In Asl Taranto prosegue la campagna vaccinazioni per coorte di nascita e fragili, come da disposizioni, negli hub vaccinali preposti.

Nel pomeriggio del 19 aprile, sono state somministrate le seguenti dosi di vaccino:

328 prime dosi a Grottaglie; 331 a Massafra (212 prime dosi, 119 seconde dosi); 290 a Martina Franca (274 prime dosi, 16 seconde dosi); 259 prime dosi al Plesso Moro di Taranto; 30 vaccini a San Giorgio Jonico, 60 a Pulsano e 60 a Grottaglie.

Nella mattinata del 20 aprile, invece, sono stati somministrati 336 vaccini al PalaRicciardi di Taranto (35 prime dosi e 301 seconde dosi); 246 a Martina Franca (210 prime dosi e 36 seconde dosi); 296 a Massafra (204 prime dosi e 92 seconde dosi); 286 prime dosi al centro vaccinale presso la Scuola Volontari Aeronautica Militare e 65 seconde dosi presso la palestra Marugj di Manduria.

Si è conclusa la procedura anche per 26 pazienti emodializzati che oggi hanno ricevuto la seconda dose, insieme a 16 operatori sanitari.

In totale, alla chiusura della giornata di ieri, in Asl Taranto risultano vaccinate 138mila utenti, di cui 101mila hanno ricevuto la prima dose e 37mila la seconda.