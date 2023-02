Carnevale a Grottaglie: Martedì Grasso tra tristezza e nuove speranze

Pubblicità in concessione a Google

Martedì Grasso termina il Carnevale a Grottaglie. La città quest’anno ha dovuto assistere alle sfilate dei paesi limitrofi, davvero belle, nonostante gli ultimi anni prima dello stop covid avessero fatto cresce entusiasmo e voglia di partecipazione nella comunità locale.

Don Franco Spagnulo negli anni riuscì a farsi portavoce e organizzare uno spettacolo che aveva conquistato tutti: dai più piccoli ai più grandi, donando nuovamente colore e vita prima del mercoledì delle Ceneri sulle principali arterie cittadine.

Come era il Carnevale a Grottaglie

Partenza da via Campitelli e arrivo alla Savarra, e poi percorso inverso nella sfilata successiva. Una grande festa organizzata da tanti cittadini, da tanti volenterosi e soprattutto da tanta gente che si autofinanziava con l’aiuto di qualche sponsor.

Quest’anno purtroppo quella festa ha subito un altro stop dopo quello della pandemia e ai grottagliesi non resta che partecipare alle grandi sfilate delle città vicine: una su tutte quella di San Marzano, nella piccola cittadina di origini arbëreshë , ben quattro grandi (davvero grandi) carri allegorici hanno dato vita ad uno spettacolo fantastico.

Resta l’amaro in bocca ai grottagliesi che sui social ricordano quanto di bello e buono era stato fatto gli scorsi anni e l’assenza del 2023.

Per tamponare un pò questo malessere l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Commercianti hanno organizzato per questo pomeriggio alle 16 una festa in Piazza Principe di Piemonte, con inizio alle ore 16.

Un evento che porta speranza.