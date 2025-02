Cerchi lavoro? 99 posti disponibili a Taranto e Provincia

Pubblicità in concessione a Google

Cerchi Lavoro? Posti disponibili a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Pubblicità in concessione a Google

Nella fotografia restituita dal 5° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 53 annunci, relativi a 99 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 4 posizioni aperte. Nei settori dell‘Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 17 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 25 posizioni. Si trovano inoltre 31 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 2 posizioni nel settore delle Pulizie e servizi alle persone ed 2 posizioni nel settore

dell’Agricoltura.

Diciotto posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a

persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 42 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di Tirocini Formativi

Martina Franca (TA) – VENDITA AL DETTAGLIO CERCA UN ADDETTO ALLA

VENDITA – Rif. offerta 1245/2024

Vendita al dettaglio cerca un addetto alla vendita. L’azienda offre, in base ai

requisiti del candidato, un tirocinio formativo, contratto di apprendistato o un

contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AGENZIA DI VIAGGI CERCA STAGISTA – Rif. offerta 1477/2025

Agenzia di viaggi cerca Stagista per la formazione e l’acquisizione della

conoscenza dei pacchetti turistici.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI LECCE

Nardò (LE) – AZIENDA DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE CERCA MANOVALE

– Rif. offerta 1649/2025

Azienda di raccolta e depurazione acque di scarico cerca una risorsa iscritta nelle

liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di

manovale.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 67 mesi

● Orario di lavoro: tempo time (dalle h. 07:00 alle h. 16:00).

● Località di impiego: Nardò.

La risorsa si occuperà di pulizia delle fognature pubbliche e private. Preferibile

aver acquisito esperienza nella mansione e il possesso della patente C – CQC.

Indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico, il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 19.02.2025

Aradeo (LE) – AZIENDA DI INSTALLAZIONE ARREDAMENTO CERCA FALEGNAME

O MONTATORE DI ARREDAMENTO – Rif. offerta 1633/2025

Azienda di installazione di arredamento nel settore civile e navale cerca una

risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la

mansione di falegname o montatore di arredamento.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 67 mesi

● Orario di lavoro: tempo time (dalle h. 07:00 alle h. 16:00).

● Località di impiego: Aradeo.

La risorsa si occuperà di installazione di arredamento civile e navale. È richiesta

la conoscenza dell’utilizzo di macchinari per il legno, manualità e precisione,

buona capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità a viaggi e trasferte. È

preferibile aver maturato esperienza lavorativa, essere in possesso del diploma,

avere una conoscenza di base della lingua inglese, aver conseguito la qualifica di

falegname e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 19.02.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Massafra (TA) – AZIENDA CERCA CONDUTTORE DI GRU – Rif. offerta 1392/2025

Azienda impegnata in attività edile ricerca conduttore di gru tra gli iscritti alle

categorie protette ai sensi dell’art 18 della L.68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: full time.

● Località di impiego: Massafra (TA)

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 18.02.2025

Massafra (TA) – AZIENDA CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

1107/2025

Azienda impegnata in attività di fabbricazione di porte e finestre cerca un

impiegato amministrativo tra gli iscritti alle categorie protette ai sensi dell’art 18

della L.68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro:full time.

● Località di impiego: Massafra (TA)

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 11.02.2025

Massafra (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

RICERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di impiantistica industriale ricerca le seguenti figure

professionali tra gli iscritti alle categorie protette ai sensi dell’art 18 della

L.68/99:

● 1 saldatore – Rif. offerta 1112/2025

● 1 carpentiere – Rif. offerta 1113/2025

● 1 saldatore tubista – Rif. offerta 1114/2025

E’ richiesta esperienza pregressa.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: full time (lavoro su turni)

● Località di impiego: Massafra (TA)

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 11.02.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER STRUTTURA SANITARIA SI CERCA ASSISTENTE SOCIALE – Rif.

offerta 1782/2025

Per struttura sanitaria di Lecce, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di assistente sociale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo time (compresi festivi)

● Località di impiego: Lecce

È richiesta competenza in ambito socio relazionale con pazienti psichiatrici.

Indispensabile la laurea in scienze sociali; preferibile il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 24.02.2025

Lecce (LE) – PER AZIENDA EDILE E METANODOTTI SI CERCA CONDUCENTE DI

AUTOCARRO/ESCAVATORISTA/SALDATORE/IDRAULICO – Rif. offerta 1124/2025

Per azienda edile e metanodotti di Lecce, si cerca una persona da impiegare in

una delle seguenti mansioni: conducente di autocarro (autista) con patente C

con CQC; escavatorista stradale; saldatore acciaio e polietilene con esperienza

sulle tubazioni del gas; idraulico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo time (dalle h. 07:00 alle h. 16:00).

● Località di impiego: Lecce e cantieri.

Competenze e requisiti richiesti:

autista, trasporto materiali, inerti e attrezzature dalla sede operativa al cantiere

e supporto alla squadra per le lavorazioni di scavo, è indispensabile il possesso

della patente C con CQC; escavatorista, operazione di scavo a mezzo escavatore

su sede stradale, è indispensabile possesso del patentino e attestato movimento

a terra; saldatore acciaio/polietilene, su impianti di distribuzione del gas con

servizio di pronto intervento e reperibilità, è richiesta capacità di utilizzo di

macchine di intercettazione del gas, indispensabile certificato di saldatura;

idraulico, realizzazione di colonne montanti, allacciamenti aerei del gas,

sostituzione contatori del gas. È, inoltre, indispensabile aver maturato

esperienza pregressa per le mansioni richieste, il possesso della patente B (per

saldatore, idraulico ed escavatorista). È preferibile che la risorsa sia automunita.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 11.02.2025

Lecce (LE) – PER SUPERMERCATO SI CERCA ADDETTO VENDITA – Rif. offerta

683/2025

Per supermercato di Lecce, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: part time (compresi festivi).

● Località di impiego: Lecce e prov.

La risorsa si occuperà di sistemazione della merce, rapporto con la clientela e

cassa. È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione, il possesso del

diploma, essere automunito. Disponibilità di trasferta presso altri punti vendita,

laddove necessario.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 15.02.2025

Lecce (LE) – PER “EXPRIVIA” SI CERCA PROGRAMMATORE

JUNIOR/SISTEMISTA/OPERATORE HELP DESK – Rif. offerta 749/2025

Per “Exprivia”, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

programmatore, sistemista o operatore help desk

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato, tempo indeterminato

o apprendistato

● Orario di lavoro: part time (h 09:00 – 13:00) o tempo pieno.

● Località di impiego: Lecce. Possibile spostamento c/o sedi di clienti in

ambito nazionale di breve durata.

Competenze richieste:

● PROGRAMMATORE JUNIOR, definizione delle architetture, progettazione,

sviluppo; implementazione di sistemi IT; conoscenza accademica di uno o

più linguaggi di programmazione e database relazionali; conoscenza del

linguaggio SQL.

● SISTEMISTA, attività di analisi delle esigenze infrastrutturali e

pianificazione tecnica degli interventi; interventi di progettazione di

ambienti, sistemi e loro ciclo di vita; interventi di manutenzione –

conduzione; interventi finalizzati al monitoraggio e alla gestione

preventiva; interventi di supporto a progetti e programmi di larga scala e

altra criticità; contributi all’organizzazione ed esecuzione delle attività

quotidiane.

● OPERATORE HELP- DESK, acquisizione delle richieste utenti e gestione

delle segnalazioni di malfunzionamenti tramite ticketing system;

tracciatura, priorità e smistamento delle richieste verso le strutture

preposte; gestione e risoluzione di problematiche IT di 1° livello

(hardware, software, rete); installazione, configurazione e manutenzione

di dispositivi informatici; gestione di workplace, inclusi sistemi operativi,

applicativi Office 365, Exchange su Microsoft Azure, Active Directory;

configurazione e gestione VPN, wi-fi, MFA e applicazioni su dispositivi

aziendali Android; gestione postazioni di lavoro fisiche e virtuali (VDI –

Vmware Horizon); monitoraggio e aggiornamento degli stati delle richieste

con comunicazione agli utenti finali; documentazione dettagliata delle

attività di risoluzione e analisi delle cause delle anomalie; assistenza su

attività IMAC (Install, Move, Add, Change).

Competenze informatiche: linguaggi di programmazione C++, JAVA, programma

gestionale SAP; conoscenza di base dei principali sistemi operativi e applicativi

Office 365; familiarità con software di gestione ticket; competenza di

networking (TCP/IP, VPN, WI-FI) e gestione di Active Directory; buona

conoscenza di strumenti di gestione remota e diagnostica IT.

Requisiti preferibili: esperienza maturata nella mansione, laurea (ingegneria,

informatica, gestionale, biomedica, economia, fisica, matematica), buona

conoscenza della lingua inglese.

Requisiti indispensabili: possesso del diploma (perito informatico, elettronico,

ragioniere informatico), possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 15.02.2025

Gallipoli (LE) – PER CALL CENTER SI CERCA ADDETTO CALL CENTER – Rif.

offerta 1652/2025 e 1700/2025

Per call center di Gallipoli, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto call center inbound.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Rif. offerta 1652/2025 – Scadenza 19.02.2025

● Rif. offerta 1700/2025 – Scadenza 20.02.2025

Competenze richieste:

ottima dialettica, buona conoscenza informatica, attitudine alla relazione con il

pubblico/cliente.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: cantieri in Italia.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, essere in possesso del

diploma ed essere in possesso del patentino IVASS; indispensabile il possesso

della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

Ruffano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCANO CONFEZIONATORI DI

CALZATURE – Rif. offerta 1644/2025

Per calzaturificio di Ruffano, si cercano due persone da impiegare nella

mansione di confezionatore di calzature.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato, tempo determinato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Ruffano.

Le risorse si occuperanno di cucitura tomaia, taglio pelli e lavori manuali,

incollaggio biadesivo su tomaia, controllo qualità. È preferibile aver acquisito

diploma, qualifica per lo svolgimento della mansione; indispensabile il possesso

della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 19.02.2025

Aradeo (LE) – PER AZIENDA DI INSTALLAZIONE ARREDAMENTO SI CERCA

FALEGNAME O MONTATORE DI ARREDAMENTO – Rif. offerta 652/2025

Per azienda di installazione di arredamento nel settore civile e navale di Aradeo,

si cerca una persona da impiegare nella mansione di falegname o montatore di

arredamento.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: cantieri in Italia.

La risorsa si occuperà di installazione di arredamento civile e navale. È richiesta

la conoscenza dell’utilizzo di macchinari per il legno, manualità e precisione,

buona capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità a viaggi e trasferte. È

preferibile aver maturato esperienza lavorativa, essere in possesso del diploma,

avere una conoscenza di base della lingua inglese, aver conseguito la qualifica di

falegname e il possesso della patente B. È, altresì, preferibile il possesso del

patentino per muletto. Indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 15.02.2025

Matino (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO AL FINISSAGGIO – Rif.

offerta 1565/2025

Per calzaturificio di Matino, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto al finissaggio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato, tempo determinato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Matino.

È preferibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 19.02.2025

Melissano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO ALLA PULIZIA DEI

LOCALI E MANUTENZIONE DEL VERDE – Rif. offerta 1555/2025

Per calzaturificio di Melissano, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di addetto alla pulizia dei locali, degli spazi comuni interni ed esterni e alla

piccola manutenzione del verde.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi,

apprendistato, tempo determinato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Melissano.

È richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 19.02.2025

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO ALLA PULIZIA DEI

LOCALI E MANUTENZIONE DEL VERDE – Rif. offerta 1688/2025

Per calzaturificio di Casarano, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di responsabile manutentore e movimentazione macchinari interni o addetto al

magazzino.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi,

apprendistato, tempo determinato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Casarano.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di manutenzione ordinaria di macchinari

da lavoro e spostamento macchinari in base alla produzione oppure, per la

mansione di addetto al magazzino, dovrà occuparsi di carico e scarico del

prodotto finito, confezionamento prodotto finito, bollettazione merce (emissione

bolle di accompagnamento ) e consegna. È preferibile essere in possesso del

diploma, conoscere la lingua inglese, avere competenze informatiche, aver

maturato esperienza nel settore e aver acquisito qualifica in ambito calzaturiero.

Indispensabile essere in possesso della patente B ed aver assolto l’obbligo

scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 20.02.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – AUTOSALONE CERCA ADDETTO ALLA RICEZIONE CLIENTI – Rif.

offerta 1605/2025

Azienda operante nel settore dell’automotive cerca n. 01 ADDETTA/O ALLA

RICEZIONE CLIENTI con una spiccata attitudine alla vendita, anche attraverso il

contatto telefonico, al fine di proporre le nuove auto e seguire il cliente nel post

vendita.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AGENZIA DI VIAGGI CERCA STAGISTA – Rif. offerta 1477/2025

Agenzia di viaggi cerca Stagista per la formazione e l’acquisizione della

conoscenza dei pacchetti turistici.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA IMPIEGATO CONTABILE –

Rif. offerta 16949/2024

Studio professionale cerca un addetto alla contabilità.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – STUDIO PROF. CERCA ADDETTI ALLE SCRITTURE

CONTABILI E SEGRETERIA – Rif. offerta 1656/2025

Studio professionale cerca addetti alle scritture contabili e segreteria. L’azienda

offre un contratto a tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Locorotondo (BA) – AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

“Randstad Spa” agenzia per il lavoro, ricerca per nuova apertura di un

supermercato con sede a Locorotondo le seguenti figure professionali:

● 2 addetti alla gastronomia – Rif. offerta 1173/2025

● 2 addetti cassieri – Rif. offerta 1187/2025

● 2 addetti reparto surgelati – Rif. offerta 1193/2025

● 2 addetti scaffalisti – Rif. offerta 1203/2025

● 2 addetti alla salumeria – Rif. offerta 1125/2025

● 2 addetti ortofrutta – Rif. offerta 1132/2025

● 2 addetti macelleria – Rif. offerta 1150/2025

● 2 addetti alla pescheria – Rif. offerta 1117/2025

Si offre contratto di somministrazione.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – VENDITA AL DETTAGLIO CERCA UN ADDETTO ALLA

VENDITA – Rif. offerta 1245/2025

Vendita al dettaglio cerca un addetto alla vendita. L’azienda offre, in base ai

requisiti del candidato, un tirocinio formativo, contratto di apprendistato o un

contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Manduria (TA) – SI CERCANO ELETTRICISTI IMPIANTISTI – Rif. offerta

1515/2025

Azienda specializzata nel settore dell’automazione e dell’impiantistica elettrica,

nell’ installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, delle

energie rinnovabili (impianti eolici e fotovoltaici) e della domotica residenziale,

ricerca n. 10 elettricisti/impiantisti da inserire nel proprio staff. Si offre contratto

di lavoro a tempo determinato

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO PALISTI – Rif. offerta 1387/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre autisti di mezzi pesanti

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO ESCAVATORISTI – Rif. offerta 1388/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre autisti di mezzi pesanti

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO AUTISTI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta 1389/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre autisti di mezzi pesanti

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO AUTISTI PATENDE D + CQC – Rif. offerta

1365/2025

Azienda operante nel settore del noleggio di autobus per servizi turistici, ricerca

due autisti da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA EDILE CERCA UN CARPENTIERE EDILE – Rif.

offerta 1206/2025

Azienda edile cerca 1 carpentiere edile. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 6 mesi full time. L’azienda valuterebbe anche la possibilità di

assunzione con contratto di apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – AZIENDA EDILE CERCA UN MANOVALE EDILE – Rif. offerta

1207/2025

Azienda edile cerca un manovale edile. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 6 mesi full time. L’azienda valuterebbe anche la possibilità di

assunzione con contratto di apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA APPRENDISTA IDRAULICO ELETTRICISTA

– Rif. offerta 1553/2025

Azienda cerca apprendista idraulico elettricista. L’azienda offre un contratto di

apprendistato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA IDRAULICO ELETTRICISTA – Rif. offerta

1554/2025

Azienda cerca idraulico elettricista. L’azienda offre un contratto a tempo

indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Maruggio (TA) – SI CERCANO DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Attività con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), operante nel

settore della ristorazione, ricerca le seguenti figure professionali per la stagione

estiva con inizio 29/05/2025:

● 1 responsabile di cucina – Rif. offerta 1574/2025

● 1 addetto cucina – Rif. offerta 1679/2025

● 2 banconisti – Rif. offerta 1572/2025

● 2 addetti alla sala – Rif. offerta 1573/2025

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time 24 -30 ore in base

alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – NUOVA PIZZERIA CERCA UN PIZZAIOLO – Rif. offerta

1208/2025

Nuova pizzeria cerca un pizzaiolo.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – IMPRESA CERCA 15 CONSULENTI COMMERCIALI – Rif.

offerta 1192/2025

Per progetto Regionale impresa ricerca 15 consulenti commerciali nel settore

turismo/web con comprovata esperienza o forte motivazione.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA ASSISTENTI BAGNANTI

CON BREVETTO – Rif. offerta 913/2025

Stabilimento balneare a Castellaneta Marina ricerca cinque assistenti bagnanti

con brevetto. Si offre contratto a tempo determinato, tempo pieno, retribuzione

come da CCNL, vitto e alloggio. Sede di lavoro: Castellaneta Marina.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – BAR CERCA BARMAN – Rif. offerta 1576/2025

Bar cerca barman. L’azienda offre un contratto iniziale 3 + 3 a tempo

determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – BAR CERCA APPRENDISTA BARMAN – Rif. offerta 1584/2025

Bar cerca apprendista barman. L’azienda offre un contratto di apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA BADANTE/OSS – Rif. offerta 1658/2025

Si cerca badante possibilmente con attestato OSS per assistenza ad anziano

allettato con demenza e Parkinson. Si offre contratto colf e badanti.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA BADANTE PER DISABILE – Rif. offerta

1236/2025

Privato cerca badante per disabile. Si offre un contratto a tempo determinato di

6 mesi iniziali.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Agricoltura

Martina Franca (TA) – AZIENDA AGRICOLA CERCA UN APPREND. ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DEL VERDE – Rif. offerta 1204/2025

Azienda agricola cerca un apprendista addetto alla manutenzione del verde. anni

e residenza a Martina Franca e zone limitrofe, Locorotondo, Alberobello,

Cisternino e Crispiano. L’azienda offre un contratto di apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA AGRICOLA CERCA UN ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DEL VERDE – Rif. offerta 1205/2025

Azienda agricola cerca un addetto alla manutenzione del verde. L’azienda offre

un contratto a tempo determinato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it