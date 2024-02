Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione comunale di Grottaglie informa che sempre da lunedì 19 febbraio (su viale Pignatelli l’altro cantiere), prenderanno il via i lavori di riqualificazione del centro storico, concentrati in via Paritaro, Santa Lucia e Via Bucci.

L’intervento prevede la rimozione dell’asfalto e il riposizionamento dei basolati in pietra.

Prima fase: parte alta di via Paritaro, si parte dalle ‘n’chiosce fino alla chiesa di Santa Lucia; seconda fase: l’intera via Paritaro; terza fase: via Bucci.

In concomitanza con queste operazioni, l’Acquedotto Pugliese interverrà per il risanamento idrico.

La zona interessata

L’Amministrazione Comunale si impegna a minimizzare i disagi per i cittadini durante l’esecuzione dei lavori, e si scusa preventivamente per eventuali inconvenienti che potrebbero derivare da queste attività. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle segnalazioni stradali.