Grottaglie, il “Centro servizi per le famiglie” ricerca varie figure professionali

Avviso di selezione per il "Centro servizi per le famiglie": L’Alima Cooperativa Onlus cerca 1 Assistente Sociale, 1 Educatore Professionale, 1 Psicologo e 1 Mediatore Familiare.

L’Alima Cooperativa Onlus, in qualità di ente gestore del servizio “Centro servizi per le famiglie” per conto dell’Ambito Sociale Territoriale TA/6, avvia una selezione per le seguenti figure professionali:

1 Assistente Sociale – 10 ore settimanali

Laurea in Scienze dei Servizi Sociali (L-39 – D.M. 270) o Laurea Magistrale (LM-87)

Iscrizione all’Albo Professionale

Esperienza di almeno due anni nei servizi per Minori e Famiglia

Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) o Laurea Magistrale (LM-85)

Esperienza di almeno due anni in servizi analoghi

Laurea in Psicologia

Esperienza di almeno due anni in servizi analoghi

Specializzazione in Mediazione Familiare

Esperienza di almeno due anni in servizi analoghi

L’attività lavorativa sarà svolta prevalentemente in orario pomeridiano. La sede di lavoro principale sarà il Comune di Grottaglie, Ente Capofila.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 350/0795914. Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo email coop.alima2@gmail.com entro e non oltre il 15 febbraio 2025.

Si invitano i candidati a specificare nell’oggetto della mail la posizione per la quale si candidano.