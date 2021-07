Pubblicità in concessione a Google

Il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) nelle località turistiche garantisce l’assistenza medica generica a tutte le persone presenti temporaneamente: la Asl Taranto ha attivato il servizio presso Castellaneta Marina, Pulsano e, dal 9 agosto, Campomarino di Maruggio.

La guardia medica turistica di Castellaneta Marina sarà attiva fino al 12 settembre ed è situata in Piazzale Kennedy – ex Colonia; effettua il servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Il recapito telefonico della struttura è 099-8430510.

Per il comune di Pulsano, il servizio è attivo, fino al 12 settembre, presso il Poliambulatorio in via B. Calati s.n. – Contrada Lupara dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Per eventuali comunicazioni si possono contattare i numeri 099-860058/099-5338736.

La guardia medica turistica di Campomarino di Maruggio, infine, sarà attivata dal 9 agosto al 12 settembre in Piazza Dea Verrazzano ed effettuerà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; il sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Sarà possibile contattare la struttura al numero 099-9676191.