offerte lavoro Taranto

Offerte di lavoro a Taranto. Di seguito tutte le oppurtunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con anche le possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Come candidarsi alle Offerte di Lavoro Taranto

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/1vAOyFX1Zets8Dvg8s6f3v91u6RgiyVVm/view

Offerte di lavoro Taranto

Offerte da pubbliche amministrazioni ( art.16 L. 56/87 )

2 (DUE) OPERAI AGRO-FORESTALI

Art. 16 L. 56/87 – Avviso di avviamento numerico mediante selezione per l’assunzione a tempo determinato per massimo 5 mesi di n. 2 (due) operai agro-forestali di 3° liv. con mansioni di “muratore specializzato” presso la Riserva Naturale Statale “Murge Orientali” di Martina Franca (TA). Gli interessati al suddetto avviamento numerico dovranno presentare domanda di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Centro per l’impiego di Martina Franca, cpi.martinafranca@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 08:30 del 28 Marzo 2023 e fino alle ore 11:30 del 01 Aprile 2023.

6 “OPERATORI” DEL RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Avviamento a selezione ex Art. 16 L. 56/87 per l’assunzione a Tempo Indeterminato pieno

di n. 6 “Operatori” del ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, presso la sede del Comando dei VV.F. Puglia sita in Taranto. Gli interessati al suddetto avviamento numerico dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente mediante trasmissione della domanda di partecipazione e della eventuale ed ulteriore documentazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dedicato al Centro per l’Impiego di Taranto: cpi.taranto@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 08:30 del 17 aprile 2023 e fino alle ore 11:30 del 21 aprile 2023.

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO AUTISTA PATENTE C

Azienda operante nel settore ecologico ambientale ricerca n° 1 autista con patente C E’

preferenziale l’esperienza lavorativa pregressa. Taranto (TA)

RISERVATO ISCRitti AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO OPERAT.BONIFICHE INDUSTRIALI

Azienda operante nel settore ecologico ambientale ricerca n° 1 operatore bonifiche

industriali. Costituisce titolo di preferenza l’esperienza lavorativa pregressa. Taranto (TA)

Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – SALDATORE A FUSIONE

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra

le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico

motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo

determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile esperienza pregressa nella

mansione.

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – CARPENTIERE/TUBISTA

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra

le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico

motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo

determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile esperienza pregressa nella

mansione.

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – MECCANICO MOTORISTA

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra

le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico

motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo

determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile esperienza pregressa nella

mansione.

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra

le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico

motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo

determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile esperienza pregressa nella

mansione.

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – PONTEGGIATORE

Azienda con attività di costruzione e montaggio di carpenteria metallica ricerca 1 unità fra

le seguenti figure professionali: carpentiere/tubista; saldatore a fusione; meccanico

motorista; elettricista manutentore impianti; ponteggiatore. Tipologia contrattuale: tempo

determinato e pieno della durata di 7 mesi. E’ preferibile esperienza pregressa nella

mansione.

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – CAMERIERE SALA/RISTORANTE

Attività alberghiera con centro benessere ristorazione e bar ricerca n° 1 unità fra le figure

professionali di cameriere/a di sala e cameriere/a di ristorante

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

IMPIEGATO/A D’ORDINE RIF. 90

Il/la candidato/a si occuperà della gestione appuntamenti per telefono, clienti in arrivo in

officina, fatture in uscita e pagamenti. Martina Franca (TA)

2 ADDETTI ALLA CONTABILITA’

Azienda attiva nel settore della meccanica agricola con sede in Manduria (Ta) ricerca n. 2

addetti alla contabilità. Le figure ricercate si occuperanno della registrazione degli eventi di

ciclo attivo e passivo nel sistema della contabilità generale. Si richiedono buone capacità di

organizzazione, pianificazione del lavoro, motivazione, precisione, capacità di lavoro in

gruppo, buone doti comunicative e relazionali. Richiesta esperienza nella mansione,

conoscenza del pacchetto office. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

ADDETTO/A ALLA TERMOADESIVATRICE o INFUSTATRICE Rif. 32/2023

L’azienda ricerca personale alla prima esperienza o qualificato con la mansione di addetta/o alla adesivatrice dei capi. Martina Franca (TA)

MACCHINISTA SARTA Rif. 33/2023

L’azienda ricerca personale alla prima esperienza o qualificato per lo sviluppo delle mansioni di cucitura (Tasche, paramonture, davanti, colli, maniche e preparazione generale). Martina Franca (TA)

ADDETTO/A ALLO STIRO INTERMEDIO Rif. 31/2023

L’azienda ricerca personale alla prima esperienza o qualificato con la mansione di addetta

allo stiro intermedio (NON FINALE) di capispalla pesanti. Martina Franca (TA)

MACELLAIO RIF.88

La risorsa della preparazione della carne per il banco espositivo, utilizzo dell’affettatrice e

mannaia, buona dialettica per servizio alla clientela, pulizia ordine e serietà. Martina Franca (TA)

ADDETTO AL NOLEGGIO BICI RIF. 74

La risorsa si occuperà dell’accoglienza clienti, accettazione, consegna e spiegazione dinamica noleggio, rientro con verifica della bici, lavaggio e pulizia della stessa, eventuale

ricarica batterie. Inoltre si occuperà della consegna tramite furgone azienda delle bici presso strutture ricettive. Locorotondo

MANUTENTORE DEL VERDE E DI STRUTTURA

Si ricercano 15 operatori che si occupino della manutenzione delle piscine, del verde e degli impianti in genere per strutture ricettive site a Taranto e provincia. Taranto (TA)

ADDETTO ALLE VENDITE SETTORE ALIMENTARE

Addetto alla vendita in sala e servizio ai tavoli per la consumazione d’asporto; utilizzo del registratore di cassa e dell’affettatrice e vari altri strumenti. Taranto (TA)

3 COMMESSI DI VENDITA

Azienda attiva nel settore caseario con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna – Manduria

(Ta) cerca n. 3 commessi di vendita per la stagione estiva. Le risorse verranno impiegate

nell’attività di vendita di latticini, formaggi, salumi e pane. Si richiede conoscenza nell’uso di bilancia, affettatrice e utilizzo del registratore di cassa, orientamento alla clientela, buone capacità organizzative, empatia. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 COMMESSI DI VENDITA

Azienda attiva nel settore caseario sita in Manduria (Ta) cerca n. 2 commessi di vendita per la stagione estiva. Le risorse verranno impiegate nell’attività di vendita di latticini, formaggi, salumi e pane. Si richiede conoscenza nell’uso di bilancia, affettatrice e utilizzo del registratore di cassa, orientamento alla clientela, buone capacità organizzative, empatia. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

LOCAL PROMOTER / AGENTE DI VENDITA

Per azienda che opera nel settore delle Telecomunicazioni, con sede a Grottaglie (Ta), si ricerca un “Local Promoter”. Tale figura si occuperà della gestione, sviluppo e potenziamento del portafoglio clienti dell’azienda dedicandosi alla promozione e alla vendita di beni e servizi. Le principali mansioni sono: gestione e potenziamento del pacchetto clienti assegnato dall’azienda; ricerca di nuovi clienti; presentazione, promozione e vendita dei nuovi e più innovativi beni e servizi dell’azienda; gestione degli ordini; consulenza tecnica sui beni e servizi oggetto dell’attività. La figura ricercata deve possedere intraprendenza, spiccate doti comunicative e relazionali, entusiasmo, determinazione nel perseguimento di obiettivi personali e aziendali. Si richiede, inoltre, flessibilità e disponibilità della propria auto. Contratto di lavoro: autonomo con partita IVA. Grottaglie (TA)

ADDETTO ALLE VENDITE

Azienda di Ginosa Marina ricerca 2 addetti alle vendite. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato della durata di 1 anno con orario di lavoro part-time di 20 ore settimanali. Si

richiede esperienza nella mansione di almeno 4 mesi, diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente B, disponibilità a trasferte sul territorio provinciale. Ginosa (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

MASTRO EDILE RIF. 43/2023

La risorsa ricercata deve fare Intermediario fra l’architetto e l’operaio, il capomastro è quello che deve ricevere dall’architetto gli ordini e ne deve curare l’esecuzione soprintendendo alla fabbrica, avendo sotto di sé le maestranze e approntando i mezzi d’opera. Martina Franca (TA)

MANOVALE EDILE RIF. 42/2023

L’ Operaio edile assiste il muratore nella costruzione o ristrutturazione di opere edili; deve caricare e scaricare i materiali necessari all’allestimento del cantiere edile; deve rimuovere le strutture pre-esistenti demolite e affiancare manualmente la macchina movimento terra nello scavo di fondazione e di trincea. Deve operare nel settore delle costruzioni edili all’interno dei cantieri . La sua attività è coordinata dal caposquadra, ed è di supporto al muratore. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA MANOVALE EDILE RIF. 41/2023

L’apprendista manovale edile deve eseguire e apprendere lavori non qualificati nel settore

edilizio, assistendo e aiutando i muratori esperti nella costruzione, manutenzione e restauro di edifici, abitazioni, opere pubbliche (strade, acquedotti, rete fognaria ecc.). Martina Franca (TA)

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE RIF. 91

La risorsa deve eseguire riparazioni minori agli impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idraulici, elettrici e di verniciatura, secondo la necessità. Attuare le misure di manutenzione preventiva. Mantenere l’inventario delle attrezzature e delle forniture per le riparazioni. Martina Franca (TA)

PAVIMENTISTA INTONACHISTA RIF. 89

Il pavimentista, o pavimentatore si occuperà della posa di pavimenti e rivestimenti di vari

materiali (PVC, piastrelle, cemento, legno, pietra, moquette) e del loro rifacimento. Martina Franca (TA)

MANOVALE EDILE RIF. 84

Il manovale si occuperà del carico e dello scarico del materiale che arriva in cantiere e si

occupa della manutenzione del cantiere. Deve Preparare i materiali necessari al muratore

per la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati. Martina Franca (TA)

DECORATORI E STUCCATORI EDILI APPRENDISTA RIF. 77

La risorsa deve saper eseguire la posa in opera di stucchi o altre componenti decorative,

pitturare pareti, impianti, edifici, ponti ed altri manufatti edili ed eseguire lavori di finiture.

Martina Franca (TA)

CARPENTIERE EDILE RIF. 78

La risorsa con la mansione di Carpentiere Edile deve essere capace di eseguire lavori di

disegno. Martina Franca (TA)

PIASTRELLISTA

Per azienda operante nel settore edile si ricercano 2 piastrellisti con esperienza nella

mansione di almeno 2 anni che sappiano utilizzare tutti i macchinari e le attrezzature in

dotazione all’attività. Taranto (TA)

INTONACHISTA

Per azienda operante nel settore edile si ricercano 2 intonachisti con esperienza nella

mansione di almeno 2 anni che sappiano utilizzare tutti i macchinari e le attrezzature in

dotazione all’attività. Taranto (TA)

2 MONTATORI MECCANICI

Azienda attiva nel settore della meccanizzazione agricola cerca n. 2 meccanici addetti al

montaggio/assemblaggio di macchine e attrezzature destinate all’agricoltura. Requisiti

richiesti: conoscenza base di componentistica meccanica, capacità di rilevamento dei

problemi legati al montaggio, capacità di utilizzo dei principali attrezzi (pinze, cacciaviti,

avvitatori), forte orientamento alla precisione ed alla qualità, capacità di organizzazione

del lavoro, attitudine a lavorare in team, buona capacità comunicative Preferibile

esperienza nella mansione. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

MECCANICI

Si ricerca per autofficina con sede in Monteiasi, una persona addetta alle mansioni di

Meccanico e riparatore di mezzi pesanti. La risorsa si occuperà di diagnostica, riparazione e

manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi (tra i quali mezzi commerciali e

mezzi pesanti), lavorando sulle componenti meccaniche ed elettriche. Monteiasi (TA)

MECCANICO CON ESPERIENZA

Si ricerca per autofficina con sede in Grottaglie, una persona addetta alle mansioni di

meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore. Per la qualifica di meccanico/autoriparatore, il personale si occuperà di: manutenzione dei veicoli a motore;

identificazione e rimozione delle cause di malfunzionamento; riparazione dei guasti; sostituzione dei componenti danneggiati dei motori, dei loro sistemi di alimentazione e di

raffreddamento, degli apparati di trasmissione e di guida di veicoli a motore terrestri e di

motocicli. E’ richiesta esperienza pregressa e disponibilità ad effettuare orario spezzato.

Grottaglie (TA)

OPERAIO EDILE CON MANSIONE DI MANOVALE

Azienda di Laterza ricerca 1 operaio edile con mansione di manovale. E’ richiesta esperienza minima di 1 anno nella mansione, patente B, età compresa tra i 25 e 40 anni,

disponibilità a trasferte in ambito provinciale e regionale. Si offre contratto di lavoro a

tempo pieno e determinato di 8 mesi per 40 ore settimanali 5 giorni a settimana. Laterza

(TA)

MURATORE

Si ricercano 2 muratori per azienda operante nel settore edile per un cantiere sito a Roma,

che abbia conoscenze tecniche relative all’utilizzo di strumenti per lo svolgimento del lavoro quale martello pneumatico, taglio piastrelle, sega e tutte le altre attrezzature per svolgere il lavoro richiesto. Roma (RM).

PIASTRELLISTA

Si ricerca Piastrellista per azienda operante nel settore edile per un cantiere sito a Roma,

che abbia conoscenze tecniche relative all’utilizzo di strumenti per lo svolgimento del lavoro quale martello pneumatico, taglio piastrelle, sega e tutte le altre attrezzature per svolgere il lavoro richiesto. Roma (RM).

POSATORE CAPPOTTO TERMICO

Si ricerca un parquettista per azienda operante nel settore edile per un cantiere sito a Roma, che svolga attività di posa del cappotto termico presso edifici pubblici e privati, al fine di isolare termicamente un immobile. Roma (RM).

CARPENTIERE TUBISTA

Si ricercano 40 operai qualificati per svolgere la mansione di carpentiere tubista con

conoscenze tecniche relative a: – Caratteristiche tecniche dei materiali metallici – Elementi

di metallurgia – Strumenti e utensili per installazioni meccaniche – Tecniche di montaggio di

parti metalliche. Taranto (TA).

ELETTRICISTA

Si ricercano 20 operai qualificati per svolgere la mansione di elettricista con conoscenze

tecniche relative a : – Elettrotecnica; – Capacità di lettura di schemi elettrici e disegni dei

circuiti; – Competenza nella realizzazione, installazione e manutenzione di impianti

elettrici; – Competenza nel montaggio e cablaggio di quadri elettrici civili e industriali.

Taranto (TA).

INTONACHISTA

Realizzazione opere di finitura e decorazione delle superfici interne ed esterne degli edifici

in genere. Applicazione di intonaci sui paramenti murari con diversi materiali, realizzando

effetti di finitura delle superfici ed elementi anche a carattere decorativo (rasature, spatolati, cornicioni, ornati, riquadrature, finte pietre e decori in gesso o altri agglomerati),

in opera o in laboratorio, sulla base di disegni tecnico-artistici e delle indicazioni

progettuali e della committenza. Intervento anche nel recupero e consolidamento degli

intonaci e degli altri elementi di finitura esistenti. Taranto (TA).

MANOVALE EDILE TIROCINANTE

Caricare e scaricare i materiali e le attrezzature dai mezzi dell’impresa edile (furgoni,

camion ecc). – Preparare e rendere agibile il luogo di lavoro, il cantiere, montando le

impalcature, ripulendo macerie e detriti, scavando le fosse, compattando il terreno. –

Gestire, spostare e organizzare le attrezzature (betoniere, pompe ecc.) e i materiali (sacchi

di cemento, rena, mattoni) all’interno del cantiere. – Condurre mezzi meccanici. – Preparare

le attrezzature e gli strumenti da usare e metterli a posto alla fine della giornata di lavoro

(lavaggio, pulizia, sistemazione negli apposti spazi). – Preparare i materiali da costruzione

come il cemento e la calce, utilizzando strumenti come betoniere, secchi e cazzuole. –

Portare i materiali e le attrezzature ai muratori, utilizzando carriole, argani, carrucole. –

Aiutare il muratore in piccoli lavori come la stesura del cemento, la demolizione di pareti e

rimozione di intonaco e mattonelle, con mazze, picconi, scalpelli. Taranto (TA).

MANOVALE EDILE

Si ricercano 5 manovali edili che si occupino di lavori di pitturazione interne ed esterne, per

azienda operante nel settore edilizia-industria. Taranto (TA).

Pulizie e Servizi alla persona

ADDETTO ALLE PULIZIE AI PIANI/TUTTOFARE

Operatore nella pulizia delle cucine, della sala e delle stanze ai piani per struttura ricettiva.

Taranto (TA)

CUOCO ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI CARNI ALLA GRIGLIA

Azienda con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n.1 cuoco

addetto alla preparazione di carne alla griglia per la stagione estiva. E’ richiesta conoscenza

dei tagli di carne , della loro preparazione e cottura, del confezionamento e della corretta

conservazione secondo le norme igienico sanitarie, buone capacità organizzative, orientamento al cliente e al lavoro in team, rapidità. Si offre contratto di lavoro full time a

tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

ADDETTI AL BANCO/FRIGGITORIA

Attività con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna ricerca n. 2 addetti al banco per la

stagione estiva. Le risorse dovranno occuparsi della preparazione di insalate, allestimento

di piatti a base di carne e dell’utilizzo della friggitrice. Si richiede predisposizione al lavoro

di gruppo, pazienza, attenzione e cura dei dettagli, orientamento alla clientela. Si offre

contratto di lavoro full time a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di

riferimento. Manduria (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE

Azienda operante nel settore caseario con sede di lavoro in Manduria (Ta) ricerca n. 1

addetto alle pulizie per la stagione estiva. La risorsa verrà impiegata nelle attività di pulizia

della struttura, mantenimento delle condizioni di igiene, decoro degli ambienti e riordino

degli stessi. Si richiede discrezione, precisione e affidabilità, capacità organizzativa e di

lavoro in team. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. Retribuzione

come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE

Attività con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1 addetto alle

pulizie per la stagione estiva. La risorsa verrà impiegata nelle attività di pulizia della

struttura, mantenimento delle condizioni di igiene, decoro degli ambienti e riordino degli

stessi. Si richiede discrezione, precisione e affidabilità, capacità organizzativa e di lavoro in

team. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Manduria (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE SALA

Si ricercano 3 addetti alle pulizie sala per panificio con gastronomia. La risorsa deve

svolgere operazioni comuni e di pulizia e riordino degli spazi di lavoro. Taranto (TA).

Ristorazione e Turismo

MACELLAIO / GRIGLIATORE RIF.79

La risorsa dovrà occuparsi di disossare, porzionare, grigliare, deve saper usare la mannaia,

vari coltelli, sega ossa, tritacarne e affettacarne. Locortondo (BA)

AIUTO CUOCO RIF. 45/2023

L’Aiuto cuoco ricercato sarà una figura esecutiva che garantisce il supporto al cuoco

durante le fasi di preparazione dei piatti. Le sue attività sarà quella della preparare degli

alimenti, la cura, la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco,

pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti

semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, cella

frigorifera. Martina Franca (TA)

BANCONISTA DI GASTRONOMIA/CASSIERE RIF. 46/2023

La/il candidata/o si occuperà del banco della gastronomia, deve controllare che non

manchi la merce, deve gestire gli ordini, servire i clienti, preparare la vetrina del banco.

Deve saper usare l’affettatrice, deve consigliare i clienti e si deve occupare della

preparazione di piatti da vendere al banco, nonchè della sistemazione del banco e gestione

della cassa. Martina Franca (TA)

LAVAPIATTI RIF.87

La risorsa si occuperà del riordino della cucina deve ripulire i piatti dagli avanzi. – Lavare

direttamente a mano i piatti, bicchieri, pentole, posate o metterli nelle lavastoviglie, per

poi risistemarli. Martina Franca (TA)

CAMERIERI RIF.86

La risorsa si occuperà della sistemazione della sala, servizio al tavolo ordinazioni e pulizia

della sala. Si richiede ordine, pulizia e serietà. Martina Franca (TA)

BARMAN RIF.85

La risorsa si occuperà del servizio Bar nella preparazione di caffè amari e cocktail. Si

richiede ordine, pulizia e serenità. Martina Franca (TA)

ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI APERITIVI E TAGLIERI RIF. 73

Organizzazione della cucina. Preparazione delle linee giornaliere, pulizia dei piani di lavoro,

affettatrice e piastra. Alberobello (BA)

CAMERIERE/A RIF. 80

La risorsa dovrà occuparsi del servizio presso una braceria-macelleria nel periodo estivo dal

01/06/2023 al 30/08/2023. Locorotondo (BA)

CAMERIERE/A DI SALA RIF.81

La risorsa si occuperà della preparazione della sala, servizio e accoglienza del cliente.

Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO/A RIF. 82

La risorsa si occuperà della preparazione di antipasti sia caldi che freddi e all’impiantamento. Martina Franca (TA)

BANCONISTA BARMAN RIF.83

La risorsa si dovrà occupare dell’accoglienza clienti preparazione di cornetti e aperitivi.

Servizio al banco con caffetteria, sistemazione del banco e pulizia dello stesso. Martina

Franca (TA)

AIUTO CUOCO

Aiuto cuoco con esperienza per braceria. Fragagnano (TA)

AIUTANTE CUOCO

Operatore addetto alla cucina nella preparazione delle basi sotto le direttive del cuoco,

sistemazione, conservazione e pulizia degli alimenti, sistemazione delle celle frigo e delle

stoviglie. Taranto (TA)

CAMERIERI DI SALA

Si ricercano camerieri di sala che si occupino di predisporre la sala ristorante per il servizio,

accogliere i clienti, servire ai commensali cibi e bevande, gestire la clientela e il servizio in

genere, riassettare l’area operativa. Taranto (TA)

CUOCO

Si ricercano 10 cuochi che si occupino di operare in cucina, della sistemazione celle e della

preparazione di piatti per strutture ricettive ubicate a Taranto e provincia. Taranto (TA)

GARZONE DI CUCINA

Addetto alla pulizia del laboratorio di produzione e svolgimento di mansioni semplici e

comuni. Taranto (TA)

2 BANCONISTI/E DI GELATERIA

Bar-Gelateria sito in Torre Colimena (TA) cerca 2 banconisti addetti alla gelateria da

assumere full time durante la stagione estiva (maggio – settembre). La figura dovrà

occuparsi di servire gelati al cliente. Non è richiesta esperienza nella mansione. Si

richiedono buone doti manuali, orientamento al cliente, cortesia. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 AIUTO PIZZAIOLO

Bar-Pizzeria sito in Torre Colimena (TA) cerca 2 aiuto pizzaiolo per la stagione estiva

(maggio – settembre) da assumere full time . La figura dovrà occuparsi delle attività in

supporto al pizzaiolo, del condimento di pizze con basi già predisposte , della loro cottura

in forno, del mantenimento delle condizioni di pulizia della postazione. Non è richiesta

esperienza nella mansione. Si richiede capacità di organizzazione, predisposizione al lavoro

in team, creatività. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

6 ADDETTI/E AL SERVIZIO AI TAVOLI

Bar-Pizzeria sito in Torre Colimena (TA) cerca 6 addetti/e al servizio ai tavoli da assumere

full time per la stagione estiva (maggio – settembre). La figura dovrà occuparsi delle

ordinazioni, del servizio al tavolo e di mantenere pulito e in ordine il luogo di lavoro. Non è

indispensabile l’esperienza pregressa nella mansione. Si richiede orientamento al cliente,

capacità di lavoro in team e di organizzazione nella mansione. Retribuzione come da CCNL

di riferimento. Manduria (TA)

2 AIUTO BARISTA

Bar-Pizzeria-Gelateria sito in Torre Colimena – Manduria (TA) cerca 2 aiuto baristi da

assumere full time per la stagione estiva (maggio – settembre). La figura dovrà occuparsi

della caffetteria, delle attività di supporto al barman nella preparazione dei cocktail, della

pulizia della postazione bar, delle attrezzature e delle macchine. Non è richiesta esperienza

pregressa nella mansione. Retribuzione coma da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUOCO IN BRACERIA

Ristorante specializzato nella cucina della carne con sede a Fragagnano (TA) cerca n. 1

aiuto cuoco per la stagione estiva. La risorsa verrà impiegata nelle attività di assistenza e

supporto al cuoco nella preparazione e presentazione di piatti prevalentemente a base di

carne. E’ richiesta buona conoscenza nell’utilizzo dell’attrezzatura e delle macchine

necessarie alla preparazione e al taglio della carne. Si richiede predisposizione al lavoro di

gruppo, pazienza, attenzione e cura dei dettagli. E’ richiesta esperienza nella mansione. Si

offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di inserimento a

tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Fragagnano (TA)

AIUTO PANETTIERE

Si ricerca un aiuto panettiere in grado di supportare la produzione dei prodotti da forno e

panificati. La risorsa deve avere conoscenze ed esperienza pregressa nell’utilizzo degli

strumenti presenti nei laboratori, quali impastatori, forno, affettatrici e vari. Taranto (TA)

CUOCO

Si ricerca un cuoco che abbia maturato esperienza di almeno 2 anni nel settore per pizzeria

sita a Massafra (TA). La risorsa dovrà occuparsi di cucinare le pietanze, Controllare le

preparazioni, Curare la presentazione e la guarnizione dei piatti, Gestire gli approvvigionamenti e gli ordini alimentari, Controllare la qualità degli ingredienti e la loro

conservazione, Utilizzare e pulire i macchinari e le attrezzature in cucina, Organizzare e

supervisionare il lavoro del personale di cucina. Massafra (TA)

N. 2 BARISTI

Per bar caffetteria con sede a Pulsano (Ta) ricerchiamo 2 figure professionali da assumere

come baristi e che si occuperanno della preparazione e somministrazione di bevande,

snack, prodotti di caffetteria. Dovrà, inoltre, servire la clientela al banco e svolgere la

pulizia delle attrezzature proprie del bar. Pulsano (TA)

BARISTA

Bar/caffetteria con sede a Mottola (TA), ricerca 3 baristi con comprovata esperienza nel

settore. Si richiede una buona conoscenza degli strumenti di lavoro come macchina del

caffè ed affettatrice. Mottola (TA)

AIUTO CUOCO

Si ricerca 1 aiuto cuoco con almeno 6 mesi di esperienza per pizzeria. La risorsa ricercata

deve Preparare gli ingredienti necessari per i piatti, Cucinare le pietanze secondo le

indicazioni del cuoco, Pulire e tenere in ordine utensili e stoviglie, Gestire dispense.

Massafra (TA)

CAMERIERE DI SALA

Si ricercano 2 camerieri di sala per pizzeria sita a Massafra. La risorsa si occupa di

accogliere i clienti, li fa accomodare, illustra il menù e prende le ordinazioni. Dopo aver

preso le ordinazioni, è incaricato di comunicarle in cucina e di servire i piatti ai tavoli una

volta pronti, accompagnati dalle bevande richieste. Massafra (TA)

BAR MAN

Accoglienza della clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande

semplici o composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi,

occuparsi di servire la clientela al banco o al tavolo, procedere all’incasso. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO

Preparare gli ingredienti necessari per i piatti. – Lavare e affettare le verdure e la frutta. –

Cucinare le pietanze secondo le indicazioni del cuoco. – Pulire e tenere in ordine utensili e

stoviglie. – Gestire dispense e celle frigorifere. Taranto (TA)

CUOCO

Preparare e cucinare i piatti, dagli antipasti al dolce – curandone gusto e sapore ma anche

l’aspetto estetico; ordinare le materie prime, scegliere i fornitori e gestire

approvvigionamenti e scorte di prodotti di qualità. Determinare il prezzo dei piatti e il

costo della relativa preparazione. Essere responsabile della cura e dell’igiene della cucina e

coordinare il personale ausiliario. Taranto (TA)

ADDETTO SPIAGGIA

Pulire i camminamenti e le parti comuni delle strutture. Compattare e lisciare la spiaggia.

Rastrellare i detriti (alghe, rifiuti) Utilizzare gli strumenti per la pulizia della spiaggia (anche

di tipo meccanico) smaltire i rifiuti. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO

Preparazione di tutti gli ingredienti necessari per realizzare i piatti del menù: pesare i

prodotti, affettare verdure ed altri alimenti sono solo alcuni dei suoi compiti principali; –

Preparazione di piatti meno complessi, che non richiedono la supervisione del cuoco; –

Pulizia degli utensili da cucina e della strumentazione necessaria per la preparazione delle

pietanze; – Mantenere in ordine gli ambienti di lavoro; – Rifornire l’approvvigionamento

degli alimenti secondo le disposizioni del cuoco ed in funzione di quello che prevede il

menù; – Sostituzione del cuoco, laddove ci sia un’emergenza, nella preparazione di piatti

più semplici. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO

Ristorante sito in Manduria cerca n. 1 aiuto cuoco per la stagione primavera – estate 2023.

La risorsa verrà impiegata nelle attività di assistenza e supporto al cuoco nelle fasi della

preparazione, presentazione e decorazione dei piatti, del confezionamento e della corretta

conservazione degli alimenti secondo le norme igienico sanitarie. Si richiede serietà e

affidabilità, capacità nell’utilizzo delle attrezzature di cucina, pazienza, spirito di

collaborazione, precisione. Necessaria esperienza pregressa nella mansione. Preferibile la

conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto full time tempo determinato 6 mesi.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA).

CAMERIERI/E

Ristorante sito in Manduria (Ta) cerca n. 2 CAMERIERI per la stagione primavera – estate

2023 (aprile – settembre). Le figure professionali richieste si occuperanno dell’accoglienza

dei clienti, della gestione delle ordinazioni, della presentazione del menù , del servizio ai

tavoli e del successivo sbarazzo, del riassetto della sala. Esperienza preferibile. L’azienda è

disponibile a valutare candidati anche alla prima esperienza con formazione in loco.

Preferibile la conoscenza della lingua inglese. Si richiede serietà e affidabilità, propensione

al lavoro di gruppo, buone doti comunicative e relazionali, orientamento alla clientela. Si

offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, full time. Retribuzione come da CCNL di

riferimento. Manduria (TA).

LAVAPIATTI

Ristorante sito in Manduria (Ta) cerca n. 1 lavapiatti per la stagione primavera – estate

2023 (aprile – settembre). La figura dovrà dare supporto in cucina, a cuochi e camerieri,

lavando le stoviglie, il pentolame, mantenendo pulite le attrezzature e gli ambienti di

lavoro. Richieste buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità

nell’esecuzione della mansione. Non è richiesta esperienza. Si offre contratto a tempo

determinato di 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 BARISTI

Azienda attiva nel settore della ristorazione e dei servizi balneari, con sede operativa in San

Pietro in Bevagna, ricerca n. 2 baristi. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza della

clientela, della preparazione e servizio di caffè, cappuccini, bevande, della gestione della

cassa, dell’apertura e chiusura dei locali. Richieste buone capacità comunicative e

relazionali, orientamento alla clientela. Preferibile esperienza nella mansione e conoscenza

della lingua inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato, part-time misto.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA).

CAMERIERE DI RISTORANTE/COMMIS DI SALA

Azienda attiva nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 3 – camerieri di sala da inserire nel proprio staff. Le risorse

dovranno occuparsi della predisposizione della sala e della corretta pulizia degli ambienti

lavorativi, dell’accoglienza dei clienti, della presentazione del menù, della gestione degli

ordini e della loro comunicazione alla cucina, del servizio ai tavoli, delle operazioni di

sbarazzo e riassetto della sala. Si richiede esperienza nella mansione, orientamento alla

clientela, buone capacità relazionali e organizzative, predisposizione al lavoro di gruppo. Si

offre contratto di lavoro full time a tempo determinato 4 mesi. Retribuzione come da CCNL

di riferimento. Maruggio (TA).

CHEF GARDE-MANGER

Attività operante nel campo della ristorazione, specializzata nella cucina marinara, ricerca

n. 1 – Chef garde-manger da inserire nel proprio staff. Sede di lavoro Campomarino di

Maruggio (TA). La risorsa si occuperà del controllo delle materie prime, della preparazione

di antipasti, della presentazione e decorazione di piatti e vassoi, della corretta

conservazione degli alimenti, della cura e igiene dei luoghi, dei macchinari e delle

attrezzature. Richiesta esperienza nella mansione, creatività, buone capacità relazionali e

organizzative, predisposizione al lavoro di gruppo, orientamento alla clientela. Si offre

contratto di lavoro Full-Time a tempo determinato 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di

riferimento. Maruggio (TA).

CUOCO

Si ricerca un cuoco che abbia maturato esperienza di almeno 2 anni nel settore per pizzeria

sita a Massafra (TA). La risorsa dovrà occuparsi di cucinare le pietanze, Controllare le

preparazioni, Curare la presentazione e la guarnizione dei piatti, Gestire gli

approvvigionamenti e gli ordini alimentari, Controllare la qualità degli ingredienti e la loro

conservazione, Utilizzare e pulire i macchinari e le attrezzature in cucina, Organizzare e

supervisionare il lavoro del personale di cucina. Massafra (TA)

AIUTO CUOCO

Si ricerca 1 aiuto cuoco con almeno 6 mesi di esperienza per pizzeria. La risorsa ricercata

deve Preparare gli ingredienti necessari per i piatti, Cucinare le pietanze secondo le

indicazioni del cuoco, Pulire e tenere in ordine utensili e stoviglie, Gestire dispense.

Massafra (TA)

CAMERIERE DI SALA

Si ricercano 2 camerieri di sala per pizzeria sita a Massafra. La risorsa si occupa di

accogliere i clienti, li fa accomodare, illustra il menù e prende le ordinazioni. Dopo aver

preso le ordinazioni, è incaricato di comunicarle in cucina e di servire i piatti ai tavoli una

volta pronti, accompagnati dalle bevande richieste. Massafra (TA)

BANCONISTA DI BAR RIF. 61/2023

Bar di Martina Franca ricerca una figura che sappia accogliere la clientela del bar,

preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail), che sappia

contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi. Si occuperà di servire la clientela al

banco o al tavolo e procedere all’incasso. Deve inoltre svolgere la pulizia delle attrezzature

proprie del bar e deve occuparsi del rifornimento e della gestione degli stock (bibite,

alimenti, etc.). Martina Franca (TA)

Agricoltura e agroalimentare

VACCARO MUNGITORE RIF. 75

La risorsa si occuperà della mungitura e della cura del bestiame. Martina Franca (TA)

ADDETTO AL BESTIAME RIF. 76

La risorsa si occuperà della pulizia e cura del bestiame. Martina Franca (TA)

10 BRACCIANTI AGRICOLI

Azienda operante nel settore agricolo ricerca 10 braccianti da inserire nel proprio organico.

La figura professionale si occuperà delle attività di lavorazione e pulizia dei terreni

destinati alla coltivazione di uva e olive, delle operazioni di potatura e raccolta dei frutti. Si

offre un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Richiesta una esperienza di

cinque anni nella mansione. Manduria (TA)

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

TI INTERESSA VIVERE E LAVORARE IN GERMANIA? Registrati all’evento del 04.04.2023: https://europeanjobdays.eu/en/event/make-it-germany-2023. L’evento si svolge sulla piattaforma degli European Online Job Days (EOJD), piattaforma che permette l’incontro virtuale tra datori di lavoro e cercatori di lavoro.

1. Consultare l’agenda e seguire gli interventi che più ti interessano:

https://bit.ly/3JC2ale

2. Registrarsi come cercatore di lavoro e candidarsi alle posizioni, se in possesso dei

requisiti richiesti.

TI INTERESSA VIVERE E LAVORARE IN IRLANDA? NEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DELLE CARNI?

L’Irlanda è uno dei maggiori paesi produttori nel settore. Scopri I datori di lavoro presenti, le loro offerte di lavoro, Anche se l’evento è già concluso, potrai visitare gli stand dei datori di lavoro presenti (principalmente industria agro alimentare-lavorazione delle carni) e candidarti https://europeanjobdays.eu/en/event/meat-industry-recruitment-ireland

BELGIO

Il CHU UCL (Centro ospedaliero universitario), è una clinica ospedaliera di Namur (Belgio) che offre un servizio medico di riferimento a livello nazionale ed europeo, inquadrata in un alto livello di specializzazione e di un servizio fornito dai migliori professionisti del settore.

Insieme con Eures, è alla ricerca dei seguenti profili:

– Tecnico radiologo

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 5

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time, 38h settimanali

RETRIBUZIONE: tra 3122 e 4932 euro lordi

POSIZIONE: Il candidato si occuperà di svolgere esami di radiologia ai fini diagnostici/terapeutici sotto la supervisione dei medici radiologi. Costituiscono requisiti indispensabili il titolo di Tecnico radiologo e la conoscenza della lingua francese con livello B2. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in lingua francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be et cc eurespuglia@regione.puglia.it ENTRO IL 30/04/2023 Testo completo offerta: https://bit.ly/40b5WJv

– Infermiere di sala operatoria

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 3

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, orario da definire: 75% (28h30

settimanali), 80% (30h24 settimanali) o 100% (38h settimanali)

RETRIBUZIONE: tra 3300 e 5200 euro

POSIZIONE: Il candidato si occuperà di assistere e sorvegliare il paziente nella fase pre-

operatoria, compresa la sala di rianimazione e di affiancare il chirurgo nell’anestesia e nella fase operatoria. Costituiscono requisiti indispensabili la Laurea e la conoscenza della lingua francese con livello B2. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in lingua francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be et cc eurespuglia@regione.puglia.it ENTRO IL

30/04/2023. Testo completo offerta: https://bit.ly/3nb0jMF

– Infermiere di primo soccorso

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 3

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, orario da definire: 75% (28h30

settimanali), 80% (30h24 settimanali) o 100% (38h settimanali)

RETRIBUZIONE: tra 3300 e 5200 euro

POSIZIONE: Il candidato si occuperà di assistere i pazienti nei casi di emergenza, analizzare i loro bisogni e lamentele, valutare la gravità della condizione fisica e somministrare trattamenti d’urgenza. Costituiscono requisiti indispensabili la Laurea e la conoscenza della lingua francese con livello B2. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in lingua francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be et cc eurespuglia@regione.puglia.it ENTRO IL 30/04/2023 Testo competo offerta: https://bit.ly/3lA0ukb

CROAZIA

HOTEL LE MERIDIEN RICERCA CHEF DE PARTIE

A Spalato, in Croazia, hotel Le Méridien Lav ricerca due Chef de partie con almeno 3 anni di

esperienza nella cucina à la carte. E’ richiesta inoltre la conoscenza dell’inglese di livello intermedio. Scadenza il 31 marzo 2023.

SPAGNA

TRADUTTORI (DIVERSE LINGUE)

La Promineo Studios, azienda dedita allo sviluppo di giochi multipiattaforma ambientati in

coloratissimi mondi popolati da storie dinamiche e coinvolgenti personaggi, con sede nelle Isole Canarie, intende ampliare il proprio team di produzione reclutando traduttori per la creazione di testi per alcuni dei propri giochi. Offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio ricompreso tra i 18.000 e 20.000€ lordi. Per candidarsi inviare il proprio CV in lingua inglese accompagnato da una lettera motivazionale a info@promineostudios.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it Consulta tutte le offerte di lavoro online su

LA CATENA IKOS RESORT SELEZIONE DIVERSE FIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA

Ikos resort, famosa catena alberghiera con strutture in Andalusia e Maiorca, selezione figure da assumere nei propri hotels per la stagione estiva.

In particolare si cercano:

– 20 Addetti alla cucina

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza dell’inglese. La mansione prevede la preparazione di pasti sotto le indicazioni dello chef, il controllo della freschezza degli alimenti, assicurare la pulizia della cucina, dare assistenza nelle aree preposte alla colazione, pranzo e cena. Scadenza il 26 maggio 2023.

– 20 Addetti food and beverage

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza

dell’inglese. La mansione prevede l’assistenza ai clienti e il servizio di cibo e bevande, la cura della pulizie del luogo di lavoro, il rispetto degli elevati standard del servizio. Scadenza il 26 maggio 2023.

ITALIA

CAMERIERE (DOLOMITI)

Rifugio alpino situato a 2300 metri di altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca un/a cameriere/a di sala da inserire nel suo staff per la stagione estiva da giugno a fine settembre. Tra le mansioni principali: gestione sala, gestione ordini e riassetto sala. Si offre un contratto a tempo determinato full time con vitto e alloggio. Scadenza il 31 maggio 2023.

GRECIA

H HOTELS COLLECTION SELEZIONA 6 ADDETTI AL FRONT OFFICE

H Hotels collection, catena alberghiera operativa in Grecia, cerca 6 addetti al front office da

inserire nelle proprie strutture. Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione,

maturata in hotel 4*e 5*. Scadenza il 31 maggio 2023

CIPRO

FACCHINO D’ALBERGO (BELL ATTENDANT)

A Cipro, Parklane resort & spa, ricerca un facchino d’albergo da inserire nel proprio organico. La figura ricercata dovrà occuparsi di accogliere i clienti, offrire il servizio di deposito bagagli e informare i clienti circa le attività in hotel. Si richiede almeno un anno di esperienza nella stessa mansione in hotel 4*e 5*e la conoscenza della lingua inglese. Scadenza il 30 maggio 2023.

FINLANDIA

2 CHEF ESPERTI PER STAGIONE ESTIVA

In Finlandia, Kakslauttanen Arctic Resort ricerca 2 Chef esperti, con almento due anni di

esperienza nella mansione ed ottima conoscenza dell’inglese, da assumere con contratto a

tempo determinato per la stagione estiva, da maggio/giugno ad agosto/settembre, con possibilità di proroga. Si offre stipendio proporzionato all’esperienza lavorativa ed indennità serale, notturna, domenicale e straordinaria secondo contratto collettivo. L’alloggio è fornito dall’azienda e pagato dal dipendente al costo di 200€/350€ mese/letto/per.persona. L’azienda prevede diversi benefit per i dipendenti. Scadenza il 14 aprile 2023.

10 CAMERIERE/CAMERIERI PER STAGIONE ESTIVA

In Finlandia, Kakslauttanen Arctic Resort ricerca 10 cameriere/camerieri esperti, con almeno due anni di esperienza nella mansione ed ottima conoscenza dell’inglese, da assumere con contratto a tempo determinato per la stagione estiva, da maggio/giugno ad agosto/settembre, con possibilità di proroga. Si offre stipendio proporzionato all’esperienza lavorativa ed indennità serale, notturna, domenicale e straordinaria secondo contratto collettivo. L’alloggio è fornito dall’azienda e pagato dal dipendente al costo di 200€/350€ mese/letto/per.persona. L’azienda prevede diversi benefit per i dipendenti. Scadenza il 14 aprile 2023.

20 ADDETTI ALLA RACCOLTA FRAGOLE E MANUTENZIONE DEL TERRENO

L’azienda agricola di fragole Päivärinne ricerca 20 operai addetti alla raccolta delle fragole ed alla manutenzione del terreno, anche senza esperienza e con conoscenza a livello base

dell’inglese, da maggio a fine settembre. L’azienda offre stipendio secondo contratto collettivo e possibilità di alloggio. Candidarsi al seguente indirizzo email: paivarinteenmansikka.kesatyo@gmail.com. Scadenza il 31 maggio 2023.

SVEZIA

LUNA METAL RICERCA UN ANALISTA CHIMICO

“Luna Metal”, azienda di Kalmar, in Svezia, cerca un analista chimico da inserire nel proprio

organico. È richiesta la laurea in Chimica o titolo di studio equipollente, buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato full time. Scadenza il 31 marzo 2023.

RISTORANTE “HOOKS HERRGARD” SELEZIONA 2 CAMERIERI

Il ristorante “Hooks Herrgard” di Hok, cerca due camerieri con esperienza da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato, preceduto da un periodo di prova di 6 mesi. La struttura può offrire alloggio. Gli interessati possono inviare il proprio cv e la lettera di presentazione ai seguenti indirizzi: gregory.g@hooksherrgard.se in copia a

eures.nordicos@sepe.es. Scadenza il 30 marzo 2023.

STRAND HOTEL DI ARILD RICERCA SOUS CHEF SOUS CHEF

Ad Arild, lo Strand Hotel, pittoresco villaggio di pescatori nel sud della Svezia, cerca un sous chef da inserire nel proprio organico. Nella cucina del ristorante si preparano piatti utilizzando materie prime di stagione, usando principalmente prodotti biologici di produzione locale o di origine nota.

Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e uno stipendio secondo contratto collettivo. Inoltre, si offre una sistemazione abitativa con alloggio per il personale. È richiesta la conoscenza della lingua inglese (anche a livello base). Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web: www.strand-arild.se Per candidarsi inviare il proprio CV al seguente indirizzo mail: info@strand-arild.se o bpalmgren73@gmail.com e in copia a eures.nordico@sepe.es. Scadenza il 30 marzo 2023.

NORVEGIA

A MOLDE SI SELEZIONANO GUIDE TURISTICHE PER LA STAGIONE ESTIVA

Møre og Trøndelag Guide AS, società operante nel settore turistico a Molde, ricerca guide

turistiche per la stagione estiva. L’azienda si occupa di fornire professionisti dell’accoglienza

turistica per i crocieristi delle più importanti compagnie di navigazione. Si richiede perfetta

conoscenza della lingua inglese e tedesca e preferibilmente di un’altra lingua tra italiano,

francese, spagnolo. Si offre contratto stagionale a norma di legge. Scadenza il 30 marzo 2023.

DALEN HOTEL” SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Dalen Hotel, rinomata struttura a 5 stelle ricerca per la stagione estiva le seguenti posizioni:

sous chef, chef de partie, restaurant manager, receptionist, receptionist notturno, portier, sommelier, maitre, barista, camerieri. È fondamentale la conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di lavoro stagionale, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@dalenhotel.no e cc eurespuglia@regione.puglia.it, indicando la posizione lavorativa scelta. Scadenza il 31 marzo 2023.

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO ALLA PRODUZIONE)

EURES in collaborazione con l’azienda SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni vacanti per addetto alla produzione, le cui mansioni sono legate all’allevamento, lavorazione del salmone (ivi incluso taglio manuale, imballaggio, preparazione, cernita e simili). E’ auspicabile, ma non necessaria, precedente esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana. Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@salmar.no e cc

eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 16 giugno 2023.

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO LAVORAZIONE DEL GRANCHIO)

EURES in collaborazione con l’azienda Hitramat As, ricerca 70 addetti alla lavorazione del

granchio per lavoro stagionale da giugno a novembre 2023. Si offre contratto a tempo pieno (40 ore /settimana).

Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a vita@hitramat.no e cc

eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 01 maggio 2023.

GERMANIA

AUTISTI DI AUTOBUS

EURES in collaborazione con ZAV, la rete dei servizi per l’impiego tedeschi, ricerca autisti di

autobus, da impiegare a tempo pieno o parziale nel distretto di RemsMurr e di Esslingen.

Requisiti richiesti:

• essere in possesso di una patente di guida di categoria d/de (codice 95),

• essere disposti a lavorare anche in orario notturno/fine settimana,

• avere precedente esperienza nei servizi di linea.

Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua tedesca o inglese (ad esempio Europass) a ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de e di inserire l’ID del lavoro: CC-

SpedLog_007 dell’offerta. Scadenza 17 aprile 2023.