Pubblicità in concessione a Google

Una settimana di servizi gratuiti a supporto delle donne vittime di violenza. Consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo negli ospedali con il Bollino Rosa e nei Centri antiviolenza aderenti a questa iniziativa.

Pubblicità in concessione a Google

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), Fondazione Onda ETS organizza la 4a edizione dell’(H) Open week nella settimana dal 21 al 27 novembre 2024: attraverso gli ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i Centri antiviolenza che prenderanno parte all’iniziativa saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi, consulenze e colloqui.

Obiettivo di questa settimana è incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Per l’occasione verrà distribuito negli ospedali un opuscolo informativo, disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”.

L’ iniziativa rientra in un progetto più ampio realizzato nel corso del 2024 che ha previsto diverse attività tra cui un’ampia campagna di comunicazione con l’obiettivo di ridurre i pregiudizi culturali radicati nella società che portano ad alterare la percezione della figura della donna e a creare situazioni di violenze nella vita quotidiana.

Servizi gratuiti per le donne vittime di violenza. Ecco quando e dove

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto Via Bruno, 1 Taranto (TA)

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/11/2024 – 22/11/2024 – 23/11/2024 – 25/11/2024 – 26/11/2024 – 27/11/2024

Tipologia: con lo psicologo

Ulteriori Informazioni: Counseling, orientamento, sostegno

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Luogo / Sede: PO Centrale SS. Annunziata

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 21/11/2024 – 22/11/2024 – 23/11/2024 – 24/11/2024 – 25/11/2024 – 26/11/2024 – 27/11/2024

Specificare di cosa si tratta: video counseling

Ulteriori Informazioni: informazione e sensibilizzazione in tema di molestie e violenza di genere sul posto di lavoro diffuso sulle piattaforme social aziendali (Facebook, Instagram e You Tube)

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: piattaforme social aziendali (Facebook, Instagram e You Tube)

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 21/11/2024 – 22/11/2024 – 23/11/2024 – 24/11/2024 – 25/11/2024 – 26/11/2024 – 27/11/2024

Specificare di cosa si tratta: diffusione materiale informativo (opuscoli, manifesti prodotti da Fondazione Onda)

Ulteriori Informazioni: informazione e prevenzione violenza di genere

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: PO Centrale SS. Annunziata aree comuni e sale di attesa

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 21/11/2024 – 22/11/2024 – 23/11/2024 – 24/11/2024 – 25/11/2024 – 26/11/2024 – 27/11/2024

Specificare di cosa si tratta: video counseling da diffondere a mezzo canali social aziendali (Facebook, Instagram, You Tube)

Ulteriori Informazioni: informazione, orientamento in varie lingue sulla violenza di genere e sui percorsi per contrastarla

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: piattaforme social aziendali (Facebook, Instagram e You Tube)

Prenotazione obbligatoria: No