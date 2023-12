Pubblicità in concessione a Google

Annunci di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 47° report 2023 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 31 annunci, relativi a 36 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, della Sanità, delle Pulizie e servizi alla persona, dell’Agricoltura e dell’Istruzione, nonchè le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette.

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” clicca qui ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA – Rif. Offerta 14126/2023

Azienda impegnata in attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON

PERICOLOSI ricerca n° 1 ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA – Rif. Offerta 14129/2023

Azienda impegnata in attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON

PERICOLOSI ricerca n° 1 CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA.

Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. E’ preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Massafra (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO E AL MAGAZZINO – Rif. Offerta 14068/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO E AL MAGAZZINO. Tipologia contrattuale: tempo

pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI – Rif. Offerta 14065/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –OPERAI PER CONFEZIONI DI

ABBIGLIAMENTO – Rif. Offerta 14062/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 OPERAI PER CONFEZIONI DI ABBIGLIAMENTO. Tipologia contrattuale: tempo

pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte Categorie protette

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB.TERRITORIALE TARANTO –ADDETTI AI SERVIZI DI

IGIENE E PULIZIA – Rif. Offerta 14131/2023

Azienda impegnata in attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON

PERICOLOSI ricerca n° 1 ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Massafra (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA – Rif. Offerta 14134/2023

Azienda impegnata in attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON

PERICOLOSI ricerca n° 1 CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA.

Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. E’ preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Massafra (TA)

CAT.PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO E AL

MAGAZZINO – Rif. Offerta 14072/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO E AL MAGAZZINO. Tipologia contrattuale: tempo

pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

CAT.PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –ADDETTI ALLA GESTIONE DEI

MAGAZZINI – Rif. Offerta 14071/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

CAT.PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –OPERAI PER CONFEZIONI DI

ABBIGLIAMENTO – Rif. Offerta 14070/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 OPERAI PER CONFEZIONI DI ABBIGLIAMENTO. Tipologia contrattuale: tempo

pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA Rif. 299/2023 – Rif. Offerta 14397/2023

Azienda di Alberobello ricerca un/a Impiegato/a per la gestione del personale, programmazione di interventi, contatto clienti e gestione ricambi in magazzino. Età ricercata 40 / 50 anni residenza ad Alberobello e zone limitrofe. Ottime conoscenze informatiche nell’utilizzo di Office, Excel, gestione posta elettronica. Esperienza richiesta nella mansione su descritta. Alberobello (BA)

INGEGNERE NEOLAUREATO Rif.291/2023 – Rif. Offerta 14272/2023

Lavoro in Team, utilizzo di software di progettazione come ad esempio autocad, progettazione e assistenza alla realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico di edifici pubblici e privati. Redazioni di diagnosi energetiche presso aziende e pubbliche amministrazioni. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per Artigianato – Commercio – Vendita

ADDETTA/O AL BANCO PANIFICIO Rif. 302/2023 – Rif. Offerta 14386/2023

La risorsa preferibilmente con esperienza e età dai 18 ai 35 anni ricercata, si occuperà della

vendita dei prodotti da forno, confezionamento prodotti, pulizia e sistemazione attrezzature e banco vendita. Martina Franca (TA)

MACCHINISTA SARTA Rif. 298/2023 – Rif. Offerta 14401/2023

La risorsa ricercata dall’azienda deve operare direttamente sulla macchina “STROBEL” o

macchina per foderaggio. Martina Franca (TA)

ADDETTO ALLO STIRO INTERMEDIO E ADESIVATRICE Rif. 220/2023 – Rif. Offerta 9616/2023

Si ricerca una figura per le fasi di stiro intermedio nel confezionamento di capispalla (Cappotto, giaccone) e una figura addetta alle fasi di adesivazione. Martina Franca (TA)

MACCHINISTA SARTA Rif. 222/2023 – Rif. Offerta 9624/2023

Si ricerca una figura esperta per le fasi di confezionamento di capispalla (Cappotto, giaccone) collo, Tasche, davanti, Maniche). Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Costruzioni – Impianti – Logistica

MAGAZZINIERE Rif. 301 -Rif. Offerta 14389/2023

La risorsa si occuperà della gestione del magazzino. Età ricercata 20/35 anni, residente a

Martina Franca. Martina Franca (TA)

MANUTENTORE OPERAIO GENERICO Rif. 300/2023 – Rif. Offerta 14391/2023

Azienda sita in Alberobello ricerca un candidato che si occuperà dell’installazione e

manutenzione di impianti di climatizzazione da gestire in Puglia e Basilicata. Età ricercata 25 / 45 anni, l’azienda propone un’assunzione con contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione del contratto. Alberobello (BA)

INGEGNERE ELETTRICO – ELETTROTECNICO Rif. 296/2023 – Rif. Offerta 14405/2023

Azienda di Martina Franca ricerca una risorsa NEO LAUREATA IN INGEGNERIA che dovrà

occuparsi di progettazione e consulenza di impianti civili e industriali con l’ausilio di software, supervisionando cantieri e garantendo supporto tecnico. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE IN FERRO – Rif. Offerta 14419/2023

Si ricercano 2 operai carpentieri esperti e specializzati nella realizzazione in carpenteria

metallica leggera e attività correlate. San Giorgio Ionico (TA)

MURATORE Rif.293/2023 – Rif. offerta 14262/2023

La risorsa deve realizzare murature con diverse tipologie di materiali, posa in opera di telai per porte interne, posa cassonetti ecc ecc. Monopoli (BA)

OPERATORI DI MEZZI MECCANICI EDILI Rif. 294/2023 – Rif. Offerta 14256/2023

La risorsa deve utilizzare camion e mezzi d’opera nei cantieri edili tipo escavatori, pale

meccaniche, ecc. ecc. Monopoli (BA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per Ristorazione e turismo

AIUTO BANCONISTA DI BAR Rif. 297/2023 – Rif. Offerta 14403/2023

La risorsa da inserire all’interno di un pubblico esercizio deve possedere una età dai 18 ai 26 anni. Si prevede una assunzione a tempo determinato part-time di 6 mesi prorogabili. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Sanità

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. Offerta 14035/2023

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. Offerta 14036/2023

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. Offerta 14037/2023

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 295 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 14406/2023

Si ricerca lavoratore domestico badante. Martina Franca (TA)

ESTETISTA Rif. 292/2023 – Rif. Offerta 14265/2023

La risorsa ricercata deve eseguire prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo quali:

pulizia del viso, trattamenti viso e corpo, massaggio estetico, trucco, manicure e pedicure,

depilazione. L’azienda ricerca una persona che deve collaborare inizialmente inserendola con un tirocinio formativo per poi concordare insieme il miglior contratto da applicare. Fascia di età ricercata dai 18 ai 35 anni, residenza su Martina Franca e zone limitrofe. Martina Franca (TA)

N. 1 BADANTE PER SAN GIORGIO IONICO – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 14130/2023

Ricerchiamo n.1 Badante per assistenza domiciliare a persona invalida. La sede di lavoro è San Giorgio Ionico. Si offre contratto a tempo indeterminato part-time. di 30 ore settimanali. San Giorgio Ionico (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Agricoltura

2 BRACCIANTI AGRICOLI DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, D.LGS N. 286/1998-T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 14429/2023

Azienda operante nel settore agricolo ricerca 2 braccianti da inserire nel proprio organico. La figura professionale si occuperà delle attività di lavorazione e pulizia dei terreni destinati alla coltivazione di uva e olive e della raccolta dei frutti. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. Avetrana (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Istruzione

N.1 EDUCATORE PROFESSIONALE – Rif. Offerta 14014/2023

Comunità per minori sita in Manduria, ricerca un Educatore Professionale. La figura

professionale dovrà occuparsi delle seguenti attività: accompagnare i ragazzi nella realizzazione del loro progetto educativo/evolutivo, facilitare il reinserimento nel nucleo familiare di provenienza o in ambienti esterni e autonomi, attraverso interventi tesi ad eliminare i fattori di disagio che hanno condotto i minori in comunità; sostenere la realizzazione di progetti alternativi al rientro in famiglia (affidamento familiare, adozione, percorsi di autonomia); offrire ai minori ospiti nuove esperienze ed opportunità utili al raggiungimento dell’autonomia e del benessere personale. Manduria (TA)