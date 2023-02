Avvistato Meteorite in Puglia, Boato e scia luminosa

Pubblicità in concessione a Google

Meteorite in Puglia? Si susseguono da alcune ore le segnalazioni di un boato seguito da una scia luminosa nel cielo stellato intorno alle ore 19.

La segnalazione sta facendo il giro dei social e sulle chat di Whatsapp.

Pubblicità in concessione a Google

Video Meteorite in Puglia

Diverse segnalazioni di chi segnala di aver visto questo scenario. Anche una webcam in Basilicata e diverse persone da Martina Franca.

Cosa è un Meteorite

Il meteorite è ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica di un meteoroide (cioè “piccolo” asteroide) entrato in collisione con la Terra, ovvero in pratica ciò che di esso raggiunge il suolo.

Quando entrano nell’atmosfera i meteoroidi si riscaldano fino ad emettere luce, formando così una scia luminosa chiamata meteora (detta anche stella cadente) o bolide.

Il riscaldamento non è prodotto dall’attrito, ma dalla pressione dinamica generata dalla fortissima compressione dell’aria di fronte al meteorite; l’aria si riscalda e a sua volta riscalda l’oggetto.

Più precisamente per meteorite si intende un corpo di natura non artificiale ed extraterrestre, di conseguenza detriti spaziali precipitati o tectiti non sono meteoriti.