai 21 ai 50 attualmente positivi. Stesso scenario a Ginosa. Taranto invece viene etichettato come Comune con oltre 51 casi.

