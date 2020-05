Il gruppo è il più grande operatore elettrico d’Italia e la seconda utlity europea quotata per capacità installata. E’ nata come ente pubblico nel 1962, con il nome di Ente nazionale per l’energia elettrica. E’ stata trasformata in società per azioni nel 1992.

Periodicamente il Gruppo seleziona personale per la copertura di posti di lavoro in Italia. I candidati selezionati vengono inseriti presso le diverse società del Gruppo, mediante assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Le opportunità, solitamente, non mancano anche per giovani senza esperienza. Per questi ultimi sono disponibili, prevalentemente, tirocini retribuiti in Enel, per lo più della durata di 6 mesi, o contratti di apprendistato.

Nuove selezioni

In questo periodo, ad esempio, ENEL ha aperto nuove selezioni di personale per la copertura di posti di lavoro a Roma, Milano e presso altre sedi sul territorio nazionale. Ecco un excursus delle figure ricercate al momento: DIplomati per posizioni tecnico operative – varie sedi sul territorio nazionale. I candidati ideali hanno conseguito un diploma tecnico o professionale quinquennale e hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni. Sanno usare bene gli strumenti informatico digitali e sono disposti a svolgere eventuali attività in reperibilità. Possiedono competenze tecniche in ambito elettrico/elettronico/meccanico e buone doti organizzative, relazionali e di problem solving. Sono predisposti al lavoro in team e sensibili ai temi della sicurezza, e sono in grado di rispettare le scadenze.

Profili ricercati

Enel assume, inoltre, i seguenti profili:

– Digital Application Developers – Milano, Venezia/Mestre, Napoli;

– Salesforce Solution Architect – Roma;

– Risk Specialist – Roma;

– Public Transport Specialist – Roma;

– Solution Engineer e-industries – Roma;

– Inverter Specialist – varie sedi sul territorio nazionale;

– Marketing Integrator – Roma;

– Operational Excellence Specialist – Roma;

– Digital Front End Developer – Roma;

– Junior Legal – Roma;

– Security Analyst – Roma;

– IT Digital Product Engineer – Roma;

– Junior Global Trading – Roma;

– Financial Valuation Specialist – Roma.

Come inviare la Candidatura

Gli interessati alle future assunzioni ENEL e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso (clicca qui) del Gruppo e inviando il cv tramite l’apposito form online.