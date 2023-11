Pubblicità in concessione a Google

Nuova possibilità di risparmio: il Bonus Occhiali. La misura a favore dei cittadini con ISEE basso purtroppo scadrà a fine anno, ma c’è ancora tuttavia la possibilità di usufruirne.

Il bonus occhiali è valido per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, cosa comprende, e come fare domanda per usufruirne.

Il Bonus Occhiali

Il Bonus Vista è un contributo del valore di 50 euro che può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 10 mila euro. Può essere utilizzato per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

I beneficiari possono richiedere il Bonus Vista a partire dal 5 maggio alle ore 12:00 sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

Per ottenere il Bonus Vista occorrono:

• Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro (consulta le informazioni su Isee )

• SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS)

• gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.

L’emissione del Bonus Vista è gratuita.

Come richiedere il Bonus Occhiali

Per richiedere il bonus bisogna collegarsi al sito www.bonusvista.it e compilare il modulo. é possibile fare questa richiesta solo in via telematica ed essendo in possesso di Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

Al modulo bisognerà inviare in allegato la dichiarazione sostituiva unica (Dsu), il giustificativo di spesa, indicare la Partita Iva dell’esercente presso cui si è effettuato l’acquisto, l’Iban del conto corrente di chi fa richiesta o su cui beneficiare della somma, la data dell’acquisto, l’ammontare della spesa sostenuta (Iva inclusa).

Il rimborso verrà effettuato solo quando saranno stati verificati tutti i dati comunicati attraverso il modulo e la piattaforma. Si potrà controllare a che punto è la propria richiesta collegandosi sempre alla stessa piattaforma.