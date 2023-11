Pubblicità in concessione a Google

Tanti cari Auguri alla Signora Lotta Rita Rosaria, “Zia Rita” per tutti, per i suoi 111 anni!

Pubblicità in concessione a Google

La Signora Rita da Monteiasi ha compiuto gli anni in data 17 novembre e con questo compleanno si posiziona tra le persone più longeve in Puglia e al dodicesimo posto in Italia. Ha vissuto due guerre mondiali e attraversato la pandemia, adesso gode di ottima salute.

A darne notizia è il Sindaco Di Monteiasi, Cosimo Ciura, intervenuto, come fa ogni anno l’Amministrazione Comunale del luogo, per porgere gli auguri di tutta la Comunità.