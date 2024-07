Assistenza Sanitaria Turistica in Provincia di Taranto: ecco giorni e orari

Pubblicità in concessione a Google

Aggiornamento giorni e orari disponibilità del servizio di assistenza sanitaria per turisti e non residenti nelle località turistiche di competenza di Asl Taranto. Il servizio di assistenza sanitaria per i turisti e persone non residenti nelle località turistiche presenta il seguente calendario.

Nel Comune di Castellaneta Marina, la guardia turistica è sita in Piazzale Kennedy (ex Colonia) ed è accessibile il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 16.

A Ginosa Marina, la sede è in piazza Martiri d’Indipendenza e osserva i seguenti orari: lunedì, martedì (escluso martedì 23 luglio) e il mercoledì, dalle ore 10 alle 14. Giovedì e venerdì, invece, dalle ore 10 alle 16. Il servizio è raggiungibile anche telefonicamente al numero 099 8277411. Il sabato e la domenica, i non residenti e i turisti potranno rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica).

A Martina Franca il servizio, sito in via Orazio Flacco 127, è disponibile il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle 16 e risponde al numero 080 4805092.

La guardia medica turistica di Pulsano si trova nel poliambulatorio di Via Calati, accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15; il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 18. Il numero di telefono è 099 860058.

A San Pietro in Bevagna, infine, fino al 28 luglio il servizio è disponibile il venerdì dalle ore 10 alle 18, sabato e domenica dalle ore 9 alle 18. Dal 29 luglio, l’assistenza sanitaria turistica è accessibile dal lunedì al giovedì, dalle ore 11 alle 17; venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 18. La postazione è sita in via della Fortuna e risponde al numero 099 9728052.

Giorni e orari riportati sono in corso di aggiornamento: eventuali aggiunte e variazioni saranno tempestivamente comunicati alla popolazione.