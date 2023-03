Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha pubblicato cerca una Associazione o Società sportiva per la gestione dell’Area Sport e Attività sita nella villetta Colombo.

Le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di manifestazione di interesse (qui il modulo). Le istanze potranno essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 15 aprile.

L’opportunità di dotare la Villetta Colombo di una area dedicata allo sport nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza.

L’interesse prioritario dei promotori è quello di realizzare forme di collaborazione istituzionale tese alla promozione dello sport, allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva sui territori comunali.

Il luogo oggetto dell’affidamento è sarà dotato dei seguenti attrezzi:

– Circuito a corpo libero Street Workout 7615 adatto all’utilizzo contemporaneo di 9 utenti;

– Step 7618 con altezza 40 cm;

– Step 7619 con altezza 60 cm;

– Bike 7818;

– 3 Barre singole per Flessioni 7603;

– Attrezzo inclusivo Hand Bike 7816

– Barra per sospensione7602

– Spalliera 7806

– Barre Parallele 7601

– Cartello esplicativo con il logo del Comune