Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 23° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 52 annunci, relativi a 57 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 5 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 10 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 5 posizioni. Si trovano inoltre 2 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, e 6 posizioni nel settore della Sanità.

29 posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 21 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.

Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire

l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario

superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro

stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento

dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di

più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si

ricorrerebbe all’assunzione, anche a termin e, di lavoratori subordinati; per

sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Montemesola (TA) – AZIENDA DI PROGETTAZIONE FORMA TECNICI

INFORMATICI – Rif. offerta 8335/2024

Impresa con sede a Montemesola, cerca diplomati da formare tramite tirocinio

extracurriculare come tecnici informatici. I candidati dovranno

necessariamente essere in possesso del Diploma Tecnico Informatico o

Industriale (Perito) e della patente B, mentre costituiranno requisiti

preferenziali la conoscenza della lingua inglese e l’età anagrafica compresa tra i

20 e i 40 anni. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Artigianato – Commercio – Vendita

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA TIROCINANTE TECNICO

INSTALLATORE DI CRISTALLI – Rif. offerta 8593/2024

Azienda di Martina Franca ricerca persona dotata di manualità e minima

esperienza nello smontaggio e rimontaggio di parti di carrozzeria di veicoli, da

avviare alla professione di tecnico di installatore di cristalli per autoveicoli. Il

candidato sarà affiancato da un collega esperto per il periodo di formazione

come tirocinante. Sono preferiti candidati che abbiano maturato esperienze in

altri ambiti dell’autoriparazione, quali carrozzerie, autofficine, elettrauti,

meccanici e meccatronici.

L’azienda offre Tirocinio formativo con possibilità di trasformazione con

contratto di apprendistato. Requisiti richiesi diploma tecnico professionale, età

18/29 anni. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Martina Franca (TA) – BAR CERCA BANCONISTA DI BAR TIROCINANTE –

Rif. offerta 8229/2024

La risorsa dovrà imparare l’uso della macchina del caffè per il servizio al banco

di caffè e cappuccini nonchè altri prodotti. Inoltre si occuperà anche del

servizio ai tavoli con gentilezza ed educazione nell’approccio con il cliente. L’azienda offre un contratto di tirocinio formativo con possibilità di

trasformazione ad apprendistato. I requisiti richiesti sono l’età 18/29 anni,

possibilmente diploma di alberghiero, residenza a Martina Franca o zone

limitrofe. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Taranto (TA) – SOCIETÀ CERCA INGEGNERE CIVILE – Rif. offerta

8619/2024

Società che offre servizi di ingegneria multidisciplinare, con sede a Taranto,

ricerca un INGEGNERE CIVILE. Tipologia contrattuale: TEMPO DETERMINATO

(7 mesi) e PIENO. NECESSARIA la DISPONIBILITÀ a svolgere TIROCINIO di 6

mesi prima dell’assunzione. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 20.06.2024

Taranto (TA) – SOCIETÀ CERCA PERITO EDILE- Rif. offerta 8625/2024

Società che offre servizi di ingegneria multidisciplinare, con sede a Taranto,

ricerca un PERITO EDILE. Tipologia contrattuale: TEMPO DETERMINATO (7

mesi) e PIENO. NECESSARIA la DISPONIBILITÀ a svolgere TIROCINIO di 6

mesi prima dell’assunzione. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 20.06.2024

Selezione offerte di lavoro per laureati

Cliccando qui è possibile scaricare una selezione di offerte di lavoro per le

quali è richiesto, in via esclusiva o preferenziale, il titolo di studio della laurea.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – SI CERCANO 4 FIGURE PROFESSIONALI PER STRUTTURA

SANITARIA/SOCIO SANITARIA

Per struttura sanitaria e sociosanitaria si ricercano candidati appartenenti

alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99

per la copertura delle seguenti figure professionali:

• assistente sociale – Rif. Offerta 8652/2024

• tecnico della riabilitazione psichiatrica– Rif.Offerta 8654/2024

• operatore socio sanitario (OSS) – Rif. Offerta 8655/2024

• infermiere – Rif. Offerta 8658/2024

Gradita l’esperienza professionale pregressa.

Requisito preferenziale è l’essere automuniti. Per le prime tre figure,

è offerto un contratto a tempo pieno e determinato (12 mesi); per il ruolo

di infermiere, invece, contratto a tempo indeterminato e pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 21.06.2024

Martina Franca (TA) – SI CERCA MACCHINISTA CONFEZIONATORE DEL

CAPO COMPLETO – Rif. offerta 8603/2024

Azienda appartenente al SETTORE TESSILE (CONFEZIONI- ABBIGLIAMENTO),

con sede a Martina Franca, cerca un macchinista confezionatore del capo

completo. Tipologia contrattuale: TEMPO DETERMINATO (7 mesi) e PIENO. E’

PREFERIBILE aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 20.06.2024

Taranto (TA) – SOCIETÀ CERCA INGEGNERE CIVILE E PERITO CIVILE

Società che offre servizi di ingegneria multidisciplinare, con sede a Taranto,

ricerca candidati appartenenti alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99, per la copertura dei seguenti profili:

• un ingegnere civile – Rif. Offerta 8619/2024

• un perito edile – Rif. offerta 8625/2024

Tipologia contrattuale proposta: tempo pieno e determinato (7 mesi).

Necessaria la disponibilità a formarsi preventivamente attraverso

tirocinio extracurriculare di sei mesi prima dell’assunzione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 20.06.2024

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA MANOVALE DI MAGAZZINO– Rif. offerta

8561/2024

Azienda con attività di COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI SERBATOI E DI

CISTERNE ricerca un MANOVALE DI MAGAZZINO per cantiere esterno. L’offerta

è rivolta agli iscritti nelle liste di cui all’art.1 Legge 68.99 (PERSONE CON

DISABILITA’). Si offre contratto a tempo determinato (12 mesi) e part-time.

PREFERIBILE aver maturato PREGRESSA ESPERIENZA nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 19.06.2024

Taranto (TA) – SI CERCANO 4 FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE PER

CENTRO RIABILITATIVO

Per centro riabilitativo di Taranto, si ricercano candidati appartenenti

alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99

per la copertura delle seguenti figure professionali:

• neuropsichiatra infantile – Rif. Offerta 8412/2024

• neuropsicomotricista – Rif. Offerta 8413/2024

• educatore sanitario – Rif. Offerta 8414/2024

• logopedista – Rif. Offerta 8415/2024

Gradita l’esperienza professionale pregressa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 18.06.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – SI CERCA ADDETTO AMMINISTRATIVO LEGALE – Rif. offerta

8612/2024

Per azienda di servizi di consulenza imprenditoriale si ricerca una unità da

impiegare nella mansione di impiegato amministrativo legale.

Il candidato deve essere appartenente alla categoria delle persone con

disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99 e dovrà occuparsi di redazione di

relazioni tecnico-giuridiche, atti giudiziari, comunicazioni vie e-mail o pec,

rapporti telefonici con clienti e collaboratori, valutazione delle alternative

tecnico – giuridiche applicabili al caso concreto.

È indispensabile aver conseguito la laurea preferibilmente in giurisprudenza o

diploma di indirizzo tecnico-giuridico-commerciale; preferibile aver maturato

esperienza pregressa e il possesso della patente B.

Sede di lavoro: Lecce.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato,

apprendistato o tirocinio.

Orario: part – time o tempo pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001.

SCADENZA: 19.06.2024

Copertino (LE) – SI CERCA OPERATORE SOCIALE – Rif. offerta 8538/2024

Per coop.va sociale si ricerca una unità da impiegare nella mansione di

operatore sociale.

Il candidato deve essere appartenente alla categoria delle persone con

disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99 e dovrà occuparsi di accompagnare gli

ospiti a visite e disbrigo pratiche e provvedere a individuare tirocini formativi

per gli ospiti beneficiari.

È indispensabile aver conseguito la laurea in economia, scienze politiche o

lingue; è preferibile aver conseguito diploma ad indirizzo linguistico, il possesso

della patente, la conoscenza della lingua inglese e aver maturato esperienza

lavorativa nella mansione.

Sede di lavoro: Copertino.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Orario: part – time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001.

SCADENZA: 18.06.2024

Matino (LE) – SI CERCA AUSILIARIO ADDETTO ALLA CURA DEGLI ANZIANI

– Rif. offerta 8606/2024

Per struttura di assistenza si ricerca una unità da impiegare nella mansione di

ausiliario addetto alla cura degli anziani.

Il candidato deve essere appartenente alla categoria delle persone con

disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99 e dovrà occuparsi di assistenza agli

anziani e cura della persona.

Sede di lavoro: Matino.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi o tempo

indeterminato.

Orario: tempo pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001.

SCADENZA: 18.06.2024

Lecce (LE) – SI CERCANO ADDETTI ALLE PULIZIE – Rif. offerta 8305/2024

Per azienda di servizi connessi a tecnologie informatiche si ricercano due unità

da impiegare nella mansione di addetti alle pulizie. Il candidato deve essere

appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L.

68/99. È preferibile il possesso della patente e l’aver assolto all’obbligo

scolastico.

Sede di lavoro: Lecce.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part – time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/373532.

SCADENZA: 12.06.2024

Lecce (LE) – SI CERCA SVILUPPATORE IT – Rif. offerta 8280/2024

Per azienda di servizi connessi a tecnologie informatiche si ricercano due unità

da impiegare nella mansione di addetti alle pulizie. Il candidato deve essere

appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L.

68/99. È preferibile il possesso della patente e l’aver assolto all’obbligo

scolastico.

Sede di lavoro: Lecce.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part – time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/373532.

SCADENZA: 12.06.2024

Surbo (LE) – SI CERCA AIUTO ADDETTO ALLE VENDITE – Rif. offerta

8377/2024

Per gioielleria si ricerca una unità da impiegare nella mansione di aiuto addetto

alle vendite. Il candidato deve essere appartenente alla categoria delle persone

con disabilità di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. È preferibile il possesso della

patente e l’aver conseguito il diploma e aver maturato esperienza nel settore.

Sede di lavoro: Surbo.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part – time, compresi i festivi.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/373532.

SCADENZA: 14.06.2024

Presicce-Acquarica (LE) – SI CERCA AIUTO PASTICCIERE – Rif. offerta

8000/2024

Pasticceria ricerca una unità nella mansione di aiuto pasticciere,

appartenente alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione,

aver assolto l’obbligo scolastico, aver acquisito qualifica per la mansione

da svolgere, conoscere la lingua inglese;

indispensabile è il possesso della patente B.

Sede di lavoro: Presicce-Acquarica.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi o apprendistato.

Orario: part-time (compresi festivi).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532

SCADENZA: 05.06.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette

ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Oria (BR) – AZIENDA RICERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

8671/2024

AZIENDA di produzione laterizi e manufatti, con sede ad ORIA (BR), ricerca

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO da assumere con contratto a TEMPO PIENO e

INDETERMINATO. Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 21.06.2024

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA ADDETTI ALL’INFORMAZIONE NEI CALL

CENTER – Rif. offerta 8673/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di call center inbound,

outbound e backoffice” ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL

CENTER. Previsto contratto PART-TIME a tempo determinato (7 MESI).

Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 21.06.2024

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA AUSILIARIO DI VENDITA – Rif. offerta

8674/2024

Supermercato, sito in Taranto (TA ), ricerca 1 AUSILIARIO DI VENDITA.

Previsto contratto PART-TIME a tempo DETERMINATO (12MESI). Preferibile

aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Richiesta disponibilità a

lavorare nei giorni prefestivi e festivi.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 21.06.2024

Taranto (TA) – A.P.L. RICERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER

AZIENDA CLIENTE – Rif. offerta 8368/2024

Agenzia per il lavoro ricerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO da assumere con

contratto di somministrazione PART-TIME a TEMPO DETERMINATO (7 MESI).

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 15.06.2024

Taranto (TA) – CENTRO RIABILITATIVO RICERCA NEUROPSICHIATRA

INFANTILE – Rif. offerta 8385/2024

Per centro riabilitativo di Taranto si ricercano:

• un neuropsichiatra infantile 8385/2024

• un neuropsicomotricista 8392/2024

Tali figure professionali sono comprese nelle professioni sanitarie riabilitative.

Tipologia contrattuale offerta: tempo indeterminato e pieno.

Gradita l’esperienza professionale pregressa.

Requisito indispensabile: essere automuniti.

Il candidato deve essere iscritto alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 15.06.2024

Taranto (TA) – SI CERCANO ADDETTI ALL’INFORMAZIONE NEI CALL

CENTER – Rif. offerta 7495/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante nel settore in

“Telecomunicazioni/Servizi di Customer Care” ricerca ADDETTI

ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto contratto PART-TIME a tempo

determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 20.06.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – SI ADDETTO ALLE PULIZIE – Rif. offerta 8310/2024

Per azienda di servizi connessi a tecnologie informatiche a Lecce si cerca una

risorsa da impiegare come addetto alle pulizie. Il candidato deve essere iscritto

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L.

68/99.

È preferibile il possesso della patente e l’aver assolto all’obbligo scolastico.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part – time. Sede di lavoro: Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SCADENZA: 12.06.2024

Lecce (LE) – SI CERCANO SVILUPPATORE IT – Rif. offerta 8281/2024

Per azienda di consulenza informatica a Lecce si cerca una risorsa da impiegare

come sviluppatore IT. Il candidato deve essere iscritto alle liste speciali

riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

La risorsa si dovrà occupare di sviluppo di applicativi web: JAVA-SPRING-AWS.

Requisito necessario è l’aver conseguito il diploma; preferibile la qualifica di

tecnico informatico ed esperienza pregressa nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo determinato,

apprendistato.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Lecce o da remoto.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SCADENZA: 12.06.2024

Ugento (LE) – SI CERCA CASSIERE PER BAR-GELATERIA – Rif. offerta

7733/2024

Per bar-gelateria a Ugento si cerca una risorsa da impiegare come cassiere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione e

aver conseguito diploma, indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico

e conoscenza della lingua inglese.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Orario: part-time. Sede di lavoro: Lido Marini e Torre San Giovanni.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SCADENZA: 14.06.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Montemesola (TA) – AZIENDA DI PROGETTAZIONE CERCA DIPLOMATI

TECNICI INFORMATICI – Rif. offerta 8334/2024

Impresa con sede a Montemesola, cerca tecnici informatici. I candidati

dovranno necessariamente essere in possesso del diploma tecnico informatico

o industriale (perito) e della patente B, mentre costituiranno requisiti

preferenziali l’aver maturato esperienza nella mansione, la conoscenza della

lingua inglese e l’età anagrafica compresa tra i 20 e i 40 anni. L’offerta è

rivolta ad entrambi i sessi.

Montemesola (TA) – AZIENDA DI PROGETTAZIONE FORMA TECNICI

INFORMATICI – Rif. offerta 8335/2024

Impresa con sede a Montemesola, cerca diplomati da formare tramite tirocinio

extracurriculare come tecnici informatici. I candidati dovranno

necessariamente essere in possesso del Diploma Tecnico Informatico o

Industriale (Perito) e della patente B, mentre costituiranno requisiti

preferenziali la conoscenza della lingua inglese e l’età anagrafica compresa tra i

20 e i 40 anni. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Villa Castelli (BR) – AZIENDA DI PRODUZIONE COSMETICI E INTEGRATORI

ALIMENTARI CERCA GRAFICO PUBBLICITARIO – Rif. offerta 8283/2024

Azienda di produzione, confezionamento e commercializzazione cosmetici

professionali ed integratori alimentari cerca grafico pubblicitario per

etichettatura prodotti, realizzazione di roll-up e progetti grafici professionali.

L’offerta è rivolta a entrambi i sessi.

Villa Castelli (BR) – AZIENDA DI PRODUZIONE COSMETICI E INTEGRATORI

ALIMENTARI, CERCA AGENTE DI COMMERCIO – Rif. offerta 8284/2024

Azienda di produzione, confezionamento e commercializzazione di cosmetici

professionali e integratori alimentari, ricerca AGENTE DI COMMERCIO. L’offerta

è rivolta ad entrambi i sessi.

Villa Castelli (BR) – AZIENDA DI PRODUZIONE COSMETICI E INTEGRATORI

ALIMENTARI CERCA COSMETOLOGO – Rif. offerta 8290/2024

Azienda di produzione, confezionamento e commercializzazione cosmetici

professionali e integratori alimentari cerca cosmetologo specializzato nella

formulazione e produzione di cosmetici e integratori alimentari e nella gestione

di regolatori e notifiche.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Artigianato – Commercio – Vendita

Laterza (TA) – SI CERCANO DUE ADDETTI ALLA VENDITA – Rif. offerta

8689/2024

Il Centro per l’Impiego di Massafra cerca, per Giglio Milano Srls abbigliamento,

n.2 Addetti alle vendite da inserire nel proprio organico a tempo pieno e

determinato/indeterminato. Le risorse si occuperanno di mantenere il negozio

organizzato, rifornire gli scaffali, organizzare la merce, assistere i clienti e

fornire consigli su determinati prodotti. Requisiti preferenziali: esperienza nella

mansione, disponibilità ad eventuali trasferte nella provincia di residenza ed il

possesso della patente B. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – POLLERIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta

8647/2024

La risorsa NON SI OCCUPERA’ del taglio e vendita della carne, ma sarà un

“addetto alla vendita della carne cotta”, aiuto alla cottura e vendita alla

clientela. Requisiti richiesti età inferiore ai 40 anni, possibilmente in possesso

dell’HCCP, residenza a Locorotondo o paesi limitrofi. Si offre, a seconda dei

requisiti in possesso del lavoratore un contratto di lavoro a tempo

indeterminato o apprendistato, part-time 30 ore settimanali dalle ore 14.30 –

21.45 su 6 giorni dal lunedì al sabato. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA TIROCINANTE TECNICO

INSTALLATORE DI CRISTALLI – Rif. offerta 8593/2024

Azienda di Martina Franca ricerca persona dotata di manualità e minima

esperienza nello smontaggio e rimontaggio di parti di carrozzeria di veicoli, da

avviare alla professione di tecnico di installatore di cristalli per autoveicoli. Il

candidato sarà affiancato da un collega esperto per il periodo di formazione

come tirocinante. Sono preferiti candidati che abbiano maturato esperienze in

altri ambiti dell’autoriparazione, quali carrozzerie, autofficine, elettrauti,

meccanici e meccatronici. L’azienda offre Tirocinio formativo con possibilità di

trasformazione con contratto di apprendistato. Requisiti richiesi diploma

tecnico professionale, età 18/29 anni. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA APPRENDISTA TECNICO

INSTALLATORE DI CRISTALLI – Rif. offerta 8580/2024

Azienda di Martina Franca ricerca persona dotata di manualità e minima

esperienza nello smontaggio e rimontaggio di parti di carrozzeria di veicoli, da

avviare alla professione di tecnico di installatore di cristalli per autoveicoli. Il

candidato sarà affiancato da un collega esperto per il periodo di formazione, la

cui durata può variare a seconda delle capacità del candidato stesso e dovrà

poi operare in maniera autonoma.

Sono preferiti candidati che abbiano maturato esperienze in altri ambiti

dell’autoriparazione, quali carrozzerie, autofficine, elettrauti, meccanici e

meccatronici. L’azienda offre contratto di apprendistato o in base all’esperienza

maturata anche un tempo indeterminato. Requisiti richiesti diploma tecnico

professionale, età 18/40 anni. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta

ad entrambi i sessi.

Taranto (TA) – CENTRO DI ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI CERCA

TECNICO RIPARATORE – Rif. offerta 8656/2024

Azienda di vendita ricambi e installazione di elettrodomestici ricerca tecnico

riparatore, che si occupi di gestire le richieste di servizio (riparazione,

manutenzione) da parte dei clienti, dell’ascolto del problema, di fornire

informazioni di supporto all’utilizzo degli elettrodomestici.

Laterza (TA) – GIGLIO MILANO CERCA COMMESSE – Rif. offerta 8599/2024

Azienda operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento cerca due

commesse con esperienza. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA RICERCA NUMERO DUE

ADDETTI COMMERCIALI – Rif. offerta 7590/2024

Il candidato dopo un periodo di prova di training presso gli uffici, deve essere

in grado di gestire principalmente l’attività di sviluppo commerciale con le

aziende del territorio di competenza assegnate. Deve coordinarsi con il

responsabile commerciale partendo da analisi e proiezioni di sviluppo a livello

territoriale, pianificare l’attività commerciale quotidiana dei clienti attraverso

contratti proattivi, telefonici e in visita. Redigerà, presenterà e discuterà offerte

commerciali. Capacità di Problem Solving. L’azienda in base ai requisiti del

lavoratore offrirà un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato full

time, i requisiti richiesti sono il possesso di un diploma di scuola superiore e la

buona conoscenza informatica.

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA RICERCA UN

MAGAZZINIERE – Rif. offerta 7589/2024

Il candidato dopo un periodo di prova di training presso gli uffici, deve essere

in grado di gestire principalmente l’attività di sviluppo commerciale con le

aziende del territorio di competenza assegnate. Deve coordinarsi con il

responsabile commerciale partendo da analisi e proiezioni di sviluppo a livello

territoriale , pianificare l’attività commerciale quotidiana dei clienti attraverso

contratti proattivi, telefonici e in visita. Redigerà, presenterà e discuterà offerte

commerciali. Capacità di Problem Solving.

L’azienda in base ai requisiti del lavoratore offrirà un contratto di apprendistato

o a tempo indeterminato full time, i requisiti richiesti sono il possesso di un

diploma di scuola superiore e la buona conoscenza informatica. Ai sensi

dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Costruzioni – Impianti – Logistica

San Marzano Di San Giuseppe (TA) – AZIENDA NEL SETTORE EDILE,

IDRAULICO ED ELETTRICO CERCA MAGAZZINIERI – Rif. offerta 8711/2024

Azienda nel settore edile, idraulico ed elettrico con sede a San Marzano di San

Giuseppe (TA) cerca magazzinieri. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Taranto (TA) – AUTISTA ADDETTO A TRASPORTO CARBURANTE – Rif.

offerta 8553/2024

Azienda sita in Taranto cerca n.1 autista conduttore di mezzi pesanti adibito al

trasporto di carburante. Si richiedono patente CE, CQC e patentino ADR

trasporto carburanti.

Taranto (TA) – AZIENDA DI TRASPORTI CERCA AUTISTA DI CARBURANTE

– Rif. offerta 8438/2024

Azienda di trasporti, cerca AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO CARBURANTE,

L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – AZIENDA EDILE CERCA UN ESCAVATORISTA – Rif.

offerta 8370/2024

La risorsa deve essere un professionista escavatorista è in possesso di

esperienza e abilità pratiche nella conduzione di escavatori, ovvero di grandi

macchinari pesanti appositamente progettati per spostare terra, rocce, detriti e

altri materiali all’interno dei cantieri. Il suo lavoro consiste, infatti, nell’azionare

questi macchinari pesanti e utilizzarli per portare a termine la movimentazione

di materiale. L’ escavatorista si occuperà di lavori di scavo, trincee, gettare

calcestruzzo dove necessario e sgomberare i cantieri. Oltre alla fase attiva di

operazione, l’escavatorista si occuperà anche della regolare manutenzione di

questi mezzi. L’azienda offre contratto a tempo determinato di 6 mesi +

relative proroghe con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, gli

orari dalle 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00 la retribuzione

prevista dal contratto nazionale. I requisiti richiesti sono POSSESSO DELLA

PATENTE C, 3 anni di esperienza nella mansione richiesta, età 25/50 anni. Ai

sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – AZIENDA EDILE CERCA UN MANOVALE EDILE – Rif.

offerta 8417/2024

La risorsa si occuperà di affiancare il capo mastro nella realizzazione di reti

fognanti ed idriche, posa di asfalto e gestione del traffico. L’azienda offre

contratto a tempo determinato di 6 mesi + relative proroghe con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato, gli orari dalle 07:00 alle ore 13:00 e

dalle ore 14:00 alle 16:00 la retribuzione prevista dal contratto nazionale. I

requisiti richiesti sono POSSESSO DELLA PATENTE B, almeno 2 anni di

esperienza nella mansione richiesta, età 20/50 anni. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Ristorazione e turismo

Martina Franca (TA) – SI RICERCANO CAMERIERI – DECRETO FLUSSI –

D.P.C.M. 27/09/2023 Cod.Off.8220

La risorsa si occuperà della predisposizione della sala del ristorante per il

servizio, accoglienza dei clienti e sistemazione ai tavoli, illustrare il menù e

prendere le ordinazione. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 6

mesi. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – BAR CERCA BANCONISTA DI BAR TIROCINANTE –

Rif. offerta 8229/2024

La risorsa dovrà imparare l’uso della macchina del caffè per il servizio al banco

di caffè e cappuccini nonchè altri prodotti. Inoltre si occuperà anche del

servizio ai tavoli con gentilezza ed educazione nell’approccio con il cliente.

L’azienda offre un contratto di tirocinio formativo con possibilità di

trasformazione ad apprendistato. I requisiti richiesti sono l’età 18/29 anni,

possibilmente diploma di alberghiero, residenza a Martina Franca o zone

limitrofe. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Sanità

Avetrana (TA) – SI CERCANO DUE TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. offerta 8456/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o

emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La

figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico

elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui

soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla

Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.Offerta N.

8456/ 2024.

Avetrana (TA) – SI CERCANO EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI

SANITARI – Rif. offerta 8459/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a

emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito

Sanitario.

La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di

gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato

della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di

partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo

inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono

funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede

Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe

L/SNT02. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Avetrana (TA) – SI CERCANO INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. offerta

8463/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni

di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La

figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva,

curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea

Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.