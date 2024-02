Cantieri a Grottaglie, da Lunedì lavori su via Pignatelli (zona Ospedale). Ecco il percorso per la Viabilità

Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione Comunale di Grottaglie comunica che a partire da lunedì 19 febbraio, il cantiere per il risanamento della rete idrica si sposterà in via Pignatelli nel tratto compreso tra via Ennio e la Biblioteca Comunale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà cantierizzata metà carreggiata e il traffico sarà consentito esclusivamente in direzione via Ennio. I mezzi di soccorso avranno accesso garantito da via Venezia e via Sant’Elia.

Pubblicità in concessione a Google

La durata prevista dei lavori è di circa dieci giorni, con termine stimato entro la fine del mese di febbraio. Successivamente, il cantiere proseguirà nel secondo tratto, dalla Biblioteca al Parcheggio. Ulteriori dettagli relativi alla disciplina del traffico saranno comunicati successivamente.

Ecco il percorso per la Viabilità

Sempre lunedì 19 partirà un altro cantiere, nel centro storico

L’Amministrazione Comunale si impegna a minimizzare i disagi per i cittadini durante l’esecuzione dei lavori, e si scusa preventivamente per eventuali inconvenienti che potrebbero derivare da queste attività. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle segnalazioni stradali.