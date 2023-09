Arriva Maltempo in Puglia: addio al caldo. CAMBIA TUTTO. Crollo termico e TEMPORALI

Pubblicità in concessione a Google

Arriva Maltempo in Puglia: cambia tutto. Una perturbazione importante dovrebbe giungere nel tacco d’Italia, prima nella parte del foggiano e barese e poi nella provincia di Taranto, Brindisi e Lecce.

Maltempo in Puglia

Si suppone un crollo delle temperature tra i 6 e gli 8 gradi. Uno scenario che dovrebbe avvolgere la regione per tutta la settimana.

Uno scenario instabile con un vortice ciclonico che interesserà l’Italia. Da tenere sotto controllo il rischio di violenti temporali, causati dallo scontro tra masse d’aria diverse, ovvero tra quelle calde e quelle più fresche.

Maltempo in provincia di Taranto

Domenica previsto temporale su Taranto e provincia

In provincia di Taranto, a Grottaglie nella notte tra domenica e lunedì la temperatura scenderà fino a 19° C come minima. La massima non dovrebbe superare i 25° C. A Taranto si prevede una minima di 20° con 24* di massima. A Martina Franca si scenderà a 17° C.