Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 22° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 35 annunci, relativi a 35 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 5 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 3 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica è presente 1 posizione. Si trovano inoltre 10 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo. 16 posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 17 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l‘impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsiper le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge

Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n.

23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale

norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario

superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro

stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento

dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di

più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si

ricorrerebbe all’assunzione, anche a termin e, di lavoratori subordinati; per

sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA PERSONALE DI

SEGRETERIA – Rif. offerta 7980/2024

La risorsa dovrà supportare l’intero team di lavoro svolgendo vari compiti di

natura gestionale, organizzativa e operativa. Coordinare attività di front-office

in modo efficace. L’azienda offre inizialmente un tirocinio formativo con

possibilità di trasformazione con contratto di apprendistato o a tempo

indeterminato a seconda dei requisiti posseduti dal candidato. I requisiti

richiesti sono il possesso del Diploma di Ragioneria o formazione in ambito

commerciale. Residenza a Martina Franca o paesi limitrofi. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Martina Franca (TA) – BAR CERCA BANCONISTA DI BAR TIROCINANTE –

Rif. offerta 8229/2024

La risorsa dovrà imparare l’uso della macchina del caffè per il servizio al banco

di caffè e cappuccini nonchè altri prodotti. Inoltre si occuperà anche del

servizio ai tavoli con gentilezza ed educazione nell’approccio con il cliente.

L’azienda offre un contratto di tirocinio formativo con possibilità di

trasformazione ad apprendistato. I requisiti richiesti sono l’età 18/29 anni,

possibilmente diploma di alberghiero, residenza a Martina Franca o zone

limitrofe. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per laureati

Cliccando qui è possibile scaricare una selezione di offerte di lavoro per le

quali è richiesto, in via esclusiva o preferenziale, il titolo di studio della laurea.

Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – SI CERCANO ADDETTI ALLE PULIZIE – Rif. offerta 8305/2024

Per azienda di servizi connessi a tecnologie informatiche si ricercano due unità

da impiegare nella mansione di addetti alle pulizie. Il candidato deve essere

appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L.

68/99. È preferibile il possesso della patente e l’aver assolto all’obbligo

scolastico.

Sede di lavoro: Lecce.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part – time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/373532.

SCADENZA: 12.06.2024

Galatina (LE) – SI CERCA EDUCATORE SOCIO SANITARIO – Rif. offerta

8186/2024

Per casa di riposo si ricerca una unità da impiegare nella mansione di

educatore socio sanitario. La risorsa dovrà svolgere attività volte al

mantenimento delle abilità residue degli ospiti inerenti, in particolare, alla

stimolazione cognitiva. Tali attività saranno svolte individualmente oppure in

piccoli gruppi. Il candidato deve essere appartenente alla categoria delle

persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. È indispensabile il possesso della laurea (LSNT2); è preferibile buona

conoscenza della lingua inglese e il possesso della patente.

Sede di lavoro: Galatina.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Orario: part-time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/373532.

SCADENZA: 10.06.2024

Surbo (LE) – SI CERCA AIUTO ADDETTO ALLE VENDITE – Rif. offerta

8377/2024

Per gioielleria si ricerca una unità da impiegare nella mansione di aiuto addetto

alle vendite. Il candidato deve essere appartenente alla categoria delle persone

con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. È preferibile il possesso della

patente e l’aver conseguito il diploma e aver maturato esperienza nel settore.

Sede di lavoro: Surbo.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part – time, compresi i festivi.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/373532.

SCADENZA: 14.06.2024

Casarano (LE) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

8003/2024

Per calzaturificio si ricercano due unità da impiegare nella mansione

di impiegato amministrativo. Il candidato deve essere appartenente

alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile essere in possesso della laurea e conoscere la lingua inglese;

è indispensabile aver maturato esperienza pregressa

ed essere in possesso della patente B.

Sede di lavoro: zona industriale di Casarano.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato

di 12 mesi.

Orario: part-time (dalle h 08:30 alle h 13:00).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532

SCADENZA: 05.06.2024

Ruffano (LE) – SI CERCA ADDETTO AL MONTAGGIO E FINISSAGGIO – Rif.

offerta 8027/2024

Per calzaturificio, si ricerca una unità da impiegare nella mansione

di addetto al montaggio e finissaggio.

Il candidato deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver assolto all’obbligo scolastico ed essere in possesso

della patente B.

Sede di lavoro: Ruffano. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

a tempo determinato di 6 mesi oppure contratto di apprendistato.

Orario: tempo pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532

SCADENZA: 06.06.2024

Presicce-Acquarica (LE) – SI CERCA AIUTO PASTICCIERE – Rif. offerta

8000/2024

Pasticceria ricerca una unità nella mansione di aiuto pasticciere,

appartenente alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione,

aver assolto l’obbligo scolastico, aver acquisito qualifica per la mansione

da svolgere, conoscere la lingua inglese;

indispensabile è il possesso della patente B.

Sede di lavoro: Presicce-Acquarica.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi o apprendistato.

Orario: part-time (compresi festivi).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532

SCADENZA: 05.06.2024

Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – A.P.L. RICERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER

AZIENDA CLIENTE – Rif. offerta 8368/2024

Agenzia per il lavoro ricerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO da assumere con

contratto di somministrazione PART-TIME a TEMPO DETERMINATO (7 MESI).

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 15.06.2024

Taranto (TA) – CENTRO RIABILITATIVO RICERCA NEUROPSICHIATRA

INFANTILE – Rif. offerta 8385/2024

Azienda con attività economica di: ospedali e case di cura ricerca n°1

Neuropsichiatra infantile. Tale figura professionale è compresa nelle professioni

sanitarie specialistiche. Tipologia contrattuale: TEMPO INDETERMINATO e

PIENO. E’ gradita l’esperienza professionale pregressa. Requisito indispensabile

è l’essere automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 15.06.2024

Taranto (TA) – CENTRO RIABILITATIVO RICERCA

NEUROPSICOMOTRICISTA – Rif. offerta 8392/2024

Azienda con attività di: ospedali e case di cura ricerca n° 1

Neuropsicomotricista. Tale figura professionale è compresa nelle professioni

sanitarie riabilitative. Tipologia contrattuale: TEMPO INDETERMINATO e PIENO.

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa. Requisito indispensabile è

l’essere automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 15.06.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – SI ADDETTO ALLE PULIZIE – Rif. offerta 8310/2024

Per azienda di servizi connessi a tecnologie informatiche a Lecce si cerca una

risorsa da impiegare come addetto alle pulizie. Il candidato deve essere iscritto

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L.

68/99.

È preferibile il possesso della patente e l’aver assolto all’obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part – time. Sede di lavoro: Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SCADENZA: 12.06.2024

Lecce (LE) – SI CERCANO SVILUPPATORE IT – Rif. offerta 8281/2024

Per azienda di consulenza informatica a Lecce si cerca una risorsa da impiegare

come sviluppatore IT. Il candidato deve essere iscritto alle liste speciali

riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

La risorsa si dovrà occupare di sviluppo di applicativi web: JAVA-SPRING-AWS.

Requisito necessario è l’aver conseguito il diploma; preferibile la qualifica di

tecnico informatico ed esperienza pregressa nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo determinato,

apprendistato.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Lecce o da remoto.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SCADENZA: 12.06.2024

Lecce (LE) – SI CERCANO MANUTENTORI MECCANICI O DI ATTREZZATURE

ELETTROMECCANICHE – Rif. offerta 7527/2024

Per azienda metalmeccanica di Lecce, si cercano cinque risorse

da impiegare come montatore meccanico o manutentore

di attrezzature elettromeccaniche.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18 comma 2 L. 68/99.

È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione,

essere in possesso della patente B ed aver assolto l’obbligo scolastico;

è preferibile aver conseguito il diploma.

Si offre contratto di lavoro in somministrazione.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Lecce.

Alessano (LE) – SI CERCANO OPERAI E/O IMPIEGATI – Rif. offerta

7530/2024

Per pelletteria ad Alessano si cercano due risorse da impiegare

per le seguenti mansioni: operaio (manutentore di pelletteria o

modellista di pelletteria) e/o impiegato.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza pregressa;

per la mansione di impiegato è preferibile aver conseguito il diploma

commerciale o la laurea in economia e conoscenza della lingua inglese.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi o apprendistato.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Alessano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SCADENZA: 08.06.2024

Matino (LE) – SI CERCA OSS O INFERMIERE – Rif. offerta 7990/2024

Per rsa, si cerca una risorsa da impiegare come oss o infermiere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

La mansione consiste nell’assistere persone con disabilità.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione e

possesso della patente B.

Indispensabile per la mansione di infermiere è il possesso della laurea,

mentre, per la mansione di oss, il possesso della relativa qualifica.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Matino.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SCADENZA: 05.06.2024

Ugento (LE) – SI CERCA CASSIERE PER BAR-GELATERIA – Rif. offerta

7733/2024

Per bar-gelateria a Ugento si cerca una risorsa da impiegare come cassiere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione e

aver conseguito diploma, indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico

e conoscenza della lingua inglese.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Orario: part-time. Sede di lavoro: Lido Marini e Torre San Giovanni.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SCADENZA: 14.06.2024

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Villa Castelli (BR) – AZIENDA DI PRODUZIONE COSMETICI E INTEGRATORI

ALIMENTARI CERCA GRAFICO PUBBLICITARIO – Rif. offerta 8283/2024

Azienda di produzione, confezionamento e commercializzazione cosmetici

professionali ed integratori alimentari cerca grafico pubblicitario per

etichettatura prodotti, realizzazione di roll-up e progetti grafici professionali.

L’offerta è rivolta a entrambi i sessi.

Villa Castelli (BR) – AZIENDA DI PRODUZIONE COSMETICI E INTEGRATORI

ALIMENTARI, CERCA AGENTE DI COMMERCIO – Rif. offerta 8284/2024

Azienda di produzione, confezionamento e commercializzazione di cosmetici

professionali e integratori alimentari, ricerca AGENTE DI COMMERCIO. L’offerta

è rivolta ad entrambi i sessi.

Villa Castelli (BR) – AZIENDA DI PRODUZIONE COSMETICI E INTEGRATORI

ALIMENTARI CERCA COSMETOLOGO – Rif. offerta 8290/2024

Azienda di produzione, confezionamento e commercializzazione cosmetici

professionali e integratori alimentari cerca cosmetologo specializzato nella

formulazione e produzione di cosmetici e integratori alimentari e nella gestione

di regolatori e notifiche.

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA PERSONALE DI

SEGRETERIA – Rif. offerta 7980/2024

La risorsa dovrà supportare l’intero team di lavoro svolgendo vari compiti di

natura gestionale, organizzativa e operativa. Coordinare attività di front-office

in modo efficace. L’azienda offre inizialmente un tirocinio formativo con

possibilità di trasformazione con contratto di apprendistato o a tempo

indeterminato a seconda dei requisiti posseduti dal candidato. I requisiti richiesti sono il possesso del Diploma di Ragioneria o formazione in

ambito commerciale. Residenza a Martina Franca o paesi limitrofi. Ai sensi

dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – STUDIO COMMERCIALE CERCA ADDETTI ALLA

CONTABILITA’ – Rif. offerta 7887/2024

La risorsa si occuperà di inserimento fatture, aggiornamento prima nota,

elaborazione F24. I requisiti essenziali sono la predisposizione al lavoro in team

in quanto condivisa con altro personale di studio. Possesso del titolo di studio

di Ragioneria o Laurea in materie economiche con formazione in ambito

contabile e fiscale., conoscenza di software contabili, Excel. Età richiesta dai 20

ai 40 anni. Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato se in

possesso dei requisiti. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Artigianato – Commercio – Vendita

Martina Franca (TA) – OPERAIO SERRAMENTISTA CON ESPERIENZA – Rif.

offerta 7219/2024

Il Centro per l’impiego di Noci ricerca per conto dell’azienda ARGESE INFISSI

DI ARGESE GIACINTO, con sede in Martina Franca, un operaio serramentista

con esperienza. L’azienda effettua lavori di cesoiatura e pressopiegatura di

lamiere in ferro, in alluminio e in acciaio come gronde, canali ecc… e si occupa

della commercializzazione e della posa in opera di infissi in PVC per esterno,

porte blindate e porte interne in legno. Si richiede il possesso della patente B.

Si offre contratto a tempo determinato con articolazione oraria full time

L’offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della Legge 903/77 e

125/91.

Martina Franca (TA) – APPRENSITA SERRAMENTISTA – Rif. offerta

7226/2024

Il Centro per l’impiego di Noci ricerca per conto dell’azienda ARGESE INFISSI

DI ARGESE GIACINTO, con sede in Martina Franca, un apprendista

serramentista. L’azienda effettua lavori di cesoiatura e pressopiegatura di

lamiere in ferro, in alluminio e in acciaio come gronde, canali ecc… e si occupa

della commercializzazione e della posa in opera di infissi in PVC per esterno,

porte blindate e porte interne in legno. Si richiede il possesso della patente B.

Si offre contratto di apprendistato con articolazione oraria full time L’offerta di

lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della Legge 903/77 e 125/91.

Martina Franca (TA) – CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO RICERCA SARTI

MACCHINISTI – Rif. offerta 7976/2024

La risorsa ricercata si occuperà di assemblare capispalla (cappotti e giacche).

La ricerca è mirata a candidati con esperienza ben consolidata nella mansione

di sarti macchinisti. Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità

del tempo indeterminato o direttamente un tempo indeterminato. Ai sensi

dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Francavilla Fontana (BR) – AZIENDA DI DISTRIBUZIONE BEVANDE

RICERCA AUTISTA CONSEGNATARIO – Rif. offerta 7880/2024

Si ricerca un autista consegnatario che si occupi del carico e scarico del camion

e della consegna della merce presso clienti e fornitori con trasferte giornaliere.

Trattandosi di trasporto di casse d’acqua e bevande, si richiede disponibilità a

sollevare carichi pesanti e ad effettuare trasferte fuori provincia. L’offerta è

rivolta ad entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Martina Franca (TA) – SI RICERCANO CAMERIERI – DECRETO FLUSSI –

D.P.C.M. 27/09/2023 Cod.Off.8220 – Rif. offerta 8229/2024

La risorsa si occuperà della predisposizione della sala del ristorante per il

servizio, accoglienza dei clienti e sistemazione ai tavoli, illustrare il menù e

prendere le ordinazione. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 6

mesi. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – BAR CERCA BANCONISTA DI BAR TIROCINANTE –

Rif. offerta 8229/2024

La risorsa dovrà imparare l’uso della macchina del caffè per il servizio al banco

di caffè e cappuccini nonchè altri prodotti. Inoltre si occuperà anche del

servizio ai tavoli con gentilezza ed educazione nell’approccio con il cliente.

L’azienda offre un contratto di tirocinio formativo con possibilità di

trasformazione ad apprendistato. I requisiti richiesti sono l’età 18/29 anni,

possibilmente diploma di alberghiero, residenza a Martina Franca o zone

limitrofe. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Alberobello (BA) – RISTORANTE RICERCA DUE ADDETTI ALLA PLONGE –

Rif. offerta 8142/2024

La risorsa si occuperà del lavaggio di piatti, utensili e stoviglie, affiancare lo

chef per varie necessità di sistemazione in cucina. Pulizie generali del

ristorante. Requisiti richiesti sono preferibile il possesso di un titolo di studio,

preferibile minima esperienza nel settore, possesso della patente di guida. L’

azienda offre un contratto a tempo determinato da giugno a dicembre con

possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o

apprendistato se in possesso dei requisiti. Lavoro su turni 6 giorni su 7 con un

giorno di riposo. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i

sessi

Alberobello (BA) – RISTORANTE RICERCA QUATTRO CAMERIERI DI SALA –

Rif. offerta 8156/2024

La risorsa si occuperà della predisposizione della sala del ristorante per il

servizio, accoglienza dei clienti e sistemazione ai tavoli, illustrare il menù e

prendere le ordinazione. Requisiti richiesti sono preferibile il possesso di un

titolo di studio diploma di Alberghiero, minima esperienza nel settore, possesso

della patente di guida, conoscenza almeno parlata della lingua inglese L’

azienda offre un contratto a tempo determinato da giugno a dicembre con

possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o

apprendistato se in possesso dei requisiti, requisito preferenziale il possesso

del corso da sommelier. Lavoro 6 giorni su 7 con un giorno di riposo, orario

dalle ore 17:15 alle 23.30. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Fasano (BR) – HOTEL RISTORANTE RICERCA 1 BARISTA BARTENDER –

Rif. offerta 8159/2024

La risorsa deve saper accogliere i clienti, preparare le bevande. Si occuperà

della preparazione dei caffè, cappuccini, espressini e tante altre bevande, allo

stesso modo, servervire bevande quali: tè, succhi di frutta, coca cola,

spremute, liquori e amari. Inoltre, deve dedicarsi alla preparazione di rapidi

snack, dai tipici stuzzichini da servire e veloci panini, toast o focacce. Deve

conoscere e saper utilizzare numerosi attrezzi e macchinari: La macchina del

caffè, lo spremiagrumi, l’affettatrice, la lavastoviglie. Requisiti richiesti sono

preferibile il possesso di un titolo di studio diploma di Alberghiero, minima

esperienza nel settore, possesso della patente di guida, conoscenza almeno

parlata della lingua inglese LIVELLO A2 L’ azienda offre un contratto a tempo

determinato stagionale di 3/6 mesi. Lavoro 6 giorni su 7 con un giorno di

riposo, orario dalle ore 15:00 alle 23.00 Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca

è rivolta ad entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – PIZZERIA RICERCA UN AIUTO PIZZAIOLO – Rif.

offerta 7889/2024

Per nuova apertura si ricerca a Locorotondo un aiuto pizzaiolo che si occuperà

di affiancare la figura del pizzaiolo principale nelle preparazioni delle pizze. Si

offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo e

trasformazione a tempo indeterminato. La risorsa ricercata deve avere una

esperienza lavorativa consolidata nella mansione ricercata, residenza a

Locorotondo o zone limitrofe. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi. CODICE OFFERTA: 7889 / 2024

Locorotondo (BA) – PIZZERIA RICERCA UN AIUTO CUCINA – Rif. offerta

7888/2024

Per nuova apertura si ricerca a Locorotondo un aiuto cucina che si occuperà

della preparazione di insalate, impiattare antipasti, aiutare il pizzaiolo nella

preparazione degli ingredienti per le pizze e sistemazione della cucina. Si offre

contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo e

trasformazione a tempo indeterminato. La risorsa ricercata deve avere una

esperienza lavorativa consolidata nella mansione ricercata, residenza a

Locorotondo o zone limitrofe. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – PIZZERIA RICERCA UN PIZZAIOLO – Rif. offerta

7890/2024

Per nuova apertura si ricerca a Locorotondo un pizzaiolo. Si offre contratto a

tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo e trasformazione a

tempo indeterminato. La risorsa ricercata deve avere una esperienza lavorativa

consolidata nella mansione ricercata, residenza a Locorotondo o zone limitrofe.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Alberobello (BA) – HOTEL RICERCA UN PORTIERE NOTTURNO

RECEPTIONIST – Rif. offerta 7891/2024

La risorsa ricercata avrà il compito di garantire la sicurezza degli ospiti durante

le ore notturne e di svolgere una serie di attività fondamentali per il corretto

funzionamento dell’hotel. Le sue mansioni saranno le seguenti: – Controllare

chi entra e chi esce dall’hotel durante le ore notturne – Monitorare le

telecamere di sorveglianza – Effettuare il check-in degli ospiti che arrivano

durante la notte – Fornire informazioni sugli orari degli autobus o dei treni –

Rispondere alle richieste degli ospiti – Gestire le emergenze e chiamare le forze

dell’ordine o i servizi di emergenza quando necessario – Effettuare il check-in

degli ospiti che arrivano durante la notte. I requisiti richiesti sono il possesso

del diploma , conoscenze certificate della lingua inglese, esperienza nel settore

con la mansione richiesta. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di

12 mesi, part-time. Residenza ad Alberobello o zone limitrofa. Ai sensi dell’art.

1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Castellaneta (TA) – RISTORANTE MEHMOE CERCA AIUTO CUOCO – Rif.

offerta 7876/2024

Il ristorante Mehmoe s.r.l., con sede a Castellaneta Marina, cerca un aiuto

cuoco per ampliamento dell’organico in vista della stagione estiva. Si offre

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 mesi. Si

richiede esperienza anche minima nella mansione.