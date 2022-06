Pubblicità in concessione a Google

Lo abbiamo scritto più volte, ma mai come in questi casi repetita iuvant. Il bene comune – essendo appunto comune – non può che essere costruito con l’apporto se non di tutti, almeno di tanti.

Una atavica pigrizia vuole che si apprezzi di più il verde dell’altrui giardino e che – di contro – non si muova un dito se altri non muovono almeno entrambe le braccia.

Fortunatamente non tutti la pensano così e quindi i determinati e volonterosi residenti del centro storico di Grottaglie hanno messo mano a pennelli e calce, vasi e fioriere, stracci e scope per pulire, abbellire e decorare vie, strade e ‘nchiosce.

Un bel biglietto da visita per i turisti che si accingono a visitare il Quartiere delle Ceramiche ma soprattutto un atto d’amore verso la propria città, con la dimostrazione pratica che quando c’è la volontà e la costanza, a piccoli passi si possono raggiungere grandi traguardi.