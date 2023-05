Pubblicità in concessione a Google

Approvato il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Grottaglie. A comunicarlo è l’Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Grottaglie Antonio Vinci in una nota diffusa ai media.

Ecco quanto comunicato: “È stato approvato all’unanimità, durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Grottaglie. Uno strumento prezioso per dare voce ai giovani della città e favorire la collaborazione tra le scuole e l’amministrazione comunale. Il CCRR si pone come “scuola di cittadinanza”, come occasione formativa per mettere in pratica la progettazione partecipata, investendo sulle competenze dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di cambiamento.

A tal proposito dichiara l’Assessore al welfare Marianna Annicchiarico: “Il CCRR è uno strumento di grande potenzialità, che può permettere la realizzazione di un percorso di trasformazione della realtà il cui punto di partenza sono proprio i bambini. Una modalità educativa che permette ai ragazzi di confrontarsi, di gestire la conflittualità attraverso la ricerca di soluzioni che non soddisfino solo le esigenze dei singoli, ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte, rendendo in tal modo effettiva la pratica della partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, esigenze e desideri, nell’esercizio consapevole dei propri diritti”.

Per l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Antonio Vinci: “Con l’approvazione di un Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si è dato ai ragazzi uno strumento per esprimere concretamente la loro partecipazione alla vita della comunità. Poiché le funzioni propositive del CCRR , nell’ambito di alcune materie come: politica ambientale, sport, tempo libero, ecc. gli conferiscono un potere reale che permette loro di progettare, di confrontarsi con la realtà, in assoluta libertà di scelta e mediante azioni concrete. E, al tempo stesso, obbliga noi adulti a tener conto di queste scelte, riconoscendo i ragazzi come soggetti capaci di migliorare la propria vita e quella della comunità in cui vivono”.

Conclude l’Assessore agli Affari Istituzionali Maurizio Stefani: “Il CCRR è un organismo elettivo analogo a quello degli adulti, che sia nella sua composizione che nel suo funzionamento, segue precise regole e procedure di funzionamento. E’ necessario pertanto che accanto al protagonismo dei ragazzi sia messo in campo anche il ruolo fondamentale giocato dagli adulti, nei differenti contesti nei quali sono impegnati. Gli adulti impegnati nella progettazione del CCRR e nella sua realizzazione saranno molti: dall’amministrazione agli insegnanti, ai genitori; ruoli diversi ma che devono avere un impegno comune nell’essere sostenitori di un processo di crescita e di esercizio di democrazia. Un impegno corale indispensabile affinché il progetto abbia una buona riuscita”.

Entusiasta anche il Presidente del Consiglio Comunale, Aurelio Marangella. “Una grande opportunità di cui ci dotiamo per avvicinare le nuove generazioni alla politica. Vogliamo scommettere sul protagonismo dei giovani nelle dinamiche della nostra città”. conclude la nota.