Cerchi Lavoro? 258 posti disponibili a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 47° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 135 annunci, relativi a 258 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 2 posizioni aperte. Nei settori dell‘Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 9 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 80 posizioni. Si trovano inoltre 22 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 90 posizioni nel settore della Sanità, 33 posizioni nel settore delle Pulizie e servizi alle persone, 1 posizione nel settore dell’Istruzione.

Venti posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 36 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsii alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di Tirocini Formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600 euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Taranto (TA) – GASTRONOMIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 13238/2024

Gastronomia, specializzata nella preparazione dei panini, cerca tirocinante addetto al banco. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi. Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99, AZIENDA CERCA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda impegnata in attività di distribuzione alimentare e di supermercati

ricerca le seguenti figure professionali:

● magazziniere consegnatario – Rif. offerta 14373/2024

● impiegato amministrativo – Rif. offerta 14383/2024

Luogo di lavoro: punto vendita sito nel territorio provinciale. E’ preferibile aver

maturato pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo

determinato di sette mesi e orario settimanale parziale.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: mail:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 27.11.2024

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99, CASA DI RIPOSO

CERCA ASSISTENTE SOCIALE – Rif. offerta 15253/2024

Casa di riposo per anziani cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1,

l. 68/99 (persone con disabilità) da inserire in organico con la mansione di

assistente sociale. Luogo di lavoro: Taranto. E’ preferibile aver maturato

pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, la disponibilità a svolgere

un tirocinio di 12 mesi prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Si offre

contratto a tempo determinato e orario settimanale parziale. Costituisce

requisito indispensabile il possesso della patente di guida di tipo B e l’essere

automuniti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: mail:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 07.12.2024

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99, CASA DI CURA CERCA

INFERMIERE – Rif. offerta 15270/2024

Casa di cura accreditata cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l.

68/99 (persone con disabilità) da inserire in organico con la mansione di

infermiere. Luogo di lavoro: Taranto. E’ preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi e

orario settimanale pieno su turni.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: mail:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 07.12.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PERSONE CON DISABILITA’ ART. 1 L. 68/99 – AZIENDA DI

ABBIGLIAMENTO CERCA ADDETTO ALLA VENDITA – Rif. offerta 15097/2024

Azienda di abbigliamento ricerca una unità da inserire nel proprio organico

nella mansione di addetto alla vendita.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

Orario di lavoro: part-time.

Località di impiego: Lecce.

La risorsa dovrà gestire la cassa, il magazzino, occuparsi di riordino merce e

camerini e di assistenza alla clientela. È preferibile aver maturato esperienza

nella mansione, essere in possesso di diploma o laurea, della patente B e di

avere una conoscenza base della lingua inglese. Si chiede disponibilità ad

eventuali trasferte.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3).

SCADENZA: 05.12.2024

Melissano (LE) – CALZATURIFICIO CERCA ADDETTO PULIZIE SUOLE – Rif. offerta

14732/2024

Calzaturificio ricerca una unità da inserire nel proprio organico

nella mansione di addetto pulizie suole.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Località di impiego: Melissano.

È preferibile aver assolto l’obbligo scolastico e aver maturato esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3).

SCADENZA: 05.12.2024

Ugento (LE) – AZIENDA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO CERCA INGEGNERE

PROGETTISTA – Rif. offerta 15364/2024

Azienda di commercio all’ingrosso, ricerca una unità da inserire nel proprio

organico nella mansione di ingegnere progettista di impianti di illuminazione e

certificazione di prodotti di illuminazione.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

Orario di lavoro: part-time.

Località di impiego: Ugento

È indispensabile essere in possesso della laurea in ingegneria e aver maturato

esperienza nella mansione; è preferibile avere conoscenza della lingua inglese e

il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3).

SCADENZA: 06.12.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Torchiarolo (BR) – RECRUITING WEEK/ TORCHIAROLO, CENTRO DI

RIABILITAZIONE RICERCA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif.

offerta 13930/2024

Centro di Riabilitazione per persone non autosufficienti ricerca, per la sede di

Torchiarolo, tre tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Le risorse devono appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. Si richiede possesso della laurea.

Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato.

L’azienda sosterrà i colloqui con i candidati presso il CPI di Brindisi il 21

Novembre 2024 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831.544117, email

collocamentomirato.brindisi@arpalregione.puglia.it

SCADENZA: 05.12.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI SOFTWARE SI CERCA ADDETTO HELP DESK

– Rif. offerta 14564/2024

Per azienda di produzione software di Lecce, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di addetto help desk.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o indeterminato.

Orario di lavoro:part time.

Località di impiego:Lecce.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di assistente tecnico in site di primo

livello, inserimento dati (data Entry) e attività di testing. Preferibile aver

maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta e la conoscenza della

lingua inglese; indispensabile essere in possesso di diploma o laurea e della

patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 28.11.2024

Cavallino (LE) – PER CONCESSIONARIA SI CERCA RECEPTIONIST

– Rif. offerta 14553/2024

Per concessionaria di Cavallino, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di receptionist.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi o apprendistato.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Località di impiego:Cavallino.

È preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, possesso del

diploma, conoscenza della lingua inglese e possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 28.11.2024

Cavallino (LE) – PER MOBILIFICIO SI CERCA ADDETTO ALLE VENDITE

– Rif. offerta 15118/2024

Per mobilificio di Cavallino, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto alle vendite.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro:part time (compresi festivi).

Località di impiego:Cavallino.

La risorsa dovrà accogliere e supportare i clienti nell’individuazione della giusta

soluzione d’arredo; realizzare la progettazione dell’ambiente desiderato;

proporre al cliente i servizi adeguati agevolando nella fase finale della shopping

experience tramite il pagamento e/o il finanziamento; collaborare con tutto il

team, dimostrando orientamento all’apprendimento e al raggiungimento degli

obiettivi fissati; assicurarsi che lo spazio espositivo, sia costantemente ordinato

ed organizzato, garantendo gli standard aziendali.

È indispensabile essere in possesso del diploma, della patente B; è preferibile

aver maturato esperienza lavorativa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.12.2024

Zollino (LE) – PER AZIENDA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SI CERCA

MANUTENTORE – Rif. offerta 15140/2024

Per azienda di distribuzione automatica di Zollino, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di manutentore.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi.

Orario di lavoro:tempo pieno.

Località di impiego:Zollino.

Preferibile aver maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta, aver

assolto l’obbligo scolastico; indispensabile essere in possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.12.2024

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA RESPONSABILE MANUTENTORE

DI MACCHINARI INTERNI – Rif. offerta 14543/2024

Per calzaturificio di Casarano, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di responsabile manutentore di macchinari interni.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

Orario di lavoro: part-time.

Località di impiego:Casarano.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di manutenzione ordinaria di macchinari

da lavoro (macchine da cucire, scarnitrice) e spostamento macchinari in base

alla produzione. È preferibile essere in possesso del diploma, conoscere la lingua

inglese ed essere in possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 28.11.2024

Recruiting week/Casarano-Gallipoli (LE) – ”CASA AMATA SRL”, SELEZIONA

FIGURE IN AMBITO SANITARIO

Residenza sociosanitaria per anziani “Casa Amata Srl” è alla ricerca, per le sedi

di Gallipoli e Casarano, una delle seguenti figure professionali:

● infermiere professionale, per cui è indispensabile laurea

L/SNT-1. Rif. offerta 13368/2024

● terp (tecnico della riabilitazione psichiatrica), per cui è

indispensabile laurea L/SNT2.

Rif. offerta 13368/2024

● educatore professionale, indispensabile laurea L-19.

Rif. offerta 13369/2024

● assistente sociale, indispensabile laurea L-39.

Rif. offerta 13369/2024

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per tutte le figure professionali si offre contratto CCNL a tempo indeterminato.

Orario:tempo pieno. Per le figure sanitarie previsti turni notturni.

Sede di lavoro: Gallipoli e Casarano.

L’azienda terrà i colloqui di selezione

● lunedì 18 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Gallipoli;

● giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Casarano, nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.12.2024

Recruiting week/Lecce (LE) – “IDEASS SPA” SELEZIONA INFERMIERE O OSS

Residenza sociosanitaria “Ideass Spa” è alla ricerca, per le sede di Lecce una

delle seguenti figure professionali:

● infermiere, per cui è indispensabile laurea L/SNT-1

L/SNT-1. Rif. offerta 13663/2024

● OSS, per cui è indispensabile diploma e qualifica oss.

Rif. offerta 13663/2024

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per tutte le figure professionali si offre contratto CCNL a tempo determinato di 7

mesi. Orario:part – time. Sede di lavoro: Lecce.

L’azienda terrà i colloqui di selezione

● giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Lecce e presso il CPI di Brindisi sarà possibile consegnare i moduli di

candidatura, nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 27.11.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Torchiarolo (BR) – RECRUITING WEEK/ TORCHIAROLO, CENTRO DI

RIABILITAZIONE RICERCA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif.

offerta 13927/2024

Centro di Riabilitazione, per persone non autosufficienti, ricerca per la sede di

Torchiarolo, nell’ambito socio-sanitario, tre tecnici della riabilitazione

psichiatrica. le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle

categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. Si richiede possesso della

laurea. Si offre contratto di lavoro full-time, a tempo determinato.

L’azienda sosterrà i colloqui con i candidati presso il CPI di Brindisi il 21

Novembre 2024 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831.544117, email

collocamentomirato.brindisi@arpalregione.puglia.it

SCADENZA: 05.12.2024

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – SOCIETÀ DI IMPIANTI ELETTRONICI CERCA ADDETTI A

FUNZIONI DI SEGRETERIA DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15021/2024

Taranto, azienda di installazione di impianti elettronici cerca addetti a funzioni di

segreteria.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Fragagnano (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA SEGRETERIA – Rif. offerta

14873/2024

Puliflor Srl, azienda con sede di lavoro a Fragagnano (Ta), attiva nel settore

delle pulizie industriali, ricerca un addetto alla segreteria da inserire nel proprio

staff. La tipologia contrattuale offerta è contratto di apprendistato o contratto a

tempo determinato o indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) – IMPRESA DI GIARDINAGGIO CERCA OPERAIO GENERICO

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14714/2024

Taranto, impresa di giardinaggio cerca operaio generico.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – STAZIONE DI SERVIZIO CERCA OPERAIO GENERICO DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14716/2024

Stazione di servizio cerca operaio generico per il lavaggio delle auto, fornitura di

carburante, vigilanza dell’impianto, addetto alle pulizie.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCA UN MECCANICO RIPARATORE D’AUTO – DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 15079/2024

Officina meccanica, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca un meccanico

riparatore d’auto e di altri veicoli a motore, da inserire nel proprio staff. La

risorsa si occuperà di realizzare interventi di riparazione meccanica e/o di

manutenzione di veicoli a motore. Si offre contratto di lavoro a tempo

indeterminato, Full-Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – IMPRESA DI GIARDINAGGIO CERCA OPERAIO GENERICO

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14714/2024

Taranto, impresa di giardinaggio cerca operaio generico.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – STAZIONE DI SERVIZIO CERCA OPERAIO GENERICO DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14716/2024

Taranto, stazione di servizio cerca OPERAIO GENERICO per il lavaggio delle

auto, fornitura di carburante, vigilanza dell’impianto, addetto alle pulizie.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN GIARDINIERE – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 15292/2024

Struttura ricettiva sita in Manduria (TA) ricerca un giardiniere. La figura dovrà

occuparsi della manutenzione e cura di giardini e aree verdi, eseguendo una

varietà di compiti che includono piantumazione, potatura e irrigazione. Richiesta

esperienza di almeno 5 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

part-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA CARPENTIERI EDILI

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15244/2024

Taranto, azienda metalmeccanica cerca carpentieri edili.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA MURATORI EDILI DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15250/2024

Taranto, azienda metalmeccanica cerca muratori edili.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA ADDETTI AI SERVIZI DI

IGIENIZZAZIONE DECRETO FLUSSI – Rif. offerta 15259/2024

Taranto, azienda metalmeccanica cerca addetti ai servizi di igienizzazione degli

edifici.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Locorotondo (BA) – AZIENDA EDILE CERCA MANOVALE EDILE – Rif. offerta

15162/2024

La risorsa con la mansione di manovale edile si occuperà dell’assistenza a

personale qualificato e preparazione di malte.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA CARPENTIERE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15234/2024

Taranto, azienda metalmeccanica cerca CARPENTIERE, per la realizzazione e

montaggio delle vie cavi; installazione per vie cavi; realizzazione passerelle posa

cavi e posa coperchi passerelle; realizzazione vie cavi conduit a supporto degli

impianti elettrici; costruzione e posa canali e tubi porta cavi elettrici e

strumentali con l’ausilio di lavoratori di categorie superiori.

Taranto (TA) – IMPRESA DI COSTRUZIONI, CERCA PAVIMENTISTI DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15010/2024

Taranto, impresa di costruzioni idrauliche e elettroniche, cerca pavimentisti.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI, CERCA

ELETTRICISTI DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15012/2024

Taranto, azienda di installazione di impianti elettronici, cerca elettricisti in

impianti in cantiere.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA SALDATORI AD ELETTRODO

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15031/2024

Taranto, azienda metalmeccanica cerca saldatori ad elettrodo.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) -AZIENDA METALMECCANICA CERCA SALDATORI TUBISTI

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15039/2024

Taranto, azienda metalmeccanica cerca saldatori tubisti.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) -AZIENDA METALMECCANICA CERCA INSTALLATORI E MONTATORI

MECCANICI DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15046/2024

Taranto, per ambiente domestico si cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) -AZIENDA EDILE CERCA APPRENDISTA CARPENTIERE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14708/2024

Taranto, per ambiente domestico si cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Pulsano (TA) – AZIENDA EDILE CERCA IMBIANCHINI – DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 14915/2024

Azienda edile ricerca tre imbianchini con esperienza da inserire in organico. Le

risorse dovranno occuparsi di lavori di pittura, stuccatura e rifinitura utilizzando

varie tecniche ed operando su materiali diversi.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Pulsano (TA) – AZIENDA EDILE CERCA INTONACATORI – DECRETO FLUSSI 2025

– Rif. offerta 14927/2024

Azienda edile ricerca quattro intonacatori con esperienza da inserire in organico.

Le risorse dovranno occuparsi di preparare le malte, i gessi e gli altri materiali

da intonacatura, stenderli in uno o più strati sulle pareti rifinendole per

agevolarne la pittura o l’applicazione di rivestimenti di altro tipo.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Pulsano (TA) – AZIENDA EDILE CERCA PAVIMENTISTI – DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 14930/2024

Azienda edile ricerca tre pavimentisti con esperienza da inserire in organico. Le

risorse dovranno occuparsi della posatura e della riparazione di pavimenti.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA APPRENDISTA CARPENTIERE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14708/2024

Taranto, azienda edile cerca un apprendista carpentiere.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA PERITO ELETTRICO JUNIOR –

Rif. offerta 14415/2024

Taranto, società nel settore della metalmeccanica cerca perito elettrico JUNIOR,

addetto all’elaborazione di progetti, gestione di documentazione tecnica e nel

controllo qualità dei prodotti. Pianificazione e monitoraggio delle attività

tecniche, garantendo il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi.

Realizzazione di progetti in Autocad.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) -SOCIETA’ METALMECCANICA CERCA MONTATORI MECCANICI – Rif.

offerta 14420/2024

Taranto, società metalmeccanica cerca montatori meccanici, addetti al

montaggio di componenti meccaniche di impianti industriali (pompe, valvole,

cuscinetti, motori). Manutenzione ordinaria.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETA’ METALMECCANICA CERCA ELETTRICISTA SETTORE

FOTOVOLTAICO – Rif. offerta 14422/2024

Taranto, società metalmeccanica cerca elettricista settore fotovoltaico, addetto

alla manutenzione ed installazione di impianti fotovoltaici; diagnosi e risoluzione

dei problemi elettrici, manutenzione preventiva e correttiva degli impianti,

installazione di nuovi sistemi e componenti elettrici.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Italia (UE) – SI CERCANO 20 MANOVALI EDILI – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 15262/2024

Azienda sita in mottola cerca n. 20 manovali edili, in particolare muratori di

carpenteria ed edilizia generica, con esperienza pregressa nel settore di almeno

dodici mesi e capacità di utilizzo di strumenti necessari allo svolgimento della

suddetta attività.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Italia (UE) – SI CERCANO 30 MANOVALI EDILI – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 15262/2024

Azienda sita in mottola cerca n. 30 manovali edili, in particolare muratori di

carpenteria ed edilizia generica, con esperienza pregressa nel settore di almeno

dodici mesi e capacità di utilizzo di strumenti necessari allo svolgimento della

suddetta attività.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – AZIENDA EDILE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca le seguenti figure

professionali:

● 2 palisti

Rif. 15236/2024

● 3 escavatoristi

Rif. offerta 15239/2024

● 3 autisti di mezzi pesanti

Rif. offerta 15245/2024

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Martina Franca (TA) – MENSA COLLETTIVA CERCA INSERVIENTE AIUTO CUCINA

– Rif. offerta 15125/2024

La risorsa impiegata presso una casa di cura si occuperà dei servizi e pulizia

cucina.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – STRUTTURA RICETTIVA CERCA BARMAN CAMERIERE – Rif.

offerta 15176/2024

Per nuova apertura struttura ricettiva sul territorio di Locorotondo, si cercano

numero 3 figure professionali come cameriere e Barman.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Taranto (TA) – RISTORANTE, CERCA CUOCO DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta

15005/2024

Taranto, ristorante, cerca cuoco professionale per ristorante con cucina tipica

italiana, marocchina, asiatica.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Pulsano (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA RISTORAZIONE

CERCA CUSTODE – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15122/2024

Azienda nel settore dei servizi alla ristorazione ricerca un custode con

esperienza da inserire in organico. La risorsa dovrà occuparsi della

manutenzione, del controllo e della sorveglianza.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Pulsano (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA RISTORAZIONE

CERCA AIUTO CUOCO – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14942/2024

Azienda nel settore dei servizi alla ristorazione ricerca due aiuto cuoco con

esperienza da inserire in organico. Le risorse dovranno assistere, coadiuvare e

collaborare con i cuochi e cooperare nella preparazione di cibi e bevande.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Pulsano (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA RISTORAZIONE

CERCA CAMERIERI – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14946/2024

Azienda nel settore dei servizi alla ristorazione ricerca quattro camerieri con

esperienza da inserire in organico. Le risorse dovranno occuparsi

dell’accoglienza cliente, ordinazioni e servizio ai tavoli.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Pulsano (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA RISTORAZIONE

CERCA BARISTI – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14956/2024

Azienda nel settore dei servizi alla ristorazione ricerca tre baristi con esperienza

nella mansione da inserire in organico. Le risorse dovranno gestire il servizio bar

di un locale, oltre che preparare e servire caffè, bibite, bevande. Saranno anche

responsabili dell’accoglienza dei clienti e della pulizia del bar.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – DIMORA STORICA CON RISTORANTE GOURMET RICERCA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca le seguenti

figure professionali, per ampliamento del proprio organico:

● cameriere di sala – Rif. offerta 14341/2024

● lavapiatti – Rif. offerta 14338/2024

Si richiedono buone capacità organizzative, comunicative e relazionali e di

lavoro in gruppo. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – GASTRONOMIA CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 13238/2024

Gastronomia, specializzata nella preparazione dei panini, cerca tirocinante

addetto al banco. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@regione.puglia.it

Lizzano (TA) – SI CERCA OPERAIO MANUTENTORE – Rif. offerta 14903/2024

Struttura ricettiva con sede di lavoro a Lizzano (Ta), attiva nel settore della

ristorazione e dell’accoglienza turistica, ricerca un operaio manutentore da

inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà di piccole manutenzioni edili,

idrauliche, elettriche ed elettrotecniche . Necessaria esperienza minima di

cinque anni nel settore. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full

Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN AIUTO PASTICCERE – DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 15313/2024

Struttura ricettiva sita in Manduria (TA) ricerca un/una aiuto pasticceria. La

figura ricercata assisterà il pasticcere nella preparazione e nella decorazione dei

prodotti di pasticceria, mantenendo ordinato e pulito l’ambiente di lavoro.

Richiesta esperienza di almeno 5 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo

indeterminato, part-Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN AIUTO CAMERIERE – DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 15285/2024

Struttura ricettiva sita in Manduria (TA) ricerca un aiuto cameriere. La figura

assisterà i camerieri nelle loro attività e si occuperà di preparare e riordinare la

sala, portare i piatti al cliente, mantenere l’area di lavoro pulita e ordinata.

Richiesta esperienza di almeno 5 anni nella mansione. Si offre contratto di

lavoro a tempo indeterminato, part-Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Pulsano (TA) – STABILIMENTO BALNEARE CERCA ADDETTI GENERICI DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15319/2024

Taranto, stabilimento balneare cerca addetti ai servizi spiaggia, addetti alla

preparazione di cibi (piccola pasticceria, aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo), addetti

alle pulizie dello stabilimento balneare, addetti alla somministrazione di bibite ed

alimenti.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sanità

RECRUITING WEEK/Massafra (TA) – “ACCADEMIA MEDITERRANEA” SELEZIONA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Organismo formativo, con sede a Massafra (TA), seleziona diverse figure

sanitarie:

● fisioterapista – Rif. offerta 14220/2024

● neuropsichiatra infantile – Rif. offerta 14216/2024

● logopedista – Rif. offerta 14207/2024

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Massafra (TA) – “ACCADEMIA MEDITERRANEA” SELEZIONA

2 EDUCATORI SOCIO-SANITARI – Rif. offerta 14204/2024

Organismo formativo, con sede a Massafra (TA), seleziona due Educatori

Professionali in ambito socio-sanitario. Le figure dovranno essere in possesso

della laurea in Educazione professionale.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Massafra (TA) – “ACCADEMIA MEDITERRANEA” SELEZIONA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Organismo formativo, con sede a Massafra (TA), seleziona diverse figure

sanitarie:

● psicologo- Rif. offerta 14210/2024

● autista scuolabus – Rif. offerta 14212/2024

● collaboratore scolastico – Rif. offerta 14228/2024

● 5 educatori socio-pedagogici – Rif. offerta 14200/2024

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – CENTRO DIURNO DON GUANELLA SRL

SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Centro Diurno Don Guanella srl, per pazienti affetti da Alzheimer e non

autosufficienti, ricerca le seguenti figure professionali, nell’ambito

socio-sanitario:

● educatore professionale – Rif. offerta 14048/2024

● operatore socio sanitario (OSS) – Rif. offerta 14047/2024

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Villa Castelli (BR) – “ESADEA SRL” CERCA COSMETOLOGO –

Rif. offerta 14109/2024

“ESADEA SRL” cerca COSMETOLOGO con Laurea magistrale in Farmacia e

farmacia industriale LM-13 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche/Farmacia) o

Scienze e tecnologie farmaceutiche L-29 (Scienze e tecnologie cosmetologiche).

L’azienda, che si occupa di produzione, confezionamento e commercializzazione

di cosmetici professionali e integratori alimentari, cerca una figura specializzata

nella formulazione e produzione di cosmetici e nella gestione di regolatori e

notifiche. Sarà valutata positivamente un’esperienza pregressa nella mansione.

E’ previsto un contratto di lavoro a tempo determinato, utile a un eventuale

futuro inserimento a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – COOP.SOC. PAM SELEZIONA UN EDUCATORE

SANITARIO- Rif. offerta 14045/2024

“Cooperativa Sociale Pam” ricerca un educatore sanitario per la sede di Taranto.

E’ previsto un contratto di lavoro part-time, con turni, a tempo indeterminato.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – COOP.SOC. PAM SELEZIONA UN EDUCATORE

PROFESSIONALE – Rif. offerta 14045/2024

“Cooperativa Sociale Pam” ricerca un educatore professionale per la sede di

Taranto. E’ previsto un contratto di lavoro part-time, con turni, a tempo

indeterminato.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – CENTRO DI RIABILITAZIONE SORGENTE

SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Centro di Riabilitazione Sorgente, per persone non autosufficienti, ricerca le

seguenti figure professionali in ambito socio-sanitario:

● 5 tecnici della riabilitazione – Rif. 14050/2024

● 4 infermieri – Rif. offerta 14053/2024

● 3 assistenti sociali – Rif. offerta 14052/2024

E’ previsto un contratto di lavoro full-time, con turni, a tempo indeterminato.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – TAGORE SELEZIONA CINQUE EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 14054/2024

L’impresa sociale Tagore, ricerca cinque Educatori Professionali, nell’ambito

socio-pedagogico, per la sede di Taranto. E’ previsto un contratto di lavoro

full-time, con turni, anche notturni, a tempo determinato.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/San Marzano Di San Giuseppe (TA) – “CROCE VERDE SAN

MARZANO ODV” CERCA DIECI AUTISTI SOCCORRITORI – Rif. offerta

15121/2024

La cooperativa “Croce verde San Marzano” che si occupa di pubblica assistenza,

trasporti di feriti e/o malati infermi e servizi di protezione civile, ricerca dieci

autisti soccorritori da inserire nel proprio organico.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Grottaglie (TA) – “MA.VI.FA. SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE” CERCA OSS – Rif. offerta 15115/2024

Cooperativa, operante nel settore socio-assistenziale con sede a Grottaglie (TA)

seleziona 6 operatori socio-sanitari (OSS) da inserire in organico.

L’azienda, che si occupa di assistenza sociale domiciliare per anziani e disabili,

cerca figure in possesso di qualifica professionale di OSS che opereranno sul

territorio di Taranto e Provincia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/San Marzano di San Giuseppe (TA) – “MA.VI. SOC. COOP.

SOCIALE” CERCA DIECI AUTISTI SOCCORRITORI – Rif. offerta 15119/2024

“MA.VI. Società Cooperativa Sociale” con sede a San Marzano di San Giuseppe

(TA), seleziona dieci Autisti Soccorritori da inserire nel proprio organico. I

candidati dovranno essere preferibilmente in possesso dell’attestato BLSD.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Grottaglie (TA) – “MAMA’ SRLS” SELEZIONA CINQUE

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 15117/2024

Asilo nido, con sede a Leporano (TA), seleziona cinque Educatori Professionali da

inserire in organico. Le figure dovranno essere in possesso della laurea L-19 in

Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/San Giorgio Jonico (TA) – “AMICI DELLA NATURA” CERCA

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 15084/2024

Cooperativa sociale, con sede a San Giorgio Ionico (TA), seleziona due educatori

Professionali da inserire in organico. Le figure dovranno essere in possesso della

laurea L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248033, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Montemesola (TA) – SORGENTE SRL SELEZIONA DUE

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 15116/2024

Struttura residenziale, con sede a Montemesola (TA), seleziona due Educatori

Professionali in ambito socio-pedagogico. Le figure dovranno essere in possesso

della laurea L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione e,

preferibilmente, dell’iscrizione presso l’albo degli Educatori professionali.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Castellaneta (TA) – “ALIMA S.C.S. ONLUS”

CERCA OTTO EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 13180/2024

Alima soc. coop sociale – onlus cerca otto educatori professionali da inserire nel

proprio organico. Le risorse dovranno occuparsi dell’organizzazione e della

gestione dei servizi educativi rivolti a soggetti minori e di servizi all’infanzia.

Saranno considerati requisiti preferenziali il possesso di Laurea in scienze

dell’educazione e della formazione ed esperienza di almeno due anni nella

mansione, il possesso della patente B e la residenza a Ginosa e comuni limitrofi.

Si offre contratto di lavoro a tempo parziale da 30 ore settimanali articolate su

sei giorni lavorativi a tempo determinato o indeterminato con retribuzione

prevista di 18.000 euro su base annuale.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/CRISPIANO (TA) – COOP. SOCIALE CERCA EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 14059/2024

Cooperativa sociale cerca numero due educatori professionali per asilo nido di

Crispiano. Costituisce requisito indispensabile il possesso di una delle seguenti

lauree: L19 ( Scienze dell’Educazione e della Formazione) . E’ previsto un

contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro part time o full time.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/CRISPIANO (TA) – ASILO NIDO CERCA EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 14061/2024

Asilo nido di Crispiano cerca due educatori professionali. Costituisce requisito

indispensabile il possesso di una delle seguenti lauree: L19 ( Scienze

dell’Educazione e della Formazione) . E’ previsto un contratto di lavoro a tempo

determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,

orario di lavoro part time o full time.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Lizzano (TA) – SOL LEVANTE CERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

Sol Levante Srl, attiva nel settore dei servizi sanitari assistenziali rivolti a

persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in

situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca le seguenti figure

professionali:

● 3 infermieri professionali

Si richiede Laurea triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01

Rif. 13856/2024

● 3 tre educatori professionali sanitari

Si richiede Laurea triennale abilitante alla professione sanitaria di classe

L/SNT02

Rif. offerta 13868/2024

● 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica

Si richiede Laurea Triennale abilitante alla professione sanitaria di Tecnico

della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02

Rif. offerta 13876/2024

Sede di Lizzano (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/MANDURIA (TA) – VILLA ARGENTO CERCA FISIOTERAPISTA

– Rif. offerta 13821/2024

Villa Argento, Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani con sede a

Manduria (TA), ricerca un fisioterapista da inserire nel proprio staff.

Sede di Manduria (TA). Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

Part-Time.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati giovedì 21 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Manduria (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/MANDURIA (TA) – MAMIGIOC CERCA DUE EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 13969/2024

L’asilo nido Mamigioc, con sede a Manduria (TA), ricerca due educatori

professionali da inserire nel proprio staff. Si offre contratto a tempo determinato

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati giovedì 21 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Manduria (TA).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Castellaneta (TA) – SI CERCA ADDETTO ALL’ ASSISTENZA PERSONALE –

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 14810/2024

Privato cerca un addetto all’assistenza personale per attività di assistenza a

persona non autosufficiente. Le mansioni richieste prevedono anche

preparazione di pasti e pulizia ambienti domestici.

Si offre contratto di lavoro a tempo parziale ( 20 ore a settimana) e

indeterminato, con giorni di riposo previsti giovedì e domenica e inquadramento

ai sensi del CCNL lavoro domestico. Data di assunzione prevista: 01.03.2025.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Avetrana (TA) – SI CERCA ASSISTENTE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 14754/2024

Privato, con residenza ad Avetrana, ricerca assistente familiare per persona

anziana. La risorsa si occuperà dell’assistenza nell’igiene e vestizione, supporto

nello svolgimento delle attività quotidiane, delle operazioni di pulizie e riassetto

della casa, della preparazione dei pasti. Si offre contratto di lavoro a tempo

indeterminato part time 24 ore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248020, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA ASSISTENTE FAMILIARE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15159/2024

Taranto, famiglia privata, cerca assistente familiare per lavoro domestico che si

occupi della preparazione dei pasti e della sistemazione della casa.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14999/2024

Taranto, famiglia privata, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 15001/2024

Taranto, famiglia privata, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 15003/2024

Taranto, famiglia privata, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA BADANTE DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 15049/2024

Famiglia privata, cerca badante per assistenza a persona con disabilita’ grave.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA BADANTE DECRETO FLUSSI 2025 –

Rif. offerta 15054/2024

Famiglia privata, cerca badante per la cura di persona non autosufficiente.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA COLF – Rif. offerta 14710/2024

Taranto, per ambiente domestico si cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA COLF DOMESTICO DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 14712/2024

Taranto, si cerca colf domestico per ambiente privato.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14721/2024

Taranto, famiglia privata, per ambiente domestico, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14729/2024

Taranto, famiglia privata, per ambiente domestico, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14747/2024

Taranto, famiglia privata, per ambiente domestico, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14753/2024

Taranto, famiglia privata, per ambiente domestico, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14766/2024

Taranto, famiglia privata, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14772/2024

Taranto, famiglia privata, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14774/2024

Taranto, famiglia privata, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14776/2024

Taranto, famiglia privata, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 14778/2024

Taranto, famiglia privata, cerca colf.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA BADANTE DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 15294/2024

Taranto, famiglia privata cerca badante per assistenza alla persona.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA COLLABORATORE DOMESTICO

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15324/2024

Taranto, famiglia privata cerca collaboratore domestico presso l’abitazione di

Taranto e nei mesi estivi presso la casa al mare a Riva dei Tessali, per la pulizia

della casa e del giardino.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – B&B CERCA ADDETTI ALLE PULIZIE- Rif. offerta

15072/2024

La struttura ricerca per un B&B di Martina Franca con due camere da letto e

cucina un addetto alle pulizie per rifacimento stanze.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Crispiano (TA) – PRIVATO CERCA COLLABORATORE DOMESTICO DECRETO

FLUSSI 2025- Rif. offerta 15073/2024

Privato di Crispiano, cerca con decreto flussi un collaboratore domestico,

addetto alle pulizie di abitazione privata, inquadramento previsto CS .

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA COLLABORATORE DOMESTICO DECRETO

FLUSSI 2025- Rif. offerta 15074/2024

Privato di Martina Franca, cerca con decreto flussi un collaboratore domestico,

addetto alle pulizie di abitazione privata, inquadramento previsto CS .

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA COLLABORATORE DOMESTICO DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15075/2024

Privato di Martina Franca, cerca con decreto flussi un collaboratore domestico,

addetto alle pulizie di abitazione privata, inquadramento previsto CS .

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA COLF NON CONVIVENTE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15076/2024

Privato di Martina Franca, cerca con decreto flussi colf non convivente, la risorsa

svolgerà le mansioni di custode di abitazione privata e collaboratore generico

polifunzionale, inquadramento previsto CS

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA COLF NON CONVIVENTE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15077/2024

Privato di Martina Franca, cerca con decreto flussi colf non convivente, la risorsa

svolgerà le mansioni di custode di abitazione privata e collaboratore generico

polifunzionale, inquadramento previsto CS

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Fasano (BR) – PRIVATO CERCA COLLABORATORE DOMESTICO DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 15078/2024

Privato di Fasano, cerca con decreto flussi un collaboratore domestico

polifunzionale. L’ addetto si occuperà di coordinare tutte le attività della gestione

della casa connesse soprattutto alle esigenze delle pulizie, inquadramento

previsto livello B.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Palagiano (TA) – SI CERCA COLLABORATORE DOMESTICO- DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 15265/2024

A Palagiano, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla persona.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della

persona. Requisiti richiesti: diploma e conoscenza della lingua italiana e inglese

ed esperienza pregressa nella mansione di almeno 12 mesi. Conoscenze di base

nell’uso delle strumentazioni eventualmente utilizzabili. Si offre contratto di

lavoro CCNL : Lavoro domestico. Part -time (30 ore ) a tempo indeterminato.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – SI CERCA COLLABORATORE DOMESTICO- DECRETO FLUSSI

2025 – Rif. offerta 15326/2024

A Massafra, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla persona.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della

persona. Requisiti richiesti: licenza media e conoscenza della lingua italiana.

Conoscenze di base nell’uso delle strumentazioni eventualmente utilizzabili. Si

offre contratto di lavoro CCNL : Lavoro domestico. Part -time (25 ore ) a tempo

indeterminato.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA COLF NON CONVIVENTE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15237/2024

La risorsa ricercata sarà custode di un’abitazione privata e dovrà occuparsi delle

pulizie generali della casa. Si offre un contratto a tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA COLF NON CONVIVENTE DECRETO

FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15254/2024

La risorsa ricercata sarà custode di un’abitazione privata e dovrà occuparsi delle

pulizie generali della casa. Si offre un contratto a tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Leporano (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA COLLABORATORE FAMILIARE

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15279/2024

Taranto, famiglia privata cerca COLF per la pulizia degli ambienti interni ed

esterni all’abitazione; gestione della lavanderia.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA CERCA COLF DECRETO FLUSSI 2025 – Rif.

offerta 15274/2024

Taranto, famiglia privata cerca colf per lo svolgimento delle pulizie, gestione

lavanderia, assistenza ed aiuto cucina.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLLABORATORE DOMESTICO

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15399/2024

taranto, famiglia privata, cerca collaboratore domestico che si occupi delle

pulizie della casa.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLLABORATORE DOMESTICO

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15400/2024

taranto, famiglia privata, cerca collaboratore domestico che si occupi delle

pulizie e della lavanderia.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FAMIGLIA PRIVATA, CERCA COLLABORATORE DOMESTICO

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15400/2024

taranto, famiglia privata, cerca collaboratore domestico che si occupi delle

pulizie e della lavanderia.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Istruzione

San Giorgio Ionico (TA) – COOPERATIVA SOCIALE CERCA INSEGNANTE DI

SCUOLA DELL’INFANZIA – Rif. offerta 13889/2024

Cooperativa Sociale con sede a San Giorgio Ionico (TA), cerca insegnante di

scuola dell’infanzia. Costituisce requisito indispensabile il possesso della laurea

LM 85 (Scienze Pedagogiche).

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248039, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Agricoltura

Taranto (TA) – AZIENDA AGRICOLA CERCA RACCOGLITORE A MANO DI

PRODOTTI AGRICOLI DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 15007/2024

Taranto, azienda agricola cerca Operaio Specializzato per la raccolta a mano di

prodotti agricoli.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it