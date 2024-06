Ultim’Ora: Bolle la Provincia di Taranto. Forte Caldo e poi…

Pubblicità in concessione a Google

Ancora qualche giorno di caldo e sole per il Meteo a Taranto e Provincia. Il calore intenso e l’afa, dovrebbero cominciare ad allentare la mossa tra qualche giorno, quando sarebbe previsto calo termico e condizioni climatiche più miti.

Il calore intenso e soffocante a tratti dei giorni scorsi sembrerebbe giungere al termine: già nella giornata di domani, sabato, le temperature cominceranno gradualmente a calare fino ad arrivare a metà settimana prossima ad assestarsi attorno ai 30°-34° C nei valori massimi, quindi circa ben 10° C di meno rispetto alla settimana appena trascorsa e con minime prossime ai 18°-20°C in eccesso o in difetto, a seconda delle zone.

E’ davvero molto reclamata questa generale flessione delle temperature, dalla prossima settimana l’arrivo di aria fredda proveniente dal Nord Europa porterà temporali al Nord Italia e su parte del Centro, mentre al Sud variabilità e nuvolosità con possibili piovaschi a metà settimana. Si registrerà quindi un generale calo termico, ponendo finalmente termine a questa forte ondata di caldo e afa.