Benevento – Taranto: La società Taranto FC 1927 comunica che per la trasferta di Benevento sono stati messi a disposizione 1399 biglietti per i tifosi rossoblù, acquistabili sino alle ore 19:00 di mercoledì 20 settembre.

Una sfida importante tra due squadre che puntano ad ottenere il massimo. Anche se i bookmakers puntano sul pareggio (con lieve vantaggio per la squadra lucana), entrambe giocheranno a viso aperto per ottenere la vittoria.

Costo Biglietti Benevento – Taranto

I tagliandi, del costo di € 12,00 + € 1,50 (spese di commissioni) potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita di ticketone.

Punti venditi a Taranto:

Bar Mokambo, Viale Liguria, 77

Box Office, Via Nitti, 106

Ipercoop – Centro Commerciale Mongolfiera, Via per Montemesola, KM 10

Rivendita Online

Come raggiungere lo stadio

In auto

Da ROMA: Dall’autostrada A1 prendere l’uscita Caianello e proseguire per la SS Telesina direzione Benevento. Proseguire per circa 70 Km, uscire direzione Tangenziale Ovest e proseguire, alla terza uscita prendere direzione Stadio, a circa 1 Km siete arrivati allo Stadio.

Da NAPOLI: Dall’autostrada A16 (Napoli – Bari) prendere l’uscita Benevento e proseguire per direzione Benevento, dopo 8 Km uscire a Benevento Est e proseguire per direzione Stadio. Dopo la galleria Avellola, a circa 1 Km uscita Benevento Stadio e dopo circa 800 mt. siete arrivati allo Stadio.

In aereo

Dall’aeroporto Napoli-Capodichino seguire le indicazioni per Autostrada A16 Napoli/Bari prendere l’uscita Benevento e proseguire per direzione Benevento, dopo 8 Km uscire a Benevento Est e proseguire per direzione Stadio. Dopo aver superato la galleria Avellola, a circa 1 Km uscire a Benevento Stadio e dopo circa 800 mt. Siete arrivati allo Stadio.

