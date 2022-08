Pubblicità in concessione a Google

I social network fanno ormai parte della vita quotidiana della maggiorparte delle persone, di qualsiasi età, in particolare Whatsapp. Hanno radicalmente cambiato il nostro modo di comunicare e socializzare, c’è chi sostiene in meglio, e chi sostiene in peggio…

Fatto sta che la tecnologia avanza in maniera supersonica e noi non possiamo che farci trascinare…. Ormai è impensabile esserne indifferenti. In particolare è cambiato il modo di comunicare in maniera diretta.

Superate le telefonate, superati gli sms, ci si affida adesso a ben note applicazioni di messaggistica istantanea, Whatsapp in particolare, che grazie alle sue numerose funzioni e sempre nuove skills, consente una comunicazione veloce, immediata, diretta.

Cos’è Whatsapp

WhatsApp è un’applicazione statunitense di messaggistica istantanea. Originariamente l’app era stata ideata per dispositivi mobili (ma è stata sviluppata anche una versione per computer desktop), per la quale è necessario collegare il proprio numero telefonico di cellulare standard.

Gli utenti possono scambiare messaggi di testo, immagini, video e file audio, nonché informazioni sulla posizione, documenti e informazioni di contatto tra due persone o in gruppi. È anche possibile effettuare chiamate e videochiamate, singole o di gruppo.

L’applicazione è usata da moltissimi utenti, che la preferiscono ad altre con funzioni simili; viene utilizzata sia per comunicazioni personali, ma anche professionali, per le quali è stata creata anche una particolare versione “business”.

L’ultima novità di Whatsapp

Dalla sua creazione ad oggi, questa utile applicazione ha presentato numerose novità ed evoluzioni, sempre migliorative per gli utenti. L’ultima novità introdotta riguarda la possibilità di cancellare un messaggio inviato entro un tempo più lungo rispetto a prima.

Mentre qualche anno fa si avevano solo 7 minuti di tempo per cancellare un messaggio inviato per errore, si è passati prima ad avere a disposizione circa un’ora per l’eliminazione, fino ad arrivare agli attuali due giorni e mezzo.

L’annuncio è stato comunicato tramite il profilo Twitter della società che recita:

“Ripensamenti sui messaggi? Ora hai un po’ più di due giorni per cancellare i messaggi da una chat, dopo l’invio.” Avremo quindi 2 giorni e 12 ore di tempo nel caso di un ripensamento, un errore, o solo voglia di non lasciare traccia scritta.

Come eliminare i messaggi da Whatsapp

La procedura per cancellare messaggi inviati resta la stessa (dalle FAQ di Whatsapp):

Eliminare messaggi per tutti: La funzione Elimina per tutti ti permette di eliminare singoli messaggi inviati a una chat individuale o di gruppo. Questa opzione è particolarmente utile se hai inviato un messaggio nella chat sbagliata o se il messaggio che hai inviato contiene errori.

I messaggi che hai eliminato correttamente per tutti saranno sostituiti dal seguente testo: “Hai eliminato questo messaggio”. Per eliminare un messaggio per tutti:

1. apri WhatsApp e vai nella chat che contiene il messaggio che desideri eliminare

2. clicca su Menu

3. clicca su Elimina messaggio > Elimina per tutti

Nota:

• affinché l’eliminazione di un messaggio vada a buon fine per tutti, è necessario che sia tu che i destinatari stiate utilizzando la versione più recente di WhatsApp

• i destinatari che usano WhatsApp per iOS potrebbero avere i file multimediali che hai inviato ancora salvati tra le proprie foto, anche dopo che il messaggio è stato eliminato dalla chat di WhatsApp

• i destinatari potrebbero visualizzare il tuo messaggio prima che venga eliminato o nel caso in cui l’eliminazione non vada a buon fine

• non riceverai nessuna notifica nel caso in cui l’eliminazione per tutti non vada a buon fine

E’ sempre comunque raccomandato rispetto e buon senso nell’utilizzo di questa app, come per ogni altra situazione.