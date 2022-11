Pubblicità in concessione a Google

Vista la ricorrenza della Commemorazione in onore dei Defunti che, come ogni anno richiamerà molti cittadini in visita al Cimitero Comunale nelle giornate del 01 e 02 novembre 2022 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dei giorni 01 e 02 novembre 2022 in:

– Viale Dei Cipressi, sul margine destro della carreggiata secondo il senso di marcia da Montemesola a Grottaglie;

– Strada Vicinale vecchia Grottaglie – Montemesola (strada posteriore Cimitero), sul margine destro della carreggiata nel 2° tratto (restringimento carreggiata);

– Strada Vicinale vecchia Grottaglie – Montemesola (strada posteriore Cimitero), sul margine sinistro.

Qui l’ordinanza completa.