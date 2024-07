Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita daldal 26° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 27 annunci, relativi a 31 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 3 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 7 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 5 posizioni. Si trovano inoltre 2 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo e 1 posizione del settore dell’Istruzione.

Tredici posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 28 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto

di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.

Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire

l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali,

nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge

Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n.

23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale

norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) – AZIENDA ATTIVA NEL SETTORE DELL’ ENERGIA RINNOVABILE

CERCA 2 FIGURE

Per azienda attiva nel settore dell’ energia rinnovabile si ricercano candidati

appartenenti alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 L. 68/99

per la copertura delle seguenti figure professionali:

● tecnico della sicurezza sul lavoro – Rif. offerta 9305/2024

● addetto al controllo qualità – Rif. offerta 9304/2024

Tipologia contrattuale: tempo determinato e pieno. E’ gradita l’esperienza

professionale pregressa o, in alternativa, è richiesta disponibilità a svolgere

tirocinio di 12 mesi prima dell’assunzione. Requisito preferenziale è l’essere

automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 10.07.2024

Martina Franca (TA) – LIBRERIA CERCA TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE –

Rif. offerta 9205/2024

La risorsa si occuperà nei mesi fino ad ottobre esclusivamente nel comparto

libreria. Da novembre in prossimità di un piccolo progetto, la risorsa si occuperà

anche dell’apertura del caffè letterario e quindi si dovrà occupare anche della

preparazione di caffè, thè ed altro attraverso la gestione di un angolo

Caffetteria. I requisiti richiesti sono il possesso del DIPLOMA, predisposizione

alla lettura e alla conoscenza di testi, inglese base, età 18/29 anni, in possesso

della patente B e residente a Martina Franca e zone limitrofe. Si offre Tirocinio

formativo di 6 + 3 mesi con un compenso di 600 euro come da disposizione

regionale, con possibilità di trasformazione con contratto di apprendistato, orario

di formazione 09:00 /13:30 – 17:00/20:00 dal lunedi al venerdi, il sabato dalle

ore 10:30 alle 13:00. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

PULIZIE E SERVIZI ALLE PERSONE

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE PULIZIE GENERALI DI

EDIFICI CERCA 3 FIGURE

Per Azienda operante nel settore pulizie generali di edifici, con sede a Taranto si

ricercano candidati appartenenti alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 L. 68/99 per la copertura delle seguenti figure professionali:

● facchino/addetto allo spostamento merci – Rif. offerta 9354/2024

● impiegato amministrativo – Rif. offerta 9340/2024

● addetto ai servizi di pulizia – Rif. offerta 9350/2024

Tipologia contrattuale: tempo determinato (8 mesi)/apprendistato e part-time.

E’ preferibile la disponibilità a svolgere tirocinio (6 mesi) prima dell’assunzione.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 12.07.2024

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA ADDETTI AL CALL CENTER – Rif. offerta

9386/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di call center inbound,

outbound e back office” ricerca n. 1 addetto all’informazione nei call center.

Previsto contratto part-time a tempo determinato (7 mesi). Preferibile aver

maturato pregressa esperienza nella mansione. Indispensabili il possesso di

diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’essere automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 12.07.2024

San Giorgio Ionico (TA) – SI CERCA OPERAIO ADDETTO MACCHINARI

DELL’INDUSTRIA TESSILE – Rif. offerta 9110/2024

Azienda appartenente al settore tessile (fabbricazione di tende da sole), con

sede a San Giorgio Jonico (TA), cerca un operaio addetto ai macchinari

dell’industria tessile. Tipologia contrattuale: tempo determinato (8 mesi) e

part-time (08:30-13:30). E’ preferibile la disponibilità a svolgere tirocinio (6

mesi) prima dell’assunzione. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 04.07.2024

PROVINCIA DI LECCE

Tricase (LE) – SI CERCA AIUTO COMMESSO DI GASTRONOMIA – Rif. offerta

9102/2024

Per supermercato si ricerca una unità nella mansione di aiuto commesso di

gastronomia, appartenente alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, essere in possesso di

diploma e patente B.

Sede di lavoro: Tricase.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 03.07.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Fragagnano (TA) – AZIENDA DI PRODUZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI

RICERCA 2 FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di produzione di gruppi elettrogeni ricerca candidati

appartenenti alle categorie protette di cui all’art 18 L. 68/99 per la copertura

delle seguenti figure professionali:

● installatore riparatore impianti elettrici industriali – Rif. offerta 9262/2024

● installatore montatore di macchinari-impianti industriali – Rif. offerta

9263/2024

E’ gradita l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. Tipologia

contrattuale a tempo determinato, 7 mesi, tempo pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 07.07.2024

PROVINCIA DI LECCE

Casarano (LE) – SI CERCANO IMPIEGATO E/O OPERAIO IN AMBITO

CALZATURIERO – Rif. offerta 9085/2024

Per calzaturiero di Casarano si cercano due risorse da impiegare nelle mansioni

di montatore di calzature, modellista di calzature e impiegato d’ufficio.

Le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Preferibile esperienza pregressa, laurea in economia o diploma commerciale e

buona conoscenza della lingua inglese (per la mansione di impiegato), possesso

della patente B. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, apprendistato.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Casarano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 03.07.2024

Lecce (LE) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO O INFORMATICO – Rif.

offerta 8983/2024

Per azienda di servizi aziendali di Lecce si cerca una risorsa da impiegare

in ambito amministrativo o nella sicurezza aziendale oppure nella progettazione

3D o sviluppo software.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99; deve gestire l’organizzazione della formazione

dei dipendenti, la programmazione delle visite mediche dei dipendenti,

archiviazione cartacea e computerizzata dell’attività di cui sopra e relative

attestazioni.

Preferibile esperienza pregressa, laurea o diploma e possesso della patente B;

buona conoscenza del pacchetto Office.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 01.07.2024

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIO CERCA UN IMPIEGATO

AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 9225/2024

La risorsa si occuperà della contabilità clienti, fornitori, banche, fatturazione

attiva, prima nota e registrazione corrispettivi. I requisiti richiesti sono Diploma

generico, esperienza di almeno 2 anni in amministrazione, conoscenze

informatiche di gestionali di contabilità, automunito con patente B, residenza a

Martina Franca o zone limitrofe. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 3 mesi part-time (08:30 – 13:00) con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIO CERCA DUE IMPIEGATI

UFF.COMMERCIALE – Rif. offerta 9237/2024

La risorsa si occuperà della elaborazione di preventivi, pre e post vendita,

assistenza clienti. I requisiti richiesti sono Diploma generico, esperienza di

almeno 2 anni nel commerciale vendita, ottime conoscenze informatiche office,

gestione email e ottimo utilizzo della navigazione in internet. Automunito con

patente B, residenza a Martina Franca o zone limitrofe, fascia di età 20/50 anni .

L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi full-time (08:30 –

13:00 / 15:00 – 19:00) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Artigianato – Commercio – Vendita

Martina Franca (TA) – LIBRERIA CERCA TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE –

Rif. offerta 9205/2024

La risorsa si occuperà nei mesi fino ad ottobre esclusivamente nel comparto

libreria. Da novembre in prossimità di un piccolo progetto, la risorsa si occuperà

anche dell’apertura del caffè letterario e quindi si dovrà occupare anche della

preparazione di caffè, tè ed altro attraverso la gestione di un angolo Caffetteria.

I requisiti richiesti sono il possesso del DIPLOMA, predisposizione alla lettura e

alla conoscenza di testi, inglese base, età 18/29 anni, in possesso della patente

B e residente a Martina Franca e zone limitrofe. Si offre Tirocinio formativo di 6

+ 3 mesi con un compenso di 600 euro come da disposizione regionale, con

possibilità di trasformazione con contratto di apprendistato, orario di formazione

09.00 /13.30 – 17.00/20.00 dal lunedi al venerdi, il sabato dalle ore 10:30 alle

13:00. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Laterza (TA) – ATTIVITA’ COMMERCIALE CERCA BANCONISTI – Rif. offerta

9048/2024

Mini market con sede a Marina di Ginosa cerca due banconisti da inserire nel

proprio organico per la stagione estiva. Le risorse si occuperanno di vendita di

salumi e formaggi, preparazione di panini e focacce, gestione, pulizia e riordino

del banco gastronomia. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato della

durata di tre mesi.

Laterza (TA) – GIGLIO MILANO CERCA COMMESSE – Rif. offerta 8599/2024

Azienda operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento cerca due

commesse con esperienza. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Taranto (TA) – AUTOSALONE CERCA ADDETTO AL PIAZZALE AUTOMOTIVE – Rif.

offerta 8995/2024

Taranto, si cerca addetto alla sistemazione e pulizia del parco auto, conduzione

delle auto presso il carrozziere o elettrauto, lavaggio auto prima della consegna

del mezzo al cliente. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Villa Castelli (BR) – AZIENDA DI PRODUZIONE COSMETICI E INTEGRATORI

ALIMENTARI, CERCA AGENTE DI COMMERCIO – Rif. offerta 9124/2024

Azienda di produzione, confezionamento e commercializzazione di cosmetici

professionali e integratori alimentari, ricerca agente di commercio. L’offerta è

rivolta ad entrambi i sessi.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Putignano (BA) – INDUSTRIA CERCA UN MANUTENTORE DI IMPIANTI – Rif.

offerta 9300/2024

La risorsa ricercata si occuperà di manutenzione preventiva e correttiva di

impianti di confezionamento e produzione. I requisiti richiesti sono il possesso

del titolo di studio di Perito industriale con minimo due anni di esperienza

lavorativa nella mansione richiesta. Si offre contratto a tempo indeterminato full

time. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

San Marzano Di San Giuseppe (TA) – AZIENDA NEL SETTORE EDILE, IDRAULICO

ED ELETTRICO CERCA MAGAZZINIERI – Rif. offerta 9307/2024

Azienda nel settore del commercio edile, idraulico ed elettrico con sede a San

Marzano di San Giuseppe (TA) cerca magazzinieri. L’offerta è rivolta a candidati

di sesso maschile. Si richiede esperienza nel settore commerciale e logistico, in

particolare un minimo di conoscenza dei prodotti commerciali all’interno di una

ferramenta e pertanto nel settore edile, idraulico ed elettrico.

Manduria (TA) – SI CERCANO MANUTENTORI ELETTRICI – Rif. offerta 9204/2024

Azienda operante nel settore dell’installazione di impianti idraulici, di

riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e

riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione ricerca due Manutentori

elettrici. La figura ricercata si occuperà di attività di manutenzione elettrica

industriale, posa cavi e piccole riparazioni murarie. Si offre contratto a tempo

determinato. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi

ed ha carattere d’urgenza.

Taranto (TA) – AZIENDA DI TRASPORTI CERCA AUTISTA DI CARBURANTE – Rif.

offerta 9145/2024

Azienda di trasporti, cerca autista addetto al trasporto carburante. L’offerta è

rivolta ad entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Perugia (PG) – AGRITURISMO CERCA CUOCO – Rif. offerta 9087/2024

Agriturismo con sede in provincia di Perugia cerca un cuoco per la stagione

estiva. La risorsa si occuperà della gestione in autonomia della cucina compresa

la preparazione di un piccolo menù à la carte e di un un menù fisso. Si offre

contratto di lavoro a tempo parziale e determinato della durata di quattro mesi

con retribuzione parametrata all’esperienza della risorsa compresa tra i 1200 e i

1500 euro. Si richiede esperienza nella mansione.

Italia (UE) – SI CERCA CHEF DE RANG – Rif. offerta 4428/2024

Curare la mise en place, lo sbarazzo e la pulizia in sala/e ristorante e altri

eventuali punti di ristoro del resort. Accogliere e accompagnare gli ospiti, creare

relazioni professionali al fine di offrire un ottimo servizio, anticipando le richieste

degli ospiti. Garantire un’elevata qualità del servizio in sala in termine di

efficienza ed efficacia. Collaborare ed interfacciarsi con il personale e i

responsabili di sala. Attenersi scrupolosamente alle norme in tema di sicurezza e

igiene (HACCP). Gestire gli standard aziendali

Istruzione

Martina Franca (TA) – COOPERATIVA SOCIALE CERCA UN EDUCATORE

PROFESSIONALE – Rif. offerta 9059/2024

Cooperativa Sociale cerca Educatore Professionale, la risorsa si occuperà di

affiancare i compiti quotidiano di madri e bambini all’interno della comunità

alloggio, organizzare le attività giornaliere, supervisionare e osservare il corretto

rapporto nella diade madre figlio, possibilità di accompagnamento dei nuclei

nell’ambito provinciale con mezzi propri, redigere il diario di bordo ed essere

figura di riferimento per gli utenti. La cooperativa offre un contratto a tempo

determinato rinnovabile con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

e full-time. I requisiti richiesti sono il possesso della LAUREA L19 – Educatore

Professionale, conoscenza informatiche pacchetto office, gestione email e pec,

conoscenza Inglese utente Base, automunito patente B, anni 25/50, residenza

Martina Franca e zone Limitrofe. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta

ad entrambi i sessi.