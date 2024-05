Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 21° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 38 annunci, relativi a 53 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 4 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 7 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica i posti a disposizione sono 6. Si trovano inoltre 19 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 6 posizioni nel settore della Sanità. 11 posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 24 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termin e, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600 euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Tirocinio formativo settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA PERSONALE DI

SEGRETERIA – Rif. offerta 7980/2024

La risorsa dovrà supportare l’intero team di lavoro svolgendo vari compiti di natura gestionale, organizzativa e operativa. Coordinare attività di front-office in modo efficace. L’azienda offre inizialmente un tirocinio formativo con possibilità di trasformazione con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato a seconda dei requisiti posseduti dal candidato. I requisiti richiesti sono il possesso del Diploma di Ragioneria o formazione in ambito commerciale. Residenza a Martina Franca o paesi limitrofi. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Tirocinio formativo settore Ristorazione e turismo

Ceglie Messapica (BR) – SI CERCA RECEPTIONIST – Rif. offerta

7045/2024

La risorsa da impiegare in un salone di bellezza si occuperà della gestione

agenda appuntamenti, accoglienza clienti. L’azienda valuta curriculum vitae sia

con esperienza con contratto a tempo determinato che tirocini formativi con

possibilità di trasformazione. I requisiti richiesti sono preferibilmente il

possesso del diploma di ragioneria, conoscenze informatiche pacchetto office,

gestione email e navigazione in internet, conoscenza della lingua inglese B2

con un età massima di 29 anni

Selezione offerte di lavoro per laureati

Cliccando qui è possibile scaricare una selezione di offerte di lavoro per le quali è richiesto, in via esclusiva o preferenziale, il titolo di studio della laurea.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – MANOVALE DI OFFICINA – Rif. offerta 8031/2024

Azienda operante nel settore della fabbricazione di articoli sportivi ricerca una

risorsa iscritta negli elenchi del collocamento mirato ex art. 1 legge 68/99 da

inserire nel proprio organico come manovale alla laminazione/ manovale di

officina. Non e’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. La ricerca e’

rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi dell’art.1 legge 903/77.

PROVINCIA DI LECCE

Ruffano (LE) – ADDETTO AL MONTAGGIO E FINISSAGGIO – Rif. offerta 8027/2024

Calzaturificio, cerca 1 unità nella mansione di addetto al montaggio e

finissaggio, appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art. 1 co. 1 L. 68/99, da inserire nel proprio organico. Sede di Lavoro:

Ruffano. Tipologia contrattuale prevista: tempo indeterminato, tempo

determinato di 6 mesi o apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno. Si

chiede di aver assolto l’obbligo scolastico e il possesso della patente B. Ai sensi

dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. È indispensabile ai

fini dell’avviamento lavorativo che il candidato sia in possesso della diagnosi

funzionale; a tal proposito si invitano i candidati a presentare la predetta

documentazione al centro per l’impiego territorialmente competente per

residenza o domicilio. Per candidarsi si può procedere tramite Spid

direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il

modello scaricabile all’indirizzo di posta elettronica

https://tinyurl.com/collocamentodisabili via mail a

idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 06/06/2024 . Nell’oggetto della mail

va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 8027/2024. Per info, Ufficio

collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532

Presicce-Acquarica (LE) – AIUTO PASTICCIERE – Rif. offerta 8000/2024

Pasticceria, cerca 1 unità nella mansione di aiuto pasticcere, appartenente alla

categoria delle persone con disabilità di cui all’art. 1 co. 1 L. 68/99, da inserire

nel proprio organico. Sede di Lavoro: Presicce – Acquarica. Tipologia

contrattuale prevista: tempo determinato di 6 mesi, apprendistato. Orario di

lavoro: part – time (compresi festivi). E’ preferibile aver maturato esperienza

pregressa nella mansione, aver assolto l’obbligo scolastico e acquisito qualifica

per la mansione da svolgere, conoscenza della lingua inglese; indispensabile il

possesso della patente B. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi. È indispensabile ai fini dell’avviamento lavorativo che il

candidato sia in possesso della diagnosi funzionale; a tal proposito si invitano i

candidati a presentare la predetta documentazione al centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio. Per candidarsi si può

procedere tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it,

oppure si può inviare il modello scaricabile all’indirizzo di posta elettronica

https://tinyurl.com/collocamentodisabili via mail a

idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 05/06/2024 . Nell’oggetto della mail

va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 8000/2024. Per info, Ufficio

collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532

Casarano (LE) – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 8003/2024

Calzaturificio, cerca 2 unità nella mansione di impiegato amministrativo,

appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art. 1 co. 1 L.

68/99, da inserire nel proprio organico. Sede di Lavoro: zona ind. di Casarano.

Tipologia contrattuale prevista: tempo indeterminato o tempo determinato di

12 mesi. Orario di lavoro: part – time (dalle h 08:30 alle h 13:00). Requisiti

indispensabili: esperienza pregressa e possesso della patente B; requisiti

preferibili: essere in possesso della laurea e la conoscenza della lingua inglese.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. È

indispensabile ai fini dell’avviamento lavorativo che il candidato sia in possesso

della diagnosi funzionale; a tal proposito si invitano i candidati a presentare la

predetta documentazione al centro per l’impiego territorialmente competente

per residenza o domicilio. Per candidarsi si può procedere tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile

all’indirizzo di posta elettronica https://tinyurl.com/collocamentodisabili via

mail a idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 05/06/2024 . Nell’oggetto

della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 8003/2024. Per

info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532

Ugento (LE) – CASSIERI – Rif. offerta 7728/2024

Bar e gelateria, ricerca 3 unità nella mansione di cassiere, appartenente alla

categoria delle persone con disabilità di cui all’art. 1 co. 1 L. 68/99, da inserire

nel proprio organico. Sede di Lavoro: lido Marini, torre San Giovanni. Tipologia

contrattuale prevista: tempo determinato di 6 mesi. Orario di lavoro: part –

time (compresi festivi). E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella

mansione e aver conseguito diploma, indispensabile aver assolto l’obbligo

scolastico e conoscenza della lingua inglese. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la

ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. È indispensabile ai fini dell’avviamento

lavorativo che il candidato sia in possesso della diagnosi funzionale; a tal

proposito si invitano i candidati a presentare la predetta documentazione al

centro per l’impiego territorialmente competente per residenza o domicilio. Per

candidarsi si può procedere tramite Spid direttamente dal portale

lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile

all’indirizzo di posta elettronica https://tinyurl.com/collocamentodisabili via

mail a idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 30/05/2024 . Nell’oggetto

della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 7728/2024. Per

info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette

ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – SI CERCA ADDETTO ALLE VENDITE – Rif. offerta 7742/2024

Supermercato, cerca una risorsa per la mansione di addetto alle vendite, da

inserire nel proprio organico. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali

riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99: • orfani e

coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure

in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; • coniugi

e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e

di lavoro al posto dell’avente diritto; • profughi italiani rimpatriati; • vittime del

terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; • familiari delle vittime

del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente

diritto; • testimoni di giustizia; • orfani per crimini domestici (categoria

introdotta dall’art. 6 L. 4/2018); • orfani disastro Hotel Rigopiano (categoria

introdotta dalla L. 12/2019); • “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori

dalla famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di

un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria (art. 67 bis D.L.

34/2020 convertito in L. 77/2020). La risorsa si occuperà di gestire la cassa,

sistemare la merce a scaffale, riordinare il negozio e avere rapporti con la

clientela. È preferibile esperienza nella mansione, aver assolto l’obbligo

scolastico; è indispensabile il possesso della patente B, ottima conoscenza

della lingua italiana. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Orario: part-time (anche nei festivi). Sede di lavoro: Lecce. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Per candidarsi si può

procedere tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it,

oppure si può inviare il modello scaricabile all’indirizzo di posta elettronica

https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette via mail a

idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 30/05/2024. Nell’oggetto della mail

va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 7742/2024. Per info, Ufficio

collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Galatina (LE) – SI CERCA ADDETTO ALLA SEGRETERIA/ASSISTENTE

AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 7681/2024

Azienda di installazione apparecchi elettrici ed elettronici, cerca una risorsa per

la mansione di addetto alla segreteria o assistente amministrativo, da inserire

nel proprio organico. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99: • orfani e coniugi

superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in

conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; • coniugi e

figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di

lavoro al posto dell’avente diritto; • profughi italiani rimpatriati; • vittime del

terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; • familiari delle vittime

del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente

diritto; • testimoni di giustizia; • orfani per crimini domestici (categoria

introdotta dall’art. 6 L. 4/2018); • orfani disastro Hotel Rigopiano (categoria

introdotta dalla L. 12/2019); • “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori

dalla famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di

un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria (art. 67 bis D.L.

34/2020 convertito in L. 77/2020). La mansione consiste nell’acquisire e

registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita, registrare ed archiviare

documenti. È preferibile il possesso della patente B, esperienza nella mansione

e il possesso del diploma ma indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico. Si

offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi o tempo indeterminato.

Orario: tempo pieno (dalle h 07:00 alle h 16:00 con 1 h di pausa) o part-time

(21 h). Sede di lavoro: Galatina. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta

ad entrambi i sessi. Per candidarsi si può procedere tramite Spid direttamente

dal portale lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello

scaricabile all’indirizzo di posta elettronica

https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette via mail a

idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 29/05/2024. Nell’oggetto della mail

va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 7681/2024. Per info, Ufficio

collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Lecce (LE) – SI CERCA MONTATORE MECCANICO E/O MANUTENTORE

ATTREZZATURE ELETTROMEC – Rif. offerta 7527/2024

Azienda metalmeccanica, cerca cinque risorse per le seguenti mansioni:

montatore meccanico e/o manutentore di attrezzature elettromeccaniche da

inserire nel proprio organico. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali

riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99: • orfani e

coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure

in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; • coniugi

e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e

di lavoro al posto dell’avente diritto; • profughi italiani rimpatriati; • vittime del

terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; • familiari delle vittime

del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente

diritto; • testimoni di giustizia; • orfani per crimini domestici (categoria

introdotta dall’art. 6 L. 4/2018); • orfani disastro Hotel Rigopiano (categoria

introdotta dalla L. 12/2019); • “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori

dalla famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di

un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria (art. 67 bis D.L.

34/2020 convertito in L. 77/2020). È indispensabile aver maturato esperienza

nella mansione, essere in possesso della patente B ed aver assolto l’obbligo

scolastico; preferibile aver conseguito il diploma. Si offre contratto di lavoro in

somministrazione. Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Lecce. Ai sensi dell’art.

1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Per candidarsi si può

procedere tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it,

oppure si può inviare il modello scaricabile all’indirizzo di posta elettronica

https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette via mail a

idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 24/05/2024. Nell’oggetto della mail

va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 7527/2024. Per info, Ufficio

collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Alessano (LE) – SI CERCA OPERAIO E/O IMPIEGATO – Rif. offerta

7530/2024

Pelletteria, cerca due risorse per le seguenti mansioni: operaio (manutentore di

pelletteria o modellista di pelletteria) e/o impiegato, da inserire nel proprio

organico. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99: • orfani e coniugi superstiti dei deceduti per

causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi

dell’invalidità riportata per tali cause; • coniugi e figli di persone riconosciute

grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto dell’avente

diritto; • profughi italiani rimpatriati; • vittime del terrorismo, della criminalità

organizzata e del dovere; • familiari delle vittime del terrorismo, della

criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente diritto; • testimoni di

giustizia; • orfani per crimini domestici (categoria introdotta dall’art. 6 L.

4/2018); • orfani disastro Hotel Rigopiano (categoria introdotta dalla L.

12/2019); • “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di

origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di un

provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria (art. 67 bis D.L.

34/2020 convertito in L. 77/2020). È preferibile aver maturato esperienza

pregressa; per la mansione di impiegato è preferibile aver conseguito il

diploma commerciale o la laurea in economia e conoscenza della lingua

inglese. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi o

apprendistato. Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Alessano. Ai sensi dell’art.

1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Per candidarsi si può

procedere tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it,

oppure si può inviare il modello scaricabile all’indirizzo di posta elettronica

https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette via mail a

idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 24/05/2024. Nell’oggetto della mail

va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 7530/2024. Per info, Ufficio

collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Matino (LE) – SI CERCA OSS O INFERMIERE – Rif. offerta 7990/2024

Rsa, cerca una risorsa per la mansione di oss o infermiere da inserire nel

proprio organico. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle

categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99: • orfani e coniugi superstiti

dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza

dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; • coniugi e figli di persone

riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto

dell’avente diritto; • profughi italiani rimpatriati; • vittime del terrorismo, della

criminalità organizzata e del dovere; • familiari delle vittime del terrorismo,

della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente diritto;

• testimoni di giustizia; • orfani per crimini domestici (categoria introdotta

dall’art. 6 L. 4/2018); • orfani disastro Hotel Rigopiano (categoria introdotta

dalla L. 12/2019); • “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori dalla

famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di un

provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria (art. 67 bis D.L.

34/2020 convertito in L. 77/2020). La mansione consiste nell’assistenza della

persona con disabilità. È preferibile esperienza nella mansione e possesso della

patente B; indispensabile per la mansione di infermiere, il possesso della

laurea e per la mansione di oss, il possesso della qualifica. Si offre contratto di

lavoro a tempo determinato di 12 mesi. Orario: tempo pieno. Sede di lavoro:

Matino. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Per

candidarsi si può procedere tramite Spid direttamente dal portale

lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile

all’indirizzo di posta elettronica https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette

via mail a idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 05/06/2024. Nell’oggetto

della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 7990/2024. Per

info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Ugento (LE) – SI CERCA CASSIERE – Rif. offerta 7733/2024

Bar e gelateria, cerca una risorsa per la mansione di cassiere, da inserire nel

proprio organico. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle

categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99: • orfani e coniugi superstiti

dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza

dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; • coniugi e figli di persone

riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto

dell’avente diritto; • profughi italiani rimpatriati; • vittime del terrorismo, della

criminalità organizzata e del dovere; • familiari delle vittime del terrorismo,

della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente diritto; •

testimoni di giustizia; • orfani per crimini domestici (categoria introdotta

dall’art. 6 L. 4/2018); • orfani disastro Hotel Rigopiano (categoria introdotta

dalla L. 12/2019); • “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori dalla

famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di un

provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria (art. 67 bis D.L.

34/2020 convertito in L. 77/2020). E’ preferibile aver maturato esperienza

pregressa nella mansione e aver conseguito diploma, indispensabile aver

assolto l’obbligo scolastico e conoscenza della lingua inglese.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi. Orario: part – time

(anche i festivi). Sede di lavoro: lido Marini, torre San Giovanni (Ugento). Ai

sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Per candidarsi

si può procedere tramite Spid direttamente dal portale

lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile

all’indirizzo di posta elettronica https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette

via mail a idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 30/05/2024. Nell’oggetto

della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 7733/2024. Per

info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA PERSONALE DI

SEGRETERIA – Rif. offerta 7980/2024

La risorsa dovrà supportare l’intero team di lavoro svolgendo vari compiti di

natura gestionale, organizzativa e operativa. Coordinare attività di front-office

in modo efficace. L’azienda offre inizialmente un tirocinio formativo con

possibilità di trasformazione con contratto di apprendistato o a tempo

indeterminato a seconda dei requisiti posseduti dal candidato. I requisiti

richiesti sono il possesso del Diploma di Ragioneria o formazione in ambito

commerciale. Residenza a Martina Franca o paesi limitrofi. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – STUDIO COMMERCIALE CERCA ADDETTI ALLA

CONTABILITA‘ – Rif. offerta 7887/2024

La risorsa si occuperà di inserimento fatture, aggiornamento prima nota,

elaborazione F24. I requisiti essenziali sono la predisposizione al lavoro in team

in quanto condivisa con altro personale di studio. Possesso del titolo di studio

di Ragioneria o Laurea in materie economiche con formazione in ambito

contabile e fiscale., conoscenza di software contabili, Excel. Età richiesta dai 20

ai 40 anni. Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato se in

possesso dei requisiti. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi. CODICE OFFERTA: 7887/ 2024

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA RICERCA NUMERO DUE

ADDETTI COMMERCIALI – Rif. offerta 7590/2024

Il candidato dopo un periodo di prova di training presso gli uffici, deve essere

in grado di gestire principalmente l’attività di sviluppo commerciale con le

aziende del territorio di competenza assegnate. Deve coordinarsi con il responsabile commerciale partendo da analisi e

proiezioni di sviluppo a livello territoriale , pianificare l’attività commerciale

quotidiana dei clienti attraverso contratti proattivi, telefonici e in visita.

Redigerà, presenterà e discuterà offerte commerciali. Capacità di Problem

Solving. L’azienda in base ai requisiti del lavoratore offrirà un contratto di

apprendistato o a tempo indeterminato full time, i requisiti richiesti sono il

possesso di un diploma di scuola superiore e la buona conoscenza informatica.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Artigianato – Commercio – Vendita

Martina Franca (TA) – CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO RICERCA SARTI

MACCHINISTI – Rif. offerta 7976/2024

La risorsa ricercata si occuperà di assemblare capispalla (cappotti e giacche) La

ricerca è mirata a candidati con esperienza ben consolidata nella mansione di

sarti macchinisti. Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità del

tempo indeterminato o direttamente un tempo indeterminato. Ai sensi dell’art.

1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Grottaglie (TA) – AZIENDA LITOGRAFICA FORMA STAMPATORI,

ALLESTITORI E PIEGATORI – Rif. offerta 7836/2024

Azienda operante nel settore litografia forma tre stampatori, allestitori e

piegatori da inserire in organico come tirocinanti. L’offerta è rivolta ad

entrambi i sessi.

Grottaglie (TA) – AZIENDA LITOGRAFICA CERCA STAMPATORI,

ALLESTITORI E PIEGATORI – Rif. offerta 7841/2024

Azienda operante nel settore litografia cerca tre stampatori, allestitori e

piegatori da assumere come apprendisti. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA INTONACATORI – Rif. offerta

7830/2024

Per azienda edile operante nel territorio di Taranto e Brindisi, si cercano operai

con esperienza nella mansione di intonacatore. Possibilità di raggiungere con

mezzi aziendali i cantieri dislocati in altri comuni. Si offre contratto a tempo

determinato full time. L’offerta è rivolta a entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA OPERATORE DI MAGAZZINO – Rif.

offerta 7587/2024

La risorsa ricercata si occuperà della sistemazione carico e scarico della merce

in arrivo utilizzando il muletto è richiesta per questa mansione il patentino da

mulettista. Fascia di età dai 28 ai 40 e residenza nei comuni di Martina Franca,

Locorotondo, Cisternino, Ceglie Messapica, Crispiano e zone limitrofe. Si offre

contratto di Apprendistato o a tempo determinato full time di 3/4 mesi con

possibilità di trasformazione . Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA RICERCA NUMERO DUE

ELETTRICO o ELETTRONICO o MECCATRONICO – Rif. offerta 7588/2024

Formazione e conoscenza approfondita dei processi produttivi industriali o

artigianali per il settore elettrico e/o elettronico e/o meccatronico essere in

grado di organizzare le fasi di lavoro, eseguire le operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria di macchine automatiche. Capacità di problem solving.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA RICERCA UN

MAGAZZINIERE – Rif. offerta 7589/2024

La risorsa ricerca si occuperà del funzionamento e verifica delle operazioni

logistiche che si svolgono all’interno del magazzino dallo scarico carico alla

spedizione della merce. Il contratto offerto a seconda dei requisiti del lavoratore è: Apprendistato o

contratto a tempo indeterminato full time. Il requisito del lavoratore è il

possesso di un diploma superiore. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Francavilla Fontana (BR) – AZIENDA DI DISTRIBUZIONE BEVANDE

RICERCA AUTISTA CONSEGNATARIO – Rif. offerta 7880/2024

Si ricerca un autista consegnatario che si occupi del carico e scarico del camion

e della consegna della merce presso clienti e fornitori con trasferte giornaliere.

Trattandosi di trasporto di casse d’acqua e bevande, si richiede disponibilità a

sollevare carichi pesanti e ad effettuare trasferte fuori provincia. L’offerta è

rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – SI CERCA MANOVALE EDILE – Rif. offerta

7164/2024

La richiesta attraverso i flussi migratori è rivolta a candidati con la seguente

mansione di Manovali edili. La risorsa si occuperà della manovalanza edile e

alle rifiniture edili, deve avere una buona capacità nell’utilizzo dello scalpello,

martello, mazzetta, carriola, betoniera, squadro e attrezzi vari del mestiere.

Ristorazione e turismo

Locorotondo (BA) – PIZZERIA RICERCA UN AIUTO CUCINA – Rif. offerta

7888/2024

Per nuova apertura si ricerca a Locorotondo un aiuto cucina che si occuperà

della preparazione di insalate, impiattare antipasti, aiutare il pizzaiolo nella

preparazione degli ingredienti per le pizze e sistemazione della cucina. Si offre

contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo e

trasformazione a tempo indeterminato. La risorsa ricercata deve avere una

esperienza lavorativa consolidata nella mansione ricercata, residenza a

Locorotondo o zone limitrofe. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – PIZZERIA RICERCA UN PIZZAIOLO – Rif. offerta

7890/2024

Per nuova apertura si ricerca a Locorotondo un pizzaiolo. Si offre contratto a

tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo e trasformazione a

tempo indeterminato. La risorsa ricercata deve avere una esperienza lavorativa

consolidata nella mansione ricercata, residenza a Locorotondo o zone limitrofe.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Alberobello (BA) – HOTEL RICERCA UN PORTIERE NOTTURNO

RECEPTIONIST – Rif. offerta 7891/2024

La risorsa ricercata avrà il compito di garantire la sicurezza degli ospiti durante

le ore notturne e di svolgere una serie di attività fondamentali per il corretto

funzionamento dell’hotel. Le sue mansioni saranno le seguenti: – Controllare

chi entra e chi esce dall’hotel durante le ore notturne – Monitorare le

telecamere di sorveglianza – Effettuare il check-in degli ospiti che arrivano

durante la notte – Fornire informazioni sugli orari degli autobus o dei treni –

Rispondere alle richieste degli ospiti – Gestire le emergenze e chiamare le forze

dell’ordine o i servizi di emergenza quando necessario – Effettuare il check-in

degli ospiti che arrivano durante la notte. I requisiti richiesti sono il possesso

del diploma , conoscenze certificate della lingua inglese, esperienza nel settore

con la mansione richiesta. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di

12 mesi, part-time. Residenza ad Alberobello o zone limitrofa. Ai sensi dell’art.

1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Castellaneta (TA) – RISTORANTE MEHMOE CERCA AIUTO CUOCO – Rif.

offerta 7876/2024

Il ristorante Mehmoe s.r.l., con sede a Castellaneta Marina, cerca un aiuto

cuoco per ampliamento dell’organico in vista della stagione estiva. Si offre

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 mesi. Si

richiede esperienza anche minima nella mansione.

Torricella (TA) – SI CERCANO TRE BANCONISTI DI GELATERIA – Rif.

offerta 7691/2024

Azienda con sede di lavoro a Torre Ovo (Torricella), ricerca 3 banconisti di

gelateria. Le figure ricercate si occuperanno dell’accoglienza dei clienti, del

servizio al banco di gelati, frullati, del rifornimento del banco frigo. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, part-time. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE CAMERIERI – Rif. offerta 7708/2024

Struttura alberghiera, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria

(Ta), ricerca n.2 camerieri per la stagione estiva. Le risorse verranno adibite

alle seguenti mansioni: accoglienza della clientela, presentazione del menù,

gestione delle ordinazioni, servizio ai tavoli, pulizia e riassetto dei locali. Si

richiede esperienza nel settore, capacità di lavorare in team, attenzione alle

esigenze del cliente e buone doti comunicative e relazionali. Si offre contratto

di lavoro a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai

sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Sava (TA) – SI CERCANO TRE ADDETTI AL SERVIZIO BAR – Rif. offerta

7710/2024

Bar, con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre risorse da inserire nel proprio

staff. Le figure professionali verranno adibite alle seguenti attività: accoglienza

clienti, presentazione del menù, ordinazioni e servizio ai tavoli. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, part-time. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE RECEPTIONIST – Rif. offerta 7722/2024

Struttura turistico/alberghiera, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna –

Manduria (Ta), ricerca, per la stagione estiva, n.2 receptionist da inserire nel

proprio staff. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza della clientela in arrivo,

delle operazioni di annotazione dei nominativi e assegnazione delle camere,

della gestione delle richieste dei soggiornanti, della gestione delle partenze. Si

offre contratto di lavoro a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di

riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i

sessi.

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE BARISTI – Rif. offerta 7737/2024

Struttura ricettiva, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta),

ricerca, per la stagione estiva, n.2 baristi da inserire nel proprio organico. Le

risorse si occuperanno della preparazione della caffetteria, di bevande semplici

e cocktails durante la colazione, pranzo e cena. Si offre contratto a tempo

determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Codice Offerta N.7737/2024

Martina Franca (TA) – SI RICERCANO ADDETTI AL RICEVIMENTO – Rif.

offerta 7626/2024

La risorsa con ottima conoscenza della lingua inglese, deve occuparsi della

comunicazione e informazione agli ospiti durante il loro soggiorno. Altre

mansioni della risorsa saranno l’accoglienza delle persone che entrano nella

hall, rispondere alle informazioni degli utenti , gestire le telefonate e

organizzare documenti. Inoltre deve essere di supporto alla preparazione e al

servizio delle colazioni. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – SI RICERCANO CAMERIERI AI PIANI E SALA – Rif.

offerta 7630/2024

La risorsa con buona conoscenza della lingua inglese, deve occuparsi delle

pulizie delle stanza (4) e del servizio colazioni, preparazione e sistemazione

sala e accoglienza della clientela. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Ceglie Messapica (BR) – SI CERCA RECEPTIONIST – Rif. offerta

7045/2024

La risorsa da impiegare in un salone di bellezza si occuperà della gestione

agenda appuntamenti, accoglienza clienti. L’azienda valuta curriculum vitae sia

con esperienza con contratto a tempo determinato che tirocini formativi con

possibilità di trasformazione. I requisiti richiesti sono preferibilmente il

possesso del diploma di ragioneria, conoscenze informatiche pacchetto office,

gestione email e navigazione in internet, conoscenza della lingua inglese B2

con un età massima di 29 anni

Sanità

Avetrana (TA) – SI CERCANO DUE INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif.

offerta 8048/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni

di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La

figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva,

curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea

Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Avetrana (TA) – SI CERCANO DUE EDUCATORI / EDUCATRICI

PROFESSIONALI SANITARI – Rif. offerta 8082/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a

emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito

Sanitario.

La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di

gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato

della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di

partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo

inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono

funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede

Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe

L/SNT02. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Avetrana (TA) – SI CERCANO DUE TECNICI RIABILITAZIONE

PSICHIATRICA – Rif. offerta 8083/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o

emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La

figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico

elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui

soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla

Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.