Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 46° report 2023 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 90 annunci, relativi a 200 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, della Sanità, delle Pulizie e servizi alla persona, dell’Agricoltura e dell’Istruzione, nonchè le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette.

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” clicca qui ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA – Rif. Offerta 14126/2023

Azienda impegnata in attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON

PERICOLOSI ricerca n° 1 ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –CONDUTTORI DI MACCHINARI

PER IL MOVIMENTO TERRA – Rif. Offerta 14129/2023

Azienda impegnata in attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON

PERICOLOSI ricerca n° 1 CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA.

Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. E’ preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Massafra (TA)

DISABILI ART.1 L.68.99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –

ADDETTO/A PULIZIE – Rif. Offerta 13587/2023

Azienda con attività economica di Bar-Pasticceria ricerca n° 1 Addetto/a Pulizie. Tempo

determinato mesi 12 – E’ gradita la disponibilità al tirocinio. Taranto (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO E AL MAGAZZINO – Rif. Offerta 14068/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO E AL MAGAZZINO. Tipologia contrattuale: tempo

pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI – Rif. Offerta 14065/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE TARANTO –OPERAI PER CONFEZIONI DI

ABBIGLIAMENTO – Rif. Offerta 14062/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 OPERAI PER CONFEZIONI DI ABBIGLIAMENTO. Tipologia contrattuale: tempo

pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB.TERRITORIALE TARANTO –ADDETTI AI SERVIZI DI

IGIENE E PULIZIA – Rif. Offerta 14131/2023

Azienda impegnata in attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON

PERICOLOSI ricerca n° 1 ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Massafra (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA – Rif. Offerta 14134/2023

Azienda impegnata in attività di TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON

PERICOLOSI ricerca n° 1 CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA.

Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. E’ preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Massafra (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – PROGETTISTI DI BASI DATI – Rif. Offerta 13859/2023

Azienda con attività di Progettazione, installazione, montaggio e manutenzione di impianti elettro strumentali e meccanici industriali ricerca n° 1 PROGETTISTI DI BASI DATI. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (possibilità di contratto di apprendistato). Indispensabile aver maturato pregressa esperienza. Taranto (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO –TECNICI DELLA

SICUREZZA SUL LAVORO – Rif. Offerta 13845/2023

Azienda con attività di Progettazione, installazione, montaggio e manutenzione di impianti elettro strumentali e meccanici industriali ricerca n° 1 TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (possibilità di contratto di apprendistato). Indispensabile aver maturato pregressa esperienza. Taranto (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA – Rif. Offerta 13883/2023

Azienda impegnata in attività di EDILIZIA ricerca n° 1 CONDUTTORI DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (7 mesi). Indispensabile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Preferibile aver seguito il corso per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (c.d. patentino mulettista). Massafra (TA)

CAT.PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO E AL

MAGAZZINO – Rif. Offerta 14072/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO E AL MAGAZZINO. Tipologia contrattuale: tempo

pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

CAT.PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –ADDETTI ALLA GESTIONE DEI

MAGAZZINI – Rif. Offerta 14071/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

CAT.PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TERR. TARANTO –OPERAI PER CONFEZIONI DI

ABBIGLIAMENTO – Rif. Offerta 14070/2023

Azienda impegnata in attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 OPERAI PER CONFEZIONI DI ABBIGLIAMENTO. Tipologia contrattuale: tempo

pieno e determinato (24 mesi) o indeterminato. Non è necessario aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

SEGRETARIA/O UFFICIO EDILE DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13590/2023

Azienda operante nel settore edile, ricerca n. 1 addetto/a alla segreteria per mansioni di ufficio: archiviare contratti, documenti, pratiche, ricevute di pagamento; gestione dell’agenda e della contabilità base. Taranto (TA)

ADDETTO ALLE PRENOTAZIONI AGENZIA VIAGGI – Rif. Offerta 13753/2023

Si ricerca un addetto Booking per agenzia viaggi che si occupi di realizzare preventivi; Gestire le prenotazioni telefoniche; Illustrare e valorizzare con chiarezza il prodotto; Gestire tutte le richieste pervenute via e-mail e rispondere in base alle priorità; Inserire, controllare e aggiornare le prenotazioni. Taranto (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Artigianato – Commercio – Vendita

APPRENDISTA MECCATRONICO SAVA – Rif. Offerta 14018/2023

Azienda operante nel settore della riparazione di veicoli, ricerca 1 meccatronico di età compresa tra i 18 e 29 anni da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante. La figura professionale si occuperà della riparazione e della manutenzione di veicoli a motore con interventi di tipo meccanico, elettrico ed elettronico al fine di garantirne la perfetta efficienza e funzionamento. Sava (TA)

APPRENDISTA STIRATORI / STIRATRICI Rif. 278/2023 – Rif. Offerta 13165/2023

Azienda importante di Locorotondo ricerca per ampliamento organico Apprendista Stiratori/stiratrici con esperienza per la realizzazione di capi spalla. Settore tessile e affini p.m.i. categoria proposta inquadramento apprendista livello iniziale 1° e livello finale 2°. Locorotondo (BA)

APPRENDISTA CUCITORI / CUCITRICI Rif. 277/2023 – Rif. offerta 13233/2023

Azienda importante di Locorotondo ricerca per ampliamento organico Apprendista Stiratori/stiratrici con esperienza per la realizzazione di capi spalla. Settore tessile e affini p.m.i. categoriaproposta inquadramento apprendista livello iniziale 1° e livello finale 2°. Locorotondo (BA)

CUCITORI / CUCITRICI Rif. 280/2023 – Rif. offerta 13124/2023

Azienda importante di Locorotondo ricerca per ampliamento organico cucitori/cucitrici a

macchina con esperienza per la realizzazione di capi spalla. Settore tessile e affini p.m.i.

categoria proposta inquadramento Operaia 2 livello. Locorotondo (BA)

STIRATORI / STIRATRICI Rif. 279/2023 – Rif. Offerta 13125/2023

Azienda importante di Locorotondo ricerca per ampliamento organico Stiratori / stiratrici con esperienza per la realizzazione di capi spalla. Settore tessile e affini p.m.i. categoria proposta inquadramento Operaia 2 livello. Locorotondo (BA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Costruzioni – Impianti – Logistica

MANOVALE EDILE Rif. 286 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIG) – Rif. Offerta 13851/2023

Manovale edile Rif 286 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIG) – La risorsa ricercata deve occuparsi di affiancare il capo mastro nella realizzazione di Pavimenti e intanaci, utilizzando Betoniera, Flex, Martelli Pneumatici. Martina Franca (TA)

ELETTRICISTI – Rif. Offerta 14009/2023

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica elettrica, civile e industriale, che opera nel territorio di Taranto e Provincia, si ricercano n. 2 ELETTRICISTI. Le figure da integrare

nell’organico aziendale si occuperanno della installazione, della riparazione e della manutenzione, secondo norma, degli impianti elettrici di edifici adibiti ad usi civili e/o industriali, o provvedono all’adattamento di impianti elettrici già esistenti installando linee, interruttori e prese adatti all’assorbimento di energia delle singole apparecchiature previste, sistemi di illuminazione, apparati di sicurezza, linee telefoniche, televisive e di trasmissione dati. Taranto (TA)

TERMOIDRAULICI – IDRAULICI – Rif. Offerta 14010/2023

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica in ambito civile e industriale, si ricercano n. 2 termoidraulici/idraulici che si occuperanno della costruzione, della messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici e termoidraulici nei manufatti edilizi; dell’installazione, riparazione e manutenzione delle tubazioni di scarico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, calda o fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili. Taranto (TA)

ELETTRICISTA – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 13658/2023

Si ricercano 2 elettricisti che sappiano installare apparecchiature e impianti elettrici, verificarne il funzionamento e occuparsi della loro manutenzione. Taranto (TA)

IDRAULICO – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 13659/2023

Si ricercano 2 idraulici che sappiano riparare, installare e manutenere impianti idraulici

industriali, commerciali e residenziali. Taranto (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13734/2023

Azienda operante nel settore alberghiero, ricerca n. 1 Barista, con le seguenti mansioni:

preparazione di bevande, pulizia delle attrezzature, gestione delle scorte e della manutenzione del locale. Taranto (TA)

20 MANOVALI EDILI – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. Offerta 13559/2023

Azienda sita in MOTTOLA cerca n. 20 manovali edili con esperienza pregressa nel settore di

almeno sei mesi e capacità di utilizzo di strumenti necessari allo svolgimento della suddetta

attività. Italia (UE)

FRIGORISTA / ELETTRICISTA Rif. 267/2023 – Rif. offerta 13518/2023

Azienda di Martina Franca ricerca operatore nel settore delle installazioni, manutenzione

conduzione di impianti civili ed industriali, frigorista. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio, riparazioni su impianti tipo caldaie condizionatori o gruppi frigo. Verifica di impianti idraulici. Martina Franca (TA)

ELETTROTECNICO / ELETTRICISTA Rif. 266/2023 – Rif. offerta 13519/2023

Azienda di Martina Franca ricerca una figura con almeno un anno di esperienza da inserire nel reparto di assistenza tecnica di attrezzature per la ristorazione. Dovrà occuparsi della gestione degli interventi di manutenzione ed installazione, riconoscendo eventuali anomalie elettriche e meccaniche. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE EDILE SPECIALIZZATO Rif. 224/2023 – Rif. Offerta 9626/2023

Azienda edile di Martina Franca per lavori su OSTUNI ricerca 10 carpentieri edili con

comprovate esperienze pluriennali nel settore edile con almeno 2 anni di esperienza. Requisiti indispensabile AUTOMUNITI, AFFIDABILITA’, PRECCISIONE, ABILITA’, COMPETENZA , SERIETA’ NELL’ESEGUIRE E REALIZZALE LE OPERE STABILITE ENTRO I TERMINI CONTRATTUALI DEL COMMITTENTE. Ostuni (BR)

APPRENDISTA ELETTRICO/ELETTRONICO MECCANICO Rif. 233/2023 – Rif. Offerta

10225/2023

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma superiore settore meccanico, elettrico o elettronico, con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico elettronico e meccanico, che abbia capacità di apprendimento rapido. Martina Franca (TA)

ELETTRICO/ELETTRONICO MECCANICO Rif. 234/2023 – Rif. Offerta 10226/2023

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma superiore settore meccanico, elettrico o elettronico, con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico elettronico e meccanico, che sia nelle condizioni di eseguire in autonomia il lavoro incaricato. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Ristorazione e turismo

ESTETISTA MASSAGGIATRICE Rif. 290/2023 – Rif. Offerta 14008/2023

Hotel di Madonna di Campiglio ricerca con esperienza una Estetista Massaggiatrice. Si offre

vitto e alloggio. Tione Di Trento (TN)

CAMERIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13830/2023

Azienda operante nel settore della ristorazione (Bar/Pasticceria e piccola ristorazione), ricerca n. 11 Camerieri, addetto alla predisposizione della sala per il servizio; accoglienza dei clienti; interpretazione delle esigenze gastronomiche della clientela; servire ai commensali cibi e bevande; gestire la clientela e il servizio in genere; riassettare l’area operativa. Taranto (TA)

BANCONISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13833/2023

Azienda operante nel settore della ristorazione (Bar/Pasticceria e piccola ristorazione), ricerca n. 10 Banconisti, per l’organizzazione del banco della gastronomia, controllare che non manchi la merce, gestire gli ordini, servire i clienti, preparare la vetrina del banco. Consigliare i clienti ed occuparsi della preparazione dei piatti da vendere al banco. Taranto (TA)

AIUTO PASTICCIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13812/2023

Azienda operante nella ristorazione (Bar Pasticceria e piccola ristorazione), ricerca n. 4 Aiuto Pasticcere, addetto alla preparazione di impasti di base e creme, produzione di biscotti più semplici. Supportare il Pasticcere in tutto quello che richiede. Preparare e pulire le attrezzatura e gli strumenti. Taranto (TA)

CASSIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13814/2023

Azienda operante nel settore della ristorazione (Bar/Pasticceria e piccola ristorazione), ricerca n. 3 Cassieri, per l’esecuzione delle procedure di apertura e di chiusura della cassa, svolgere attività di incasso, gestendo il contante o i pagamenti con bancomat e carte di credito. Registrare le vendite rilasciando ricevute di pagamento. Taranto (TA)

BANCONISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13833/2023

Azienda operante nel settore della ristorazione (Bar/Pasticceria e piccola ristorazione), ricerca n. 10 Banconisti, per l’organizzazione del banco della gastronomia, controllare che non manchi la merce, gestire gli ordini, servire i clienti, preparare la vetrina del banco. Consigliare i clienti ed occuparsi della preparazione dei piatti da vendere al banco. Taranto (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif.

Offerta 13649/2023

Si ricerca un barista che si occupi di accogliere la clientela del bar, preparare e svolgere il

servizio di caffè, contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, servire la clientela al

banco o al tavolo, procedere all’incasso. Pulsano (TA)

GIARDINIERE DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13735/2023

Azienda operante nel settore alberghiero, ricerca n. 2 Giardiniere, con le seguenti mansioni: potatura di alberi e arbusti, controllo di parassiti e agenti esterni e la piantumazione di piante e fiori. Manutenzione di altre strutture esterne che sono parte integrante del giardino, come panchine, fontane e impianti di illuminazione e irrigazione. Taranto (TA)

BARISTA Rif. 276 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 13247/2023

La risorsa si occuperà della preparazione di caffè cappuccini, somministrazioni di alcolici

sistemazione e pulizia del banco e servizio tavoli. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A CUCINA PASTI Rif. 274/2023 – Rif. offerta 13454/2023

Si ricerca figura preposta alla preparazione di pasti per studenti e docenti ospitati all’interno di una struttura formativa nell’ambito del progetto Erasmus+. La risorsa si occuperà della

preparazione di colazione, pranzo e cena. Martina Franca (TA)

ADDETTO AL RICEVIMENTO RIF.282/2023 – Rif. offerta 13122/2023

La risorsa si occuperà del check – in/out, informazioni, offerte, gestione delle telefonate con i clienti. Si offre possibilità di lavoro 8/9 mesi all’anno con vitto e alloggio. Trento (TN)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13510/2023

Azienda operante nel campo della ristorazione, ricerca n. 10 Baristi addetto all’ accoglienza della clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o composte

(cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, occuparsi di servire la clientela al banco o al tavolo, procedere all’incasso. Taranto (TA)

BANCONISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13511/2023

Azienda di ristorazione, ricerca n. 10 Banconisti per la preparazione e il servizio di prodotti dolci e salati. Taranto (TA)

CAMERIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13513/2023

Azienda operante nel settore della ristorazione, ricerca n. 5 Camerieri addetti all’ accoglienza dei clienti, illustrazione del menù e presa delle ordinazioni. Comunicare in cucina le comande e servire i piatti ai tavoli una volta pronti, accompagnati dalle bevande richieste. Taranto (TA)

ADDETTO CONSEGNE A DOMICILIO -DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZ – Rif. Offerta 13516/2023

Azienda operante nella ristorazione, ricerca n. 5 addetti alle Consegne a Domicilio per

raccogliere l’ordine di consegna e consegnare il prodotto alimentare al cliente, attraverso

l’utilizzo del mezzo di trasporto. Taranto (TA)

BANCONISTA AIUTO CUCINA Rif. 258/2023 – Rif. Offerta 12021/2023

La risorsa ricercata si occuperà del servizio al banco per pizze d’asporto, utilizzerà la friggitrice e si occuperà all’occorrenza del condimento delle pizze, pulizie generica e deve avere conoscenza parlata della lingua inglese. Martina Franca (TA)

BANCONISTA AIUTO PASTICCERE Rif. 259 – DECR. FLUSSI ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 –

T.U. PER L’IMMIG – Rif. Offerta 12224/2023

La risorsa si occuperà della produzione e preparazione di prodotti alimentari. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Sanità

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. Offerta 14035/2023

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. Offerta 14036/2023

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. Offerta 14037/2023

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte settore Pulizie e servizi alla persona

N. 1 BADANTE PER SAN GIORGIO IONICO – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 14130/2023

Ricerchiamo n.1 Badante per assistenza domiciliare a persona invalida. La sede di lavoro è San Giorgio Ionico. Si offre contratto a tempo indeterminato part-time. di 30 ore settimanali. San Giorgio Ionico (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 260 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 12222/2023

Collaboratore domestico. Martina Franca (TA)

ADDETTO PULIZIE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13813/2023

Azienda operante nel settore della ristorazione(Bar/Pasticceria e piccola ristorazione) ricerca n. 2 Addetto alle Pulizie per la pulizia degli ambienti e delle attrezzature o strumenti lavorativi. Taranto (TA)

N. 1 BADANTE – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 13906/2023

Ricerchiamo n.1 Badante per assistenza domiciliare a persona invalida. E’ richiesta precedente esperienza nella mansione, competenze sull’insulinoterapia e capacità di utilizzo del ventilatore polmonare. La sede di lavoro è Carosino. Si offre contratto a tempo determinato part-time. Carosino (TA)

1 COLF – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. Offerta 13835/2023

A Mottola, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla famiglia. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona e sostegno alla famiglia. Requisiti richiesti: diploma, conoscenza della lingua italiana e patente B. Indispensabile esperienza pregressa nella medesima mansione. Si offre contratto di lavoro CCNL – Lavoro domestico – Part -time (20 h settimanali) a tempo indeterminato. Si precisa che la presente offerta proroga la precedente vacancy avente come rif. 12626/2023. Mottola (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13597/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Colf, per assistenza alla persona e che in particolare

abbia conoscenza della lingua SRI LANKESE. Taranto (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13606/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 COLF, per gestione della casa ed assistenza alla

persona non autosufficiente. Si richiede la conoscenza linguistica del Giorgiano. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13611/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Badante, per assistenza personale a persona non

autosufficiente. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13618/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Badante, per assistenza e cura a persona non

autosufficiente. Taranto (TA)

ASSISTENTE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 13650/2023

Si ricerca un collaboratore domestico che in piena autonomia presieda all’andamento della casa. Taranto (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13728/2023

Azienda operante nel settore alberghiero, ricerca n. 2 Addetti alle pulizie, con le seguenti

mansioni: rassettare le stanze dell’albergo, cambiare la biancheria dei letti e dei bagni.

Igienizzare gli ambienti dello stabile. Riordinare le stanze, cambiare la biancheria, pulire i bagni e cambiare gli asciugamani. Taranto (TA)

ADDETTA/O ALLE PULIZIE Rif. 275 – Rif. Offerta 13350/2023

Si ricerca addetto/a alle pulizie in grado di gestire la preparazione, la pulizia, il cambio biancheria di appartamenti nel centro di Martina Franca.

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 273 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 13494/2023

SI RICERCA COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 281 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2,

DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG). Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 272 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 13509/2023

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 272 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998

– T.U. PER L’IMMIG). Crispiano (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 271 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 13512/2023

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 272 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – inquadramento previsto livello b – La risorsa si occuperà di offrire aiuti in ambito domestico , collaborazione generica polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli ospiti del datore, addetto alla pulizia, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 270 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 13514/2023

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 270 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – inquadramento previsto livello b – La risorsa si occuperà di offrire aiuti in ambito domestico , collaborazione generica polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli ospiti del datore, addetto alla pulizia, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 269 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 13515/2023

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 269 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – inquadramento previsto livello b – La risorsa si occuperà di offrire aiuti in ambito domestico , collaborazione generica polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli ospiti del datore, addetto alla pulizia, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 268 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 13517/2023

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 268 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998

– T.U. PER L’IMMIG) – inquadramento previsto livello b – La risorsa si occuperà di offrire aiuti in ambito domestico , collaborazione generica polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli ospiti del datore, addetto alla pulizia, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 284 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 13120/2023

Collaboratore domestico. Martina Franca (TA)

ASSISTENTE FAMILIARE Rif. 283 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 13121/2023

Assistente familiare convivente. Crispiano (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 281 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 13123/2023

L’attività richiesta riguardano l’assistenza diretta alla persona, sono altresì richieste forza fisica per sollevare l’assistito, la conoscenza della lingua italiana e inglese nonchè conoscenze informatiche per mantenere e recuperare il benessere psico fisico per ridurre i rischi di isolamento. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13507/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Collaboratore Domestico, addetto alla pulizia e alla cura della casa. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13508/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Badante, per la cura, l’igiene e l’ assistenza alla persona. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13520/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Colf/Badante per assistenza a persona anziana. Taranto (TA)

COLLABORATORE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13521/2023

Per ambiente domestico, si ricerca Collaboratore Familiare per assistenza alla persona. Taranto (TA)

ASSISTENTE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI ART. 22 C. 2 DLGS 286/98 – TESTO UNICO

IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 13142/2023

Privato cerca n.1 assistente familiare di sesso maschile per attività di assistenza socio-sanitaria in Ginosa (TA) . Si richiede esperienza nella mansione e conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto di lavoro part- time a tempo indeterminato a partire dal 01/02/2024. Ginosa (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Agricoltura

Braccianti Agr. Rif. 287 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIG) – Rif. Offerta 13872/2023

OPERAI COMUNI BRACCIANTI AGRICOLI AREA 3 Rif 287 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.

2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – La risorsa si occuperà della preparazione dei terreni, aratura, semina, attività di cura e trattamento delle piante e del controllo della qualità delle colture. Martina Franca (TA)

Braccianti Agr. Rif. 288 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L\’IMMIG) – Rif. Offerta 13887/2023

OPERAI COMUNI BRACCIANTI AGRICOLI AREA 3 Rif 288 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.

2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – La risorsa si occuperà della preparazione dei terreni, aratura, semina, attività di cura e trattamento delle piante e del controllo della qualità delle colture. Crispiano (TA)

Braccianti Agr. Rif. 289 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIG) – Rif. Offerta 13898/2023

OPERAI COMUNI BRACCIANTI AGRICOLI AREA 3 Rif 289 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.

2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – La risorsa si occuperà della preparazione dei terreni, aratura, semina, attività di cura e trattamento delle piante e del controllo della qualità delle colture, cura degli animali, abbeveramento, mungitura e cura in generale. Crispiano (TA)

OPERAIO AGRICOLO – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 13656/2023

Si ricercano 12 operai agricoli per attività di coltivazione ortaggi, uva e agrumi, di preparazione all’irrigazione e di fertilizzazione del terreno. E’ necessario saper utilizzare macchinari automatici ed effettuare lavorazioni a mano. Ginosa (TA)

N. 3 OPERAI AGRICOLI – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. offerta 13175/2023

A Massafra, si cercano n. 3 (tre) operai agricoli. Le risorse ricopriranno la mansione di braccianti agricoli. Requisiti richiesti: conoscenza della lingua italiana e patente B. Tipologia contrattuale lavoro full time a tempo determinato della durata di 12 mesi. Si offre contratto di lavoro CCNL – Operai agricoli e florovivaisti. Richiesta disponibilità di trasferte in ambito provinciale. Massafra (TA)

N. 2 OPERAI AGRICOLI – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. offerta 13208/2023

A Mottola si cercano n. 2 (due) operai agricoli. Le risorse ricopriranno la mansione di braccianti agricoli. Requisiti richiesti: conoscenza della lingua italiana e patente B. Tipologia contrattuale lavoro full time a tempo determinato della durata di 12 mesi. Si offre contratto di lavoro CCNL – Operai agricoli e florovivaisti. Richiesta disponibilità di trasferte in ambito provinciale. Mottola (TA)

N. 2 OPERAI AGRICOLI – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. offerta 13231/2023

A Palagiano si cercano n. 2 (due) operai agricoli. Le risorse ricopriranno la mansione di

braccianti agricoli. Requisiti richiesti: conoscenza della lingua italiana e patente B. Tipologia

contrattuale lavoro full time a tempo determinato della durata di 6 mesi. Si offre contratto di lavoro CCNL – Operai agricoli e florovivaisti. Richiesta disponibilità di trasferte in ambito

provinciale. Palagiano (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Istruzione

EDUCATORE PROFESSIONALE LAUREA L19 – Rif. Offerta 13916/2023

Per attività di formazione per adulti e minori, presso noto ente di formazione professionale sito in Massafra, si ricerca la figura di educatore con titolo di studio laurea L19. (Scienze

dell’educazione e della formazione). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a

soggetti di tutte le età. Massafra (TA)

N.1 EDUCATORE PROFESSIONALE – Rif. Offerta 14014/2023

Comunità per minori sita in Manduria, ricerca un Educatore Professionale. La figura

professionale dovrà occuparsi delle seguenti attività: accompagnare i ragazzi nella realizzazione del loro progetto educativo/evolutivo, facilitare il reinserimento nel nucleo familiare di provenienza o in ambienti esterni e autonomi, attraverso interventi tesi ad eliminare i fattori di disagio che hanno condotto i minori in comunità; sostenere la realizzazione di progetti alternativi al rientro in famiglia (affidamento familiare, adozione, percorsi di autonomia); offrire ai minori ospiti nuove esperienze ed opportunità utili al raggiungimento dell’autonomia e del benessere personale. Manduria (TA)