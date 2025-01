Pubblicità in concessione a Google

Cerchi Lavoro? 165 posti disponibili a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 1° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 26 annunci, relativi a 27 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 5 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 5 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 3 posizioni. Si trovano inoltre 6 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo ed 1 posizione nel settore delle Pulizie e servizi alle persone. Sette posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette.

A ciò si aggiungono 26 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte di Tirocini Formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA – Rif.

offerta 134/2025

Azienda impegnata in attività di disinfezione, pulizia, cura del verde e

giardinaggio cerca una risorsa da inserire in organico con la mansione di operaio

addetto ai servizi di igiene e pulizia.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 12 mesi.

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Taranto.

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in

alternativa, la disponibilità a svolgere tirocinio prima dell’assunzione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 22.01.2025

Avetrana (TA) – STUDIO COMMERCIALISTA CERCA UN TIROCINANTE ADDETTO

AMMINISTRATIVO CONTABILE – Rif. offerta 9/2025

Studio commercialista, con sede di lavoro in Avetrana, ricerca un tirocinante da

formare ai fini dell’inserimento nello staff dell’ufficio, come impiegato

amministrativo contabile. Prevista l’attivazione di tirocinio extracurriculare.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – CONCESSIONARIA DI AUTO CERCA UN TIROCINANTE ADDETTO

AMMINISTRATIVO CONTABILE – Rif. offerta 184/2025

Concessionaria auto, con sede di lavoro in Sava (Ta), ricerca un tirocinante da

formare, ai fini dell’inserimento nello staff aziendale, come impiegato

amministrativo contabile.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA IMPEGNATA IN ATTIVITÀ ALBERGHIERA E DI

RISTORAZIONE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI – Rif. offerta

140/2025

Azienda impegnata in attività alberghiera e di ristorazione ricerca le seguenti

figure professionali, appartenenti alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99:

● addetti alla reception – rif. offerta 140/2025

● camerieri ai piani – rif. offerta 149/2025

E’ necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi.

● Orario di lavoro: full time.

● Località di impiego: Taranto.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 22.01.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – AZIENDA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CERCA AIUTO COMMESSO

O MAGAZZINIERE – Rif. offerta 181/2025

Azienda di commercio al dettaglio di articoli sportivi ricerca una unità da inserire

nel proprio organico nella mansione di aiuto commesso o magazziniere.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi o

apprendistato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Cavallino, Tricase, Maglie, Nardò, Gallipoli

La risorsa si occuperà di accoglienza della clientela, sistemazione della merce su

scaffali, cassa, magazzino e ricezione colli dai fornitori. È preferibile essere in

possesso del diploma, della patente B e avere conoscenza della lingua inglese.

Non è necessario aver maturato esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 22.01.2025

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SI CERCA

MAGAZZINIERE O AIUTO COMMESSO – Rif. offerta 187/2025

Per azienda di commercio al dettaglio di articoli sportivi di Lecce, si cerca una

persona da impiegare nella mansione di magazziniere o aiuto commesso.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi o

apprendistato

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Cavallino, Maglie, Gallipoli, Nardò e Tricase.

La risorsa si occuperà di accoglienza della clientela, sistemazione della merce su

scaffali, cassa, magazzino e ricezione colli dai fornitori. È preferibile essere in

possesso del diploma, della patente B e avere conoscenza della lingua inglese.

Non è necessario aver maturato esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 22.01.2025

San Cesario di Lecce (LE) – PER AZIENDA DI COMMERCIO ONLINE SI CERCA

OPERATORE DI MAGAZZINO – Rif. offerta 177/2025

Per azienda di commercio online di San Cesario di Lecce, si cerca una persona

da impiegare nella mansione di operatore di magazzino.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro:tempo pieno.

● Località di impiego: San Cesario di Lecce.

La risorsa si occuperà di eseguire attività di accettazione e stoccaggio della

merce in entrata. Sarà responsabile della verifica accurata della merce

consegnata, controllando quantità e conformità rispetto ai documenti di

trasporto. Procederà allo stoccaggio ordinato della merce nelle apposite corsie,

garantendo precisione e organizzazione all’interno del magazzino.

È necessario aver maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta, il

possesso della patente B e del patentino carrelli elevatori, aver conseguito

diploma. Preferibile la conoscenza del programma excel e della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 22.01.2025

Galatina (LE) – PER AZIENDA DI LOGISTICA SI CERCA OPERAIO – Rif. offerta

16866/2024

Per azienda di logistica di Galatina, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di operaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Galatina.

La risorsa si occuperà di affiancare autotrasportatore e montatore nel trasporto

e consegna di mobilio presso l’abitazione dei clienti. Non è necessario aver

maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta, preferibile aver

assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 23.01.2025

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI SERVIZI CERCA TECNICO AMMINISTRATIVO

– Rif. offerta 166/2025

Azienda specializzata in medicina del lavoro, antinfortunistica, sicurezza ed

igiene sul lavoro, cerca un impiegato tecnico addetto all’impostazione dei

documenti sulla base dei modelli predisposti.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – STUDIO NOTARILE CERCA UN IMPIEGATO – Rif. offerta

40/2025

Studio Notarile cerca un Impiegato addetto alla redazione e alla fase istruttoria

di atti notarili. Costituiscono requisiti indispensabili il possesso di diploma o

laurea; competenze in ambito giuridico; ottime competenze informatiche.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Avetrana (TA) – STUDIO COMMERCIALISTA CERCA UN ADDETTO

AMMINISTRATIVO CONTABILE – Rif. offerta 22/2025

Studio commercialista, con sede di lavoro in Avetrana, ricerca un addetto

amministrativo contabile. Richiesta esperienza nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STUDIO PROFESS. CERCA UN IMPIEGATO ADD. ALLA

GESTIONE PAGHE – Rif. offerta 35/2025

Studio professionale di Martina Franca cerca una risorsa che abbia esperienza

nella consulenza del lavoro, adempimenti amministrativi, comunicazioni

obbligatorie e gestione delle buste paghe. Il contratto offerto sarà valutato al

momento del colloquio in base ai requisiti posseduti.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) – AUTOSALONE CERCA ADDETTO ALLA RICEZIONE CLIENTI – Rif.

offerta 270/2025

Azienda operante nel settore dell’automotive cerca n. 01 addetta/o alla

reception con esperienza come Impiegato amministrativo/finanza/controllo in

organizzazioni modernamente strutturate, meglio se nel settore automotive

(Retail).

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – CONCESSIONARIA DI AUTO CERCA UN ADDETTO ALLE VENDITE –

Rif. offerta 198/2025

Concessionaria auto, con sede di lavoro in Sava (Ta), ricerca un addetto alle

vendite da inserire nel proprio staff.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI CONFEZIONI CERCA ADDETTI ALLA

CUCITURA DI TASCHE – Rif. offerta 32/2025

La risorsa dovrà occuparsi della cucitura delle tasche su capispalle. E’ richiesta

esperienza di almeno 2/3 anni. Si offre un contratto iniziale a tempo

determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI CONFEZIONI CERCA ADDETTI AL

FODERAGGIO – Rif. offerta 34/2025

La risorsa dovrà occuparsi della cucitura all’interno di capi spalla della fodera. E’

richiesta esperienza di almeno 2/3 anni. Si offre un contratto iniziale a tempo

determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Fragagnano (TA) – AZIENDA CERCA UN UN ELETTRICISTA E MANUTENTORE DI

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE – Rif. offerta 16/2025

Azienda attiva nel settore della installazione di impianti di climatizzazione civili e

industriali, impianti solari termici, manutenzione di caldaie a gas, pellet e

gasolio, ricerca un operaio elettricista. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato, full time o part-time secondo la disponibilità del candidato.

Richiesta esperienza nella mansione di almeno 5 anni.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA DUE IMPIANTISTI TELEFONICI – Rif. offerta

16771/2024

Azienda operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici ricerca due

impiantisti telefonici. Si offre contratto tempo indeterminato, tempo pieno. Sede

di lavoro: Taranto e Provincia.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Pulsano (TA) – STRUTTURA ALBERGHIERA CERCA RECEPTIONIST – Rif. offerta

197/2025

Struttura alberghiera cerca addetto alla ricezione, per l’accoglimento dei clienti e

la cura del loro soggiorno.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PUB CERCA NUMERO DUE AIUTO CUOCO – Rif. offerta

49/2025

La risorsa si occuperà della preparazione di pietanze in un rinomato pub di

Martina Franca. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato di 1 + 6 mesi

part time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PUB CERCA NUMERO UNO ADDETTI ALLA SALA – Rif.

offerta 50/2025

La risorsa si occuperà dell’ accoglienza al cliente, delle prenotazioni, della

sistemazione della sala e del servizio ai tavoli. Si offre un contratto iniziale a

tempo determinato di 1 + 6 mesi part time con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STRUTTURA TURISTICA CERCA AIUTO CUOCO ADDETTO

ALLE COLAZIONI – Rif. offerta 17/2025

La risorsa si occuperà di aiutare il cuoco nella gestione e preparazione delle

colazioni e del servizio delle stesse in sala. Si offre un contratto a tempo

determinato di 6 mesi part time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STRUTTURA TURISTICA CERCA ADDETTI AL

RICEVIMENTO – Rif. offerta 31/2025

La risorsa si occuperà delle prenotazioni telefoniche, accoglienza clientela e

fornire informazioni per ogni esigenza. E’ richiesta disponibilità a lavorare su

turni. Si offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STRUTTURA TURISTICA CERCA ADDETTI ALLE PULIZIE –

Rif. offerta 10/2025

La risorsa si occuperà delle pulizie delle stanze e dei locali interni ed esterni alla

struttura. Si offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi part time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Manduria (TA) – SI CERCA COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 161/2025

Famiglia residente a Manduria (TA), cerca collaboratore domestico. Richiesta

esperienza nella mansione di 12 mesi e conoscenza nell’uso di macchinari per la

pulizia della casa, cucina e lavanderia.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part-time 24.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Provincia di Lecce

Lecce (LE) – “CORTUS” SELEZIONA DIECI INGEGNERI PROGETTISTI DI

CIRCUITI INTEGRATI DIGITALI – Rif. offerta 15528/2024

Cortus srl, importante gruppo francese di produzione di semiconduttori

(senza fabbrica), per la sede di Monteroni di Lecce seleziona dieci ingegneri di

progettazione di circuiti integrati digitali.

I candidati devono avere un solido background nel settore dei semiconduttori

per supportare l’attività aziendale sui MCU, i microcontrollori.

L’AZIENDA. Cortus è uno dei dodici membri “platinum founders” della RISC-V

Foundation. Progetta e vende microcontrollori (MCU) e system-on-chip (SoC)

per i mercati dell’Automotive, AI e dell’avionica, utilizzando il suo ampio

portafoglio di IP proprietari che comprende processori a 32/64 bit (Cortus ISA e

RISC-V ISA), circuiti digitali, RF, analogici, mixed-signal, circuiti per la sicurezza,

interconnessioni e periferiche.

Cortus offre un ecosistema completo (IDE, compilatore, debugger, SDK, scheda

di sviluppo, ecc.). Sono stati prodotti più di 15 miliardi di dispositivi e 1,2

miliardi di unità all’anno.

La società è proponente e beneficiaria del Progetto PIA “SoC MARCONI” (Codice

Pratica TJQSTS4) finanziato dal Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020

– Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLE

IMPRESE” .

ATTIVITÀ. Il candidato parteciperà allo sviluppo di diversi blocchi IP e alla

progettazione di chip MCU. Avrà l’opportunità di lavorare su tecnologie e per

prodotti in settori interessanti come quello automotive, consumer e avionico.

Nel dettaglio:

● Attività di progettazione che comprendono la ricerca, la definizione, la

simulazione, la verifica del layout, la caratterizzazione e la messa in

produzione di circuiti integrati.

● Supporto ai team di definizione dei prodotti per lo sviluppo di requisiti e

specifiche.

● Analizzare e sviluppare architetture di chip per soddisfare la conformità e

le prestazioni richieste.

● Eseguire la progettazione RTL di moduli a livello di blocco.

● Simulare a livello di blocco e di SoC per garantire la funzionalità e la

tempistica degli obiettivi di progettazione.

● Simulazione e debug delle temporizzazioni a livello di gate a livello di SoC.

● Definizione di piani di test a livello di sistema e di blocco.

● Caratterizzare e convalidare le prestazioni dei circuiti in laboratorio.

● Fornire supporto per la produzione di alti volumi e collaborare con i team

di prodotto e di test per trasferire i circuiti progettati alla produzione.

● Scrivere la documentazione.

REQUISITI. Sono richiesti i seguenti requisiti:

● Laurea magistrale in ingegneria elettronica o equivalente.

● Esperienza iniziale di 10 anni + in un settore simile.

● Conoscenza solida dei fondamenti di progettazione di circuiti integrati

digitali, analogici e/o a segnale misto.

● Verilog, System Verilog, VHDL, RTL, progettazione digitale e/o analogica.

● Esecuzione di simulazioni digitali e/o analogiche utilizzando strumenti

standard del settore.

● Scrivere test basati su codice C e Assembly per verificare la funzionalità

del SoC.

● Esperienza nella progettazione fisica e nel rispetto delle tempistiche

● Esperienza di progettazione IC diretta

● Lingua inglese scritta e parlata

● Buone capacità analitiche e di problem-solving

● Capacità di autogestione e rispetto delle scadenze

● Spiccate capacità di comunicazione verbale e scritta

● Capacità di lavorare in team e di collaborare in modo trasversale

OFFERTA. Tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.

Si prevedono stipendio interessante, buono pasto, assicurazione sanitaria e

assistenziale. Livelli di benefit più alti saranno presi in considerazione per i

candidati ideali. La collaborazione e il lavoro di squadra sono molto apprezzati e

i risultati sono debitamente celebrati. R.A.L. tra i 40K e i 65k euro annui.

Per info, Ufficio Coordinamento Lecce: tel. 0832/1566017,

ido.coordinamento.lecce@arpal.regione.puglia.it.

Lecce (LE) – “CORTUS” SELEZIONA CINQUE INGEGNERI PROGETTISTI RF – Rif.

offerta 15538/2024

Cortus srl, importante gruppo francese di produzione di semiconduttori

(senza fabbrica), per la sede di Monteroni di Lecce seleziona cinque ingegneri di

progettazione a radiofrequenza Mid/senior,

con l’obiettivo di rafforzare il team in loco per diventare un leader nella

connettività wireless per il mercato IoT.

L’AZIENDA. Cortus è uno dei dodici membri “platinum founders” della

RISC-V Foundation. Progetta e vende microcontrollori (MCU) e system-on-chip

(SoC) per i mercati dell’Automotive, AI e dell’avionica.

In questa fase, Cortus sta lavorando anche sui modem di connettività IoT di

prossima generazione, costruendo chipset 5G massive Machine Type

Communication (mMTC) che definiranno benchmark a bassissima potenza,

alta affidabilità e basso costo per prodotti SoC che si basano su NB-IoT, BLE e

IEEE 802.15.4.

La società è proponente e beneficiaria del Progetto PIA “SoC MARCONI” (Codice

Pratica TJQSTS4) finanziato dal Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020

– Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLE

IMPRESE”.

ATTIVITÀ. In qualità di progettista di circuiti integrati a radiofrequenza, il

candidato si occuperà di specificare, progettare e testare circuiti a

radiofrequenza (ad esempio PA, LNA/LNTA, mixer, oscillatori HF, driver LO, VGA

e blocchi TIA in tecnologia CMOS deep sub-micron) interagendo direttamente

con gli architetti di sistema, il team di progettazione digitale, i team di

progettazione AMS e gli ingegneri di test per l’integrazione delle funzioni RF nei

prodotti della famiglia SoC di CORTUs per la connettività wireless. I candidati

ideali devono avere familiarità con il lavoro in un ambiente multiculturale e con

team distribuiti su più sedi.

REQUISITI. Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

● Laurea in ingegneria o laurea in elettronica/telecomunicazioni o

equivalente;

● Solido background nella microelettronica RF con almeno 10+ anni di

esperienza nella progettazione di circuiti integrati a radiofrequenza;

● Esperienza diretta di tape-out nella progettazione e nel test di uno o più

dei seguenti blocchi RF: PA, LNA, mixer, oscillatori HF, driver LO, VGA e

TIA;

● Esperienza nelle tipologie di architetture di gestione dell’alimentazione,

quali controllo PWM, controllo constant-on-time e controlli in modalità

tensione/corrente.

● Capacità di gestire la progettazione di circuiti di gestione

dell’alimentazione CMOS/BCD (nuck, boost, LDO, bandgap, bias,

comparatori e amplificatori operazionali) con i principali strumenti EDA,

rispettando i vincoli di prestazioni, area, potenza e velocità.

● Capacità di rivedere e fornire feedback per la progettazione di circuiti

stampati dal punto di vista della potenza e degli I/O associati.

● Conoscenza della costruzione fisica e delle caratteristiche di condensatori

e induttori (on-chip e off-chip).

● Conoscenza dei fenomeni di Latch-Up e ESD per garantire la sicurezza

funzionale del sistema.

● Lingua inglese scritta e parlata.

Sono altamente preferibili le seguenti ulteriori competenze (plus):

● Esperienza nella modellazione di circuiti in Matlab, VerilogA, Python o C

per i concetti prima dell’implementazione.

● Validazione di progetti analogici/di potenza su un banco di laboratorio

utilizzando analizzatori di spettro, oscilloscopi, generatori di segnali, ecc.

● Progettare, con dettagliata attenzione al testing, scrivere piani di test per

l’assetto e la calibrazione, collaborare con gli ingegneri di test.

● Sviluppo di software con C/C++ .

● Linguaggio di programmazione di script (ad es. perl, shell, phyton).

● Familiarità con il software embedded in tempo reale (in particolare il

debug).

OFFERTA. Tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.

Si prevedono stipendio interessante, buono pasto, assicurazione sanitaria e

assistenziale.

Livelli di benefit più alti saranno presi in considerazione per i candidati ideali. La

collaborazione e il lavoro di squadra sono molto apprezzati e i risultati sono

debitamente celebrati. R.A.L. tra i 40K e i 65k euro annui.

Per info, Ufficio Coordinamento Lecce: tel. 0832/1566017,

ido.coordinamento.lecce@arpal.regione.puglia.it