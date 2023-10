Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” clicca qui ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RIS.ISCRITTI AMBITO TERRIT. DI TA -RIPARATORI MANUTENTORI IMPIANTI INDUSTRIALI

Azienda con attività economica portuale e di movimentazione merci ricerca n°1

riparatore/manutentore di macchinari e impianti industriali. Costituisce titolo di preferenza l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. Taranto (TA)

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO -IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO

Azienda con attività di MOVIMENTAZIONE MERCI IN AREA PORTUALE ricerca n° 1

impiegato/a amministrativo/a. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – INGEGNERE LOGISTICO

Azienda con attività di Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci ricerca n° 1

INGEGNERE LOGISTICO. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (7 mesi).

Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Grottaglie (TA)

RIS. ISCR. AMB.DI TARANTO – FACCHINI

Azienda sita in Martina Franca (TA ), attiva nel settore ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE

IMPRESE ricerca n. 1 FACCHINO. Previsto contratto PART -TIME a tempo determinato (7

MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, la

disponibilità a svolgere tirocinio di 12 mesi. Martina Franca (TA)

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTO ALLA CONTABILITA’

Azienda attiva nel settore del commercio di pavimenti, rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie e arredo bagno, con sede in Manduria (Ta), ricerca n. 1 addetto alla contabilità. La figura ricercata si occuperà della registrazione delle operazioni di tenuta delle scritture contabili. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. La ricerca ha carattere di urgenza. Manduria (TA)

SVILUPPATORI/TRICI SOFTWARE

Azienda operante nel settore dell’informatica nel territorio di Taranto, ricerca n. 3

Sviluppatori/trici di Software con apposite conoscenze dei linguaggi di programmazione. Le

figure individuate si occuperanno dello sviluppo, della creazione, della modifica o dell’ottimizzazione dei software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; si occuperanno inoltre della progettazione, dello sviluppo e dei test sui software di sistema, di rete, dei linguaggi e dei compilatori per diverse aree ed esigenze applicative. Taranto (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

ADDETTO PICKING – RIFORNIMENTO E ALLESTIMENTO SCAFFALI

Azienda di servizi ricerca n. 30 addetti al carico e scarico delle merci per rifornimento e

sistemazione scaffali. Taranto (TA)

MANOVALI CARPENTIERI Rif. 232/2023

Le risorse si occuperanno di attività di carpenteria (Aiuto nelle costruzioni, opere murarie,

ponteggi per realizzazione di tetti muri). Locorotondo (BA)

INTONACHISTA

Per importante azienda del territorio, si ricerca un operaio specializzato – Intonachista che

sappia realizzare opere di finitura e decorazione delle superfici interne ed esterne degli edifici in genere. Taranto (TA)

PIASTRELLISTA

Per importante azienda del territorio si ricerca un operaio specializzato – Piastrellista che sappia realizzare rivestimenti murali e di pavimenti (in pietra naturale o artificiale, ceramica, vetro e marmo) creando forme e disegni diversi. Taranto (TA)

PAVIMENTISTA

Per azienda operante nel settore dell’Edilizia, si ricerca n. 1 Pavimentista con pregressa

esperienza. La risorsa si occuperà di: posa di pavimenti di diverso materiale, preparazione e pulizia delle superfici, lavorazione di rifinitura dopo la posa. Taranto (TA)

CARPENTIERE

Per importante azienda del territorio si ricerca un operaio specializzato – Carpentiere che si

occupi di realizzare strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e

consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture costruite. Taranto (TA)

TERMOIDRAULICI – IDRAULICI

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica in ambito civile e industriale, si ricercano n. 2 termoidraulici/idraulici che si occuperanno della costruzione, della messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici e termoidraulici nei manufatti edilizi; dell’installazione, riparazione e manutenzione delle tubazioni di scarico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, calda o fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili. Taranto (TA)

IDRAULICO Rif. 230/2023

La risorsa si occuperà di realizzazioni di lavori idraulici e manutenzione. Martina Franca (TA)

ELETTROTECNICO / ELETTRICISTA TIROCINANTE Rif. 228/2023

Il tirocinante dovrà affiancare l’elettricista specializzato nell’apprendimento di tutto quello che riguarda le installazioni e riparazioni. Al termine del tirocinio dei 6 mesi sarà inquadrato con un contratto di apprendistato. Martina Franca (TA)

ELETTRONICO / ELETTRICISTA APPRENDISTA Rif. 227/2023

L’apprendista dovrà affiancare in modo dinamico prestando attenzione ed eseguendo le

indicazioni dell’elettricista specializzato nelle attività di manutenzione e installazione di impianti elettrici ed elettronici. Martina Franca (TA)

ELETTROTECNICO ELETTRICISTA Rif. 229/2023

Azienda di Martina Franca ricerca una figura esperta o specializzata da inserire in organico per le attività di manutenzione di impianti elettrici e tecnologici. L’azienda si occupa di “Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)”. Martina Franca (TA)

OPERAIO MURATORE

Azienda edile che si occupa di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture ricerca n. 10 operai da impiegare con la mansione di MURATORE. Taranto (TA)

AUTISTA (PAT. C – CQC)

Si ricercano autisti in possesso di patenti C e CQC in possesso della qualifica professionale e che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienze nel settore dell’edilizia e per la stessa

mansione. E’ richiesta la disponibilità a trasferta in ambito provinciale, a seconda delle necessità di cantiere. Taranto (TA)

MANOVALE EDILE

Si ricercano manovali edili in possesso della qualifica professionale e che abbiano maturato

almeno 2 anni di esperienze nel settore dell’edilizia e per la stessa mansione. E’ richiesta la

disponibilità a trasferta in ambito provinciale, a seconda delle necessità di cantiere. Taranto (TA)

OPERAIO ESCAVATORISTA

Azienda edile che si occupa di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture ricerca n. 8 operai nella mansione di ESCAVATORISTA. Taranto (TA)

IDRAULICO

Si ricercano Idraulici in possesso della qualifica professionale e che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienze nel settore dell’edilizia e per la stessa mansione. E’ richiesta la disponibilità a trasferta in ambito provinciale, a seconda delle necessità di cantiere. Taranto (TA)

TUBISTA OLEODINAMICO

Si ricercano impiantisti idraulici oleodinamici per società manifatturiera specializzata in curvatura e brasatura del tubo di rame. L’azienda produce circuiti frigoriferi completi, semilavorati, tubazioni curvate in rame, alluminio ed acciaio ed opera prevalentemente nel settore della refrigerazione industriale e commerciale. Taranto (TA)

Ristorazione e turismo

APPRENDISTA BARISTA Rif. 231/2023

La risorsa si occuperà del servizio ai tavoli e deve apprendere affiancando il Barman le varie preparazione di caffè, cappuccini servizi aperitivo, sistemazione banco. Martina Franca (TA)

Sanità

FARMACISTA

Farmacia in zona ricerca un/a farmacista che fornisca il servizio di : – dispensazione e servizio al banco; – assistenza alla clientela nelle fasi di acquisto; – allestimento e conservazione farmaci; – gestione ordini e giacenze. Requisiti richiesti: laurea in farmacia o tecnologie farmaceutiche e abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. Disponibilità immediata per sostituzione maternità. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

Pulizie e servizi alla persona

PARRUCHHIERE/A

Per nuova apertura a Taranto di salone, si ricercano n. 2 PARRUCCHIERI. Taranto (TA)

PARRUCCHIERA/E

Per attività di parrucchiera per signora, si ricerca n. 1 parrucchiera/e con qualifica conseguita attraverso i corsi professionali. La figura inserita si occuperà dei servizi di cura e trattamento del cuoio capelluto; si occuperà inoltre di tagliare, spuntare, lavare e dare forma ai capelli. Grottaglie (TA)

ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Si ricerca un addetto alle pulizie dei locali che si occupi di spolverare, pulire e aspirare vari tipi di superfici all’interno delle aree di lavoro. Taranto (TA)

Agricoltura

BRACCIANTE AGRICOLO Rif. 226/2023

Le risorse si occuperanno della raccolta delle olive utilizzando macchinari. Si ricercano candidati con residenza nella zona di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Taranto, automuniti con esperienza almeno di 2 anni come bracciante agricolo. Crispiano (TA)

Istruzione

EDUCATORE PROFESSIONALE

Cooperativa cerca un educatore professionale in possesso di laurea in Scienze dell’educazione (L 19), con almeno un anno di esperienza nel settore ed in possesso di patente di guida. Mottola (TA)

CERAMISTA

Per l’attività di formazione professionale, presso un noto ente sito a Massafra, siamo alla ricerca di 1 ceramista con almeno 2 anni di esperienza nel settore. La figura ricercata è indispensabile per l’avviamento del corso professionale. Titolo di preferenza: Diploma di Tecnico delle lavorazioni ceramiche. Massafra (TA)