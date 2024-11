Pubblicità in concessione a Google

Cerchi Lavoro? 165 posti disponibili a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 46° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 86 annunci, relativi a 165 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 2 posizioni aperte. Nei settori dell‘Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 7 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 15 posizioni. Si trovano inoltre 22 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 94 posizioni nel settore della Sanità, 6 posizioni nel settore delle Pulizie e servizi alle persone e 1 posizione nel settore dell’Istruzione.

Diciotto posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 36 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di Tirocini Formativi

Taranto (TA) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 14003/2024

Studio di consulenza del lavoro, cerca un addetto alle paghe; è previsto un

tirocinio di inserimento full-time.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – AZIENDA DI OGGETTISTICA CERCA ADDETTI ALLA VENDITA

E MAGAZZINO – Rif. offerta 12984/2024

La risorsa dovrà occuparsi della sistemazione in magazzino della merce in un

negozio di oggettistica di articoli per la casa e della vendita diretta al cliente.

L’azienda offre un tirocinio formativo.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – GASTRONOMIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 13238/2024

Gastronomia, specializzata nella preparazione dei panini, cerca tirocinante

addetto al banco. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99, AZIENDA CERCA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda impegnata in attività di distribuzione alimentare e di supermercati

ricerca le seguenti figure professionali:

● magazziniere consegnatario – Rif. offerta 14373/2024

● impiegato amministrativo – Rif. offerta 14383/2024

Luogo di lavoro: punto vendita sito nel territorio provinciale. E’ preferibile aver

maturato pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo

determinato di sette mesi e orario settimanale parziale.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: mail:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 27.11.2024

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99, ISTITUTO BANCARIO

CERCA ADDETTI ALLO SPORTELLO – Rif. offerta 14078/2024

Istituto bancario cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

(persone con disabilità) da inserire in organico con la mansione di addetto allo

sportello bancario. Luogo di lavoro: filiale sita nel territorio provinciale (San

Marzano, Grottaglie, Faggiano, Leporano, Massafra e Sava). E’ preferibile aver

maturato pregressa esperienza nella mansione e il possesso di laurea in

discipline economiche. Si offre contratto a tempo determinato di sette mesi e

orario settimanale pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: mail:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 22.11.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – BAR CERCA CAMERIERE O CASSIERE – Rif. offerta 14205/2024

Bar e gelateria ricerca due unità da inserire nel proprio organico

nella mansione di cameriere o cassiere.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: part-time (compresi festivi).

Località di impiego: Lecce e Gallipoli.

È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione, aver assolto

l’ obbligo scolastico e conoscenza della lingua inglese. Preferibile aver

conseguito il diploma.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3).

SCADENZA: 22.11.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Torchiarolo (BR) – RECRUITING WEEK/ TORCHIAROLO, CENTRO DI

RIABILITAZIONE RICERCA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif.

offerta 13930/2024

Centro di Riabilitazione per persone non autosufficienti ricerca, per la sede di

Torchiarolo, tre tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Le risorse devono appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. Si richiede possesso della laurea.

Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato.

L’azienda sosterrà i colloqui con i candidati presso il CPI di Brindisi il 21

Novembre 2024 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831.544117, email

collocamentomirato.brindisi@arpalregione.puglia.it

SCADENZA: 20.11.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER RESIDENZA SANITARIA SI CERCA AUSILIARIO ADDETTO ALLA

CUCINA – Rif. offerta 13664/2024

Per residenza sanitaria di Lecce, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di ausiliario addetto alla cucina.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di lavapiatti, porzionamento pasti e

preparazioni semplici. È indispensabile essere in possesso dell’attestato HACCP,

preferibile aver maturato esperienza nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario:part time. Sede di lavoro: Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 27.11.2024

Lecce (LE) – PER BAR SI CERCA CAMERIERE O CASSIERE

– Rif. offerta 14206/2024

Per bar e gelateria di Lecce e Gallipoli, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di cameriere o cassiere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: part-time (compresi festivi).

Località di impiego: Lecce e Gallipoli.

È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione, aver assolto

l’ obbligo scolastico e conoscenza della lingua inglese. Preferibile aver

conseguito il diploma.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 22.11.2024

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI SOFTWARE SI CERCA ADDETTO HELP DESK

– Rif. offerta 14564/2024

Per azienda di produzione software di Lecce, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di addetto help desk.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o indeterminato.

Orario di lavoro:part time.

Località di impiego:Lecce.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di assistente tecnico in site di primo

livello, inserimento dati (data Entry) e attività di testing. Preferibile aver

maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta e la conoscenza della

lingua inglese; indispensabile essere in possesso di diploma o laurea e della

patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 28.11.2024

Cavallino (LE) – PER CONCESSIONARIA SI CERCA RECEPTIONIST

– Rif. offerta 14553/2024

Per concessionaria di Cavallino, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di receptionist.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi o apprendistato.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Località di impiego:Cavallino.

È preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, possesso del

diploma, conoscenza della lingua inglese e possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 28.11.2024

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA RESPONSABILE MANUTENTORE

DI MACCHINARI INTERNI – Rif. offerta 14543/2024

Per calzaturificio di Casarano, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di responsabile manutentore di macchinari interni.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

Orario di lavoro: part-time.

Località di impiego:Casarano.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di manutenzione ordinaria di macchinari

da lavoro (macchine da cucire, scarnitrice) e spostamento macchinari in base

alla produzione. È preferibile essere in possesso del diploma, conoscere la lingua

inglese ed essere in possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 28.11.2024

Recruiting week/Casarano-Gallipoli (LE) – ”CASA AMATA SRL”, SELEZIONA

FIGURE IN AMBITO SANITARIO

Residenza sociosanitaria per anziani “Casa Amata Srl” è alla ricerca, per le sedi

di Gallipoli e Casarano, una delle seguenti figure professionali:

● infermiere professionale, per cui è indispensabile laurea

L/SNT-1. Rif. offerta 13368/2024

● terp (tecnico della riabilitazione psichiatrica), per cui è

indispensabile laurea L/SNT2.

Rif. offerta 13368/2024

● educatore professionale, indispensabile laurea L-19.

Rif. offerta 13369/2024

● assistente sociale, indispensabile laurea L-39.

Rif. offerta 13369/2024

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per tutte le figure professionali si offre contratto CCNL a tempo indeterminato.

Orario:tempo pieno. Per le figure sanitarie previsti turni notturni.

Sede di lavoro: Gallipoli e Casarano.

L’azienda terrà i colloqui di selezione

● lunedì 18 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Gallipoli;

● giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Casarano, nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

Recruiting week/Lecce (LE) – “IDEASS SPA” SELEZIONA INFERMIERE O OSS

Residenza sociosanitaria “Ideass Spa” è alla ricerca, per le sede di Lecce una

delle seguenti figure professionali:

● infermiere, per cui è indispensabile laurea L/SNT-1

L/SNT-1. Rif. offerta 13663/2024

● OSS, per cui è indispensabile diploma e qualifica oss.

Rif. offerta 13663/2024

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per tutte le figure professionali si offre contratto CCNL a tempo determinato di 7

mesi. Orario:part – time. Sede di lavoro: Lecce.

L’azienda terrà i colloqui di selezione

● giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Lecce e presso il CPI di Brindisi sarà possibile consegnare i moduli di

candidatura, nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 27.11.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Ostuni (BR) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE

INDUSTRIALE DI PRODOTTI DA FORNO CERCA UN ADDETTO ALLA PRODUZIONE

DI PRODOTTI DA FORNO – Rif. offerta 14522/2024

Azienda operante nel settore della produzione industriale di prodotti da forno

cerca un ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO nel reparto

produzione, farcitura, confezionamento, panificazione.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione.

È indispensabile il possesso della patente B e l’essere automunito.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Sede di lavoro: Ostuni.

Tipologia contrattuale prevista: tempo determinato/Apprendistato, a tempo

pieno.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831.544117, email

collocamentomirato.brindisi@arpalregione.puglia.it

SCADENZA: 21.11.2024

Torchiarolo (BR) – RECRUITING WEEK/ TORCHIAROLO, CENTRO DI

RIABILITAZIONE RICERCA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif.

offerta 13927/2024

Centro di Riabilitazione, per persone non autosufficienti, ricerca per la sede di

Torchiarolo, nell’ambito socio-sanitario, tre tecnici della riabilitazione

psichiatrica. le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle

categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. Si richiede possesso della

laurea. Si offre contratto di lavoro full-time, a tempo determinato.

L’azienda sosterrà i colloqui con i candidati presso il CPI di Brindisi il 21

Novembre 2024 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831.544117, email

collocamentomirato.brindisi@arpalregione.puglia.it

SCADENZA: 20.11.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 14003/2024

Studio di consulenza del lavoro, cerca un addetto alle paghe; è previsto un

tirocinio di inserimento full-time.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – IMPIEGATO/A DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA – Rif. offerta

13819/2024

Nota società di consulenza alle imprese ricerca un impiegato di segreteria

amministrativa che si occupi della gestione del back e front office, delle pratiche

amministrative e della redazione di documenti di vario tipo inerenti all’attività

amministrativa aziendale. Costituiscono requisiti indispensabili il possesso del

diploma di istituto tecnico commerciale o laurea in settore economico/ giuridico,

la conoscenza base dei principali istituti del diritto processuale civile, conoscenza

del pacchetto Office e precedente esperienza lavorativa in ambito

amministrativo.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) – IMPRESA DI GIARDINAGGIO CERCA OPERAIO GENERICO

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14714/2024

Taranto, impresa di giardinaggio cerca operaio generico.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – STAZIONE DI SERVIZIO CERCA OPERAIO GENERICO DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14716/2024

Taranto, stazione di servizio cerca OPERAIO GENERICO per il lavaggio delle

auto, fornitura di carburante, vigilanza dell’impianto, addetto alle pulizie.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA , CERCA N. 2 RIPARATORI DI

ELETTRODOMESTICI – Rif. offerta 13805/2024

Centro di assistenza tecnica autorizzata per gli elettrodomestici a Taranto,

ricerca n. 02 riparatori di elettrodomestici.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE ISTRUTTORI/ISTRUTTRICI SALA PESI – Rif.

offerta 13901/2024

Società sportiva dilettantistica, con sede a Manduria (Ta), ricerca, per la propria

palestra, due istruttori/istruttrici sala pesi. Si richiedono buone doti

comunicative e relazionali, buone capacità di ascolto delle esigenze del cliente,

buone capacità organizzative, comunicative e relazionali, attenzione e

orientamento al cliente e al risultato, gestione dello stress. Si offre Co.Co.co.

Sportivo.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – AZIENDA DI OGGETTISTICA CERCA ADDETTI ALLA VENDITA

E MAGAZZINO – Rif. offerta 12984/2024

La risorsa dovrà occuparsi della sistemazione in magazzino della merce in un

negozio di oggettistica di articoli per la casa e della vendita diretta al cliente.

L’azienda offre un tirocinio formativo.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA APPRENDISTA CARPENTIERE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14708/2024

Taranto, azienda edile cerca un apprendista carpentiere.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – CENTRO ITTICO CERCA MAGAZZINIERE DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 14473/2024

Taranto, centro ittico ricerca magazziniere con minima esperienza pregressa nel

ruolo di magazziniere; conoscenza delle principali attività legate alla gestione

del magazzino; capacità di utilizzare strumenti informatici per la gestione delle

merci (pc, palmare, tablet); precisione e attenzione ai dettagli; capacità di

lavorare in autonomia e in team; gestione delle celle frigo (da 0°a 4° e <20°c);

patente del muletto.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETA’ DI MANUTENZIONE CERCA ELETTRICISTI DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14360/2024

Taranto, società di telecomunicazioni cerca installatori, manutentori e riparatori

di linee elettriche e cavi, posa e giunzione di fibra ottica. L’offerta è rivolta ad

entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA PERITO ELETTRICO JUNIOR –

Rif. offerta 14415/2024

Taranto, società nel settore della metalmeccanica cerca perito elettrico JUNIOR,

addetto all’elaborazione di progetti, gestione di documentazione tecnica e nel

controllo qualità dei prodotti. Pianificazione e monitoraggio delle attività

tecniche, garantendo il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi.

Realizzazione di progetti in Autocad.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) -SOCIETA’ METALMECCANICA CERCA MONTATORI MECCANICI – Rif.

offerta 14420/2024

Taranto, società metalmeccanica cerca MONTATORI MECCANICI, addetti al

montaggio di componenti meccaniche di impianti industriali (pompe, valvole,

cuscinetti, motori). Manutenzione ordinaria.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETA’ METALMECCANICA CERCA ELETTRICISTA SETTORE

FOTOVOLTAICO – Rif. offerta 14422/2024

Taranto, società metalmeccanica cerca elettricista settore fotovoltaico, addetto

alla manutenzione ed installazione di impianti fotovoltaici; diagnosi e risoluzione

dei problemi elettrici, manutenzione preventiva e correttiva degli impianti,

installazione di nuovi sistemi e componenti elettrici.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Palagianello (TA) – IMPRESA EDILE CERCA AUTISTI – DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 14449/2024

Impresa edile con sede a Palagianello (TA) cerca tre autisti per ampliamento

dell’organico. Si richiede possesso della patente C ed esperienza nella mansione

di almeno 24 mesi. Si offre inquadramento secondo il CCNL industria edilizia e

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. L’offerta è rivolta a entrambi

i sessi.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE OPERAI IDRAULICI – Rif. offerta 14027/2024

Azienda attiva nel settore della installazione, ampliamento e manutenzione di

impianti elettrici e idrici, civili e industriali, con sede di lavoro a Manduria (Ta),

ricerca due operai idraulici da inserire nel proprio organico. Si offre contratto di

lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE OPERAI ELETTRICISTI – Rif. offerta

14028/2024

Azienda attiva nel settore della installazione, ampliamento e manutenzione di

impianti elettrici e idrici, civili e industriali, con sede di lavoro a Manduria (Ta),

ricerca due operai elettricisti da inserire nel proprio organico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) -AZIENDA EDILE CERCA INTONACATORE DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 14211/2024

Taranto, azienda edile cerca intonacatore per l’esecuzione di intonaci civili, a

calce, a scagliola, a livello in angoli e rigature.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – IMPRESA EDILE CERCA IMBIANCATORE DECORATIVO DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14213/2024

Taranto, azienda edile cerca imbiancatore decorativo, per l’esecuzione di lavori

di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e superficie.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) -IMPRESA EDILE CERCA ELETTRICISTA DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 14218/2024

Taranto, impresa edile cerca elettricista, per la realizzazione e l’installazione di

impianti, quadri e apparecchi elettrici.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione

Manduria (TA) – DIMORA STORICA CON RISTORANTE GOURMET RICERCA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca le seguenti

figure professionali, per ampliamento del proprio organico:

● cameriere di sala – Rif. offerta 14341/2024

● lavapiatti – Rif. offerta 14338/2024

Si richiedono buone capacità organizzative, comunicative e relazionali e di

lavoro in gruppo. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – RISTORANTE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI –

DECRETO FLUSSI 2025

Ristorante sito a Manduria (TA) ricerca le seguenti figure professionali:

● cuochi – Rif. offerta 14237/2024

● parcheggiatori – Rif. offerta Rif. offerta 14239/2024

● lavapiatti – Rif. offerta 14260/2024

● camerieri – Rif. offerta 14266/2024

Si richiede massima cortesia e riservatezza.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – BAR CERCA CAMERIERE AI TAVOLI – DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 14569/2024

Bar di Martina Franca cerca cameriere ai tavoli, la risorsa dovrà occuparsi

dell’accoglienza cliente, ordinazioni e servizio ai tavoli. Il contratto proposto è un

tempo determinato di 5 mesi part-time di 24 ore

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – GASTRONOMIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 13238/2024

Gastronomia, specializzata nella preparazione dei panini, cerca tirocinante

addetto al banco. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAST FOOD CERCA LAVAPIATTI DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14294/2024

Taranto, Fast Food cerca lavapiatti. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAST FOOD CERCA CAMERIERI DECRETO FLUSSI – Rif. offerta

14297/2024

Taranto, fast food cerca camerieri. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAST FOOD CERCA AIUTO CUOCO DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14300/2024

Taranto, fast food cerca AIUTO CUOCO. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sanità

RECRUITING WEEK/Massafra (TA) – “ACCADEMIA MEDITERRANEA” SELEZIONA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Organismo formativo, con sede a Massafra (TA), seleziona diverse figure

sanitarie:

● fisioterapista – Rif. offerta 14220/2024

● neuropsichiatra infantile – Rif. offerta 14216/2024

● logopedista – Rif. offerta 14207/2024

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati martedì 19 novembre 2024,

presso il CPI di Castellaneta(TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Massafra (TA) – “ACCADEMIA MEDITERRANEA” SELEZIONA

2 EDUCATORI SOCIO-SANITARI – Rif. offerta 14204/2024

Organismo formativo, con sede a Massafra (TA), seleziona due Educatori

Professionali in ambito socio-sanitario. Le figure dovranno essere in possesso

della laurea in Educazione professionale.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati martedì 19 novembre 2024,

presso il CPI di Castellaneta(TA)

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Massafra (TA) – “ACCADEMIA MEDITERRANEA” SELEZIONA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Organismo formativo, con sede a Massafra (TA), seleziona diverse figure

sanitarie:

● psicologo- Rif. offerta 14210/2024

● autista scuolabus – Rif. offerta 14212/2024

● collaboratore scolastico – Rif. offerta 14228/2024

● 5 educatori socio-pedagogici – Rif. offerta 14200/2024

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati martedì 19 novembre 2024,

presso il CPI di Castellaneta(TA)

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – CENTRO DIURNO DON GUANELLA SRL

SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Centro Diurno Don Guanella srl, per pazienti affetti da Alzheimer e non

autosufficienti, ricerca le seguenti figure professionali, nell’ambito

socio-sanitario:

● educatore professionale – Rif. offerta 14048/2024

● operatore socio sanitario (OSS) – Rif. offerta 14047/2024

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso ex-baraccamenti Cattolica – blocco D1 –

via Di Palma, Taranto (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Villa Castelli (BR) – “ESADEA SRL” CERCA COSMETOLOGO –

Rif. offerta 14109/2024

“ESADEA SRL” cerca COSMETOLOGO con Laurea magistrale in Farmacia e

farmacia industriale LM-13 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche/Farmacia) o

Scienze e tecnologie farmaceutiche L-29 (Scienze e tecnologie cosmetologiche).

L’azienda, che si occupa di produzione, confezionamento e commercializzazione

di cosmetici professionali e integratori alimentari, cerca una figura specializzata

nella formulazione e produzione di cosmetici e nella gestione di regolatori e

notifiche. Sarà valutata positivamente un’esperienza pregressa nella mansione.

E’ previsto un contratto di lavoro a tempo determinato, utile a un eventuale

futuro inserimento a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time.

L’azienda terrà i colloqui di selezione mercoledì 20 novembre 2024, dalle ore

14:30 alle ore 16:30, presso ex-baraccamenti Cattolica – blocco D1 – via Di

Palma, Taranto (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – COOP.SOC. PAM SELEZIONA UN EDUCATORE

SANITARIO- Rif. offerta 14045/2024

“Cooperativa Sociale Pam” ricerca un educatore sanitario per la sede di Taranto.

E’ previsto un contratto di lavoro part-time, con turni, a tempo indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso ex-baraccamenti Cattolica – blocco D1 –

via Di Palma, Taranto (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – COOP.SOC. PAM SELEZIONA UN EDUCATORE

PROFESSIONALE – Rif. offerta 14045/2024

“Cooperativa Sociale Pam” ricerca un educatore professionale per la sede di

Taranto. E’ previsto un contratto di lavoro part-time, con turni, a tempo

indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso ex-baraccamenti Cattolica – blocco D1 –

via Di Palma, Taranto (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – CENTRO DI RIABILITAZIONE SORGENTE

SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Centro di Riabilitazione Sorgente, per persone non autosufficienti, ricerca le

seguenti figure professionali in ambito socio-sanitario:

● 5 tecnici della riabilitazione – Rif. 14050/2024

● 4 infermieri – Rif. offerta 14053/2024

● 3 assistenti sociali – Rif. offerta 14052/2024

E’ previsto un contratto di lavoro full-time, con turni, a tempo indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso ex-baraccamenti Cattolica – blocco D1 –

via Di Palma, Taranto (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – TAGORE SELEZIONA CINQUE EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 14054/2024

L’impresa sociale Tagore, ricerca cinque Educatori Professionali, nell’ambito

socio-pedagogico, per la sede di Taranto. E’ previsto un contratto di lavoro

full-time, con turni, anche notturni, a tempo determinato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso presso l’ ex-baraccamenti Cattolica –

blocco D1 – Via Di Palma, Taranto (TA);

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/San Marzano Di San Giuseppe (TA) – “CROCE VERDE SAN

MARZANO ODV” CERCA DIECI AUTISTI SOCCORRITORI – Rif. offerta

14091/2024

La cooperativa “Croce verde San Marzano” che si occupa di pubblica assistenza,

trasporti di feriti e/o malati infermi e servizi di protezione civile, ricerca dieci

autisti soccorritori da inserire nel proprio organico.

L’azienda terrà i colloqui di selezione giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 14:30

alle 16:30, presso il CPI di Manduria (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Grottaglie (TA) – “MA.VI.FA. SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE” CERCA OSS – Rif. offerta 14067/2024

Cooperativa, operante nel settore socio-assistenziale con sede a Grottaglie (TA)

seleziona 6 operatori socio-sanitari (OSS) da inserire in organico.

L’azienda, che si occupa di assistenza sociale domiciliare per anziani e disabili,

cerca figure in possesso di qualifica professionale di OSS che opereranno sul

territorio di Taranto e Provincia.

L’azienda terrà i colloqui di selezione giovedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Manduria (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/San Marzano di San Giuseppe (TA) – “MA.VI. SOC. COOP.

SOCIALE” CERCA DIECI AUTISTI SOCCORRITORI – Rif. offerta 14096/2024

“MA.VI. Società Cooperativa Sociale” con sede a San Marzano di San Giuseppe

(TA), seleziona dieci Autisti Soccorritori da inserire nel proprio organico. I

candidati dovranno essere preferibilmente in possesso dell’attestato BLSD.

L’azienda terrà i colloqui di selezione giovedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Manduria.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Grottaglie (TA) – “MAMA’ SRLS” SELEZIONA CINQUE

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 14089/2024

Asilo nido, con sede a Leporano (TA), seleziona cinque Educatori Professionali da

inserire in organico. Le figure dovranno essere in possesso della laurea L-19 in

Scienze dell’Educazione e della Formazione.

L’azienda terrà i colloqui di selezione giovedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Manduria.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/San Giorgio Jonico (TA) – “AMICI DELLA NATURA” CERCA

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 14116/2024

Cooperativa sociale, con sede a San Giorgio Ionico (TA), seleziona due educatori

Professionali da inserire in organico. Le figure dovranno essere in possesso della

laurea L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

L’azienda terrà i colloqui di selezione giovedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Manduria (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248033, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Montemesola (TA) – “SORGENTE SRL” SELEZIONA DUE

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 14098/2024

Struttura residenziale, con sede a Montemesola (TA), seleziona due Educatori

Professionali in ambito socio-pedagogico. Le figure dovranno essere in possesso

della laurea L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione e,

preferibilmente, dell’iscrizione presso l’albo degli Educatori professionali.

L’azienda terrà i colloqui di selezione giovedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Manduria.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Castellaneta (TA) – “ALIMA S.C.S. ONLUS”

CERCA OTTO EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 13180/2024

Alima soc. coop sociale – onlus cerca otto educatori professionali da inserire nel

proprio organico. Le risorse dovranno occuparsi dell’organizzazione e della

gestione dei servizi educativi rivolti a soggetti minori e di servizi all’infanzia.

Saranno considerati requisiti preferenziali il possesso di Laurea in scienze

dell’educazione e della formazione ed esperienza di almeno due anni nella

mansione, il possesso della patente B e la residenza a Ginosa e comuni limitrofi.

Si offre contratto di lavoro a tempo parziale da 30 ore settimanali articolate su

sei giorni lavorativi a tempo determinato o indeterminato con retribuzione

prevista di 18.000 euro su base annuale.

L’azienda terrà i colloqui di selezione martedì 19 novembre 2024, dalle ore

14:30 alle ore 16:30, presso il Cpi di Castellaneta (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/CRISPIANO (TA) – COOP. SOCIALE CERCA EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 14059/2024

Cooperativa sociale cerca numero due educatori professionali per asilo nido di

Crispiano. Costituisce requisito indispensabile il possesso di una delle seguenti

lauree: L19 ( Scienze dell’Educazione e della Formazione) . E’ previsto un

contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro part time o full time.

L’azienda terrà i colloqui di selezione mercoledì 20 novembre 2024, dalle ore

14:30 alle ore 16:30, presso l’ex-baraccamenti Cattolica – blocco D1 – Via Di

Palma, Taranto (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/CRISPIANO (TA) – ASILO NIDO CERCA EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 14061/2024

Asilo nido di Crispiano cerca due educatori professionali. Costituisce requisito

indispensabile il possesso di una delle seguenti lauree: L19 ( Scienze

dell’Educazione e della Formazione) . E’ previsto un contratto di lavoro a tempo

determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,

orario di lavoro part time o full time.

L’azienda terrà i colloqui di selezione mercoledì 20 novembre 2024, dalle ore

14:30 alle ore 16:30, presso l’ex-baraccamenti Cattolica – blocco D1 – Via Di

Palma, Taranto (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Lizzano (TA) – SOL LEVANTE CERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

Sol Levante Srl, attiva nel settore dei servizi sanitari assistenziali rivolti a

persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in

situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca le seguenti figure

professionali:

● 3 infermieri professionali

Si richiede Laurea triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01

Rif. 13856/2024

● 3 tre educatori professionali sanitari

Si richiede Laurea triennale abilitante alla professione sanitaria di classe

L/SNT02

Rif. offerta 13868/2024

● 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica

Si richiede Laurea Triennale abilitante alla professione sanitaria di Tecnico

della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02

Rif. offerta 13876/2024

Sede di Lizzano (TA).

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati giovedì 21 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Manduria (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/MANDURIA (TA) – VILLA ARGENTO CERCA FISIOTERAPISTA

– Rif. offerta 13821/2024

Villa Argento, Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani con sede a

Manduria (TA), ricerca un fisioterapista da inserire nel proprio staff.

Sede di Manduria (TA). Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

Part-Time.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati giovedì 21 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Manduria (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/MANDURIA (TA) – MAMIGIOC CERCA DUE EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 13969/2024

L’asilo nido Mamigioc, con sede a Manduria (TA), ricerca due educatori

professionali da inserire nel proprio staff. Si offre contratto a tempo determinato

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati giovedì 21 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Manduria (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA COLF – Rif. offerta 14710/2024

Taranto, per ambiente domestico si cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA COLF DOMESTICO DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 14712/2024

Taranto, si cerca colf domestico per ambiente privato.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14721/2024

Taranto, famiglia privata, cerca per ambiente domestico familiare colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AMBIENTE DOMESTICO CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 14356/2024

Taranto, per ambiente domestico privato si cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – PRIVATO CERCA COLLABORATORE DOMESTICO –

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14537/2024

San Giorgio Ionico (TA), privato cerca un collaboratore domestico ed offre

contratto a tempo determinato di 12 mesi. Si richiede massima cortesia e

riservatezza, nonché esperienza nella mansione di almeno 1 anno.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248039, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA BABY SITTER COLLABORATRICE

DOMESTICA – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14466/2024

Privato di Martina Franca cerca un’assistente familiare per bambini e

collaboratrice domestica per la pulizia della casa.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Istruzione

San Giorgio Ionico (TA) – COOPERATIVA SOCIALE CERCA INSEGNANTE DI

SCUOLA DELL’INFANZIA – Rif. offerta 13889/2024

Cooperativa Sociale con sede a San Giorgio Ionico (TA), cerca insegnante di

scuola dell’infanzia. Costituisce requisito indispensabile il possesso della laurea

LM 85 (Scienze Pedagogiche).

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248039, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it