Sta facendo il giro della città, oltre che dei social, la triste notizia della scomparsa del prof. Cosimo Piergianni. Personaggio molto conosciuto in città (e non solo), stimato per quanto ha dato sia nella vita che in ambito culturale.

Il ricordo di Quaranta e Caprino

“Con il cuore pesante salutiamo il caro Prof. Cosimo Piergianni, custode appassionato della cultura popolare. Ogni attimo passato con lui ci ha trasmesso linfa vitale per le radici della nostra comunità. Con immensa riconoscenza, la sua eredità diventa il nostro impegno a portare avanti la diffusione e gli insegnamenti universali che ha magistralmente consegnato a diverse generazioni di grottagliesi.”

Questo il post di cordoglio del sindaco Ciro D’Alò a rappresentanza dell’intera comunità.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 15, presso la chiesa del Rosario.