Meteo Puglia: Arriva la Neve e il Grande Freddo, Temperature Gelide

Un’ondata di aria fredda sta per colpire la Puglia, portando un calo drastico delle temperature e un clima tipicamente invernale.

Dalle pianure della Daunia fino al Salento, prepariamoci a gelate diffuse, venti pungenti e giornate fredde che ci faranno percepire appieno l’arrivo dell’inverno.

La provincia di Foggia sarà tra le più colpite dal freddo. La Daunia vedrà temperature minime ben al di sotto dello 0°C , con gelate diffuse soprattutto nelle zone rurali e montane. Monte Sant’Angelo e i rilievi del Gargano potrebbero addirittura assistere a qualche fiocco di neve nelle prossime notti. Durante il giorno, le massime non supereranno i 6-7°C , e il vento di tramontana renderà l’aria ancora più gelida.

In provincia di Bari, le giornate saranno caratterizzate da un clima freddo e secco. Le Murge registreranno minime vicine ai 0°C , con possibili gelate nelle ore notturne. Bari città e la costa avranno temperature leggermente più miti, con massime intorno ai 9-10°C , ma i venti settentrionali accentueranno la percezione del freddo. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate, ma non fatevi ingannare dal sole: l’aria sarà tagliente!

Anche la provincia di Taranto subirà un forte calo termico. Le minime si attesteranno sui 3-5°C , con valori più bassi nelle zone interne come Martina Franca. Le massime non andranno oltre i 10-11°C , mentre il vento da nord manterrà un’atmosfera gelida. Taranto e le località sul litorale ionico potranno contare su giornate soleggiate, ma la sensazione di freddo sarà amplificata dai venti.

Freddo secco e vento in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi, il freddo si farà sentire in modo deciso, con minime intorno ai 4°C e massime che difficilmente supereranno i 10°C. Le zone costiere, come Brindisi città e Ostuni, godranno di un clima asciutto, ma il vento di tramontana renderà le giornate particolarmente rigide. Anche le aree interne avranno un clima secco, con gelate mattutine possibili nelle campagne.