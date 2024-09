Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 37° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 30 annunci, relativi a 88 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 6 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 20 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 4 posizioni. Si trovano inoltre 42 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 6 posizioni nel settore della Sanità, 1 posizione nel settore dell’Istruzione e 3 posizioni nel settore dell’Agricoltura.

Sei posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 29 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Cisternino (BR) – AZIENDA CERCA UN IMPIEGATO TECNICO TIROCINANTE – Rif.

offerta 11934/2024

La risorsa dovrà affiancare un geometra esperto nello sviluppo delle commesse

utilizzando il software aziendale. E’ richiesta la conoscenza base dell’AutoCAD e

del disegno tecnico. L’azienda offre inizialmente un tirocinio formativo dalle

09:00 alle 13:00 su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Martina Franca (TA) – SALONE DI BELLEZZA CERCA UN PARRUCCHIERE – Rif.

offerta 11609/2024

Salone di bellezza cerca un parrucchiere da inquadrare come tirocinante,

apprendista o contratto a tempo determinato a seconda delle competenze

acquisite.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta

11598/2024

Azienda impegnata in attività di edilizia industriale e autotrasporto ricerca un

conduttore di mezzi pesanti appartenente alla categoria delle persone con

disabilità ex art 1 L.68/99. Previsto contratto a tempo determinato (7 mesi) e

full-time (su turni). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 19.09.2024

PROVINCIA DI LECCE

Copertino (LE) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

11885/2024

Per azienda di importazione bibite di Copertino, si ricerca una unità da

impiegare nella mansione di impiegato amministrativo.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione e il possesso del diploma.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario: part-time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001 (interno 3)

SCADENZA: 18.09.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta

11587/2024

Azienda impegnata in attività di edilizia industriale e autotrasporto ricerca un

conduttore di mezzi pesanti appartenente alle categorie protette ex art 18

L.68/99. Previsto contratto a tempo determinato (7 mesi) e full-time (su turni).

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 19.09.2024

PROVINCIA DI LECCE

Taurisano (LE) – SI CERCANO VARIE MANSIONI – Rif. offerta 11876/2024

Per supermercato di Taurisano, si cerca una persona da impiegare in una delle

seguenti mansioni: aiuto addetto alle vendite, aiuto salumiere, aiuto

magazziniere. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle

categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. Saltuariamente, è richiesto lo

spostamento presso altre sedi. È indispensabile aver maturato esperienza

pregressa e possesso della patente B; è preferibile il possesso del diploma e la

conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato

di 9 mesi. Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Taurisano-Miggiano

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 24.09.2024

Casarano (LE) – SI CERCA RESPONSABILE MOVIMENTAZIONE MAGAZZINO – Rif.

offerta 11874/2024

Per calzaturificio di Casarano, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di responsabile movimentazione di magazzino. La risorsa deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Esperienza lavorativa, diploma e conoscenza della lingua inglese sono requisiti

preferibili. È indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico e il possesso della patente B. Si

offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario:part-time. Sede di lavoro: Z.I Casarano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 24.09.2024

Ruffano (LE) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

11873/2024

Per calzaturificio di Ruffano, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di impiegato amministrativo. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali

riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. È preferibile il

possesso del diploma; l’esperienza lavorativa non è necessaria. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi, apprendistato.

Orario: tempo pieno. Sede di lavoro: Z.I Casarano.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 24.09.2024

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – LUNA GEBER ENGINEERING SRL CERCA AGENTE

PLURIMANDATARIO – Rif. offerta 11778/2024

Luna Geber Engineering (LGE) è una startup innovativa e uno spin-off del

dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. Fondata a

gennaio 2019, LGE si dedica allo sviluppo e alla realizzazione di sistemi di

monitoraggio in vari settori, tra cui l’industria, il settore animale e l’automotive.

La missione di LGE è mettere a disposizione delle persone che intendono

investire nell’innovazione le loro conoscenze elettroniche e informatiche.

Manduria (TA) – SI CERCA UN ADDETTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – Rif.

offerta 11608/2024

Azienda attiva nel settore della riparazione di veicoli industriali, con sede di

lavoro a Manduria (Ta), ricerca n.1 addetto amministrativo/contabile da inserire

nel proprio staff. La figura ricercata si occuperà della tenuta delle scritture di

contabilità generale, della verifica e dell’inserimento dati relativi alla contabilità

clienti e fornitori, delle riconciliazioni bancarie, delle attività amministrative e

dell’ archiviazione dei documenti.

Martina Franca (TA) – AGENZIA DI NOLEGGIO CERCA ADDETTI FRONT/BACK

OFFICE AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 11710/2024

Agenzia di noleggio di Martina Franca cerca tre addetti front-back office

amministrativo con buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese,

esperienza nella gestione della posta elettronica, navigazione internet, gestione

fatture, controllo pagamenti e monitoraggio attività contabili.

Artigianato – Commercio – Vendita

Manduria (TA) – SI CERCANO TRE PORTALETTERE – Rif. offerta 11677/2024

Società privata di servizi postali, ricerca tre portalettere da inserire nel proprio

organico. Le risorse si occuperanno della consegna di raccomandate, posta

ordinaria e atti giudiziari. Non è richiesta esperienza nel settore. Si offre

contratto a tempo indeterminato, part time.

Milano (MI) – PARRUCCHIERE CERCA N.10 PARRUCCHIERI – Rif. offerta

11763/2024

Parrucchiere cerca parrucchieri esperti per la sede di Milano, con possibilità di

aiuto nella ricerca dell’alloggio. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – CENTRO ESTETICO CERCA UN ESTETISTA – Rif. offerta

11931/2024

Centro estetico cerca un estetista con abilità nella ricostruzione delle unghie in

acrygel e semipermanente, conoscenza delle tecniche di estetica base e

avanzata, epilazione laser, massaggi. I candidati devono essere in possesso

della qualifica professionale di estetista, ottime doti relazionali e comunicative,

precisione, puntualità e attenzione ai dettagli. E’ richiesta disponibilità a

partecipare a corsi di aggiornamento e formazione continua. L’azienda in base

alla preparazione propone un contratto a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato o inserimento in apprendistato.

Cisternino (BR) – AZIENDA METALMECCANICA ARTIGIANA CERCA UN FABBRO –

Rif. offerta 11731/2024

La risorsa ricercata deve avere una minima esperienza con la qualifica di Fabbro

serramentista in ferro. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Locorotondo (BA) – SALONE DI BELLEZZA CERCA UN PARRUCCHIERE – Rif.

offerta 11952/2024

Salone di bellezza cerca un parrucchiere specializzato in taglio, piega e

trattamento dei capelli in grado di offrire una consulenza qualificata.

Martina Franca (TA) – BOUTIQUE CERCA ADDETTA ALLE VENDITE – Rif. offerta

11966/2024

La risorsa ricercata si occuperà della vendita di capi di abbigliamento femminili

di alta moda, sistemazione delle merci, allestimento vetrina ed eventuali lavori

manuali di sartoria. In base alle esperienze l’azienda valuta l’inserimento con

contratto di apprendistato.

Martina Franca (TA) – AZIENDA ARTIGIANA CERCA UN FALEGNAME ESPERTO –

Rif. offerta 11593/2024

Azienda artigiana ricerca una risorsa esperta in grado di utilizzare macchine a

controllo numerico, macchine da falegnameria e attrezzature varie per la

realizzazione di prodotti in legno.

Martina Franca (TA) – AZIENDA ARTIGIANA CERCA UN FALEGNAME

APPRENDISTA – Rif. offerta 11556/2024

Azienda artigiana ricerca una risorsa con buona manualità da inserire con

contratto di apprendistato. Lo stesso dovrà imparare ad utilizzare macchine a

controllo numerico, macchine da falegnameria e attrezzature varie per la

realizzazione di prodotti in legno.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Martina Franca (TA) – AZIENDA EDILE RICERCA DUE FIGURE PROFESSIONALI:

Azienda edile ricerca le seguenti figure professionali:

● n.2 Carpentieri/intonachisti – Rif. offerta 11758/2024

● n.2 Idraulici/elettricisti – Rif. offerta 11761/2024

Le risorse ricercate devono avere esperienza pluriennale ed essere disponibili

alla mobilità territoriale nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. La ricerca è

rivolta a entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Massafra (TA) – RECRUITING DAY PER MC DONALD’S CERCA 40 ADDETTI ALLA

RISTORAZIONE – Rif. offerta 11666/2024

Per il ristorante McDonald’s di prossima apertura a Massafra (TA), la società

licenziataria RISTOSI’ S.r.l. è alla ricerca di 40 Addetti Ristorazione – Crew. Il

Recruiting Day si terrà presso il Centro per l’Impiego di Massafra sito in V.le

Marconi 248 in data 30 Settembre 2024 dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

Locorotondo (BA) – PIZZERIA CERCA UN AIUTO CUCINA, LAVAPIATTI – Rif.

offerta 11947/2024

Pizzeria cerca un aiuto cucina, lavapiatti con minima esperienza nel settore

ristorativo. La pizzeria offre inizialmente un contratto a tempo determinato di 3

mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full time.

Martina Franca (TA) – FOCACCERIA CERCA UN PIZZAIOLO – Rif. offerta

11643/2024

Focacceria di Martina Franca cerca un pizzaiolo da inserire a tempo determinato

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. La risorsa ricercata si

occuperà della preparazione e vendita al banco di focacce e alimenti affini.

L’orario di lavoro sarà dalle ore 16:00 alle ore 24:00 tutti i giorni dal martedì

alla domenica.

Sanità

Lizzano (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

ASSISTENZIALI CERCA 3 FIGURE PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di

difficoltà o emarginazione sociale, cerca le seguenti figure professionali:

● n. 2 Infermieri Professionali – Rif. offerta 11481/2024

● n. 2 Tecnici riabilitazione psichiatrica – Rif. offerta 11482/2024

● n. 2 Educatori/educatrici professionali sanitari – Rif. offerta 11485/2024

Per la figura di infermiere professionale si richiede Laurea Triennale in Scienze

Infermieristiche classe L/SNT01.

Per la figura di tecnico riabilitazione psichiatrica si richiede Laurea Triennale

abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

classe L/SNT02.

Per la figura di educatore/educatrice professionale sanitaria si richiede Laurea

abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Istruzione

Massafra (TA) – SI CERCA UN EDUCATORE PROFESSIONALE – Rif. offerta

11892/2024

Per attività di formazione per adulti e minori, presso noto ente di formazione

professionale sito in Massafra, si cerca la figura di educatore con titolo di studio

laurea L19. (Scienze dell’educazione e della formazione).

Agricoltura

Castellaneta (TA) – AZIENDA FLOROVIVAISTICA CERCA COLLABORATORI – Rif.

offerta 11477/2024

Orizzonti verticali, azienda florovivaistica con sede a Castellaneta, cerca, per

ampliamento dell’organico, due collaboratori da inserire nella propria struttura

aziendale con compiti di cura e gestione di giardini, verde pubblico e aree verdi

in generale.

Martina Franca (TA) – AZIENDA AGRICOLA CERCA UN OPERAIO AGRICOLO

GIARDINIERE – Rif. offerta 11939/2024

Azienda agricola cerca un operaio agricolo giardiniere esperienza decennale che

si occupi di potatura e giardinaggio.