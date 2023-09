Conad Grottaglie: un grande Centro di 21mila metri quadri. 14 milioni di investimento

Pubblicità in concessione a Google

Sarà operativo entro la fine del 2023 il nuovo Centro di Distribuzione (Ce.Di) di Conad Adriatico a Grottaglie, iniziativa di sviluppo territoriale e riqualificazione che mette in risalto il valore dell’innovazione e della sostenibilità ambientale per il territorio.

14 milioni di euro di investimento a Grottaglie

Grazie ad un investimento di 14 milioni di euro, il progetto porterà alla realizzazione di un Centro di Distribuzione moderno su un’area di 21.000 metri quadri, di cui 9.500 coperti e permetterà a Conad Adriatico di affrontare in modo efficiente e sostenibile le sfide logistiche future e sostenere la crescita della cooperativa.

Importante investimento di Conad a Grottaglie

Nel complesso, il nuovo Centro di Distribuzione di Conad Adriatico a Grottaglie rappresenta un importante investimento per migliorare l’efficienza, l’ecosostenibilità e la capacità di servizio dell’azienda.

Grande catena di approvvigionamento

Grazie a tecnologie all'avanguardia e un'impostazione orientata alla sostenibilità ambientale, Conad Adriatico sarà in grado di gestire in modo ottimale la sua catena di approvvigionamento, garantendo prodotti di qualità ai propri clienti e contribuendo alla tutela dell'ambiente.

Tecnologia ed Efficienza a Grottaglie

Il nuovo Centro di Distribuzione di Conad Adriatico a Grottaglie sarà dotato di moderne tecnologie e sistemi informatici avanzati per gestire in modo efficiente l’intera filiera logistica. Sarà implementato un sistema software integrato che permetterà di monitorare e ottimizzare le operazioni di stoccaggio, movimentazione e distribuzione dei prodotti.Il magazzino sarà suddiviso in diverse zone, ognuna dedicata a specifiche categorie di prodotti.

Area dedicata ai prodotti Superfresco

Ci sarà un’area dedicata ai prodotti Superfresco, come carni e ortofrutta, che richiedono particolari condizioni di conservazione e refrigerazione. Saranno presenti anche spazi per i Generi Vari, che includono prodotti non alimentari.

Ogni zona sarà dotata di attrezzature e tecnologie specifiche per garantire il corretto trattamento e la massima efficienza nella gestione dei prodotti.

Unico magazzino virtuale

Grazie al sistema informatico di gestione logistica, tutti i punti vendita Conad vedranno tutte le piattaforme logistiche, compresa quella di Grottaglie, come un unico magazzino virtuale. Questo consentirà una migliore pianificazione degli ordini e una riduzione degli sprechi, ottimizzando la gestione delle scorte e garantendo la freschezza dei prodotti per i consumatori.

Inoltre, il nuovo Centro di Distribuzione sarà connesso con gli altri magazzini e piattaforme di Conad Adriatico, permettendo un flusso continuo e coordinato dei prodotti lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Ottimizzazione dei tempi di consegna

Questa integrazione logistica consentirà di ottimizzare i tempi di consegna e ridurre i costi di trasporto, contribuendo così a una maggiore efficienza e competitività dell’azienda.

Sostenibilità, cuore del progetto

La sostenibilità ambientale è un elemento chiave di questa iniziativa. Per la costruzione del nuovo magazzino verrà utilizzata un’area produttiva già urbanizzata quindi senza ulteriore consumo di suolo e ci si avvarrà principalmente di materiali completamente riciclabili, come l’alluminio e l’acciaio oltre a calcestruzzi per cemento armato e manti bituminosi contenti materiali riciclati nel rispetto delle più recenti certificazioni CAM (criteri ambientali minimi).

Impianto di refrigerazione che utilizza un refrigerante naturale altamente efficiente e circuiti di acqua e glicole

Il cuore del magazzino sarà dotato di un impianto di refrigerazione che utilizza un refrigerante naturale altamente efficiente e circuiti di acqua e glicole, in alternativa ai gas HCFC dannosi per l’ambiente.

Saranno reimpiantati 20 alberi di ulivo, 3 centenari, e 180 nuovi piante

Inoltre, una parte dell’area sarà dedicata a spazi verdi dove verranno reimpiantati 20 alberi di ulivo, tra cui tre esemplari centenari, irrigati con l’acqua piovana recuperata in apposita cisterna. Conad Adriatico si è impegnata inoltre a piantare 180 giovani alberi in un’area pubblica indicata dal Comune, confermando così la propria tradizione di promuovere spazi verdi.

Impianto fotovoltaico per l’energia

Il fabbisogno energetico per il funzionamento del nuovo magazzino di Grottaglie dalla rete elettrica è di 900 kW in media tensione, in gran parte compensato attraverso autoconsumo durante le ore diurne di energia elettrica rinnovabile prodotta dall’impianto fotovoltaico che sarà installato sulla copertura per una potenza complessiva di 999 kWp, che renderà la struttura green ed altamente efficiente dal punto di vista energetico.

L’area scelta

Grottaglie nella ZES ionica

Dopo un’attenta analisi condotta incollaborazione con la Direzione Supply Chain, la Direzione Sviluppo di Conad Adriatico ha individuato un’area ideale nel comune di Grottaglie, che fa parte della zona economica speciale (Zes) Ionica interregionale Puglia-Basilicata, area creata per favorire lo sviluppo economico, finanziario e amministrativo locale, incentivando le imprese già presenti e l’insediamento di nuove.