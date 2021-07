Pubblicità in concessione a Google

Un sistema refrigerante, noleggiato dal Comune di Grottaglie per i prossimi due mesi, sarà la soluzione per limitare i disagi che si stanno creando all’interno dell’Hub vaccinale a Grottaglie all’interno del Palazzetto dello Sport.

L’afa e le altissime temperature stanno provocando disagi non solo per i cittadini che devono sottoporsi al vaccino ma anche per gli operatori e il personale impiegato.

Sulla vicenda era intervenuto il primo cittadino nei giorni scorsi invitando l’ASL ad intervenire.