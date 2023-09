Pubblicità in concessione a Google

Benevento – Taranto: tutto pronto per rivedere il Taranto in serie C dopo la pausa forzata di domenica scorsa che ha visto la partita con il Messina rinviata per indisponibilità dello Iacovone a seguito dell’incendio della prima giornata. La squadra rossoblù di mister Eziolino Capuano è pronta per la sfida con la formazione campana.

Pubblicità in concessione a Google

Il Benevento affronta il Taranto, dopo il pareggio con la Casertana, giovedì 21 settembre 2023 alle ore 18.30.

Sarà il “Ciro Vigorito” ad ospitare la sfida tra campani e ionici.

Partita Taranto – Foggia: dove guardarla in tv

Per chi volesse è possibile seguire la partita anche da casa in diretta tv.

Benevento – Taranto: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Benevento – Taranto

•Data: 21 settembre 2023

• Orario: 18.30

• Canale TV: Sky Sport Calcio (252)

• Streaming: NOW, Sky Go

Come raggiungere lo stadio

In auto

Da ROMA: Dall’autostrada A1 prendere l’uscita Caianello e proseguire per la SS Telesina direzione Benevento. Proseguire per circa 70 Km, uscire direzione Tangenziale Ovest e proseguire, alla terza uscita prendere direzione Stadio, a circa 1 Km siete arrivati allo Stadio.

Da NAPOLI: Dall’autostrada A16 (Napoli – Bari) prendere l’uscita Benevento e proseguire per direzione Benevento, dopo 8 Km uscire a Benevento Est e proseguire per direzione Stadio. Dopo la galleria Avellola, a circa 1 Km uscita Benevento Stadio e dopo circa 800 mt. siete arrivati allo Stadio.

In aereo

Dall’aeroporto Napoli-Capodichino seguire le indicazioni per Autostrada A16 Napoli/Bari prendere l’uscita Benevento e proseguire per direzione Benevento, dopo 8 Km uscire a Benevento Est e proseguire per direzione Stadio. Dopo aver superato la galleria Avellola, a circa 1 Km uscire a Benevento Stadio e dopo circa 800 mt. Siete arrivati allo Stadio.