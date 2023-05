Pubblicità in concessione a Google

Ecco le opportunità di Lavoro in Provincia di Taranto. Di seguito tutte le oppurtunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con anche le possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Come candidarsi per il Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/1JhX-sedH5wfEX0FRbYoSVRviL4DI0mC2/view

Agricoltura

GIARDINIERE Rif. offerta 4499/2023

Azienda di Ginosa Marina ricerca 1 giardiniere per attività di potatura piante ed alberi, sfalci di prato, piantumazione. È richiesta esperienza minima nella mansione di 1 anno. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 1 anno con retribuzione di 1200 euro mensili. Ginosa Marina (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

TECNICO ELETTRICO MACCHINE CAFFE’ Rif. offerta 4503/2023

Si ricerca un tecnico che si occupi dell’assemblaggio e dell’installazione di apparecchiature per bar e componenti elettrici, che abbia buone conoscenze elettriche, elettrotecniche e conoscenze strumenti base. Il candidato dovrà occuparsi di installazione, manutenzione e assistenza tecnica per attrezzature quali macchine per caffè espresso professionali e macinadosatori. È previsto un periodo iniziale di tirocinio, a buon esito del quale ci sono ottime possibilità di instaurazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Taranto (TA)

ADDETTI ALLE VENDITE Rif. offerta 4752/2023

Negozio di abbigliamento ricerca commessa addetta alle vendite. Martina Franca (TA)

2 COMMESSI DI BANCO ORTOFRUTTA Rif. offerta 4653/2023

Negozio di ortofrutta sito a Monacizzo – Torricella (TA), ricerca, per la stagione estiva, n.2 addetti al banco ortofrutta da inserire nel proprio organico. Le figure dovranno occuparsi

dell’allestimento del banco frutta, della relativa pulizia e della vendita dei prodotti alla clientela. Si richiede predisposizione al contatto col pubblico, attenzione e cortesia, buone doti relazionali. Si offre contratto a Tempo Determinato, Full time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Monacizzo – Torricella (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

OPERAIO EDILE Rif. offerta 4748/2023

Azienda che si occupa di installazione e assistenza di ascensori, scale e tappeti mobili. La risorsa ricercata si occuperà di realizzazione di opere murarie e mansioni edili . Martina Franca (TA)

APPRENDISTA ELETTROTECNICO Rif. offerta 4749/2023

Le figure ricercate si affiancheranno ai maestri per le attività di installazione e manutenzione di ascensori. Martina Franca (TA) Pulizie e Servizi alla persona

PARRUCCHIERI/ACCONCIATORI DA DONNA Rif. offerta 4747/2023

La figura ricercata sarà inserita nel reparto femminile con competenze tecniche di acconciature, pieghe e colori. Martina Franca (TA)

Ristorazione e Turismo

CAMERIERE A MANDURIA Rif. offerta 4738/2023

Attività ristorativa con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca n. 1 cameriere per la stagione estiva. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: accoglienza della clientela, presentazione del menù, gestione delle ordinazioni, servizio ai tavoli, pulizia e riassetto dei locali. Si richiede esperienza nel settore, buone doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team, attenzione alle esigenze del cliente e capacità di orientarlo e consigliarlo nella scelta di piatti a base di carne, hamburger, panini e nell’ampia selezione di birre disponibili. Preferibile conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato, Full-Time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

LAVAPIATTI Rif. offerta 4741/2023

Attività ristorativa sita in Manduria (Ta) cerca n. 1 lavapiatti per la stagione estiva (giug no – settembre). La figura professionale si occuperà di dare supporto in cucina lavando le stoviglie, il pentolame, le attrezzature e mantenendo puliti gli ambienti di lavoro. Richieste buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione, disponibilità al lavoro serale. Si offre contratto a tempo determinato, Full Time, durata 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUOCO Rif. offerta 4745/2023

Il/la candidato/a ricercato/a deve affiancare lo chef nella preparazione delle pietanze.

Alberobello (BA)

CAMERIERE Rif. offerta 4746/2023

La risorsa anche senza esperienza dovrà occuparsi del servizio ai tavoli della clientela.

Alberobello (BA)

ADDDETTI ALL’ACCOGLIENZA CLIENTI Rif. offerta 4750/2023

Accoglienza ospiti, intrattenimento, colazioni, buona conoscenza della lingua inglese .

Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO Rif. offerta 4751/2023

La risorsa deve occuparsi della preparazione di pietanze gastronomiche utilizzando utensili

da cucina – TRATTASI DI RISTARAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE. Martina Franca (TA)

ADDDETTI ALLA PREPARAZIONE DI APERITIVI E TAGLIERI Rif. offerta 3318/2023

Organizzazione della cucina. Preparazione delle linee giornaliere, pulizia dei piani di lavoro, utilizzo di affettatrice e piastra. Alberobello (BA)

ADDETTO/A ALLA RECEPTION Rif. offerta 4819/2023

Attività operante nel settore turistico – alberghiero sita in Massafra, ricerca n. 1 figura professionale per la mansione di addetto alla reception. La risorsa si occuperà dell’accoglienza e assistenza alla clientela. E’ richiesta esperienza pregressa di almeno 30 mesi nel settore. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, singalese e francese. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a soggetti di tutte le età. Massafra (TA)

BANCONISTA DI PUCCERIA Rif. offerta 4797/2023

Si ricerca un banconista per pucceria che si occupi della preparazione delle pucce e della vendita al banco dei prodotti. La figura serve i clienti al banco, si occupa della cassa, tiene in ordine e pulisce il banco. Leporano (TA)

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

PAESI BASSI

OPERAIO AGRICOLO PER LA PRODUZIONE E RACCOLTA DI ORTAGGI (PAESI BASSI, BERKEL RODENRIJS) – (10 POSTI)

CONTRATTO: stagionale, n. ore settimanali 40

Retribuzione: oraria lorda :14 euro/ora. Come per tutti i lavori stagionali nel settore agricolo, nei Paesi Bassi, è previsto alloggio (con costo a carico del lavoratore) e assicurazione sanitaria già preparata dal datore di lavoro (con costo a carico del lavoratore)

Requisiti: motivazione, attitudine lavori aria aperta anche in condizioni atmosferiche avverse, flessibile, capace di adattarsi e lavorare in un team multiculturale. Inglese elementare è necessario per comunicare con il datore di lavoro ed i colleghi.

Candidatura: CV in inglese a eures.lecce@regione.puglia.it , in oggetto “Lavoratore agricolo

PAESI BASSI, Berkel Rodenrijs” Scadenza: 31.08.2023

BELGIO

PROFILI VARI PRESSO FERRERO, BRUXELLES. BELGIO

Azienda leader a livello globale e specializzata nella produzione di prodotti dolciari, è alla ricerca dei seguenti profili per 3 tirocini di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle):

– Assistente del brand manager

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion

Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio : fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese.

Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV, quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

– Assistente del key account manager

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio: fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese. Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV., quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

– Assistente analista delle vendite

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio: fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese. Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV, quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

SPAGNA

TRADUTTORI (DIVERSE LINGUE)

La Promineo Studios, azienda dedita allo sviluppo di giochi multipiattaforma ambientati in coloratissimi mondi popolati da storie dinamiche e coinvolgenti personaggi, con sede nelle Isole Canarie, intende ampliare il proprio team di produzione reclutando traduttori per la creazione di testi per alcuni dei propri giochi. Offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio ricompreso tra i 18.000 e 20.000€ lordi. Per candidarsi inviare il proprio CV in lingua inglese accompagnato da una lettera motivazionale a info@promineostudios.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it

LA CATENA IKOS RESORT SELEZIONE DIVERSE FIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA

Ikos resort, famosa catena alberghiera con strutture in Andalusia e Maiorca, selezione figure da assumere nei propri hotels per la stagione estiva. In particolare, si cercano:

– 20 Addetti alla cucina

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza dell’inglese. La mansione prevede la preparazione di pasti sotto le indicazioni dello chef, il controllo della freschezza degli alimenti, assicurare la pulizia della cucina, dare assistenza nelle aree preposte alla colazione, pranzo e cena. Scadenza il 26 maggio 2023.

– 20 Addetti food and beverage

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza dell’inglese. La mansione prevede l’assistenza ai clienti e il servizio di cibo e bevande, la cura delle pulizie del luogo di lavoro, il rispetto degli elevati standard del servizio. Scadenza il 26 maggio 2023.

ITALIA

CAMERIERE (DOLOMITI)

Rifugio alpino situato a 2300 metri di altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca un/a cameriere/a di sala da inserire nel suo staff per la stagione estiva da giugno a fine settembre. Tra le mansioni principali: gestione sala, gestione ordini e riassetto sala. Si offre un contratto a tempo determinato full time con vitto e alloggio. Scadenza il 31 maggio 2023.

GRECIA

H HOTELS COLLECTION SELEZIONA 6 ADDETTI AL FRONT OFFICE

H Hotels collection, catena alberghiera operativa in Grecia, cerca 6 addetti al front office da inserire nelle proprie strutture. Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione, maturata in hotel 4*e 5*. Scadenza il 31 maggio 2023

CIPRO

FACCHINO D’ALBERGO (BELL ATTENDANT)

A Cipro, Parklane resort & spa, ricerca un facchino d’albergo da inserire nel proprio organico. La figura ricercata dovrà occuparsi di accogliere i clienti, offrire il servizio di deposito bagagli e informare i clienti circa le attività in hotel. Si richiede almeno un anno di esperienza nella stessa mansione in hotel 4*e 5*e la conoscenza della lingua inglese. Scadenza il 30 maggio 2023.

FINLANDIA

20 ADDETTI ALLA RACCOLTA FRAGOLE E MANUTENZIONE DEL TERRENO

L’azienda agricola di fragole Päivärinne ricerca 20 operai addetti alla raccolta delle fragole ed alla manutenzione del terreno, anche senza esperienza e con conoscenza a livello base dell’inglese, da maggio a fine settembre. L’azienda offre stipendio secondo contratto collettivo e possibilità di alloggio. Candidarsi al seguente indirizzo email:

paivarinteenmansikka.kesatyo@gmail.com. Scadenza il 31 maggio 2023.

NORVEGIA

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO ALLA PRODUZIONE)

EURES in collaborazione con l’azienda SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni vacanti per addetto alla produzione, le cui mansioni sono legate all’allevamento, lavorazione del salmone (ivi incluso taglio manuale, imballaggio, preparazione, cernita e simili). E’ auspicabile, ma non necessaria, precedente esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana. Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@salmar.no e cc

eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 16 giugno 2023.

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO LAVORAZIONE DEL GRANCHIO)

EURES in collaborazione con l’azienda Hitramat As, ricerca 70 addetti alla lavorazione del granchio per lavoro stagionale da giugno a novembre 2023. Si offre contratto a tempo pieno (40 ore /settimana). Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a vita@hitramat.no e cc eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 01 maggio 2023.

GERMANIA

EDUCATORI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA DI FRANCOFORTE E DINTORNI – PROGETTO “TI ASPETTIAMO”, 5° EDIZIONE EVENTO A BARI 15 MAGGIO 2023

Il Bistum Limburg, con EURES, EURES TMS e le Università (Aldo Moro di Bari e Suor Orsola Benincasa di Napoli) propone il progetto “Ti aspettiamo -Wir erwarten dich!” per Educatori in Germania. TIPO DI CONTRATTO E RETRIBUZIONE: stipendio come previsto dal servizio pubblico – retribuzione minima, fino al riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa 1 anno), di circa 2730 € lordi mensili per un tempo pieno; dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, retribuzione di circa 2995 € lordi mensili per un tempo pieno (Tredicesima e altri benefit) REQUISITI RICHIESTI: Laurea breve in scienze dell‘ educazione e della formazione (L19); Conoscenza, al momento dell’assunzione, della lingua tedesca almeno a livello B1; Voglia di lavorare in Germania in un contesto interculturale; Motivazione a lavorare in una lingua straniera e a migliorare il tuo tedesco anche “sul campo”. OFFERTA: Un posto di lavoro con prospettive di crescita professionale; Corso di “Tedesco per educatori” (a Francoforte); sostegno nella ricerca di una sistemazione abitativa per il primo periodo; supporto nelle pratiche burocratiche (assicurazione, apertura conto bancario, ecc.). PER CANDIDARSI: inviare il CV e una lettera di motivazione, oltre ad un eventuale attestato delle tue conoscenze linguistiche e al diploma di laurea in formato PDF, per E-mail all’indirizzo: s.gavin@bistumlimburg.de e cc: eurespuglia@regione.puglia.it SCADENZA: entro il 07/05/2023.