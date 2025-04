Pubblicità in concessione a Google

Garantire maggiore serenità e indipendenza alle donne che si spostano da sole nelle ore serali e notturne: è questo l’obiettivo principale del nuovo servizio “Taxi Rosa”, un’iniziativa sperimentale che nasce nel cuore della provincia di Taranto e che si propone come risposta concreta a un’esigenza sempre più sentita.

Il progetto prende forma grazie a un protocollo d’intesa siglato tra la Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, Sabrina Pontrelli, e alcune delle principali cooperative di tassisti del territorio: Taxi Driver, Taxi Comunale Taranto, Taxi DueMari e Cooperativa Taxi Taranto. Si tratta di una collaborazione che unisce istituzioni e operatori privati nel segno della tutela e della valorizzazione del diritto delle donne a muoversi in città in piena tranquillità, anche durante le ore più critiche.

Taxi rosa a Taranto. Un servizio pensato su misura per la sicurezza femminile

Il servizio “Taxi Rosa” si caratterizza non solo per l’offerta di tariffe calmierate, ma anche per una particolare attenzione all’aspetto umano e relazionale del trasporto. Tra le misure più apprezzate dell’accordo, vi è il cosiddetto servizio di cortesia: il conducente, una volta giunto a destinazione, attenderà che la cliente – se sola – sia effettivamente rientrata all’interno del portone di casa prima di ripartire. Un gesto semplice ma potente, che può fare la differenza nel garantire una sensazione di protezione e vicinanza.

Le tariffe agevolate del Taxi Rosa: quando e come si applicano

Per accedere al servizio “Taxi Rosa” è necessario specificarlo al momento della chiamata al radiotaxi. Solo in quel caso si attivano le condizioni agevolate.

Nello specifico, dalle ore 22:00 alle 00:30, sarà attiva una tariffa unica pari a 9 euro per tratte comprese tra Ponte Girevole e viale Magna Grecia. Questa tariffa non prevede alcun supplemento, né per il servizio notturno né per eventuali festività, ed è pensata per agevolare anche i gruppi composti da più donne, purché con unico punto di arrivo.

Nella fascia oraria successiva, cioè dalle 00:30 alle 06:00 del mattino, la stessa tariffa agevolata sarà applicata su prenotazione e previa disponibilità, sempre all’interno della stessa zona urbana e con le stesse condizioni: 9 euro, nessun supplemento, e un solo indirizzo di riferimento.

Nel caso di tragitti che si estendano oltre i confini cittadini, ovvero al di fuori dell’area compresa tra Ponte Girevole e viale Magna Grecia, sarà invece applicato uno sconto del 10% sul prezzo della corsa extraurbana, ancora una volta senza costi aggiuntivi per l’orario notturno o per i giorni festivi. Anche qui la promozione è valida per gruppi di donne con destinazione comune.

Una fase di sperimentazione per un progetto che guarda al futuro

Attualmente, l’attivazione del servizio è in fase sperimentale e sarà valida per una durata iniziale di quattro mesi. Questo periodo di prova servirà a comprendere il reale impatto del progetto e ad ascoltare la risposta della comunità tarantina. Solo dopo una valutazione attenta dei risultati, si deciderà se trasformare il servizio in una misura permanente.

La voce dei tassisti: “Un gesto concreto per riconquistare la fiducia dei cittadini”

Secondo Alessandro Miccoli, rappresentante della Cooperativa Taxi Comunale Taranto, l’iniziativa è stata accolta positivamente da parte delle aziende del settore:

“Operando in città 24 ore su 24, siamo molto attenti a ciò che accade sul territorio, soprattutto in relazione alla sicurezza delle donne. Questo progetto ci permette di offrire un servizio più umano, più vicino alla comunità”.

Per molti tassisti, il “Taxi Rosa” rappresenta anche un’opportunità per ristabilire un rapporto di fiducia con l’utenza, spesso minato da pregiudizi o critiche generalizzate. Offrendo un servizio dedicato, serio e trasparente, si vuole dimostrare che la categoria è composta da professionisti attenti e disponibili, pronti a fare la propria parte per una città più sicura e inclusiva.